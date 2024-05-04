Рустам Минниханов встретился с президентом Гамбии Адамой Бэрроу

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с президентом Гамбии Адамой Бэрроу.

«Отношения Российской Федерации с африканскими государствами всегда развивались в конструктивном русле. Для дальнейшего развития этого сотрудничества есть хорошие возможности. Татарстан, в свою очередь, заинтересован во взаимодействии с Вашей страной в рамках российско-гамбийских отношений», — заявил Рустам Минниханов в приветственной речи.

Рустам Минниханов рассказал о республике, экономическом, промышленном потенциале. Также на встрече обсудили важность проведения саммита Организации исламского сотрудничества в нынешних условиях.