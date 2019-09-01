Фотомарафон «100-летие ТАССР»: митинг на Театральной площади в честь 2-й годовщины ТАССР, 1922 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 14-я

Фото: предоставлено Национальным архивом РТ

В первые годы существования Татреспублики годовщину ее образования старались отмечать с размахом: чтобы в умах народа закреплялась важность события. Проводили и митинги, и народные гулянья.

В начале 1920-х было не до обильных праздников: республика переживала страшный голод и одну за другой эпидемии инфекционных болезней. Поэтому праздники были очень натянутыми. В отчете о праздновании второй годовщины Татреспублики, который отправляли в Москву, было указано, что рабочих на митинг на Театральную площадь пришло сравнительно мало.

Но прошло несколько лет, голод почти победили, и люди вспомнили, что для счастливой жизни им нужен не только хлеб, но и зрелища. Татреспублика решала вопрос с размахом: каждый год в планах празднования были и детские праздники, и спектакли, и концерты (разумеется, с идеологическим окрасом, но за неимением лучшего и это проходило на ура).

Часто в городах и особенно деревнях Татреспублики к празднованию годовщины приурочивали Сабантуй. До сих пор «праздник плуга» отмечали не в июне, а в апреле — перед началом посевных работ, а не после них. По свидетельствам некоторых историков, массовый переход Сабантуя на лето произошел под нажимом советских властей: нужно было расцветить чем-то радостным и привычным народу празднование годовщин ТАССР. Сабантуй уложили в официальные рамки, нашпиговали спортивными соревнованиями. Сначала его проводили несколько дней или даже недель подряд, а ближе к началу 1930-х свели к одному дню (по крайней мере, в городах).

Афиша выступлений Алексея Ивановича Синягина, «волжского богатыря», в дни Сабантуя. В Казани он работал грузчиком, потом выступал в цирке. Первая половина 1920-х годов. Фото предоставлено Национальным архивом РТ

Афиша Сабантуя в Казани. 1925 год. Фото: из Национального архива РТ

Афиша Сабантуя в Казани, 1926 год. Фото: из Государственного архива РТ

Афиша Сабантуя в Мензелинске, 1927 год. Фото: Национальный архив РТ

Людмила Губаева