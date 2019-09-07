Опрос предпринимателей: в чем разница между российскими и иностранными сотрудниками
Минэкономразвития России предлагает упростить привлечение в страну иностранных работников с высокой квалификацией — предоставляя работникам гражданство без отказа от уже имеющегося. «Реальное время» решило узнать у татарстанских бизнесменов, сотрудничают ли они с иностранными специалистами и превосходят ли последние россиян в чем-либо. Ответы — в нашем субботнем «бизнес-задачнике».
Сотрудничаете ли вы с иностранными специалистами? Если да, то в каких областях? В чем российские специалисты уступают иностранным?
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Галина Ахмерова заместитель генерального директора «БАРС Груп»
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Российские IT-специалисты не уступают иностранным коллегам. Скорее наоборот, в последнее время происходит определенная утечка мозгов за рубеж, так как спрос на наших растет. Есть определенные области, которые получили более раннее развитие за рубежом, например машинное обучение и нейросети, соответственно, компетенции иностранных специалистов по этим темам выше. Программа «Цифровая экономика» нацелена на сокращение этого разрыва.
Включенность компании в реализацию программы «Цифровая экономика», высокий темп работы и объем задач вынуждает оперативно закрывать вакансии. В связи с этим в «БАРС Груп» существует практика приема ребят из-за рубежа. В основном это специалисты из стран постсоветского пространства: Казахстана, Узбекистана и Украины. Они показывают уровень знаний такой же, как у наших соотечественников. Наша компания придерживается позиции: гражданство не показатель профессионализма. Мы относимся ко всем с одинаковым уважением и предлагаем равные условия для работы.
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Нияз Гафиятуллин директор международной школы Казани
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В целом, думаю, речь не о том, чьи специалисты лучше, а чьи хуже. Скорее, нужно говорить о компенсации компетенций, которые в меньшей степени представлены на рынке.
Если говорить конкретно про нашу школу, то мы привлекаем кадры в дефицитных компетенциях. Это, безусловно, знание вокабуляра, терминов. В этом смысле носители языка выгодно отличаются. У нас таких специалистов очень мало. Кроме того, мы работаем по международной учебной программе, под нее специалистов у нас тоже нет.
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Руслан Кафиатуллин cооснователь компании Neti
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У нас нет иностранных сотрудников, зато есть иностранные клиенты. Главная особенность — иностранцы всегда платят, а наши часто находят отговорки, переносят сроки. У иностранцев все четко. К тому же они точно знают, чего хотят. Особенно австрийцы и немцы. Но российские клиенты веселее — с ними проще пошутить. У нас одинаковый менталитет, поэтому с ними можно поговорить менее формально.
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Инна Анисимова генеральный директор агентства PR Partner
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Не существует специфических характеристик, которыми обладают иностранные специалисты лишь потому, что они родились в другой стране. Есть различия в образовании, навыках, опыте. Поэтому логичнее было бы совершенствовать образование, предоставлять более широкие экономические возможности.
Главный плюс работника из другой страны — это знание языка, что может пригодиться в работе с иностранными клиентами или если вы собираетесь открывать филиал в другой стране. У нашей отрасли потребности в иностранных специалистах точно нет, пиар и маркетинг развиваются в России семимильными шагами, несмотря на то что появились у нас позже, чем в западных странах.
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Иван Щербаков основатель Cryptorobotics
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Мы работаем с иностранными специалистами из Украины, Венгрии, Германии, Турции, Израиля. Нам они интересны как сотрудники, обладающие связями за границей. Это может помочь при поиске иностранных клиентов. В остальном россияне лучше — они более порядочные, профессиональные и их услуги стоят дешевле.
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Регина Дьячук HR-менеджер компании ICL Services
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Зачастую наши сотрудники работают с технологиями, которые применяются лишь в зарубежных проектах, поэтому среди сотрудников много иностранных коллег. Следовательно, одно из первых преимуществ — это владение уникальными технологиями, не свойственными российским специалистам. К таким мы относим системных администраторов, системных архитекторов, а также программистов/разработчиков. Нам интересны кадры, разбирающиеся в Cloud Security, VDI, Virtualization, Modern workplace (Office365, Intune/AirWatch), Azure, Oracle.
В ICL Services работают 18 иностранцев из Туниса, Латвии, Узбекистана, Казахстана, Беларуссии, Таджикистана, Замбии, Мадагаскара, Украины, Бельгии. Оформлять иностранцев в штат несложно, но нужно иметь сильную юридическую экспертизу, вовремя информировать УФМС, внимательно отслеживать статус иностранцев. Компании грозят большие штрафы, если что-то будет упущено из виду. Наем иностранца вносит разнообразие в команду, что позитивно отражается на ее деятельности.
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Зуфар Гаязов генеральный директор компании «Татинтер Ресторантс»
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У нас много своих специалистов, которые знают сервис и могут предложить блюда лучше, чем иностранцы. Например, Андрей Викторович Ибатуллин, абсолютный чемпион России по ресторанному сервису 2007 года, открыл школу по подготовке персонала и нам в этом помогает, проводит тренинги. Что касается высокопрофессиональных официантов, которые приезжают из Сербии, то они являются для нас примером, но я не стал бы их брать на работу. Я бы сформировал пул официантов из жителей нашего города. Если же говорить о международной кооперации, связанной с кухней, то надо приглашать известных шеф-поваров, рассказывать о своей национальной кухне.
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