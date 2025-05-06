Рустам Минниханов обсудил развитие сельского хозяйства и инфраструктуры в Тукаевском районе

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов, раис Татарстана, встретился с руководителями сельхозпредприятий, главами сельских поселений и активом Тукаевского района. На встрече обсуждались ключевые вопросы развития сельского хозяйства и инфраструктуры региона.

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров уточнил, что Тукаевский район традиционно занимает высокие позиции по производству мяса. Однако по состоянию на сейчас в республике выполнено лишь 42% посевных работ, и Тукаевскому району нужно ускорить темпы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Особое внимание было уделено состоянию сельскохозяйственной техники. Зяббаров сообщил, что почти 60% техники эксплуатируется за пределами своего срока службы, что требует ремонта или замены. Он предложил воспользоваться государственными программами поддержки для решения этой проблемы.

Минниханов подчеркнул важность инфраструктурного развития района. Он призвал учитывать наличие дорог и социальной инфраструктуры при рассмотрении новых проектов застройки. Президент заверил участников встречи, что все республиканские программы будут реализованы, особенно в сфере дорожного строительства.

Напомним, что в 2025 году Татарстан направит на поддержку агропромышленного комплекса 15,1 млрд рублей. Эта сумма на 1,4 млрд больше, чем в 2024 году. Однако при этом ставки по льготным кредитам возросли, а некоторые федеральные программы поддержки АПК были сокращены.



Анастасия Фартыгина