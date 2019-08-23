Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Запасная Армия Республики, 1920 год

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Фото: Парад Запасной Армии Республики в честь I-го Учредительного съезда Советов Татарской республики (1920 г.). Фото предоставлено Государственным архивом РТ

В сентябре 1919 года в Казань из Симбирска переехал штаб Запасной Армии Республики (ЗАР). В его задачи входил набор и подготовка пополнений в действующую армию Советской России — шла Гражданская война, постоянно нужна была свежая кровь (в прямом и переносном смысле).



Солдаты Запасной Армии Республики. Казань, 1920 г. Фото предоставлено Государственным архивом РТ

Всего за время своего существования ЗАР отправила в действующую армию две стрелковые и две кавалерийские дивизии, 26 стрелковых и четыре кавалерийские бригады, 16 кавалерийских полков, больше 200 маршевых батальонов и другие войсковые соединения.

В Казани квартировали несколько запасных полков. Например, среди них был татарский запасной полк шестибатальонного состава, при котором работала полковая школа для подготовки низшего командного звена. Чтобы разместить армию в Казани, пришлось отремонтировать старые казармы и приспособить под них ряд других помещений, заготовить дрова и продовольствие.

Военный комиссар Красного Креста Софья Лазаревна Вайнштейн среди солдат Запасной Армии Республики. 1920 год. Фото предоставлено Государственным архивом РТ

Солдат готовили по двухнедельной программе, младший командный состав — по восьминедельной. В составе Запасной Армии было много татар, чувашей, марийцев и представителей других национальностей Поволжья и Приуралья. К концу 1920 года в составе армии было только 52% русских, 80% новобранцев были крестьянами.



Подготовила Людмила Губаева