Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Запасная Армия Республики, 1920 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 5-я
В сентябре 1919 года в Казань из Симбирска переехал штаб Запасной Армии Республики (ЗАР). В его задачи входил набор и подготовка пополнений в действующую армию Советской России — шла Гражданская война, постоянно нужна была свежая кровь (в прямом и переносном смысле).
Всего за время своего существования ЗАР отправила в действующую армию две стрелковые и две кавалерийские дивизии, 26 стрелковых и четыре кавалерийские бригады, 16 кавалерийских полков, больше 200 маршевых батальонов и другие войсковые соединения.
В Казани квартировали несколько запасных полков. Например, среди них был татарский запасной полк шестибатальонного состава, при котором работала полковая школа для подготовки низшего командного звена. Чтобы разместить армию в Казани, пришлось отремонтировать старые казармы и приспособить под них ряд других помещений, заготовить дрова и продовольствие.
Солдат готовили по двухнедельной программе, младший командный состав — по восьминедельной. В составе Запасной Армии было много татар, чувашей, марийцев и представителей других национальностей Поволжья и Приуралья. К концу 1920 года в составе армии было только 52% русских, 80% новобранцев были крестьянами.
Справка
За помощь в подготовке проекта редакция «Реального времени» благодарит Государственный архив РТ, Национальный музей РТ, Институт международных отношений КФУ.
Присылайте свои предложения и замечания к материалам фотомарафона в комментарии и на почту gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Спасибо.
Многие из марксисток были эротоманками и сексуальными психопатками.
Свободу женщинам!!!!!! - главный лозунг марксисток.
Полную свободу - от хождения голыми по улицам Москвы, Казани и прочих населенных пунктов Красной России до смены сексуальных партнеров по нескольку раз в день.
Сексуальная революция 1960-х годов на "Западе" это "цветочки" по сравнению с "ягодками" сексуальной революции 1917-1920-х гг. в Красной России и Красной Татарии.
"Прославившиеся" в 2010-х гг. российские феминистки из "Пусси райт" (извините за неприличное слово) по сравнению с марксистками комиссаршами-эротоманками просто "пионерки не целованные"...
На 1-й виден дом Кекина и проходящие оборванцы (обидеть никого не хочу, просто мужчины одеты в оборванную одежду, шинели и прочая верхняя одежда не застёгнуты, на ногах какие-то разбитые опорки и т.д.) с флагами и транспарантами.
На 3-й судя по "антуражу" (одноярусные кровати, "комиссарша" Красного Креста) изображен госпиталь.
А вот 2-я фотография полна загадок.
Первое, что сразу бросается в глаза, это то, что все эти многочисленные мужчины собрались, построились и разыгрывают какое-то "действие" ("спектакль") для одной единственной женщины, стоящей слева на переднем плане.
Принимает построение какой-то "коротышка" во френче, но явно не с военной выправкой - пузо торчит вперед, грудь впалая.
Отдают доклад явно военные - судя по выправке.
Но весь этот "спектакль" разыгрывают мужчины явно для двух стоящих людей слева - и в первую очередь для женщины.
На фоне серой массы мужчин женщина явно "контрастирует" - одета вызывающе шикарно, стильная юбка и полу-пальто, шикарная шляпа набекрень, туфли на высоких каблуках.
Смотрит женщина на мужчин начальствующим взглядом и несколько снисходительно.
Кем же может быть эта загадочная женщина. перед которой разыгрывают "спектакль" многие десятки мужчин?
Это женщина может быть только "комиссаршей", комиссаром, наделённой огромной властью распоряжаться жизнью и смертью многих людей, раз так старательно "играют свои роили" многочисленные мужчины - они явно боятся её.
Командиров-женщин в Красной Армии практически не было.
И если бы женщина была в составе Красной Армии, то она носила бы форму.
Красные "комиссарши" были практически при каждом крупном военном чине Красной Армии - сразу же вспоминается две женщины, оставившие в Казани не только следы "любви" (свободной), но и пролившие море мужской (и не только) крови - это сексуальная-фурия русской "революции" (и не только социальной, но и сексуальной) Лариса Рейснер и "железная" чекистка Вера Брауде - обе отличались не только повышенной любвеобильностью, но и повышенной кровожадности к "врагам марксизма".
Уважаемые читатели РВ уже поняли о ком идет речь.
Об этих женщинах-марксистках много известно и написано и не стоит ещё раз эти ужасы повторять.
Обращает на себя внимание также чернильные пометки на фотографии - помечен подол платья женщины - в кружке какие буквы, и полустертая надпись по центру фотографии.
Что это за пометки могут рассказать сотрудники Государственного архива РТ, предоставившие фотографию - судя по характеру пометок по всей видимости с фотографией работали "соответствующие органы".
Дом, на фоне которого разыгрывается весь этот "спектакль", известен казанцам как "Дом с подсолнухами" - построен в стиле модерн в начале 20 века, имел великолепную внутреннюю отделку, лепнину, железные лестничные ограждения в растительном стиле, мозаичные и плиточные полы и т.д. и везде подсолнухи.
До революции в доме жило 10 семей - квартиры были по 5-15 комнат.
Дом поставлен на реконструкцию, планируется, что будет всего 3 квартиры элитного класса - по квартире на этаж.
Мечты марксистов о "рае на Земле" почти осуществились - правда для этого марксистам пришлось уничтожить несколько десятков миллионов людей.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149122-fotomarafon-100-letie-tassr-zapasnaya-armiya-respubliki-1920-god
Какие миллионы! Если только вы про вторую мировую. Посмотрите перепись населения за 1914, 1926, 1937, 1937. Численность населения СССР стабильно росла. Численность населения на 31.12.1945г. сократилась на 20 млн. чел.относительно 22.06.1941г.