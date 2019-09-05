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Происшествия

Соцсети: в Казани загорелся автобус с пассажирами

10:58, 05.09.2019
Соцсети: в Казани загорелся автобус с пассажирами

На улице Карла Маркса в Казани во время движения в районе Сельхозакадемии загорелся двигатель автобуса. Видеозапись инцидента появилась сегодня в социальных сетях.

Водитель вовремя заметил огонь, остановил машину и эвакуировал пассажиров, говорится в сообщении. В результате пострадавших среди пассажиров не оказалось.

Напомним, аналогичный случай произошел весной этого года. Тогда также никто не пострадал.

Происшествия Татарстан
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