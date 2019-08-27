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Прощание с WorldSkills. Казань чествует профессионалов и передает эстафету Шанхаю

19:00, 27.08.2019 1 Сюжет: WorldSkills Kazan 2019

Прямая трансляция с «Казань Арены»

Прощание с WorldSkills. Казань чествует профессионалов и передает эстафету Шанхаю Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня на стадионе «Казань Арена» проходит торжественная церемония закрытия мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, в которой принимает участие президент России Владимир Путин и многочисленные гости из десятков стран мира. Кульминация закрытия — награждение победителей чемпионата. Помимо основных наград, участники, показавшие выдающиеся результаты, отмечены медалями «За высшее мастерство», премией имени Альберта Видала и наградой «Лучший представитель страны». Организаторы подготовили красочную динамичную программу. В церемонии участвуют артисты Леван Горозия, Димаш Кудайберген, Zventa Sventana, BRIO SONORES, а также LOBODA и Филипп Киркоров. В финале церемонии состоялась передача флага чемпионата представителям Китая, где уже идет подготовка к мировому чемпионату WorldSkills Shanghai 2021.

Интернет-газета «Реальное время»
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:40
    ну как щвук на этот раз??
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