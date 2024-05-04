В Свердловской области из-за сильного снегопада около 79 тысяч жителей остались без электричества

В Свердловской области из-за сильного снегопада около 79 тысяч жителей остались без электричества, сообщает ТАСС.

По данным оперативных служб, в регионе отключено большое количество объектов электросетевого хозяйства. Без света остаются 79 тысяч человек. Восстановительные работы ведутся силами 118 бригад, в составе которых 351 человек и 119 единиц спецтехники.

Ранее в Свердловской области были перекрыты для грузового и пассажирского транспорта некоторые участки трасс из-за сильного снежного наката. В связи с погодными условиями на дорогах образовалась гололедица и снежный покров высотой более 10 сантиметров.

Временные ограничения введены для городского и междугороднего пассажирского транспорта в Ревдинском районе. Движение грузового и пассажирского транспорта ограничено на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово (с 1-го по 31-й километр), на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (с 41-го по 110-й километр) и в Невьянском районе (с 244-го по 314-й километр).

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Рената Валеева