Шесть вопросов, которые надо задать, выбирая страховку для школьника

Зачем страховать ребенка и по каким критериям выбирать полис

Начинается учебный год — а значит, снова у родителей добавляется забот и переживаний. Опять нужно контролировать выполнение домашних заданий, гладить рубашки и блузки, ходить на собрания. Но даже самый вовлеченный родитель не может находиться рядом с ребенком 24 часа в сутки и оберегать его от всех невзгод. Поэтому есть смысл застраховать его жизнь и здоровье от несчастных случаев. На что обратить внимание, выбирая вид страховки для школьника, и зачем вообще это делать, ведь бесплатная медицинская помощь в нашей стране пока еще доступна? Рассказываем о нюансах.

Зачем страховать жизнь и здоровье школьника



По статистике российских страховщиков, чаще всего за получением страховки обращаются родители обычных школьников: каждый 48-й. И это неудивительно: дети любопытны, подвижны и бесстрашны, они постоянно стремятся узнать что-то новое — и конечно, часто набивают себе шишки в прямом и переносном смысле.

Но если с этим можно спокойно справиться домашними средствами, то более серьезные случаи требуют врачебного вмешательства. Бесплатная медицина по ОМС, конечно, покрывает все подобные случаи. Но не любую реабилитацию и не любой вид лечения вам могут предложить в обычной поликлинике: родителям зачастую приходится вкладывать в это дополнительные средства. Поэтому, чтобы максимально быстро и эффективно поставить ребенка на ноги, очень пригождается страхование школьника от несчастного случая: сумма страховой выплаты позволяет оплачивать медицинские услуги.

Многие родители думают: «Мой ребенок знает, что опасностей нужно избегать, и никогда не причинит себе вреда». Но, к сожалению, даже с самыми послушными и спокойными детьми случаются неприятности.

Вот Марина: она поскользнулась на льду по дороге домой и сломала ногу. А вот Фарид: на уроке физкультуры он получил сотрясение мозга — ему в голову попал мяч во время игры в футбол. Руслан подрался на перемене с Игорем, итог — вывихнутый локоть.

Все это истории из жизни. Травмы — обычная часть нашей жизни, и если заранее позаботиться о страховом полисе в серьезной компании, то можно справляться с ними с наименьшими потерями.

Что дает страховой полис родителям школьников

Возможность выбирать самые современные программы реабилитации . Вы больше не будете ограничены районной поликлиникой и очередями к специалистам на долгие месяцы вперед: денег, полученных по страховке, обычно хватает на платное лечение.

. Вы больше не будете ограничены районной поликлиникой и очередями к специалистам на долгие месяцы вперед: денег, полученных по страховке, обычно хватает на платное лечение. Материальную поддержку родителям на то время, пока они вынуждены находиться с ребенком на больничном . Реалии нашего времени таковы, что на больничном вы теряете крупные суммы. Страховая выплата позволит частично компенсировать эти потери.

. Реалии нашего времени таковы, что на больничном вы теряете крупные суммы. Страховая выплата позволит частично компенсировать эти потери. Уверенность в завтрашнем дне. Мы не можем уберечь ребенка от всех опасностей, которые его поджидают. Конечно, страховка не компенсирует кратковременную потерю здоровья, но поможет снять хотя бы часть материальных и организационных проблем.

О чем надо спросить страховщика

Разные страховые компании, на первый взгляд, предлагают примерно одно и то же: страхование жизни и здоровья школьников. Поэтому многие идут по самому простому пути: выбирают страховку исключительно по финансовым критериям. Если, например, годовой страховой полис стоит 5 000 рублей, а страховая выплата по нему достигает 500 000, то условия кажутся выгодными. Но всегда нужно обращать внимание на нюансы, иначе можно получить к страховому случаю и другие неприятные сюрпризы. Вот вопросы, которые стоит прояснить на этапе изучения условий страховки.

Входят ли в страховое покрытие занятия физкультурой? Конечно, учитель физкультуры не ставит перед собой задачу причинить вред ребенку. Но, к сожалению, специфика спорта такова, что вероятность получить ушиб, растяжение или даже перелом в спортзале выше, чем просто прогуливаясь по школьному коридору. При этом многие страховщики отдельно указывают в договоре пункт, по которому травма на уроке физкультуры страховкой не покрывается. Естественно, они оперируют статистикой и хотят минимизировать свои риски. Но с точки зрения потребителей это огромный минус: страхование школьника, в которое не входит один из самых опасных для него видов деятельности. В этом смысле на страховом рынке Татарстана выделяется Ак Барс Страхование: полисы покрывают не только физкультуру, но и спортивные секции и кружки.

Конечно, учитель физкультуры не ставит перед собой задачу причинить вред ребенку. Но, к сожалению, специфика спорта такова, что вероятность получить ушиб, растяжение или даже перелом в спортзале выше, чем просто прогуливаясь по школьному коридору. При этом многие страховщики отдельно указывают в договоре пункт, по которому травма на уроке физкультуры страховкой не покрывается. Естественно, они оперируют статистикой и хотят минимизировать свои риски. Но с точки зрения потребителей это огромный минус: страхование школьника, в которое не входит один из самых опасных для него видов деятельности. В этом смысле на страховом рынке Татарстана выделяется Ак Барс Страхование: полисы покрывают не только физкультуру, но и спортивные секции и кружки. Получите ли вы страховку, если ребенок будет травмирован в период каникул или в воскресенье ? Некоторые полисы, разработанные специально под школьные программы, покрывают только страховые случаи, произошедшие в учебное время. Но ребенок не выбирает, когда ему неудачно упасть: в последний день учебы или в первый день каникул. Добросовестные страховщики составляют договор, действующий в течение всего календарного года: школьник не перестает быть школьником первого июня, а в выходные дни рисков у него едва ли не больше, чем во время учебы.

? Некоторые полисы, разработанные специально под школьные программы, покрывают только страховые случаи, произошедшие в учебное время. Но ребенок не выбирает, когда ему неудачно упасть: в последний день учебы или в первый день каникул. Добросовестные страховщики составляют договор, действующий в течение всего календарного года: школьник не перестает быть школьником первого июня, а в выходные дни рисков у него едва ли не больше, чем во время учебы. Что будет, если ребенок травмируется или заболеет, находясь за границей ? Многие «школьные» страховки включают только случаи, происшедшие в пределах границ Российской Федерации, а некоторые страховщики и вовсе ограничиваются отдельными регионами. Поэтому, например, если ваш ребенок собирается за границу по программе обмена или вы везете его в отпуск, нужно отдельно оговорить со страховыми агентами условия. Полис Ак Барс Страхование действует по всему миру, его страховка комплексная.

? Многие «школьные» страховки включают только случаи, происшедшие в пределах границ Российской Федерации, а некоторые страховщики и вовсе ограничиваются отдельными регионами. Поэтому, например, если ваш ребенок собирается за границу по программе обмена или вы везете его в отпуск, нужно отдельно оговорить со страховыми агентами условия. Полис Ак Барс Страхование действует по всему миру, его страховка комплексная. Как скоро можно будет получить страховую выплату ? Конечно, деньги при наступлении страхового случая нужны как можно быстрее. При этом многие страховщики до последнего тянут с выплатой, требуя все новых и новых документов. Согласитесь, страховку вы покупаете вовсе не для того, чтобы вам дополнительно мотали нервы. Поэтому обязательно обратите внимание на сроки страховой выплаты, указанные в договоре. Одна из самых быстрых процедур на страховом рынке Татарстана — в Ак Барс Страховании. Она занимает всего 10 рабочих дней с момента принятия решения.

? Конечно, деньги при наступлении страхового случая нужны как можно быстрее. При этом многие страховщики до последнего тянут с выплатой, требуя все новых и новых документов. Согласитесь, страховку вы покупаете вовсе не для того, чтобы вам дополнительно мотали нервы. Поэтому обязательно обратите внимание на сроки страховой выплаты, указанные в договоре. Одна из самых быстрых процедур на страховом рынке Татарстана — в Ак Барс Страховании. Она занимает всего 10 рабочих дней с момента принятия решения. Что входит в список нестраховых случаев ? В список случаев, по которым страховка не выплачивается, входят форс-мажорные ситуации: например, травмы, полученные в результате террористического акта, страхуются очень редко. Некоторые страховщики включают в эти перечни еще и вполне бытовые вещи: те же уроки физкультуры или, например, травмы, полученные на прогулках. Поэтому обязательно обращайте внимание на этот пункт: вам вряд ли нужна страховка, которая не покрывает самые опасные сферы жизни вашего ребенка.

? В список случаев, по которым страховка не выплачивается, входят форс-мажорные ситуации: например, травмы, полученные в результате террористического акта, страхуются очень редко. Некоторые страховщики включают в эти перечни еще и вполне бытовые вещи: те же уроки физкультуры или, например, травмы, полученные на прогулках. Поэтому обязательно обращайте внимание на этот пункт: вам вряд ли нужна страховка, которая не покрывает самые опасные сферы жизни вашего ребенка. Как давно страховая компания работает на рынке? Понятно, что работать лучше с серьезными и опытными страховщиками. Компания может предлагать самые выгодные условия и самые огромные выплаты, но если за спиной у нее только обещания, то, доверившись ей, вы берете на себя дополнительные риски.

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