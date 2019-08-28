Фотомарафон «100-летие ТАССР»: истощенные дети, 1920 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 10-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

Осенью 1920 года по молодой республике Татарии был нанесен страшный удар — начался голод... Пик этого страшного периода, унесшего жизни более 500 тыс. человек, пришелся на 1921—1922 годы.

В СССР была принята версия, что страшный голод в Поволжье в начале двадцатых начался из-за неурожая. Но с течением времени становится понятно, что к трагедии, унесшей только в Советской Татарии не менее полумиллиона жизней, привели и действия руководства Советов.

Сначала была продразверстка: ее ввели 11 января 1919 года. У крестьян отбирали «излишки» продовольствия, чтобы прокормить армию, город и чиновничий аппарат. Излишками считалось все, что превышало 12 пудов зерна и 1 пуд крупы в год на душу человека.

Люди в деревнях начали голодать еще осенью 1920 года, часто у них забирали последнее, включая посевное зерно. Мука из лебеды и коры деревьев уже тогда прочно поселилась на столе, начались болезни, ослабленные люди быстро умирали. Весной 1921 сеять многим уже было нечего. А то, что посеяли, — было выжжено жесточайшей засухой.



Пуд муки из лебеды стоил в Казани 122 тысячи рублей.

Истощенные от голода дети. 1920 год. Фото предоставлено Национальным музеем РТ

В июне 1921 года стало понятно, что ситуация критическая, и Советская Россия попросила иностранной помощи. В сентябре из Европы начали прибывать первые крупные партии продовольствия, подключилась ARA (Американская администрация помощи), которая контролировала свои поставки в 10 поволжских городах.

«Бывшие» распродают остатки своего имущества для покупки еды. Казань, 1920 год. Из архивов западных журналистов

Но трагедии избежать не удалось. К февралю 1922 года в Татреспублике голодало уже свыше 80% взрослого населения. Крестьяне вымирали целыми деревнями, в городах ситуация тоже была очень тяжелая. Начался каннибализм: родители ели детей, дети — своих братьев и сестер.

Но несмотря на все это, 27 декабря 1922 года Политбюро утвердило проект об экспорте 15 миллионов пудов ржи, 4 миллионов пудов ячменя, 3,5 миллиона пудов жмыха и 500 тысяч пудов пшеницы.

Поволжье продолжало голодать.

Людмила Губаева