Фотомарафон «100-летие ТАССР»: разборка городского театра Казани, 1925 год

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Фото: из архивов Национального музея РТ

Здание городского театра Казани стояло на Театральной площади (сейчас это площадь Свободы), примерно на месте нынешнего сквера с памятником Ленину. А на месте оперного театра был сквер с памятником Державину. Вот такая рокировка.



Последнее здание городского театра отреставрировали после пожара в 1875 году. Оно было больше, чем два предыдущих, играли в нем и оперу, и драму попеременно. Три года, с 1897 по 1900-й, здесь работал Качалов. А напротив, на том месте, где сейчас стоит Казанский оперный театр, был разбит красивый сквер — Державинский сад. Стоял в нем, соответственно, памятник Державину, который смотрел прямо на театр:

Вид на памятник Державину и на здание Благородного собрания в 1894 году. Там, куда смотрит Державин, и стоял городской театр. Фото из архива аудиовизуальной информации Нижегородской области

После революции, в 1919 году, здание театра сгорело. Пожар продолжался три дня и полностью уничтожил все, что было внутри: реквизит, костюмы, декорации и библиотеку. Потушить огонь не могли, потому что во время боев с белочехами был поврежден водопровод.

Несколько лет после этого спектакли давали в Доме Красной Армии (он же — Благородное или Дворянское собрание, он же — нынешняя Казанская ратуша).

Дом Красной Армии, 1920-е гг. Фото из архивов Национального музея РТ

Остатки здания простояли на Театральной площади еще несколько лет. Их разбирали во время субботников, в том числе и в честь образования Татреспублики. На заглавной фотографии мы видим очередную попытку расчистить площадь, которую в 1924 году назвали площадью Свободы. Окончательно от фундамента театра избавились в 1935 году.

А памятник Державину в начале 1930-х заменили на гипсовое изображение Пугачева, которое, впрочем, тоже там не задержалось: в 1936 году место, где был сквер, расчистили, чтоб заложить фундамент современного театра.

Людмила Губаева