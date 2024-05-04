Ночью и утром 5 мая на территории Татарстана ожидаются заморозки

Фото: Галия Шакирова

В ночь с 4 на 5 мая и утром 5 мая 2024 года на территории Республики Татарстан сохраняется вероятность заморозков.

Температура воздуха может опуститься до 0—5 градусов по Цельсию. В отдельных районах при прояснениях возможно понижение температуры до -8 градусов. В Казани ожидаются заморозки до -3 градусов.

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Рената Валеева