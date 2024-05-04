Водитель Chery Tiggo на перекрестке столкнулся с Lada Granta, выехав на красный

Вчера, 03 мая 2024 года, в 20:40 по местному времени на перекрестке улиц Карла Маркса и Лобачевского произошло дорожно-транспортное происшествие.

55-летний водитель автомобиля Chery Tiggo нарушил требования пункта 6.13 Правил дорожного движения Российской Федерации, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора (красный свет). В результате этого он совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, управляемым 50-летним водителем, который двигался на разрешающий сигнал светофора (зеленый свет).

В результате происшествия никто не пострадал. Оба автомобиля получили значительные технические повреждения.

В отношении водителя Chery Tiggo составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения.

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Рената Валеева