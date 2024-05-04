Два новых населенных пункта попали в зону паводка в Томской области

Уровень воды в реке Оби в Томской области продолжает расти, в результате чего в зоне подтопления оказались еще два населенных пункта: село Тоинка в Чаинском районе и Высокий Яр в Бакчарском районе.

— На нескольких приусадебных участках уже есть вода, однако в жилые дома она пока не зашла, — сообщил губернатор области Владимир Мазур.

В Чаинском районе зафиксировано два новых перелива дорог, еще один перелив зафиксирован в Тегульдетском районе.

Уровень воды в Оби в районе села Никольское Кривошеинского района поднялся на 12 см и достиг 894 см при опасной отметке 864 см. В районе села Александровское уровень вырос на 20 см до 742 см при опасной отметке 1 030 см. В районе Колпашево уровень воды снизился на 3 см, до 879 см, при опасной отметке 823 см.

Колебания уровня воды наблюдаются и на других реках Томской области. В самом Томске уровень воды в Томи несколько повысился, но до критических отметок еще не дошел.

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Рената Валеева