В Хабаровске произошел крупный пожар в торговом центре

Сегодня, 4 мая, в 05:20 мск в ГУ МЧС по Хабаровскому краю поступило сообщение о возгорании в торговом центре на улице Краснореченской, 213.



До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 270 человек. На место происшествия выехали пожарные подразделения. К моменту прибытия первого расчета было установлено, что горит кровля одноэтажного здания.

— На месте работают 20 специалистов и 10 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС по региону.

В 15:05 (08:05 мск) региональный главк МЧС сообщил о ликвидации открытого горения.

— Открытое горение ликвидировано. Предварительно, площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м, — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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Рената Валеева