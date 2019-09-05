Как «Макдоналдс» пробивал дорогу в два города Башкирии

В Стерлитамаке и Нефтекамске откроются рестораны американского фастфуда, несмотря на протесты местных жителей

В ноябре «Макдоналдс» откроет два новых ресторана в Башкирии, и на этот раз не в Уфе. Впервые жители Стерлитамака и Нефтекамска отведают бигмаки у себя в городе. Если основные конкуренты — KFC и Burger King — зашли сюда без лишних хлопот, то «Маку» пришлось изрядно постараться, «окучивая» местных чиновников, чтоб открыть свои точки. В перипетиях захода «золотых арок» в города республики разбирался корреспондент «Реального времени».

Юбилейный год

Компания «Макдоналдс» расширит свою сеть в Башкортостане на другие города. Сегодня фастфуд-империя располагает только 10 заведениями в вотчине Радия Хабирова, и все они сконцентрированы в Уфе. Теперь корпорация готовится открыть рестораны еще в двух городах.

Отметим, «Макдоналдс» присутствует в Башкирии уже 15 лет. В апреле 2004 года открылись два первых ресторана сети в Уфе. Напомним, в Москве первое заведение сети открылось значительно раньше — в январе 1990 года. Фотографии и видео многочасовой очереди из желающих прикоснуться к частице Запада облетели многие мировые медиа.

Как сообщили в пресс-службе корпорации, с момента появления «золотых арок» в Башкирии через них прошли более 75 млн посетителей. Каждый день рестораны обслуживают свыше 75 тысяч человек. Но отведать заветные бургеры могли лишь уфимцы и гости башкирской столицы.

Вероятно, такое положение дел не устраивало представителей корпорации. Тогда они начали «окучивать» несколько городов республики. Как минимум с администрациями трех муниципалитетов они нашли общий язык. Теперь узнаваемая латинская «M» появится в Стерлитамаке, Нефтекамске и… снова в Уфе.



Как подчеркнула Калюжная, для открытия ресторана в этом здании общественных слушаний проводить не нужно. Фото nikvesti.com

Стерлитамак: попытка номер три

Стерлитамак — второй город Башкирии (по численности населения, экономическим показателям и т. п.). Разумеется, крупный промышленный центр, в агломерацию которого входят Салават и Ишимбай (а это вместе — 565 тысяч человек), давно привлекал внешних игроков. В свое время здесь смогли застолбить за собой по два места «Бургер Кинг» и KFC. Но с «Макдоналдсом» дело шло тяжеловато.

Несколько лет назад компания «Макдоналдс» планировала открыть точку на пересечении проспекта Октября и улицы Коммунистической, около бывшего магазина «Яблоко» (ныне здесь работает «Монетка»). Затем пошли разговоры о ресторане в районе торгового центра «Фабри». Даже появились соответствующие паблики в соцсетях. Но по результатам публичных слушаний обоим проектам дали отбой. Городских депутатов, в частности, не устроило, что землю отдают без торгов, а «Макдоналдс» не берет на себя никакой социальной нагрузки. И корпорация на время остановила попытки зайти в город.

— Потом им предложили территорию в «Искре» — и вопрос был решен. Там при реконструкции заранее закладывалась площадка под ресторан быстрого питания. Изначально не указывалось, что там будет. Теперь уже известно, что там будет именно «Макдоналдс», — рассказала «Реальному времени» начальник отдела по связям со СМИ Стерлитамака Елена Калюжная.

По ее словам, заведение должно открыться поздней осенью, предположительно в ноябре.

Кинотеатр «Искра» закрыли в 2016 году. После реконструкции здесь теперь стоит одноименный спортивно-развлекательный комплекс. Как подчеркнула Калюжная, для открытия ресторана в этом здании общественных слушаний проводить не нужно.

О появлении «Мака» в Стерлитамаке глава городской администрации Владимир Куликов объявил в конце прошлого года. А в апреле бизнесмен, директор «Искры» Рустем Мурясов сообщил, что с сетью подписан договор об открытии. Но о сроках никто не сообщал. Новость вызвала неоднозначную реакцию горожан: одни отнеслись спокойно, другие, исповедующие антиглобалистские и антиамериканские взгляды, а также сторонники здорового питания, восприняли в штыки.

Нефтекамск: «одними пельменными нельзя ограничиваться»

Еще один «Мак» должен появиться на северо-западе Башкирии — в Нефтекамске, в котором проживают порядка 130 тысяч человек. Но и здесь процесс идет не столь гладко. Он пытался войти в Нефтекамск еще в 2011 году. Даже предполагалась аренда участка в 2,2 тысячи квадратных метров напротив кинотеатра «Октябрь». Казалось бы, получено одобрение со стороны комиссии по межеванию территории и участников общественных слушаний. Но в январе 2012 года компания, обратившись к городским властям с документацией под выделение земли, неожиданно получила отказ. Взамен администрация предложила принять участие в аукционе по покупке муниципального здания, однако здесь уже «нет» сказала корпорация.

Вторая попытка оказалась успешнее. Сейчас появление ресторана в городе — дело решенное. В социальных сетях снова ополчились против международного холдинга. Хотя для корпорации, видимо, это не помеха. Из других глобальных фастфуд-сетей, которые составляют ей конкуренцию, здесь работает только KFC.

— Уже давно обсуждается эта новость, — комментирует нефтекамский активист Александр Афанасьев. — В Интернете народ пишет всякое, может критиковать. У нас, например, негативно высказывались перед открытием ТК «Урал». Но почему-то этот торговый центр — самый посещаемый в городе. Точно так же все критикуют «Макдоналдс», однако у них самые популярные рестораны, уверен, и в нашем городе у них будет высокий спрос, поскольку тут полно молодежи. Любое цивилизованное новшество должно быть в Нефтекамске. Одними пельменными нельзя ограничиваться.

В Нефтекамске недавно заработал торговый развлекательный центр «Планета», принадлежащий предпринимателю Роберту Яляеву, который также владеет мясокомбинатом «Камский бекон». Месяц назад в ТРЦ появилась вывеска об открытии «Макдоналдса». Однако о сроках, когда общепит распахнет свои сети, информации нигде не было.

— Ориентируемся открыть с 1 по 15 ноября. Скоро приедут сотрудники («Макдоналдса», — прим. ред.) и начнут набирать штат. Ресторан будет на первом этаже, там сейчас ведутся ремонтные работы, — сообщили «Реальному времени» в «Планете».

И снова в Уфе

В июне представитель «Макдоналдса» в России Алексей Александров посетил Уфу и встретился с мэром Ульфатом Мустафиным. Они обсудили планы по развитию сети. Гость, разумеется, акцентировал внимание на проводимой благотворительной деятельности компании и предоставляемых условиях для людей с ограниченными возможностями.

Градоначальник в свою очередь отметил востребованность сети, особенно среди молодежи, и намекнул, чтоб корпорация подключилась к другим благотворительным проектам в городе. По всей видимости, в столице Башкортостана появится еще одна или несколько точек. Правда, в отличие от Стерлитамака и Нефтекамска, здесь пока неясны сроки открытия.

В июне представитель «Макдоналдса» в России Алексей Александров посетил Уфу и встретился с мэром Ульфатом Мустафиным. Фото ufacity.info

«Макдоналдс» в Башкирии значительно слабее представлен, чем во многих других уголках страны. Например, в соседнем Татарстане сеть не ограничилась столицей региона (в Казани насчитывается 18 точек), раскинув свои заведения в Набережных Челнах (3), Альметьевске (2), Нижнекамске (1), Елабуге (1) и Бугульме (1). Также ресторанами франшизы располагают города других соседних регионов — Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Ижевск, Екатеринбург и Пермь.

Занятие не из дешевых

Такую ситуацию эксперты связывают с экономической моделью, которая сложилась в Башкортостане со времен правления Муртазы Рахимова, и с требованиями самого «Макдоналдса».

— Открытие франшизы McDonald's — занятие не из дешевых, — добавляет digital-экономист, член ТРГ центра компетенций «Сколково» Равиль Ахтямов. — Сегодня «Маку» приходится выдерживать конкуренцию с рядом цифровых сервисов, таких как «Яндекс.Еда» или DeliveryClub от Mail.ru.

По его словам, чтобы открыть ресторан, от McDonald's требуются существенные инвестиции. Стоимость франшизы на действующий ресторан будет варьироваться в пределах от 500 тысяч до 1,2 млн долларов в зависимости от расположения точки. Право открытия с нуля обойдется в 45 тысяч долларов. При этом затраты на открытие будут зависеть от размера ресторана, его местонахождения, оформления помещения и цен на оборудование. На эту статью расходов нужно будет раскошелиться в пределах 1,5 млн долларов.

— Как правило, McDonald's в своей бизнес-модели выступает владельцем недвижимости (об этом можно узнать, посмотрев кинокартину «Основатель»), — продолжает Ахтямов. — А одной из проблем экономического развития Башкирии является существенная дифференциация между уровнем жизни в городах. Конъюнктура рынка коммерческой недвижимости в Уфе, Стерлитамаке или Нефтекамске, где ставки аренды порой различаются в разы, также имеет значение. Таким образом, в менее населенных городах открывать рестораны не всегда выгодно.

Также, по мнению нашего собеседника, продолжает сказываться и наследие закрытости экономики Башкирии в 1990-е годы. Тогда региональные власти вели протекционистскую политику, и внешним игрокам зайти на региональный рынок было непросто. Зато получили развитие местные бренды общепита.