Россиянин разработал план, похитил из банка 30 млн рублей и попался полиции

Мужчину подозревают в хищении 30 млн рублей у банка в Санкт-Петербурге, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал 78.ru.

По данным телеканала, злоумышленник разработал мошенническую схему и совершал операции по возврату денег через платежный терминал. Однако платежи не проводились, а деньги поступали на счет преступника. За 5 дней он похитил таким образом 28,2 млн рублей, причинив банку крупный ущерб.

Правоохранители задержали жителя Мурино по подозрению в совершении преступления. У него изъяли девять терминалов для эквайринга, чеки, документы и два смартфона. Ведется следствие по установлению подробностей и обстоятельств произошедшего.

Ранее этот же мужчина ограбил пенсионера, который разрешил ему проживать в своем доме. Спустя полгода он не вернул деньги, но пришел к пенсионеру домой, чтобы обсудить ситуацию.

В другом инциденте в России мужчина устал стоять в очереди в банке и угрожал сотрудникам взрывом.

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Рената Валеева