Высокий уровень: обзор инстаграм-страниц волейболисток сборной России

Женская национальная команда в пятницу стартует на чемпионате Европы

23 августа волейбольная женская сборная России проведет первый матч на чемпионате Европы против белорусок. В этом году турнир проходит сразу в четырех странах (Турции, Польше, Венгрии и Словакии) и продлится до 8 сентября, нашим девушкам выпало начинать групповой этап в Братиславе. На неделе тренерский штаб огласил фамилии 14 участниц европейского первенства. Самые яркие и красивые волейболистки российской сборной — в подборке «Реального времени».

Наталия Гончарова, диагональная (30 лет, рост — 194 см)

Instagram: natusi4ka8

Уроженка Львовской области на юношеском и молодежном уровнях играла за сборную Украины, однако с 2008 года выступает в составе московского «Динамо» и защищает честь российского флага. Является одной из самых красивых спортсменок страны и главной ударной силой сборной в атаке на протяжении уже многих лет.

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Алла Галкина, либеро (27 лет, рост — 178 см)

Instagram: allysia_92

За сборную России волейболистка калининградского «Локомотива» дебютировала не так давно — в 2017 году. За год до этого вышла замуж и сменила фамилию с Галеевой на Галкину. Играющая на позиции либеро Алла на фоне партнерш по команде смотрится «низкоросло», однако в реальной жизни ее рост маленьким не назовешь.

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Евгения Старцева, связующая (30 лет, рост — 185 см)

Instagram: startseva13

Один из главных старожилов сборной России — на самых разных уровнях капитан «Динамо-Казань» провела за национальную команду более 150 игр. Уже давно считается лучшей связующей в стране.

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На фото Евгения Старцева (справа) и Ирина Королева

Ирина Королева, блокирующая (27 лет, рост — 196 см)

Instagram: zaryazha_koroleva

Еще один игрок из «Динамо-Казань» в сборной, одна из самых улыбчивых и позитивных волейболисток страны. Ирина дебютировала в национальной команде еще под фамилией Заряжко, однако после замужества стала Королевой. Родилась в Новосибирске в семье волейболиста и баскетболистки и унаследовала от родителей самый высокий рост в этой сборной — 196 сантиметров.

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Мария Халецкая, доигровщица (25 лет, рост — 195 см)

Instagram: maria_khaletskaya

Карьера этой волейболистки полна приключений: родившись в Томске, в 13 лет уехала в Ярославль, а затем проследовала по маршруту Москва — Саратов — Екатеринбург — Краснодар. На юниорском уровне не попадала в сборные России разных лет, однако в 25 лет все-таки доросла до основной команды и дебютировала в мае этого года в Лиге наций. В своих социальных сетях девушка предстает в самых разных образах: может фотографироваться полуобнаженной с денежными купюрами в постели, а может — в вечернем платье с волейбольным мячом.

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Татьяна Романова, связующая (24 года, рост — 178 см)

Instagram: romashechka_14

Уроженка Казани этим летом снова пополнила состав родного «Динамо» — на родине она пыталась пробиться в состав в 2011—2013 годах и в сезоне 2014/2015. Есть все основания полагать, что третий заход Татьяны будет более успешным, так как в сборной России она пасует в паре с одноклубницей Евгенией Старцевой, и у девушек может выйти вполне взаимозаменяемый тандем как на уровне национальной команды, так и в «Динамо-Казань».

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Екатерина Ефимова, блокирующая (26 лет, рост — 192 см)

Instagram: kat_efimova_

Волейболистка родом с Сахалина, однако за свою богатую карьеру успела поиграть и в Нижнем Новгороде, и в Уфе, и в Омске, а с 2018 года выступает в составе московского «Динамо» и регулярно входит в состав сборной России. Екатерину часто путают с однофамилицей Ольгой Ефимовой — прошлым летом девушки сделали совместное фото, и оно получилось очень горячим. Судите сами (Екатерина — справа, Ольга — слева):

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Анна Лазарева, доигровщица (22 года, рост — 190 см)

Instagram: lazareva97

Одна из самых молодых в нынешнем составе сборной, становилась лучшим игроком национальной команды на уровне молодежек. Уже в 20 лет дебютировала в основной сборной России, последние два года провела в московском «Динамо» и этим летом переезжает во Францию — в клуб «Волеро Ле-Канне». Довольно активно ведет Instagram, где не сразу за модельной внешностью можно обнаружить спортсменку.

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