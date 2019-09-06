«Увидел в зеркале возгорание» — как водитель автобуса в Казани спас пассажиров

Как казанский водитель, действуя по инструкции, спас 40 пассажиров из горящего автобуса

Фото: скриншот видео

В Казани загорелся автобус с пассажирами: на улице Карла Маркса, во время движения в районе Сельхозакадемии, произошло возгорание двигателя. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. Водитель вовремя заметил огонь, остановил машину и эвакуировал пассажиров. В результате пострадавших среди них не оказалось. Напомним, аналогичный случай произошел весной этого года. Тогда также никто не пострадал. Газета «Реальное время» поговорила с перевозчиками и автомобилистами о безопасности общественного транспорта и о том, насколько важны инструктажи, и как меняется культура вождения.

«Он действовал по инструкции и спас 40 пассажиров»

Как выяснилось, водитель, который спас пассажиров, работает в Казанском ПАТП-2, его зовут Владислав Стрюков. Шофер не только вовремя отреагировал и обезопасил людей, но и самостоятельно потушил загоревшуюся машину.

В момент возгорания в салоне автобуса находилось 40 человек. Позднее перевозчики пояснили, что произошло замыкание в электропроводке. Сам водитель в ПАТП-2 работает с апреля этого года, сообщили в Ассоциации автотранспортных предприятий РТ (АТП РТ):

«Подъезжая к остановке, увидел в зеркале, что началось возгорание. Остановился и вместе с кондуктором высадил пассажиров. Убедившись, что пассажиры в безопасности, взял огнетушитель и побежал тушить огонь. Реакция водителя была моментальной, так как каждый водитель ПАТП-2 проходил инструктаж и участвовал в учениях по пожарной безопасности. Пассажиры вели себя спокойно, проблем с эвакуацией не было, помощь кондуктор оказал только при высадке пожилого человека. Владислав Стрюков не считает свой поступок героическим, так как вопрос безопасности пассажиров — его обязанность».

«Когда на тебя давит план, он будет вести себя на дороге скорее неадекватно»

Полномочный представитель Федерации автовладельцев России по Татарстану (ФАР) Рамиль Хайруллин считает, что в этом случае надо благодарить скорее самого водителя, человека, а вовсе не инструкции. На водителя давит необходимость выполнить план, а думать прежде всего о безопасности в таких условиях непросто:

— На дорогах водители автобуса, в принципе, лучше себя вести не стали! Тут дело не в подготовке. Готовить водителей к тому, как они себя ведут, — немного другое. У водителей автобусов погоня идет за выручкой, они план выполняют. И каким бы ни был подготовленным водитель, когда на тебя давит план, он будет вести себя на дороге скорее неадекватно. В сущности говоря, что они и демонстрируют достаточно часто.

Готовить водителей к таким ситуациям, естественно, надо, отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» глава ФАР: «Они должны быть к ним готовы, вопросов нет». Однако в случае нештатных ситуаций, полагает он, все больше зависит от конкретного человека: «Человек даже может не знать каких-то инструкций, как себя надо вести, он просто чисто инстинктивно может совершить правильный поступок».

«Обязательно всех инструктируем! Под роспись!»

Владимир Капитонов, экс-гендиректор КПАТП-7, а ныне — директор ООО «Агромир», заключившего шесть контрактов на право перевозок на маршруте №62, не согласен с негативным мнением о казанских водителях автобусов, и полагает, что инструктаж, напротив, очень важен.

— У нас на каждом предприятии есть журналы, в которых проводится инструктаж, предрейсовый, рейсовый. На каждый период времени: осенний, зимний, летний, весенний. Даже иногда на предприятия приглашаем специалистов, которые инструктируют водителей, как действовать водителям в нештатных ситуациях: пожар, серьезное ДТП, эвакуация пассажиров. Обязательно всех инструктируем! Под роспись! — рассказал «Реальному времени» Владимир Капитонов. — Есть мнение, что водители гонят план, совершают много ошибок… Вы знаете, это негативное мнение всю жизнь было, есть и будет. Во всех бедах, конечно, виноват водитель! А кто же еще! А то, что был случай, например, когда сумку оставили в автобусе, — и водитель высадил пассажиров, отогнал автобус на безопасное расстояние, вызвал спецслужбы — это остается незаметным, увы. Мы в жизни видим один негатив, а позитив — это ежедневная работа, кропотливая. Представляете, каждый день водитель перевозит несколько тысяч человек, каждый человек со своим мнением, настроением, и со всеми нужно найти общий язык, и, помимо прочего, водитель еще отвечает за их жизни.

АТП РТ: как проходят инструктажи казанские водители автобусов

Сергей Темляков, председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ, напомнил «Реальному времени», что в марте этого года случилась похожая внеплановая ситуация, на 33-м маршруте, — и никто из пассажиров тогда тоже не пострадал (водителю Казанского пассажирского автотранспортного предприятия №9 позднее объявили благодарность). И перечислил многочисленные инструктажи, которые в обязательном порядке проводят все члены АТП РТ:

— У нас водители и кондукторы проходят инструктажи, их готовят к действию в экстремальных ситуациях. Раз в три месяца проходят инструктаж на рабочем месте, один раз в полгода это сезонный осенне-зимний или весенне-летний инструктажи: гололед, мокрый асфальт, оказание первой врачебной помощи. Кто впервые устроился на работу, обязательно проходит инструктаж по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Дополнительно инструктаж проводится один раз в год. Проходят инструктажи и по антитеррору касательно подозрительных предметов в салонах автобусов. Раз в полгода бывает и обязательный инструктаж по пожарной безопасности: оказание помощи при пожаре, эвакуация людей, — объяснил Темляков.