Прощание с WorldSkills. Казань чествует профессионалов и передает эстафету Шанхаю

Сегодня на стадионе «Казань Арена» проходит торжественная церемония закрытия мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, в которой принимает участие президент России Владимир Путин и многочисленные гости из десятков стран мира. Кульминация закрытия — награждение победителей чемпионата. Помимо основных наград, участники, показавшие выдающиеся результаты, отмечены медалями «За высшее мастерство», премией имени Альберта Видала и наградой «Лучший представитель страны». Организаторы подготовили красочную динамичную программу. В церемонии участвуют артисты Леван Горозия, Димаш Кудайберген, Zventa Sventana, BRIO SONORES, а также LOBODA и Филипп Киркоров. В финале церемонии состоялась передача флага чемпионата представителям Китая, где уже идет подготовка к мировому чемпионату WorldSkills Shanghai 2021.