Деловая осень — 2019: Шварценеггер в Питере, World Halal Day в Самаре и форумы «Мой бизнес» по всей стране

Главные деловые форумы, выставки и конгрессы предстоящих трех месяцев в Татарстане, России и мире

Для предпринимателей, которые не жалеют денег на участие в важнейших деловых ивентах, «Реальное время» составило подборку наиболее интересных событий нового сезона. Этой осенью пройдут Восточный экономический форум на Дальнем Востоке, Цифровой саммит в Казани и «Финополис» в Сочи. Одним из самых необычных и дорогих для посещения станет питерская «Синергия», где хедлайнером ожидается голливудская звезда, политик и предприниматель Арнольд Шварценеггер. Что больше всего волнует сегодня бизнес (нефть, энергетика, цифровая экономика и не только), чему будет посвящен первый авиационный форум в Питере, где обсудят транспортный мост из Азии в Европу и куда в этом году переехал форум World Halal Day — в обзоре нашей интернет-газеты.

Нефтяные форумы сентября в Казани, Москве и Питере

Начнется «деловая осень» в Казани уже сегодня. 2 сентября откроется Татарстанский нефтегазохимический форум и 26-я Международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия». В этом году форум приурочен к 300-летию горного и промышленного надзора России.

В рамках события пройдут Международная научно-практическая конференция «Углеводородный и минерально-сырьевой потенциал кристаллического фундамента» (при поддержки «Татнефти»), XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная экология и безопасность», Международная научно-практическая конференция «Инновационные решения эффективного развития нефтегазохимии» (при поддержке ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»), ряд других мероприятий. В те же дни в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет V международная специализированная выставка пластмасс и каучука «Интерпластика Казань 2019».

Фото Олега Тихонова

12 сентября пройдет еще одно «нефтяное» событие, но уже в Москве — IX ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» («Нефтегазопереработка-2019»), где обсудят вопросы развития нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических мощностей, проблемы взаимодействия с лицензиарами, практику импортозамещения, современные модели управления инвестиционными проектами, стандарты и требования безопасности.

С 30 сентября по 1 октября в Санкт-Петербурге пройдет Конгресс PRC Russia&CIS, или «Конгресс по нефтехимии и нефтепереработке: Россия и СНГ». В конгрессе, помимо представителей Минэнерго и МЭР РФ, участвуют и различные подразделения ЛУКОЙЛа, «Газпромнефти», СИБУРа, а также нефтегазохимических компаний СНГ — АО «Узбекнефтегаз», АО НК «КазМунайГаз», ТОО «Объединенная химическая организация», ОАО «Кыргызнефтегаз». Главным событием конгресса станет пленарная сессия, посвященная обзору тенденций нефтехимического рынка СНГ.



Главное событие сентября — Восточный экономический форум

4 сентября Восточный экономический форум во Владивостоке, главное событие сентября, откроется на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.

Фото Вячеслава Викторова (roscongress.org)

Сам кампус ДВФУ на острове Русском был построен в 2012 году к Саммиту АТЭС. В настоящее время ДВФУ является центральной площадкой для научной и деловой коммуникации российского и международного экспертного сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Форум пройдет в пятый раз и будет посвящен «всесторонней экспертной оценке экономического потенциала российского Дальнего Востока, а также повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона на российском и международном уровнях».

В рамках его пройдет презентация новых условий инвестирования и ведения бизнеса: территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, государственной поддержки перспективных инвестиционных проектов. Запланирован и ряд бизнес-диалогов с ведущими странами — партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ключевой интеграционной группой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.



В Башкортостане обсудят «транспортный мост из Азии в Европу»

С 5 по 8 сентября в Набережных Челнах пройдет 23-я Всероссийская специализированная выставка-ярмарка в рамках второго этапа форума «Челны-Экспо-2019», где будет представлена продукция частных фермерских хозяйств и известных производителей из Татарстана и соседних регионов (Самарской, Кировской областей, Удмуртии, Пермского края).

В соседней Самаре, в комплексе «Экспо-Волга», в сентябре при поддержке Минтруда Самарской области (4 сентября) откроется выставка по безопасности и охране труда, а также 18-я Международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка» (24 сентября) — крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона, направленный «на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов».

Фото totalexpo.ru

В Уфе 24 сентября откроются сразу два деловых мероприятия: бизнес-форум «Уралстройиндустрия» со специализированными выставками «Строительство» и «Недвижимость» и 3-й Международный форум «Транспорт Урала», который продлится три дня. На форуме «Транспорт Урала» участники — ожидается более 1000 специалистов отрасли — обсудят тенденции, проблемы и перспективы развития дорожно-транспортной отрасли. Главным событием форума, организованного правительством Башкортостана, станет пленарное заседание «Воссоздавая транспортный мост из Азии в Европу. Точки роста» с акцентом на важные аспекты государственной политики.

Молодых предпринимателей искать инвестиции приглашает Тюмень

В Москве 13 сентября состоится ежегодная, вторая по счету конференция «Промышленная экология» (проводит газета «Ведомости»), на которой обсудят экологические риски в сфере производства, добывающей и перерабатывающей промышленности, обеспечение экологической безопасности производства, снижение воздействия на окружающую среду и внедрение в экономику экологически ориентированных моделей. В рамках конференции, спонсируемой «Роснано» и ЛУКОЙЛом, состоится сессия «Сводные расчеты выбросов загрязняющих веществ и квоты на выбросы: кто в ответе за экологию регионов?».

13—15 сентября в Тюмени состоится VII Международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей», или СУП, который организаторы называют самой масштабной площадкой в России для коммуникации предпринимателей из различных сфер деятельности и регионов нашей страны и мира: «Три дня, за которые вы сможете получить новые знания, связи и завести знакомство с предпринимателями со всего мира».

Предполагается, что на форум приедут 1,5 тыс. участников, там будет семь площадок, 50 спикеров. В программе — «Ярмарка инвестиций», где должны встретиться инвесторы и те, кому нужны ресурсы на развитие своего бизнеса: молодые предприниматели презентуют свои проекты перед пулом инвесторов, получают обратную связь и правильные вопросы, а самые перспективные — ресурсы на развитие проектов.

Фото bmag72.ru

Октябрь откроет Цифровой саммит в Казани

Деловой октябрь 2019 года откроет тоже Казань, где с 1 по 2 октября пройдет Всемирный цифровой саммит IoT & AI World Summit Russia, посвященный интернету вещей и искусственному интеллекту. Саммит предусматривает 15 тематических потоков, охватывающих самые важные темы по развитию IoT экосистемы и стратегических партнерств, практики реализации цифровых проектов в бизнесе и промышленности, трансформации бизнес-моделей и развитию умных городов и цифровых правительств, в которых примут участие более 250 крупнейших глобальных вендоров.

В качестве спикеров приглашены Стивен Меллор из Консорциума промышленного интернета (США), Анош Таккар из McKinsey, бывший топ-менеджер Digitalisation Shell (Нидерланды), Анес Ходжич, глобальный вице-президент по IoT, Airbus (Франция), и Жеро Бизер, SAP (Германия). В прошлом году саммит посетили 900 делегатов из 25 стран и 120 экспертов.

Фото Олега Тихонова

«Мой бизнес» в российских регионах

Главное событие осени-2019 для российского малого бизнеса — предпринимательский форум «Мой бизнес», который проводит институт «Синергия» в целом ряде крупных городов России. В Казани площадкой форума станет «Татнефть Арена». По информации «Реального времени», определенные активности запланированы не только в столице республики, но и в некоторых других городах, например Набережных Челнах. Других деталей ивента пока нет, ориентировочно мероприятие пройдет во второй половине октября. Напомним, Татарстан уже дважды принимал ивенты «Синергии» под названием «Перезагрузка» и «Перезагрузка 2.0».

Кстати, в середине июня университет «Синергия» стал победителем конкурса Минэкономразвития РФ на проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства. «Сумма контракта составила 798 млн рублей. Одновременно университет выиграл еще два конкурса — на подготовку тренеров целевых групп и обучение региональных чиновников тому, как поддерживать бизнес. Бюджет этих конкурсов составил 83 млн рублей и 225 млн рублей соответственно. Таким образом, в общей сложности в мае университет выиграл госконтрактов на 1,1 млрд рублей», — сообщает BBC. Предпринимательские форумы «Синергии» в этом году пройдут в целой череде крупных и малых российских городов.

Напомним, центры «Мой бизнес» созданы на основе инфраструктуры поддержки предпринимательства по инициативе Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В центрах, которые функционируют по всей стране, в формате одного окна предоставления госуслуг для бизнеса можно получить консультационные услуги по кредитованию, налогообложению, бухучету, юридическим аспектам, пройти обучение по предпринимательству и открыть свое дело. Консультации и офисное пространство предоставляются бесплатно.

Новак, Собянин и Михельсон поговорят о развитии энергетической отрасли РФ

1—2 октября уже в Москве пройдет V стратегический форум «Транспортная инфраструктура России», главной темой которого станет государственно-частное партнерство в транспортной сфере и запуск региональных проектов на пути к достижению национальных целей. На форуме также обсудят ситуацию с региональными дорогами, городским транспортом, цифровые решения в отрасли. И постараются дать ответ на вопрос: как привлекать инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры регионов.

В Москве же со 2 по 5 октября пройдет Международный форум «Российская энергетическая неделя», посвященный обсуждению актуальной мировой энергетической повестки, определению основных направлений развития отраслей ТЭК, цифровой трансформации электросетевого комплекса. Спикерами форума выступят министр энергетики РФ Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Новатэка» Леонид Михельсон и президент компании «Сименс» в России Александр Либеров.

За полмиллиона рублей можно послушать Арнольда Шварценеггера в Питере

4—5 октября в Санкт-Петебурге, на территории «Газпром Арены», пройдет крупнейший образовательный форум SYNERGY GLOBAL FORUM 2019, предполагающий пять сцен, более 200 спикеров и 50 тыс. участников из 50 стран.

Synergy Global Forum, по словам его организаторов, «дает не только прикладные знания по развитию бизнеса, но и мотивацию, вдохновение для глобальных свершений, веру в то, что любая амбициозная цель достижима».

Главным хедлайнером форума станет Арнольд Шварценеггер. Голливудский актер и 38-й губернатор Калифорнии выступит, впрочем, не в своем привычном амплуа, а в качестве бизнесмена, в том числе авиабизнесмена, владельца компании Legend International Air по сдаче в аренду самолета Boeing 747 для авиакомпании Singapore Airlines. Актер также владелец концерна Oak Productions в индустрии развлечений и учредитель компании Pumping Iron America Inc, организатора конкурса культуристов «Арнольд Классик». Шварценеггер в 30 лет стал миллионером, сколотив состояние на продаже недвижимости. Тема его выступления: «Стань победителем!».

Фото kapital.kz

Помимо него, на «Синергии» выступят Ицхак Адизес, бизнес-советник, Грант Кардон, строительный магнат, и множество других.

Билеты на форум начинаются от 5 тыс. рублей, самый дорогой вход — 500 тыс. рублей. Трансляцию можно будет посмотреть и в кинотеатре, например, в Набережных Челнах она будет стоить от 5 тыс. рублей с человека. Будет ли форум транслироваться и в Казани, пока неизвестно.

В Самару «приедет» World Halal Day, на котором обсудят исламские инвестиции

С 3 по 5 октября в Самаре состоятся сразу два мероприятия: Volga Investment Summit и World Halal Day, которые должны объединить более 500 участников из 20 стран мира (государства Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки, Великобритании и стран-участниц Европейского союза).

Предполагается, что Volga Investment Summit может стать платформой для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, работающих в области исламских финансов.

World Halal Day — «передвижное мероприятие», в этом году его принимает в Самаре Россия, это крупнейший форум в сфере исламского бизнеса, который проводится шестой год. В 2018 году «Всемирный день халяль» проходил в Сеуле и собрал более 120 участников и 250 компаний из 57 стран мира. Ранее World Halal Day принимали Великобритания, Индия, Южная Корея, Сингапур и Хорватия.

Фото Олега Тихонова

Участники в этом году попытаются ответить на вопросы «Кого ждут на полках исламского масс-маркета?», «Где найти исламские инвестиции?» и обсудить экспортный потенциал регионов России. В качестве спикеров выступят Марат Кабаев, президент Международной ассоциации исламского бизнеса, и Мохамед Джинна, основатель и председатель World Halal Day.

В Питере пройдет первый авиационный форум, посвященный стратегии «Один пояс, один путь»

С 8 по 10 октября в Санкт-Петербурге впервые пройдет авиационный форум Silk Skу при поддержке аэропорта Пулково и Global Travel Investments Ltd. По мысли организаторов, он должен стать новой ежегодной конференцией в сфере воздушного транспорта. Цель работы форума — внести вклад в стратегию «Один пояс, один путь», связывающую Азию, Центральную Азию, Россию и Европу.

На форуме обсудят также развитие наземных и морских транспортных связей для стимулирования экономического развития через трансевразийские экономические коридоры, в том числе в рамках проекта «Экономического пояса Шелкового пути», гражданской авиации как важнейшего третьего элемента в транспортной структуре и экономике регионов. Событие соберет в Санкт-Петербурге более 200 делегатов, в том числе представителей авиакомпаний и аэропортов, лидеров национальных и транснациональных организаций, руководителей авиационных и туристических компаний, банков, застройщиков, консультантов и других.

На «Финополисе» в Сочи обсудят блокчейн и квантовые технологии

9 октября в Сочи откроется форум FINOPOLIS 2019, проводимый Центробанком РФ в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, это «крупнейшая в РФ площадка для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе».

С 10 по 11 октября более 1,5 тыс. участников посетят 17 секций, посвященных актуальным вопросам и трендам в отрасли, среди которых: платежные сервисы, блокчейн, кибербезопасность, применение квантовых технологий, бигтех, искусственный интеллект, использование облачных сервисов и другие, также состоятся партнерские круглые столы и открытые лекции. Пленарные сессии будут посвящены развитию финансовых технологий до 2035 года, конкурентоспособности банкинга и финтеха, международному опыту лицензирования в финтехе, перспективам регулирования по видам деятельности, вопросам персонализации цифровых финансовых сервисов, возможностям индивидуальных решений и платформ.

Фото ognigoroda.org

В рамках форума пройдут и мероприятия Молодежной программы FINODAYS, центральным событием станет хакатон, в ходе которого «студенческим командам будет предложено проработать решения кейсов от ведущих игроков финансового рынка в области финтеха, платежных систем, создания чат-ботов, решений для страхового рынка и других».

Из Казани в Екатеринбург переехала выставка «Дороги», из автограда в Казань — машиностроительный форум

В Екатеринбург из Казани переехала выставка «Дороги», с 16 по 18 октября в столице Свердловской области должны будут обсудить старт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленного на совершенствование дорожной инфраструктуры крупнейших агломераций России в течение ближайших 6 лет, новые технологии, безопасность дорожного движения, цифровизацию отрасли, развитие придорожного сервиса и создание инфраструктуры для беспилотного транспорта.

По этой же тематике 18—22 ноября при поддержке Минтранспорта РФ в Москве состоится «Транспортная неделя — 2019», где обсудят «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Из Набережных Челнов в Казань в этом году переедет Машиностроительный кластерный форум, который пройдет в пятый раз, на этот раз в «Корстоне», пока, впрочем, программа неизвестна и находится в стадии разработки — известна лишь дата проведения форума: 23—24 октября 2019 года.

Фото Дмитрия Щипанова

«Нефтяные» мероприятия октября: в Уфе, Самаре и Перми

22—24 октября в Уфе состоится ежегодный Российский энергетический форум при поддержке как правительства Башкортостана, так и Минэнерго и Минпромторга РФ. Предполагается, что посетителями выставок и участниками деловой программы станут более 5000 специалистов, в том числе руководители отраслевых министерств, ведомств, крупнейших компаний стран Содружества Независимых Государств. РЭФ будет посвящен актуальным вопросам отрасли: от теплоэнергетики и безопасности энергообъектов до энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

В те же дни в Самаре пройдет выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия», в которой примут участие НК «Роснефть» — Самаранефтегаз, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, «Лукойл» — «РИТЭК-Самара-Нафта», «Транснефть — Приволга». Конкурентом Самаре и Уфе станет и Пермь, где 22 октября откроется Межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности, посвященная 90-летию Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

Выставка станет частью Пермского инженерно-промышленного форума, в котором примут участие 1500 человек из 200 компаний, партнерами мероприятия выступят «Ростех», «Роскосмос», ЛУКОЙЛ, СИБУР, «Газпром», «Ростелеком», «Метафракс», «Уралкалий», ОДК, РЖД, Сбербанк, ПЦБК и Пермская ТПП.

Smart City Forum в Москве и Сибирский энергетический форум в Красноярске

С 24 по 26 октября в Казани пройдет Всероссийский форум инвестиционных и финансовых советников «ФИНСОВЕТ 2020», в рамках которого отберут кандидатов на звание «Лучший финансовый советник года».

29 октября в Екатеринбурге откроется Международный конгресс 100+ Forum Russia, посвященный проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения.

С 13 по 17 ноября в столице Татарстана пройдет уже 36-я специализированная выставка «Мода и стиль. Казань — Осень 2019», которая считается одним из главных мероприятий РТ для продвижения на рынок достижений текстильной и легкой промышленности, налаживания и укрепления делового сотрудничества, демонстрации модных тенденций осенне-зимнего сезона. В выставке примут участие более 200 производителей легкой и текстильной промышленности России и представителей стран ближнего и дальнего зарубежья, всего более 9 000 специалистов модной индустрии.

14 ноября в Москве при поддержке Фонда развития цифровой экономики состоится Smart City Forum 2019, посвященный обсуждению цифровизации строительства в рамках национальной программы «Цифровая экономика», программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, цифровых технологий в строительном контроле и управлении качеством строительства.

Фото facebook.com

20—22 ноября в Красноярске состоится Сибирский энергетический форум, где участники планируют обсудить новые подходы к решению вопросов, касающихся развития энергетической инфраструктуры не только региона, но и России в целом, энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Сибири, инноваций в энергетике, подходов тарифного регулирования и механизмов привлечения инвестиций.



Закроет российский деловой ноябрь Москва, где 29 ноября газета «Ведомости» проведет XI ежегодный «Финансовый форум России», на котором традиционно подведут итоги уходящего года и попытаются дать прогнозы для финансового сектора на ближайшую перспективу, обозначив общие и отраслевые тренды, которые могут повлиять на финансовую систему страны.

Форумы о возобновляемых источниках в Париже и Казахстане

Наконец, о главных деловых мероприятиях за рубежом. 10—12 сентября в Париже пройдет конференция по ответственному инвестированию PRI in Person 2019, посвященная в том числе инвестициям в возобновляемые источники энергии, развитию глобальных рынков инфраструктуры возобновляемой энергетики.

25 сентября в Казахстане состоится третий саммит тоже по возобновляемым источникам энергии — Renewable Energy Summit 2019, на котором участники обсудят использование подобных источников и вопросы привлечения международных инвесторов и поставщиков «зеленых» технологий, призванных «внести вклад в построение зеленого будущего всего мирового сообщества».

Фото renewwisconsin.org

В Бразилии, где горят леса, пройдет конгресс, посвященный как раз устойчивому лесопользованию

С 29 сентября по 5 октября пройдет 25-й Всемирный конгресс 2019 «Исследования и сотрудничество в области лесов в интересах устойчивого развития», по иронии судьбы конгресс состоится в Бразилии (в городе Куритиба), где как раз сейчас горят леса. Тем не менее в Бразилии участники конгресса должны будут обсудить устойчивое лесопользование, понимание и прогнозирование воздействия изменения климата на лесные экосистемы, разработку и реализацию политики и стратегий управления для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

2—3 октября в Нидерландах (в Амстердаме) состоится форум, посвященный глобальному влиянию инвестирования GIIN Investor Forum, на котором ожидается обсуждение социальных и экологических последствий инвестиций, способов стимулирования рынка ответственного инвестирования, роли «зеленых» инвестиций на рынках развитых и развивающихся стран.

Темы форумов от Северной Европы до Северной Азии — инвестиции и энергетика

Всемирный дорожный конгресс WORLD ROAD CONGRESS пройдет 6—10 октября в Абу-Даби (ОАЭ) при поддержке Всемирной дорожной ассоциации — его участники будут делиться опытом международного сотрудничества, проектирования дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

Северный энергетический форум — Nordic Energy Forum 2019 — состоится 29—30 октября в Хельсинки, где обсудят энергетический сектор северного региона Европы, энергетическую политику ЕС и рынок возобновляемой энергетики.

Фото twitter.com

На другой части полушария, в Гонконге, 12—14 ноября пройдет Infrastructure Investor Hong Kong Summit, где обсудят вопросы инвестиций в инфраструктуру стран Северной Азии, возможности азиатских внешних инвестиций и прочее.

«Старшим братом» Гонконга, Китаем, с которым у него в настоящее время непростые отношения, 13—17 ноября запланировано проведение Международной выставки электроники в здравоохранении.