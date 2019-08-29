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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: разборка городского театра Казани, 1925 год

07:00, 29.08.2019 5 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: разборка городского театра Казани, 1925 год Фото: из архивов Национального музея РТ

Здание городского театра Казани стояло на Театральной площади (сейчас это площадь Свободы), примерно на месте нынешнего сквера с памятником Ленину. А на месте оперного театра был сквер с памятником Державину. Вот такая рокировка.

Последнее здание городского театра отреставрировали после пожара в 1875 году. Оно было больше, чем два предыдущих, играли в нем и оперу, и драму попеременно. Три года, с 1897 по 1900-й, здесь работал Качалов. А напротив, на том месте, где сейчас стоит Казанский оперный театр, был разбит красивый сквер — Державинский сад. Стоял в нем, соответственно, памятник Державину, который смотрел прямо на театр:

Вид на памятник Державину и на здание Благородного собрания в 1894 году. Там, куда смотрит Державин, и стоял городской театр. Фото из архива аудиовизуальной информации Нижегородской области

После революции, в 1919 году, здание театра сгорело. Пожар продолжался три дня и полностью уничтожил все, что было внутри: реквизит, костюмы, декорации и библиотеку. Потушить огонь не могли, потому что во время боев с белочехами был поврежден водопровод.

Несколько лет после этого спектакли давали в Доме Красной Армии (он же — Благородное или Дворянское собрание, он же — нынешняя Казанская ратуша).

Дом Красной Армии, 1920-е гг. Фото из архивов Национального музея РТ

Остатки здания простояли на Театральной площади еще несколько лет. Их разбирали во время субботников, в том числе и в честь образования Татреспублики. На заглавной фотографии мы видим очередную попытку расчистить площадь, которую в 1924 году назвали площадью Свободы. Окончательно от фундамента театра избавились в 1935 году.

А памятник Державину в начале 1930-х заменили на гипсовое изображение Пугачева, которое, впрочем, тоже там не задержалось: в 1936 году место, где был сквер, расчистили, чтоб заложить фундамент современного театра.

Людмила Губаева
Справка

Редакция благодарит за помощь в подготовке проекта Национальный музей РТ.

Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 08:06
    Фотографии просто отличные - полностью передают "дух" той "революционной" эпохи - эпохи "военного коммунизма".

    "Остатки здания простояли на Театральной площади еще несколько лет. Их разбирали во время субботников, в том числе и в честь образования Татреспублики".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149720-fotomarafon-100-letie-tassr-razborka-gorodskogo-teatra-kazani-1925-god

    Символично - в честь образования Красной Татарии марксисты-коммунисты снесли городской театр...

    Потом снесли и переплавили на втулки для городского трамвая памятник Г.Р.Державину, объявив его антисемитом и царским холуем.

    "А памятник Державину в начале 1930-х заменили на гипсовое изображение Пугачева, которое, впрочем, тоже там не задержалось...".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149720-fotomarafon-100-letie-tassr-razborka-gorodskogo-teatra-kazani-1925-god

    Тоже символично - марксисты-коммунисты ставят памятник Пугачёву, который ПОЛНОСТЬЮ сжег и разрушил Казань в 1974 году.

    " Потушить огонь не могли, потому что во время боев с белочехами был поврежден водопровод".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149720-fotomarafon-100-letie-tassr-razborka-gorodskogo-teatra-kazani-1925-god

    Водопровод был поврежден при артиллерийском обстреле Казани в 1918 году войсками Л.Д.Троцкого и авиационной бомбардировке Казани (первой в истории человечества), в которой лично принимал участие Лев Давыдович, швыряя с аэроплана бомбы на головы казанцев.

    До 1930-х гг. международные марксисты-террористы, во главе с Лениным и Троцким захватившие в октябре 1917 года вооруженным путем власть в самой большой стране Мира, только и делали, что "сносили", "убивали" и "уничтожали" - целые классы и социальные группы, театры и памятники, целые города и деревни, промышленность и сельское хозяйство, науку и культуры и др.
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    Анонимно 09:34
    А как интересно в эту "революционную" эпоху, эпоху "военного коммунизма". эпоху отключения воды, газа, электричества и местной канализации жили простые люди - казанцы, жители других городов, сёл и деревень "Красной Татарии"?

    На последней фотографии изображена пустынная площадь "Свободы" - свободы от чего и кого?
    Ранее эта площадь называлась "Театральная" площадь.

    Марксисты-террористы установив с помощью "пролетарской" диктатуры, красного террора личную диктатуру Ленина и Троцкого и переименовали "Театральную" площадь в площадь "Свободы" - тоже символично, отобрав свободу на деле марксисты-террористы "даровали" "свободу" на бумаге...

    Около бывшего Благородного Дворянского Собрания выстроены какие-то баррикады - похоже из остатков разобранного театра.

    Около баррикад какие-то постаменты и огромный плакат с изображением слегка присевшего в коленях, сгорбленного человека, указывающего рукой куда-то под землю - тоже символ, всем в могилу?
    Позднее кумир Ленин будет изображаться с поднятой рукой указывающей в небо...

    По площади бредут несколько сгорбленных людей.
    Но трамвай уже ходит - или стоит, где его застала бомбежка Льва Давидовича?
    А Грузинская церковь ещё стоит - разрушат чуть позднее в самом начале 1930-х годов.

    Здание шахматного клуба, где молодого студента Володю Ульянова казанские студенты-террористы учили пить пиво (а потом захватили главное здание Казанского университета), стоит на своём месте.
    "Учёба" пошла на пользу молодому Ульянову и в зрелом возрасте уже опытный марксист-террорист Ленин отдавал с удовольствием дань Бахусу в мюнхенских пивных, в которых чуть позднее начинал свой кровавый путь ещё один мировой террорист - Гитлер.

    Здание телеграфа ещё не надстроено - стоит 2-хэтажным.

    Где-то на "просторах интернета" попадались фотографии заводских районов Казани того времени, слободок, очереди за хлебом и спиртом, члены РКП) на фоне американской столовой АРА, скелетированные дети и взрослые в деревнях, склады тупов - жертв голода 1921 года, парад в честь создания Лениным и Троцким ТАССР и другие интересные, но порой и страшные фотографии тех времён.
    Создать бы и издать фотоальбом к 100-летию образования АТССР.
    А за основу взять проект РВ.

    Спасибо уважаемым автору и РВ за интересный проект.
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  • Анонимно 09:19
    Это наша история...
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  • Анонимно 09:25
    Третье фото ещё зафиксировало по Грузинской улице (ул.К.Маркса) церковь Грузинской иконы божией матери. Теперь там жилой дом и почтовое отделение. Следующее здание - городская телефонная станция перестроенная в жилой дом.
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  • Анонимно 10:02
    С балкона Казанского городского театра после вторичного захвата марксистами-террористами Казани (но к их большому сожалению Золотого запаса России в Казани уже не было) пламенные речи с призывами к Мировой марксистской (коммунистической) революции и установлению марксистской диктатуры в странах Европы, Азии и Африки произносил перед матросами, солдатами, крестьянами, татарами, башкирами, русскими, чувашами и др. "демон русской революции" Л.Д. Троцкий.

    А после "речей" Лев Давидович торжественно открыл второй в Красной России концентрационный лагерь для инакомыслящих в Казани в Троицком лесу (первый концлагерь был открыт в Свияжске чуть раньше).

    Надо восстановить этот исторический балкон - он как раз "воссоздастся" за памятником вождю всех Мировых марксистов-террористов Ленину.
    ТРО ВООПИК пора приступить к разработке проекта и объявить конкурс миллионов на 10-15:-----))))))
    Бюджетных денег, естественно.
    Парк уже разбит и тут можно будет сэкономить.
    Шутка.
    Неудачная.
    Извините.
    Чувствуется осень приближается...
    "Творческая пора " не только у Александра Сергеевича.
    Который Пушкин.
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