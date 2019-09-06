«Увидел в зеркале возгорание» — как водитель автобуса в Казани спас пассажиров
Как казанский водитель, действуя по инструкции, спас 40 пассажиров из горящего автобуса
В Казани загорелся автобус с пассажирами: на улице Карла Маркса, во время движения в районе Сельхозакадемии, произошло возгорание двигателя. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. Водитель вовремя заметил огонь, остановил машину и эвакуировал пассажиров. В результате пострадавших среди них не оказалось. Напомним, аналогичный случай произошел весной этого года. Тогда также никто не пострадал. Газета «Реальное время» поговорила с перевозчиками и автомобилистами о безопасности общественного транспорта и о том, насколько важны инструктажи, и как меняется культура вождения.
«Он действовал по инструкции и спас 40 пассажиров»
Как выяснилось, водитель, который спас пассажиров, работает в Казанском ПАТП-2, его зовут Владислав Стрюков. Шофер не только вовремя отреагировал и обезопасил людей, но и самостоятельно потушил загоревшуюся машину.
В момент возгорания в салоне автобуса находилось 40 человек. Позднее перевозчики пояснили, что произошло замыкание в электропроводке. Сам водитель в ПАТП-2 работает с апреля этого года, сообщили в Ассоциации автотранспортных предприятий РТ (АТП РТ):
«Подъезжая к остановке, увидел в зеркале, что началось возгорание. Остановился и вместе с кондуктором высадил пассажиров. Убедившись, что пассажиры в безопасности, взял огнетушитель и побежал тушить огонь. Реакция водителя была моментальной, так как каждый водитель ПАТП-2 проходил инструктаж и участвовал в учениях по пожарной безопасности. Пассажиры вели себя спокойно, проблем с эвакуацией не было, помощь кондуктор оказал только при высадке пожилого человека. Владислав Стрюков не считает свой поступок героическим, так как вопрос безопасности пассажиров — его обязанность».
«Когда на тебя давит план, он будет вести себя на дороге скорее неадекватно»
Полномочный представитель Федерации автовладельцев России по Татарстану (ФАР) Рамиль Хайруллин считает, что в этом случае надо благодарить скорее самого водителя, человека, а вовсе не инструкции. На водителя давит необходимость выполнить план, а думать прежде всего о безопасности в таких условиях непросто:
Готовить водителей к таким ситуациям, естественно, надо, отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» глава ФАР: «Они должны быть к ним готовы, вопросов нет». Однако в случае нештатных ситуаций, полагает он, все больше зависит от конкретного человека: «Человек даже может не знать каких-то инструкций, как себя надо вести, он просто чисто инстинктивно может совершить правильный поступок».
«Обязательно всех инструктируем! Под роспись!»
Владимир Капитонов, экс-гендиректор КПАТП-7, а ныне — директор ООО «Агромир», заключившего шесть контрактов на право перевозок на маршруте №62, не согласен с негативным мнением о казанских водителях автобусов, и полагает, что инструктаж, напротив, очень важен.
АТП РТ: как проходят инструктажи казанские водители автобусов
Сергей Темляков, председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ, напомнил «Реальному времени», что в марте этого года случилась похожая внеплановая ситуация, на 33-м маршруте, — и никто из пассажиров тогда тоже не пострадал (водителю Казанского пассажирского автотранспортного предприятия №9 позднее объявили благодарность). И перечислил многочисленные инструктажи, которые в обязательном порядке проводят все члены АТП РТ:
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым