Венгрия выступит против плана ЕС по отказу от российского газа к 2027 году
Венгрия не поддерживает план Европейской комиссии, предусматривающий полный отказ стран Евросоюза от поставок газа из России к 2027 году. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1, пишет RT.
По словам Сийярто, план Еврокомиссии нарушает суверенитет стран-участниц, поскольку лишает их права самостоятельно выбирать источники энергоносителей.
— Этот план нарушает суверенитет, поскольку лишает нас права выбирать, откуда мы хотим получать энергоносители, — подчеркнул глава венгерского правительства.
Кроме того, венгерский премьер считает, что предложенный план направлен на поддержку ускоренного вступления Украины в ЕС, что, по его мнению, нанесет ущерб другим странам-членам, включая Венгрию.
— Мы отказываемся это делать… Мы не готовы платить цену за сверхбыстрое вступление Украины в Европейский союз, — заявил Сийярто.
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