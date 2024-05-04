Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия 15-го саммита ОИС

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия 15-го саммита глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества.

Татарстан активно работает с различными институтами и подведомственными организациями ОИС. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» по поручению руководства страны возглавляет делегацию Российской Федерации на Саммите. Россия является страной наблюдателем в ОИС. Сама организация, в свою очередь, является второй по величине межправительственной организацией после ООН.

ОИС объединяет 57 стран на четырех континентах. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана



ОИС объединяет 57 стран на четырех континентах. В 2008 году российским руководством принято решение об учреждении Постоянного представительства Российской Федерации при ОИС.



