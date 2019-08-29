Без шума и пыли — на выезде из Казани обновили самый интенсивный участок М-7

Для капремонта федеральной трассы «Каздорстрой» построил три новых асфальтобетонных завода за 2 млрд рублей

Фото: пресс--служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Большой проблемный участок автомобильной трассы М-7 на выезде из Казани в Москву, отличающийся чрезвычайно высокой интенсивностью движения транспорта, подвергся глубокому капитальному ремонту. ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» выделило 820 млн рублей на проведение ремонта 6,5 км дороги, после чего она сможет выдерживать повышенные нагрузки грузового транспорта до 11,5 тонны на ось. Сегодня представители ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» и «Каздорстрой» показали перед телекамерами, как и из каких материалов проходит реставрация этого узкого «горлышка» возле Казани, и объяснили, что второго шанса исправить недостатки не будет — в течение 24 лет денег на повторный ремонт выделяться больше не будет. Отремонтированный участок дороги оценил и корреспондент «Реального времени».

Дорожный капремонт ждали почти 20 лет

Выезд на Москву, проходящий на участке федеральной трассы М-7 от 780 км до 786 км, считается наиболее перегруженным и достаточно опасным отрезком пути. Здесь стекаются транзитные грузовые потоки, идущие с Урала, а с зеленодольской развязки, пролегающей чуть выше над трассой, спускаются казанские автомобилисты, которые хотят перебраться на другой берег Волги в Верхнеуслонский район. Интенсивность движения на этом отрезке достигает 27 тысяч автомобилей в сутки — это почти в 2 раза выше, чем на других отрезках М-7, отмечают дорожники. Но, несмотря на чрезмерную нагрузку, эта трасса дожидалась капитального ремонта почти 20 лет, пока не износилась до предела. По краям стало «проглядывать» основание асфальтового полотна — дорогу строили в конце 80-х годов и с расчетом на нагрузки движения на тот, советский, период времени. «Никто не предполагал, что интенсивность транспортных потоков и скоростной режим будут превосходить нормативные значения советских лет», — заметил начальник отдела капитального строительства ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Евгений Марков.

В этом году этот участок дороги, который давно требовал капитального ремонта, включили в федеральную программу ремонта дорог. По словам Евгения Маркова, на него выделили внушительную сумму в 820 млн рублей, или в пересчете на 1 км около 130 млн рублей. Честно говоря, если бы участок «пошел» по программе реконструкции, то пришлось бы потратить на него в 2 раза больше, говорят дорожники. Капремонт отличается от реконструкции тем, что не меняет количество полос и категорию движения дорог. Выездной участок не смог бы пройти под реконструкцию, так как имеет четыре полосы движения и отвечает требованиям категории 1Б, поэтому его решили капитально обновить.

В этом году этот участок дороги, который давно требовал капитального ремонта, включили в федеральную программу ремонта дорог. По словам Евгения Маркова, на него выделили внушительную сумму в 820 млн рублей, или в пересчете на 1 км около 130 млн рублей

Бетонная дорога с трехслойным верхом

Начальник отдела капитального строительства ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Евгений Марков рассказал, что проектом предусмотрена замена всей дорожной конструкции и доведение ширины полос до нормативных 3,75 м. Т. е. четырехполосная дорога слегка расширится по краям примерно на метр с каждой стороны. Для усиления прочности в основание дорожного участка залита бетонная конструкция марки М75 и толщиной в 32 см. «Бетонная плита» необходима для того, чтобы автомобили могли разгоняться с максимальной скоростью», — пояснил Евгений Марков. Поверх нее предполагается уложить три очень толстых слоя асфальтобетона, в результате чего общая толщина достигнет максимума в 24 см. Этим обеспечивается прочность дорожного полотна, чтобы оно не «съезжало» с основания. По словам Маркова, на этом отрезке пути автомобили смогут спокойно проезжать с нагрузкой на ось в 11,5 тонны, т. е. груженые фуры на 60 тонн не нанесут разрушительного ущерба дороге.

Чтобы избежать частой беды дорог — колейности, верхний слой будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона по износостойкости и коэффициенту сцепления — ЩМА-19. Евгений Марков заявил журналистам, что проблема колейности на федеральных участках дорог изжита, поскольку при ремонте контролируется технология укладки полотна и используются дорогостоящие материалы, регулярно проходящие входной контроль качества.

Проектом предусмотрена замена всей дорожной конструкции и доведение ширины полос до нормативных 3,75 м. Т. е. четырехполосная дорога слегка расширится по краям примерно на метр с каждой стороны

Капремонт на 24 года вперед

Высокопрочный бетон и дорогостоящий битум — это отнюдь не роскошь федерального заказчика, утверждает представитель федерального заказчика. Это необходимость, продиктованная новыми федеральными правилами. «С прошлого года Росавтодором введены новые нормативные сроки эксплуатации после капитального ремонта — это 24 года, — рассказал он в разговоре с «Реальным временем». — До этого действовал 12-летний срок. Это значит, что дорога должна прослужить в 2 раза дольше. Второй раз денег на капремонт не дадут», — рассказал он, дав понять, что другого шанса исправить дефекты не будет. Правда, сам подрядчик несет гарантийные обязательства — 4 года на верхний слой и 6 лет на основание, но позднее дорога должна быть в работоспособном состоянии».

К слову, 24-летний срок эксплуатации действует и на остальные виды дорожно-строительных работ: на реконструкцию и новое строительство дорог. Такова новая политика Росавтодора, который считает, что строить дороги нужно на века и не переделывать через два-три года. Вследствие этого в этом году капительному ремонту дорог подверглось два участка в Татарстане: кроме казанского отрезка выбрали участок протяженностью 3 км в Мензелинском районе. Но на него выделено всего 100 млн рублей. Вообще, в этом году на капитальный ремонт федеральных дорог, подведомственных ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», будет направлено около 6,5 млрд рублей.

Высокопрочный бетон и дорогостоящий битум — это отнюдь не роскошь, а необходимость, продиктованная новыми федеральными правилами

«Каздорстрой» обустроился тремя асфальтобетонными заводами под Казанью

Капитальный ремонт дороги начался в мае этого года, и на текущий момент завершено 50% работ, сообщил Евгений Марков. Генеральным подрядчиком выбран «Каздорстрой». «Иногородние дорожные компании не стремятся брать такие контракты, потому что здесь нужно иметь на месте и производственную базу, и людей», — пояснил он. Прораб участка ОАО «Каздорстрой» Марсель Шигапов добавил, что асфальтобетонную смесь привозят горячей с ближайших к ним двух немецких асфальтобетонных заводов Bennehofen, которые находятся в радиусе нескольких километров от трассы. Как оказалось, «Каздорстрой» построил их три года назад. Мощность — 180—200 тысяч тонн в час! В этом году появился третий — итальянский завод Marini, но меньшей мощностью. За одну смену два немецких завода могут «уложить» 1 км двухполосной дороги», — рассказали дорожники. Инвестиции оцениваются в 2 млрд рублей.

«Привозимая смесь не успевает остывать ни на один градус, — удивил журналистов Марсель Шигапов. — Ее везут на большегрузах Volvo и Scania, которые вывозят партию асфальтобетонной смеси в 30 тонн. Ни одна отечественная машина не способна взять такой вес», — рассказал он. Оказалось, что парк дорожно-строительной техники молод, около 3 лет, и состоит почти полностью из зарубежной техники. Фрезы, катки, укладчики, погрузчики от иностранных производителей: ничего этого не производят наши машиностроительные заводы, сетуют дорожники.

Асфальтобетонную смесь привозят горячей с двух немецких асфальтобетонных заводов Bennehofen, которые находятся в радиусе нескольких километров от трассы

Без шума и пыли

Ремонт проходил с перекрытием отдельных участков, хотя большую часть дорожники старались выполнять в ночное время. Интенсивность движения непредсказуема и не зависит от времени суток, отметил прораб. По его словам, самые трудоемкие работы — земляные — закончены, впереди укладка асфальтобетона.

Впервые вдоль федеральных участков начали устанавливать шумозащитные экраны. Один будет смонтирован вдоль поселка Займище, второй — вдоль жилого массива Залесный. Таким образом, жителей домов спасут от постоянного дорожного гула. «Это, конечно, привело к удорожанию сметы капремонта — примерно на 10%, — рассказал Марков. — Но уровень шума высокий, поэтому обойтись без них невозможно».