Рустам Минниханов встретился с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало
Рустам Минниханов встретился с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
«Наша встреча на Саммите хорошая возможность поближе узнать об экономическом и промышленном потенциале и обсудить перспективы сотрудничества»- отметил Рустам Минниханов.
Он рассказал, что республика активно взаимодействует с внешним миром и экспортирует порядка половины своих товаров.
«Татарстан заинтересован в продвижении в Вашу страну продукции других своих предприятий», — сказал Рустам Минниханов.
Ранее стало известно, что Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало подтвердил свое намерение принять участие в параде Победы 9 мая в Москве. В ходе встречи обсудили так же возможность посещения Татарстана в рамках этого предстоящего визита в Россию.