Опрос предпринимателей: в чем разница между российскими и иностранными сотрудниками

Российские IT-специалисты не уступают иностранным коллегам. Скорее наоборот, в последнее время происходит определенная утечка мозгов за рубеж, так как спрос на наших растет. Есть определенные области, которые получили более раннее развитие за рубежом, например машинное обучение и нейросети, соответственно, компетенции иностранных специалистов по этим темам выше. Программа «Цифровая экономика» нацелена на сокращение этого разрыва.

Включенность компании в реализацию программы «Цифровая экономика», высокий темп работы и объем задач вынуждает оперативно закрывать вакансии. В связи с этим в «БАРС Груп» существует практика приема ребят из-за рубежа. В основном это специалисты из стран постсоветского пространства: Казахстана, Узбекистана и Украины. Они показывают уровень знаний такой же, как у наших соотечественников. Наша компания придерживается позиции: гражданство не показатель профессионализма. Мы относимся ко всем с одинаковым уважением и предлагаем равные условия для работы.