Рустам Минниханов встретился с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов на полях 15-го саммита ОИС встретился с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био.

«Отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле. Мы высоко ценим возможность налаживания сотрудничества нашей республики со Сьерра-Леоне в рамках дружественных отношений наших стран», — подчеркнул Рустам Минниханов.



«К сожалению, сегодня уровень торгово-экономического взаимодействия Татарстана с вашей страной невысокий, вместе с тем на рынке Африки хорошо известны наши вертолеты, грузовые автомобили», — отметил он.

Рустам Минниханов обратил внимание, что Татарстан — самая северная часть мусульманского мира. У республики налажено тесное взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества и ее институтами. Так же он проинформировал, что по поручению президента России В.В. Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» и в этой части тоже можно рассматривать разные направления для сотрудничества с Сьерра-Леоне.

В свою очередь, президент Сьерра-Леоне отметил, что при подготовке к этой встрече он много слышал про Татарстан.





«У нас с Россией всегда была тесная взаимосвязь. Россия помогала нам в самые сложные времена. Поэтому мы поддерживаем Россию в этой непростой ситуации», — подчеркнул президент.

Он отметил, что нужно переходить от взаимодействия на уровне государств на уровень регионов.

«Мы рассматриваем как перспективное сотрудничество в сельском хозяйстве. Нам важно получить опыт, технологии в этой отрасли», — подчеркнул президент.