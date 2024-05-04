В Татарстане водитель Mitsubishi не справился с управлением: 18-летняя девушка погибла, еще двое пострадали

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МВД по РТ

Вечером 3 мая на трассе «Алексеевское — Высокий Колок» в Алексеевском районе Республики Татарстан произошло трагическое ДТП.

В 21:40 21-летний водитель автомобиля Mitsubishi, имеющий всего лишь полугодовой стаж вождения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии 18-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Еще двое пассажиров — юноши 2002 и 2005 годов рождения — были доставлены в Чистопольскую центральную районную больницу.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан настоятельно призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, проявлять предельную внимательность и осторожность за рулем.

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Рената Валеева