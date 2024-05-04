«Пристальное внимание уделяется федеральной трассе Тюмень — Омск»: уровень воды реки Ишим достиг 1163 см

В Викуловском районе река Ишим продолжает стремительно прибывать, за сутки уровень поднялся на 12 см. По состоянию на 10:00 (8:00 мск) он составляет 1 163 см, что грозит превышением рекордных показателей. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Большая нагрузка ложится на защитные сооружения, поэтому приоритетная задача сейчас — постоянное патрулирование, выявление протечек и их оперативная ликвидация.

— Вчера работал в Викуловском районе. Проверил, как организована охрана общественного порядка. Во всех отрезанных паводком населенных пунктах находятся сотрудники полиции. Обеспечены меры пожарной безопасности, работают лодочные переправы. Перевозим людей в села, доставляем продукты и медикаменты. По моему поручению в населенные пункты, из которых поступали обращения жителей, выехал глава Викуловского района Андрей Лотов. На месте ответы на все вопросы были найдены, — сообщил Моор.

В верхнем течении Ишима уровень воды постепенно снижается, в том числе в Абатском районе. Однако пристальное внимание по-прежнему уделяется федеральной трассе Тюмень — Омск. В районе Ишима наблюдаются дожди и сильный ветер, которые создают волны и повреждают защитную пленку на земляных насыпях. Сотрудники МЧС круглосуточно восстанавливают эти сооружения.

Сегодня в Тюмень эвакуировано 150 детей из подтопленных районов Ишима, Ишимского и Казанского районов. За счет средств областного бюджета они отправлены на двухнедельный отдых в оздоровительный центр «Ребячья республика».

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Рената Валеева