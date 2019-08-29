Фотомарафон «100-летие ТАССР»: разборка городского театра Казани, 1925 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 11-я
Здание городского театра Казани стояло на Театральной площади (сейчас это площадь Свободы), примерно на месте нынешнего сквера с памятником Ленину. А на месте оперного театра был сквер с памятником Державину. Вот такая рокировка.
Последнее здание городского театра отреставрировали после пожара в 1875 году. Оно было больше, чем два предыдущих, играли в нем и оперу, и драму попеременно. Три года, с 1897 по 1900-й, здесь работал Качалов. А напротив, на том месте, где сейчас стоит Казанский оперный театр, был разбит красивый сквер — Державинский сад. Стоял в нем, соответственно, памятник Державину, который смотрел прямо на театр:
После революции, в 1919 году, здание театра сгорело. Пожар продолжался три дня и полностью уничтожил все, что было внутри: реквизит, костюмы, декорации и библиотеку. Потушить огонь не могли, потому что во время боев с белочехами был поврежден водопровод.
Несколько лет после этого спектакли давали в Доме Красной Армии (он же — Благородное или Дворянское собрание, он же — нынешняя Казанская ратуша).
Остатки здания простояли на Театральной площади еще несколько лет. Их разбирали во время субботников, в том числе и в честь образования Татреспублики. На заглавной фотографии мы видим очередную попытку расчистить площадь, которую в 1924 году назвали площадью Свободы. Окончательно от фундамента театра избавились в 1935 году.
А памятник Державину в начале 1930-х заменили на гипсовое изображение Пугачева, которое, впрочем, тоже там не задержалось: в 1936 году место, где был сквер, расчистили, чтоб заложить фундамент современного театра.
Справка
Редакция благодарит за помощь в подготовке проекта Национальный музей РТ.
Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
"Остатки здания простояли на Театральной площади еще несколько лет. Их разбирали во время субботников, в том числе и в честь образования Татреспублики".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149720-fotomarafon-100-letie-tassr-razborka-gorodskogo-teatra-kazani-1925-god
Символично - в честь образования Красной Татарии марксисты-коммунисты снесли городской театр...
Потом снесли и переплавили на втулки для городского трамвая памятник Г.Р.Державину, объявив его антисемитом и царским холуем.
"А памятник Державину в начале 1930-х заменили на гипсовое изображение Пугачева, которое, впрочем, тоже там не задержалось...".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149720-fotomarafon-100-letie-tassr-razborka-gorodskogo-teatra-kazani-1925-god
Тоже символично - марксисты-коммунисты ставят памятник Пугачёву, который ПОЛНОСТЬЮ сжег и разрушил Казань в 1974 году.
" Потушить огонь не могли, потому что во время боев с белочехами был поврежден водопровод".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149720-fotomarafon-100-letie-tassr-razborka-gorodskogo-teatra-kazani-1925-god
Водопровод был поврежден при артиллерийском обстреле Казани в 1918 году войсками Л.Д.Троцкого и авиационной бомбардировке Казани (первой в истории человечества), в которой лично принимал участие Лев Давыдович, швыряя с аэроплана бомбы на головы казанцев.
До 1930-х гг. международные марксисты-террористы, во главе с Лениным и Троцким захватившие в октябре 1917 года вооруженным путем власть в самой большой стране Мира, только и делали, что "сносили", "убивали" и "уничтожали" - целые классы и социальные группы, театры и памятники, целые города и деревни, промышленность и сельское хозяйство, науку и культуры и др.
На последней фотографии изображена пустынная площадь "Свободы" - свободы от чего и кого?
Ранее эта площадь называлась "Театральная" площадь.
Марксисты-террористы установив с помощью "пролетарской" диктатуры, красного террора личную диктатуру Ленина и Троцкого и переименовали "Театральную" площадь в площадь "Свободы" - тоже символично, отобрав свободу на деле марксисты-террористы "даровали" "свободу" на бумаге...
Около бывшего Благородного Дворянского Собрания выстроены какие-то баррикады - похоже из остатков разобранного театра.
Около баррикад какие-то постаменты и огромный плакат с изображением слегка присевшего в коленях, сгорбленного человека, указывающего рукой куда-то под землю - тоже символ, всем в могилу?
Позднее кумир Ленин будет изображаться с поднятой рукой указывающей в небо...
По площади бредут несколько сгорбленных людей.
Но трамвай уже ходит - или стоит, где его застала бомбежка Льва Давидовича?
А Грузинская церковь ещё стоит - разрушат чуть позднее в самом начале 1930-х годов.
Здание шахматного клуба, где молодого студента Володю Ульянова казанские студенты-террористы учили пить пиво (а потом захватили главное здание Казанского университета), стоит на своём месте.
"Учёба" пошла на пользу молодому Ульянову и в зрелом возрасте уже опытный марксист-террорист Ленин отдавал с удовольствием дань Бахусу в мюнхенских пивных, в которых чуть позднее начинал свой кровавый путь ещё один мировой террорист - Гитлер.
Здание телеграфа ещё не надстроено - стоит 2-хэтажным.
Где-то на "просторах интернета" попадались фотографии заводских районов Казани того времени, слободок, очереди за хлебом и спиртом, члены РКП) на фоне американской столовой АРА, скелетированные дети и взрослые в деревнях, склады тупов - жертв голода 1921 года, парад в честь создания Лениным и Троцким ТАССР и другие интересные, но порой и страшные фотографии тех времён.
Создать бы и издать фотоальбом к 100-летию образования АТССР.
А за основу взять проект РВ.
Спасибо уважаемым автору и РВ за интересный проект.
А после "речей" Лев Давидович торжественно открыл второй в Красной России концентрационный лагерь для инакомыслящих в Казани в Троицком лесу (первый концлагерь был открыт в Свияжске чуть раньше).
Надо восстановить этот исторический балкон - он как раз "воссоздастся" за памятником вождю всех Мировых марксистов-террористов Ленину.
ТРО ВООПИК пора приступить к разработке проекта и объявить конкурс миллионов на 10-15:-----))))))
Бюджетных денег, естественно.
Парк уже разбит и тут можно будет сэкономить.
Шутка.
Неудачная.
Извините.
Чувствуется осень приближается...
"Творческая пора " не только у Александра Сергеевича.
Который Пушкин.