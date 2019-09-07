Алена Булгакова: «Массовые сообщения о нарушениях копировали с выборов предыдущих лет и из других субъектов»

Движение «За чистые выборы» подготовило к единому дню голосования целый корпус неаффилированных наблюдателей

В Казани работает региональное отделение общероссийского движения «Корпус «За чистые выборы». Его независимые наблюдатели будут следить за ходом голосования 8 сентября, в день выборов депутатов в Госсовет РТ VI созыва. Эта молодая общественная организация имеет своих представителей почти в каждом регионе страны. Подробнее о работе движения в интервью «Реальному времени» рассказала руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.

Корпус общественников — мини-революция для института наблюдателей

— Алена Валерьевна, за несколько лет существования корпуса «За чистые выборы» движение оправдало себя?

— Институт наблюдателей на выборах не теряет своей значимости, а напротив, из года в год набирает обороты. И этот тренд выражен даже в законодательстве РФ. На стыке 2011 и 2012 годов возник запрос юридического сообщества на существование подобного проекта. Ассоциация юристов России поддержала инициативу своего молодежного движения, и фактически к президентской кампании в России создали корпус наблюдателей в формате, в котором могут себя реализовать молодые юристы. Первый опыт работы корпуса в рамках президентской кампании 2012 года показал свою состоятельность.

В 2013 году корпус зарегистрировали, он стал некоммерческой организацией и в таком формате существует по сей день. И надо сказать, что проект — состоявшийся, успешный.

— У корпуса были разные формы организации?

— Мы пережили разные этапы назначения наблюдателей. Начинали с того, что наших наблюдателей направляли на выборы президента от кандидата. Потом мы зарегистрировали свое средство массовой информации и до 2016 года от него направляли своих наблюдателей на избирательные участки. На стыке 2015 и 2016 годов, когда законодательство претерпевало изменения, мы снова возвращались к формату направления наблюдения от кандидатов и избирательных объединений. Но в ноябре 2017 года приняли поправки в Федеральный закон о выборах президента РФ, и с 2017 года корпусу предоставили право направлять своих наблюдателей уже от общественных палат.

Это мини-революция в хорошем смысле. Теперь мы действительно можем говорить о неаффилированности добровольцев корпуса и о существовании института общественного наблюдения в правовом поле в рамках избирательного процесса. Этот тренд поддержали практически все регионы, которые приняли поправки в свои законодательные акты относительно процедуры наблюдения.

Фото Максима Платонова

Теперь мы действительно можем говорить о неаффилированности добровольцев корпуса и о существовании института общественного наблюдения в правовом поле в рамках избирательного процесса

10 тысяч активных и независимых юристов

— Что дает добровольцам участие в наблюдении за выборами от корпуса?

— Все наблюдатели, которые были с нами в 2012 году, сегодня уже состоявшиеся эксперты. И мы никоим образом не отпускаем их. Они с нами, обучают молодых. Одни находят себя в сфере избирательного процесса, становятся членами избирательных комиссий, в том числе и на уровне субъектов, что достаточно статусно и престижно. Кто-то идет в региональную политику и находит там свое призвание. Скажу с уверенностью, тот человек, который прошел школу общественного наблюдения корпуса «За чистые выборы», обладает активной гражданской позицией, будет востребован в обществе и в профессиональном поле.

— В скольких регионах есть отделения корпуса и сколько наблюдателей в стране движение подготовило к единому дню голосования этого года?

— Мы открыли свои представительства в 53 регионах. И во всех субъектах РФ, где нет нашего регионального отделения, у нас есть один-два эксперта, которые в оперативном режиме предоставляют комментарии по той или иной ситуации в регионе.

Мы не гонимся за показателями, а рассказываем, как быть гражданином своей страны и избирателем. Всегда за то, чтобы человек проявлял свою активность и самостоятельность. Но если говорить о цифрах, на данный момент у нас порядка 10-11 тыс. наблюдателей.

Много это или мало — сказать сложно. Сложился стереотип, что общественный наблюдатель как единичная фигура находится на избирательном участке. У нас разноформатная и обширная работа. Целый штат в ситуационном центре координирует работу во время избирательного процесса: аккумулирует информацию, которая поступает на избирательные участки, мониторит соцсети, СМИ на предмет нарушений, наблюдает за видеокамерами, оперативно реагирует на информацию. Наши мобильные бригады с электоральными юристами выезжают на участки и проводят там проверки благодаря сигналам наших добровольцев на местах. Деятельность наблюдателей — это огромный блок направлений, который позволяет сказать, что институт сформирован и наша работа идет в конструктивном русле.

— Какие инструкции должны соблюдать наблюдатели, работая с обращениями?

— В первую очередь мы обучаем наблюдателей тому, что они должны быть объективны, не должны придерживаться позиции того или иного субъекта избирательного процесса, не должны допускать высказывания: «Где-то что-то услышал, увидел». Их слова и действия должны быть подкреплены конкретной аргументацией. И юристы, надо сказать, конструктивно оценивают ситуацию, основываясь на документах и фактах, с которыми они умеют обращаться. В первую очередь это законодательная база.

Фото Максима Платонова

Мы не гонимся за показателями, а рассказываем, как быть гражданином своей страны и избирателем. Всегда за то, чтобы человек проявлял свою активность и самостоятельность. Но если говорить о цифрах, на данный момент у нас порядка 10-11 тыс. наблюдателей

От правовой безграмотности до намеренного искажения действительности

— О чем сообщают люди?

— К нам обращаются за информированием, за правовой консультацией или с сообщениями о нарушениях. Большая часть информации, которая поступает к нам на карту сообщений, в ситуационный центр, оказывается либо не подтвержденной на практике, либо возникает от того, что у нас, к сожалению, низкий уровень правового просвещения граждан.

Например, в прошлом году на горячую линию к нам поступил звонок от избирательницы. Она рассказала, что пришла на досрочное голосование, а там происходят манипуляции с документами. Она заявила: «Нарушают права избирателей, мой бюллетень взяли и запечатали в конверт». При этом в деле избиратель описала процедуру, которая регламентирована российским законодательством.

Были вопиющие случаи, когда определенные структуры, субъекты вбрасывают массовые сообщения, нагнетают шум, дискредитируя избирательный процесс. Например, мы получали сообщения о драке на избирательном участке или о том, что подтасовывают данные. Звоним нашим наблюдателям, спрашиваем: «У вас там на участке избивают человека?» Нам отвечают: «Нет. Народ приходит, голосует. Все спокойно».

Есть категория сообщений о том, что имело место, но не относится к избирательному законодательству. Было сообщение в рамках текущей избирательной кампании единого дня голосования о том, что в регионе зарегистрированному кандидату отказали в проведении публичного мероприятия. Обычный избиратель скажет: «Нарушили мои права». А мы как дотошные юристы начинаем вчитываться в документы и обнаруживаем, что отказ никак не связан с избирательной кампанией кандидата и с его правовым статусом кандидата. Очень важно «смести пыль» и показать, что происходит на избирательных участках, научить людей подходить объективно и отделять зерна от плевел.

Фото Максима Платонова

Сообщения поступают к нам на карту сообщений «Ном 24». Избиратели тоже могут открыть личный кабинет в этом приложении и оставлять там сообщения, которые мы проверяем и оцениваем их объективность

— Есть ли регионы, которые отличаются большим количеством фейковых вбросов во время избирательных кампаний?

— Действительно, в некоторых регионах происходит больше информационных вбросов, и у них есть определенные KPI по провокационным комментариям, которые дискредитируют избирательный процесс. Не буду их называть, но в отдельных субъектах происходит целенаправленный вброс, который не имеет подтверждений, но играет на руку тем, кто это делает. В прошлом году были массовые сообщения о нарушениях, которые просто копировали с выборов предыдущих лет и из других субъектов. Когда проводили проверку кампании в Хабаровском крае, оказалось, что сообщение, которое поступило по одному из участков, было пару лет назад на карте другого субъекта, слово в слово, с теми же грамматическими ошибками и фотографиями.

На выяснение обстоятельств в день голосования — один час

— Что это за карта сообщений, о которой вы упомянули?

— Сообщения поступают к нам на карту сообщений «Ном 24». Избиратели тоже могут открыть личный кабинет в этом приложении и оставлять там сообщения, которые мы проверяем и оцениваем их объективность. Через «Ном 24» мы связываемся с автором сообщений и стараемся дать ответ на поступивший запрос. Эта четвертая избирательная кампания, в которую мы используем приложение. Корпус апробирует и новые технологии, но эта технология блокчейн доказала свою эффективность. Главное, мы ничего не можем приписать к чужим сообщениям и комментариям, но она нам дает обратную связь.

— Как вы работаете с сигналами о нарушениях?

— Определенные, выработанные опытом алгоритмы позволяют нашим представителям оперативно и объективно проверять информацию и оценивать ее. Поступившее сообщение мы должны отработать в течение суток, в день тишины — за 3 часа, в день выборов у нас есть час, чтобы докопаться до истины. Информацию из субъекта, как правило, направляем координатору в регионе. Он является независимой единицей, объективно оценивает ситуацию относительно выборных процедур. Наблюдатели корпуса не сидят на месте, они выясняют обстоятельства случившегося, изучают документы, разговаривают со свидетелями. И только после тщательной проверки мы публикуем информацию (имело место событие или нет), чтобы ознакомить с ней общественность.

Анализировать, а не поддаваться чарам

— Возвращаясь к вопросу о правовой грамотности населения. О чем должен помнить избиратель в день голосования?

— Избиратель должен уметь задавать правильные вопросы, и не только в день голосования на избирательном участке, но и когда он ставит подпись в поддержку того или иного кандидата. Недостаточно прийти и просто поставить свою подпись в реестре избирателей, галочку в бюллетене. Нужно осознанно делать свой выбор.

Гражданам важно обращаться к проверенным фактам и профессионалам, не оставаться в стороне, учиться слушать и оценивать поступки людей, приходить на участки и осуществлять свое волеизъявление осознанно. Ни в коем случае не поддаваться чарам некоторых кандидатов — тренд на новичков в политике наблюдается в последнее время. Наша горячая линия работает постоянно и в межвыборный, и в выборный период. Мы начеку, готовы перепроверять сигналы о нарушениях.

Фото tatar-inform.ru

Гражданам важно обращаться к проверенным фактам и профессионалам, не оставаться в стороне, учиться слушать и оценивать поступки людей, приходить на участки и осуществлять свое волеизъявление осознанно

— Вам часто по роду деятельности приходится посещать разные субъекты РФ?

— Довольно часто. Побывала в 80-85 процентах регионов. И сейчас нахожусь в аэропорту. Лечу в Санкт-Петербург, чтобы провести пресс-конференцию на этапе подготовки к выборам, а после нее встретимся с нашим активом и проработаем вопросы по единому дню голосования. Мы проводим открытые лекции профессоров ведущих вузов страны, в том числе посвященные вопросам правового статуса субъектов избирательного процесса, поведенческой психологии, медиации в избирательном процессе. На эти лекции приглашаем всех желающих. Анонсы вебинаров и лекций доступны на сайте: зачистыевыборы.рф.