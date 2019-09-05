«Антидебаты» в Башкирии: с чем выйдут Хабиров и его оппоненты

Восемь кандидатов на пост главы РБ встретятся в прямом эфире

Сегодня в Башкирии состоится беспрецедентное для республики предвыборное шоу: в студии регионального телевидения встретятся восемь кандидатов в главы республики, включая нынешнего врио. Эксперты не уверены, что это будут жаркие дебаты. Однако вызывает любопытство, с чем придут претенденты на кресло «башлыка» и какие козыри в рукаве припрятал Радий Хабиров. В ситуации разбирается корреспондент «Реального времени».

Новый формат

В Башкортостане в единый день голосования (8 сентября) будут выбирать главу региона. В предвыборной гонке участвуют восемь кандидатов: Радий Хабиров (врио главы РБ, «Единая Россия»), Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Владимир Барабаш («Гражданская сила»), Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Зульфия Гайсина («Яблоко») и Рафис Кадыров («Патриоты России»). Хотя изначально на кресло «башлыка» претендовали 11 человек. С гонки сошли Сания Тимасова («Зеленые»), Алексей Молокин («Партия социальной защиты») и Рамиля Саитова («Российская социалистическая партия»).

Как и полагается, все кандидаты должны участвовать в предвыборных дебатах. До сегодняшнего дня они проходили без временно исполняющего обязанности руководителя республики. Собственно, это мало кого удивляло: как правило, губернаторы, поставленные Кремлем в регионах, отказываются открыто дискутировать со своими конкурентами. Либо за них это делают их представители, либо дебаты проходят без основного претендента на губернаторское кресло. Хабиров объяснял свое неучастие в дебатах тем, что руководствовался «российской политической традицией» и не хочет «тратить время» на это.

Но случилось невероятное. На днях Хабиров в социальных сетях объявил, что «принимает вызов» и поучаствует в дебатах. Сегодня в Башкирии состоятся «антидебаты». В прямом эфире в 19.30 по местному времени (17.30 мск) восемь кандидатов в главы республики столкнутся лоб в лоб. Трансляцию будут вести телеканалы БСТ, «Башкортостан-24», РБК ТВ и UTV. Также политическое ток-шоу можно посмотреть на YouTube и в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook.

Срежиссированный спектакль

По всей вероятности, эта программа больше будет походить на передачу «Хабиров и его оппоненты», поскольку нынешний «башлык» считается безусловным фаворитом в этой компании. Более того, состав кандидатов, допущенных на выборы, у ряда экспертов уже вызвал вопросы. Так, руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко считает семь хабировских конкурентов изначально слабыми — они вынуждены играть отведенную им роль.

— Итоги голосования изначально предрешены, — отмечает Михайличенко. — Выборы — та юридическая процедура, которая легитимизирует назначение Хабирова на должность главы республики.

По мнению политолога, ключевой задачей команды является повышение явки. И при помощи таких жарких обсуждений, которые предполагаются в «антидебатах», пытаются привлечь внимание населения.

— Реального наполнения этот формат не имеет. Выборы, ток-шоу — это достаточно режиссированное действие, поскольку у власти есть все возможности допускать только тех кандидатов, которые выгодны. Уровень социального недовольства в обществе достаточно высок. Поэтому какие-то из кандидатов-спойлеров вынуждены играть роль правдорубов и оппозиционеров.

Радий Хабиров в соцсетях отметил, что готовится к дебатам по книжке Бендлера Ричарда «Искусство убеждать». Какие козыри в рукаве запрятал «башлык», можно только догадываться. Вероятно, будут красивые обещания о «светлом будущем», рассуждения об экономике, социальной поддержке, образовании. Скорее всего, он расскажет, что сделали он и его команда с октября прошлого года, когда жители Башкирии узнали о своем новом главе. Сам «башлык» тоже не раскрывает секретов и, верный себе, держит интригу до последнего.

Оппоненты, в свою очередь, должны припоминать ошибки, совершенные им за 10 месяцев.

Карта «Алга», мусорная реформа и образование

Владимир Кобзев, известный как блогер Кабзон, в беседе с корреспондентом «Реального времени» сообщил, что никогда не готовится ни к каким дебатам, в отличие от Хабирова.

— Я даже темы не спрашиваю, — объяснил он. — Там, на месте, сориентируюсь: что спросят, то и отвечаю. И я практически никогда не выступаю первым. Получил лишь письмо-удовлетворение. И почему мне кто-то будет задавать программу? Это мое время и мои дебаты. Это не авторская программа Азамата Муратова, Азамата Саитова или Артура Кутлугужина.

«Коньком» Кобзева являются темы транспортной реформы, затеянной Хабировым и его правительством (особенно, по его словам, «профанация и воровство на карте «Алга»), и мусор.

— На мусорной реформе идет тотальное воровство, — отмечает Кабзон. — Люди, которым дали возможность стать регоператором (по обращению с ТБО, — прим. ред.), за полгода стали тратить огромные деньги направо-налево, после этого прикладывать чеки, а потом показывать убытки. Они ездят по молодежным форумам, заказывают номера по сто тысяч рублей. Они по старой привычке думают, что ими никто не занимается и проверять не будет.

Поясним, что с января директором государственного ООО «Табигат», которое занимается вывозом мусора в Башкортостане, стал выходец из подмосковного Красногорска Валерий Корнеев. Он же является учредителем байкерского движения «Ночные волки» (лидер — Александр Хирург Залдостанов).

Также Кобзев обратил внимание на «утечку мозгов» из республики в другие регионы и за рубеж. Например, его дочь, прошедшая практику в Нидерландах, долгое время не могла устроиться на работу в Уфе, после чего вынуждена была уехать в США.

— Нам кричат о нашем образовании. Мой сын с шестого класса изучает башкирский язык. Но ни бельмеса на нем не знает, двух слов связать не может, разве что знает «азык-тулек» («продукты», — прим. ред.). Вот такое образование, — подчеркивает кандидат.

Оппонировать своим конкурентам он не собирается, поскольку это «их темы».

— Послушаешь остальных кандидатов — все такие молодцы, так много сделали они и их партии. Остается только похлопать. Но вот живем только в г..не! — заявил собеседник «Реального времени».

Экология, правозащита и социалка

В свою очередь Владимир Барабаш, который больше всех настаивал на участии в дебатах Радия Хабирова, сконцентрировал свою риторику на экологии и защите природы. Он критикует власти за ситуацию с шиханами. Напомним, «Башкирская содовая компания» претендовала на гору Торатау, против чего выступали многие общественники и предыдущий глава РБ Рустэм Хамитов. Пришедший к власти в Башкирии Хабиров вместо нее отдал в разработку БСК другой шихан — Куштау. Такой компромисс устроил далеко не всех. Барабаш, будучи кандидатом, довольно резко высказывается по этому поводу о республиканской власти и стерлитамакской компании, за что содовики потребовали снять его с выборов.

Также в его предвыборной программе значатся: «уважать право всех наций на изучение родного языка и основных языков республики — башкирского и русского»; «отстаивать идеи федерализма»; «осуществлять все меры по защите и развитию башкирского языка и культуры»; «уважать права на свободу слова и мнения по самым острым вопросам; «способствовать экономическому развитию республики, ставя в приоритет прежде всего наш башкирский бизнес как основной источник дохода».

Зульфия Гайсина делает акцент на правозащитной деятельности. Еще до своего выдвижения на выборах она была известна работой по защите прав обманутых дольщиков.

Юнир Кутлугужин призывает вернуться к пятилетним планам развития экономики республики. Также коммунист обещает обратить внимание на социальную инфраструктуру села, направив в сельскую местность 80% инвестиций на дорожное строительство.

Рафис Кадыров ставит вопрос о всеобщем бесплатном образовании и бесплатной медицине. Также он хочет вернуть выборы глав районов и городов вместе существующей практики назначения. Кроме того, он предлагает сократить расходы на госаппарат. Будучи в прошлом банкиром, он обещает внедрить в республике опыт кооперативных банков Германии.

Впрочем, о сокращении количества госслужащих и трат на них заявлял и Иван Сухарев, поскольку не хочет «кормить дармоедов». Юрий Игнатьев в свою очередь намерен «очеловечить» чиновников, сделав их ближе к народу, и развить частное сельское хозяйство.

Что приготовили кандидаты к сегодняшним дебатам, узнаем вечером.