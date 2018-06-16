АО БАРС Груп

Общая информация

Российский производитель ИТ-решений и экспертный центр в сфере государственной и корпоративной информатизации. Дочерняя компания НЦИ ГК Ростех.

Работает на рынке информационных технологий с 1992 г. Компания известна благодаря успешной работе в сфере информатизации российского государственного сектора. Была одной из первых российских IT-компаний, которые стали создавать государственные информационные системы на основе облачных технологий. Большой опыт реализации проектов и высокое качество программных продуктов позволили «БАРС Груп» совершить выход на сегмент «бизнес для бизнеса» и международный рынок (СНГ, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия).

Свою миссию «БАРС Груп» видит в повышении качества жизни за счет повышения эффективности управления и комплексного решения вопросов государства, бизнеса и общества. Деятельность компании соответствует стратегическому курсу Российского государства на замещение импорта в сфере IT российскими разработками.

Проекты компании охватывают следующие направления: электронные государственные и муниципальные услуги, управление финансами, бизнес-аналитика, социально-экономический мониторинг, ЖКХ, энергоэффективность, образование, здравоохранение, строительство, муниципальное управление, сельское хозяйство, социальная защита и «Доступная среда», геоинформационные технологии, информационная безопасность.

Собственники:

Национальный центр информатизации (НЦИ) — 25%

Ахмеров Тимур Маратович — 75%











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