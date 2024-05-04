Эксперимент по маркировке автомобильных жидкостей хотят начать в РФ 1 сентября
В Российской Федерации с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года планируется проведение добровольного эксперимента по маркировке отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.
Проект соответствующего постановления правительства разработан и опубликован Министерством промышленности и торговли России.
Участниками эксперимента станут компании, занимающиеся оборотом смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Оператором системы маркировки выступит ООО «Оператор ЦРПТ».
Эксперимент распространяется на следующие виды продукции:
- Смазочные материалы: моторные масла, масла для шестерен и редукторов, прочие смазочные материалы.
- Специальные автомобильные жидкости: антифризы, тормозные гидравлические жидкости и жидкости для гидравлических передач.
Целью эксперимента является повышение прозрачности рынка смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, а также борьба с контрафактной продукцией.
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