Захматова Анна Андреевна

Общая информация

Родилась 2 июня 1980 года в Казани.

Образование

2003 г. — окончила Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева, по специальности «конструирование и технология электронно-вычислительных средств».

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

2002-2012 гг. — специалист по работе с молодежью, заместитель директора Государственного учреждения «Молодежный центр РТ».

2009-2014 гг. — депутат Государственного совета РТ (четвертого созыва). Член Комитета Государственного совета РТ по социальной политике. Член комиссии ГС РТ по реализации молодежной политики, формированию здорового образа жизни и содействию подготовке XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, член палаты молодых законодателей при совете Федерации Федерального Собрания РФ.

С 2015 г. — член совета Ассоциации волонтерских центров.

С 2018 г. — доверенное лицо В.В.Путина, кандидата на должность Президента РФ.

2012-2017 гг. — заместитель директора департамента по работе с волонтерами; руководитель департамента организационной работы; руководитель департамента по работе с волонтерами автономной некоммерческой организация «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани».

Март-ноябрь 2017 гг. — руководитель дирекции по работе с волонтерами проекта «Всемирный фестиваль молодежи и студентов» Фонда «Росконгресс».

2017-2018 гг. — руководитель департамента организации программы «Посетитель» автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани».

2018-2020 гг. — заместитель министра по делам молодежи РТ.

С 2020 г. — советник мэра города по делам молодежи в г. Сочи.

Награды и звания

Награждена золотым почетным знаком министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ «За заслуги в реализации государственной молодежной политики в РТ» (2011 г.), благодарственным письмом АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» (2013 г.), почетной грамотой Управления образования г. Казани (2013 г.), грамотой министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ (2013 г.), памятными медалями ХХVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани (2013 г.), «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), благодарственными письмами министерства образования и науки РТ (2014, 2015 гг.), председателя Государственного совета РТ (2014 г.), благодарностью мэра Казани (2015 г.), памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.), благодарностью Федерального агентства по делам молодежи (2017 г.), памятной медалью «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019 г.).

Заслуженный работник сферы молодежной политики РТ (2016 г.).

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