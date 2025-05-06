Венгрия выступит против плана ЕС по отказу от российского газа к 2027 году

Фото: Мария Зверева

Венгрия не поддерживает план Европейской комиссии, предусматривающий полный отказ стран Евросоюза от поставок газа из России к 2027 году. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1, пишет RT.

По словам Сийярто, план Еврокомиссии нарушает суверенитет стран-участниц, поскольку лишает их права самостоятельно выбирать источники энергоносителей.

— Этот план нарушает суверенитет, поскольку лишает нас права выбирать, откуда мы хотим получать энергоносители, — подчеркнул глава венгерского правительства.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, венгерский премьер считает, что предложенный план направлен на поддержку ускоренного вступления Украины в ЕС, что, по его мнению, нанесет ущерб другим странам-членам, включая Венгрию.

— Мы отказываемся это делать… Мы не готовы платить цену за сверхбыстрое вступление Украины в Европейский союз, — заявил Сийярто.

Рената Валеева