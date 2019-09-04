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В Башкирии впервые пройдут «Антидебаты» кандидатов в главы региона

13:12, 04.09.2019
В Башкирии впервые пройдут «Антидебаты» кандидатов в главы региона
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

5 сентября в Башкирии пройдет политическое ток-шок «Антидебаты».

В нем примут участие все кандидаты на должность главы региона. Организаторы отмечают, что такой формат пройдет впервые в истории республики.

Шоу начнется в 19.30.

Напомним, 8 сентября состоятся выборы главы Башкирии, дополнительные выборы депутатов Госсобрания и выборы в органы местного самоуправления. Представители ЦИК региона ранее рассказали, какие предстоят изменения в проведении выборов 8 сентября.

ОбществоВласть Башкортостан
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