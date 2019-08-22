«Повысить стрессоустойчивость невозможно. С какой родился, с такой всю жизнь и проживешь»

Что такое стресс на самом деле и часто ли мы его испытываем? Отвечает профессор Института физиологии имени Павлова РАН Дмитрий Жуков

В чем плюсы и минусы стресса? Нужно ли тратить время на перевоспитание неамбициозных подчиненных? Как наказание без объяснения воспитывает в ребенке безынициативность? Почему женщины хуже действуют в состоянии стресса и тяжелее его переносят? На эти и другие вопросы в интервью BFM.ru ответил доктор биологических наук, профессор Института физиологии имени Павлова РАН Дмитрий Жуков.

— Что такое стресс? Этот термин все понимают по-своему. Давайте договоримся о том, что мы понимаем под привычными словами.



— Когда я говорю о стрессе, я понимаю под этим реакцию нашего организма на новое для него событие, то есть это неспецифическая реакция. Стрессорная реакция возникает, когда наш организм сталкивается с чем-то впервые или с чем-то, с чем сталкивался крайне редко. Эта реакция не зависит от модальности стимула и направлена на повышение наших способностей к выживанию. Например, если человек впервые окунается в холодную воду, у него возникает стресс. Если это делать регулярно, как младенцев начинают закаливать с комнатной воды, постепенно начинает усиливаться реакция систем, которые связаны с терморегуляцией, а стрессорная реакция, наоборот, уменьшается, и у ребенка формируется специфическая реакция на охлаждение. И сквозняки ему уже не страшны, и он может спокойно ходить без шарфа и так далее. Но если этого закаленного ребенка поместить в условия перегрева, то есть отвезти его куда-нибудь летом, где жарко, то неподготовленный организм опять даст стрессорную реакцию, что может повлечь различные неприятности.

— То есть когда люди говорят: «Я очень устал», но при этом они считают, что это из-за стресса или что это и есть стресс, получается, они путают термины «усталость» и «стресс». Вопрос в подмене понятий или многие из нас действительно не понимают, что такое стресс на самом деле?

— Конечно! Не понимают, потому что у нас «стрессом» описывают массу всего. Например, даже связывали язвенную болезнь желудка со стрессом, а на самом деле первопричина в инфекции, в бактериях, за это открытие два австралийца, Барри Маршалл и Робин Уоррен, получили Нобелевскую премию в 2005 году. Да, стресс может усиливать болезнь, но если этих бактерий нет в организме, никакой язвы и не будет, а сама болезнь теперь лечится элементарно: антибиотиками за неделю. Кстати, не надо профилактически принимать антибиотики, чтобы убить все эти бактерии. Не бывает абсолютного зла и абсолютного добра: эти бактерии, с одной стороны, вызывают изъязвление желудка и двенадцатиперстной кишки, а с другой стороны, они же, по всей вероятности, и защищают организм от рака прямой кишки.

Фото Рината Назметдинова

Спорт больших достижений, естественно, связан с перегрузками. Организм работает на грани возможного. Но оказалось, что дело не в стрессе, а в том, что уменьшается количество жира. А жир в женском организме — это репродуктивный орган, в нем происходят важные биохимические процессы. Если поддерживать нормальное соотношение жиров и белков в организме, никаких репродуктивных нарушений не возникает

Многие все списывают на стресс. Долгое время считалось, что у женщин-спортсменок возникают различные нарушения в репродуктивной сфере именно из-за него. Действительно, спорт, особенно спорт больших достижений, естественно, связан с перегрузками. Организм работает на грани возможного, и у девушек все может развиться — вплоть до прекращения менструального цикла. Но оказалось, что дело не в стрессе, а в том, что уменьшается количество жира. А жир в женском организме — это репродуктивный орган, в нем происходят важные биохимические процессы. Если поддерживать нормальное соотношение жиров и белков в организме, никаких репродуктивных нарушений не возникает.

То же самое и с усталостью. Люди много говорят о том, что устают из-за стресса. На ТВ даже есть реклама какого-то лекарства, где девушка говорит: «Ах, у меня стресс! Но я стала принимать эти таблетки и теперь не устаю!» Может быть, эти таблетки и помогают, но дело тут не в стрессе. Если человек устал, надо просто отдохнуть! А лучший отдых — смена деятельности.

— Можно ли сказать, что горноспасатели, шахтеры, промышленные альпинисты, летчики-испытатели постоянно находятся в состоянии стресса из-за экстремальных условий?

— Давайте все-таки будем отличать такие экстремальные профессии, как шахтер и военный, от жизни большинства мирных обывателей. Кроме того, для людей экстремальных профессий их образ жизни привычен им. Вспоминается фильм режиссера Арановича «Торпедоносцы». Заметим, что среднее время жизни летчика, который летал на этих торпедоносцах, — семь минут. То есть они практически все гибли в ближайшее время. Но вот что в этом фильме поразительно: зная, что их товарищи и они сами погибнут сегодня-завтра, люди живут нормальной человеческой жизнью. Они и дружат, и ссорятся, и интригуют, и подшучивают друг над другом. Идет нормальная человеческая жизнь, для них эти условия стали привычны, и они, скорее всего, стресса как такового уже и не испытывают. Как и шахтер, который спускается в шахту не в первый раз. Он понимает, что ему платят деньги, но в любой момент может случиться обвал, взрыв. Но что делать? Такая вот жизнь. Все-таки это достаточно редкие профессии, редкий род занятий, когда есть реальный риск опасности или гибели человека. Большая часть населения у нас живет в других условиях. Поэтому стресс в экстремальных профессиях — отдельная тема.

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Если человек устал, надо просто отдохнуть! А лучший отдых — смена деятельности

Стресс может быть вредным, потому что эта реакция формировалась сотни миллионов, а может, и миллиарды лет назад, когда только появились первые многоклеточные живые существа. Тогда основной опасностью был риск быть съеденным или остаться голодным. Поэтому вся стрессорная реакция была направлена на усиление мышечных систем, сердечно-сосудистой системы — наш организм готовился к кровопотере. Но если мы возьмем последние 100—200 лет, теперь для человека стали актуальны не непосредственные угрозы физическому состоянию, а изменения в социальной сфере. Например, когда тебя вызывают в кабинет начальника, там же до кровопролития очень редко доходит, но организм готовится: повышается кровяное давление, сужаются сосуды, идущие к головному мозгу, потому что при кровопотере падает кровяное давление. И хотя это совершенно не имеет биологического смысла, мы ничего не можем сделать: за этим стоят миллиарды лет эволюции. Если вас регулярно вызывают на планерку или совещание, вы идете туда совершенно спокойно, с нормально бьющимся сердцем. Может быть, вы даже продолжаете думать там о всякой ерунде. Другое дело, если вызов внеплановый.

То есть должно быть несколько условий: во-первых, новое событие; во-вторых, значимое для вас биологически, как, например, поход к начальству. В-третьих, дефицит времени на обдумывание и принятие решений.

— В своей книге «Стресс, который всегда с тобой» вы говорите о том, что стресс — это не всегда плохо и что порой он способен сделать нас не только сильнее, но и мудрее, нужно только научиться с ним жить. В чем плюсы стресса?

— Стресс — это реакция на новизну. Раньше говорили, что телевидение убьет кино, а кино убьет театр. Ничего подобного. Театр останется навсегда. Когда мы в сотый раз смотрим любимый фильм, мы получаем удовольствие. Даже несмотря на то, что мы знаем, чем все закончится, что будет происходить в следующие секунды. Новизны — ноль. И люди идут в театр, потому что каждый спектакль — это здесь и сейчас, полностью идентично это представление больше никогда не повторится. Каждый спектакль уникален, и даже если он идет уже сотый раз подряд, актеры всегда играют по-разному. Так что без стресса жить невозможно. Просто надо стараться не попадать в неконтролируемую ситуацию.

— Как предупредить неприятные последствия стресса? Могут ли разгрузкой выступить компьютерные игры?

— Вы затронули очень важную тему, употребив термин «предупредить», потому что, когда мы не можем предсказать возникновение какого-то стимула, это самое ужасное. Это неконтролируемый стресс, когда некое воздействие возникает непредсказуемо, и мы не можем от него ни избавиться, ни как-то предотвратить, ни приспособиться к нему. Это три условия неконтролируемого стресса, который абсолютно пагубен для нашего здоровья. Единственная защита от него — «смещенная активность». Мы все испытываем неконтролируемый стресс, например начальство говорит что-то непонятное, дома неприятности, и мы уходим от этого, занимаясь хобби. У каждого человека должно быть какое-то занятие, интерес: собака, коллекционирование, и это, естественно, компьютерные игры. Но у них есть и большая опасность, потому что некоторые люди глубоко погружаются в этот виртуальный мир. Хорошо, если ты тратишь на это час в день, но многие туда ныряют с головой, спасаясь от реальности.

klops.ru

У каждого человека должно быть какое-то занятие, интерес: собака, коллекционирование, и это, естественно, компьютерные игры. Но у них есть и большая опасность, потому что некоторые люди глубоко погружаются в этот виртуальный мир

Но это не значит, что играть в компьютерные игры стыдно. Это не показатель вашей недостаточности, ограниченности или неудовлетворенности. Это совершенно нормально. Вопрос во времени. Если человек живет исключительно в виртуальном мире, ясное дело, что у него не все в порядке с реальной общественной жизнью. Один мой знакомый, вполне успешный ученый, играет в стратегии. Сделает ход и надолго останавливается, обдумывает. Видимо, потом вечером еще ход сделает. Эта игра у него постоянно включена. Или алкоголь — это вредно или полезно? Или есть овощи, допустим, полезно, но питаться одними овощами — вредно. Все дело в количестве и в регулярности, вот и все.

— Как еще можно компенсировать негативную реакцию на стресс? Есть ли какая-то схема приспособления организма к постоянному стрессорному воздействию?

— Очень просто. Во-первых, нужно умываться: мыть голову по утрам, расчесывать волосы. Это не шутка. На научном языке это называется «реакция груминга». Стайные животные проводят огромное количество времени, вычесывая, выкусывая друг друга, потому что это усиливает социальные связи в коллективе и снижает уровень стресса, помимо того, что это просто приятно.

Нужно заботиться и о световом режиме. Отсутствие четкого режима «день-ночь» пагубно влияет на психику. Мы из-за климата на севере России испытываем дискомфорт, поэтому с утра нужен свет, причем как можно ярче и больше, а вечером, напротив, нужно стараться свести его к минимуму. Совершенно правильно рекомендуют выключать вечером за несколько часов до сна мониторы, читалки, телевизоры. Лучше почитайте книгу, если еще не хочется спать.

Многие любят заниматься бегом, скандинавским шагом. Да, физическая нагрузка, марафон, например, благодаря тому, что вырабатываются эндорфины, приводит к улучшению состояния. Эндорфины, конечно, вырабатываются и у шагающего человека, но главным оказалось то, что это вестибулярная нагрузка: качается голова — и вырабатываются немного другие вещества. Младенцев как успокаивают? Укачивают. Если маленький ребенок устает, он просится на ручки. Почему? Ведь есть коляска или санки. Вот почему мы любим всякие качели-карусели. Это стимуляция вестибулярного аппарата, она снижает негативные последствия стресса. Поэтому надо строить качели в шаговой доступности в каждом микрорайоне.

Фото Максима Платонова

Многие любят заниматься бегом, скандинавским шагом. Да, физическая нагрузка, марафон, например, благодаря тому, что вырабатываются эндорфины, приводит к улучшению состояния. Эндорфины, конечно, вырабатываются и у шагающего человека, но главным оказалось то, что это вестибулярная нагрузка: качается голова — и вырабатываются немного другие вещества

— Что такое выученная беспомощность? Приводит ли она к тому, что человек становится более управляемым?

— Этот термин стали использовать, когда начали моделировать ситуации и реакции животных на них. Выученная беспомощность — то же самое, что депрессия у человека, результат хронического, то есть неконтролируемого стресса. Бывает, что мы не можем определить причину у человека, тогда мы говорим об эндогенной депрессии, а у животного мы в естественном эксперименте вырабатываем реакцию, подвергая его определенным воздействиям, неконтролируемому стрессу. Животное перестает обучаться, становится печальным, теряет в весе, у него начинается цинга и другие соматические расстройства, типичные и для человеческой депрессии.

В обществе специально используется неконтролируемый стресс, потому что в любых сообществах, от семьи и до государственного уровня, есть такие руководители, которые больше всего ценят управляемость коллектива. Управляемый ребенок — значит, очень хороший. Ставится знак тождества между «быть хорошим» и «быть послушным». Для многих родителей, к сожалению, это так. Для выработки послушания и используется неконтролируемый стресс, когда, например, родители наказывают и не объясняют, за что: «Ты такой гадкий ребенок, ты должен сам знать, почему остался сегодня без сладкого». Это может очень сильно помешать человеку жить. Очень часто это безынициативные люди. Ими во многих случаях оказываются переученные левши. Это ведь тоже состояние неконтролируемого стресса, когда ребенок не понимает, почему ему запрещают пользоваться той рукой, которой ему удобно. В конце концов он переучится, но при этом испытает такой сильный стресс, что это остается травмой на всю жизнь. И он абсолютно безынициативен: всегда ждет команды.

Психолог Бруно Беттельхайм, один из отцов-основателей науки о поведении людей в экстремальных ситуациях, назвал это «формированием детского мироощущения». Он говорил это в исследованиях о порядках в трудовых лагерях фашистской Германии. Сажали туда в первую очередь инакомыслящих, людей, критически относившихся к власти. Там не было особенного насилия, но сама жизнь была иррационализирована: все, что разрешали вчера, сегодня становилось запретной зоной, за нарушение которой следовало наказание. Бессмысленные работы: выкопать яму на время, а потом сразу же ее на время зарыть. И у людей с помощью неконтролируемого стресса вырабатывалось состояние выученной беспомощности, поэтому выходили они из лагеря абсолютно лишенными склонности критически расценивать политику властей: «Наверное, это я что-то не понимаю».

Фото takprosto.cc

В обществе специально используется неконтролируемый стресс, потому что в любых сообществах, от семьи и до государственного уровня, есть такие руководители, которые больше всего ценят управляемость коллектива. Управляемый ребенок — значит, очень хороший

Ровно так же маленький ребенок не в состоянии сформулировать причину запретов: почему на стул залезать можно, а на подоконник категорически нельзя? Почему писать правой рукой можно, а левой — нет? Поэтому единственной стратегией поведения остаются безынициативность и абсолютное послушание: «Всегда нужно спросить разрешения, прежде чем что-то сделать».

— Как справиться с неконтролируемой ситуацией?

— Подростки, например, справляются с этим совершенно бессознательно. Их гадкое поведение, вплоть до криминала, — это так называемая смещенная активность, или смена деятельности. Подросток субъективизирует состояние контроля. Беттельхайм не употреблял термина «смещенная активность», он говорил: «Делай все, что не запрещено». Чисти зубы не потому, что ты заботишься о гигиене полости рта, а потому, что это не запрещено, и это твой выбор. Ребенок в три года и в 13 лет имеет разные модели поведения. Растут дети быстро, а уровень родительского контроля сохраняется. Ребенок начинает вести себя «неадекватно», особенно в условиях гиперопеки, а это просто попытка субъективировать ситуацию, выйти из-под контроля. Он сам, может, и рад бы хорошо учиться, не пить, не курить, дружить с хорошими мальчиками и девочками, но это было бы поведение, явно одобренное и разрешенное родителями.

Социально приемлемый способ — хобби. Человек, у которого постоянные неприятности в семье и на работе, отдыхает душой, занимаясь любимым делом.

— Как лечить выученную беспомощность?

— Прежде чем лечить человека, который, как вам кажется, находится в состоянии выученной беспомощности, нужно сперва его спросить, счастлив ли он? Не надо пытаться его перевоспитывать по нашим представлениям о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Если ему плохо живется, тогда да, надо обсудить, может быть, его надо вывести из этого состояния и помочь дойти до специалиста. Вылечить может только врач. Но очень часто человек вполне доволен своей судьбой.

Например, эта назойливая, постоянная реклама про курсы лидерства: «Давайте мы все пойдем в лидеры!» Давайте. Только кто тогда, во-первых, будет работать, а во-вторых, ведь очень много людей психически совершенно не способны быть лидерами: навязывать свое мнение окружающим, вести за собой группу и нести ответственность. Но если человек неспособный, подчиняясь моде, пойдет на эти курсы, он получит там психическую травму. Почитайте отзывы в интернете, сколько людей жалуются, как их искалечили эти курсы лидерства, куда его запихнуло то ли начальство, то ли всеобщая мода. Не надо всех «стричь под одну гребенку». Если человеку хорошо, не надо ничего делать. Если вы руководитель и у вас безынициативные подчиненные, дайте им другую работу или увольте и наберите себе активных, амбициозных ребят. А перевоспитывать не надо.

Фото medikforum.ru

Прежде чем лечить человека, который, как вам кажется, находится в состоянии выученной беспомощности, нужно сперва его спросить, счастлив ли он? Не надо пытаться его перевоспитывать по нашим представлениям о том, что такое хорошо, а что такое плохо

— Если говорить о самых распространенных мифах о стрессе, что первое вам приходит в голову?

— Некоторые люди говорят, что можно тренировать стрессоустойчивость, да еще и предлагают за деньги пройти курс стрессоустойчивости. Это все либо добросовестно заблуждающиеся люди, которые не представляют, что такое стресс, либо откровенные мошенники. Потому что невозможно повысить свою стрессоустойчивость. Можно повысить свою способность адекватно реагировать на какие-то стимулы, которые для нас были непривычны. У многих людей есть проблема с публичными выступлениями. За неделю можно натренировать человека, чтобы он выходил без смущения, без пересыхания в горле и говорил на разные темы. Можно сделать это постепенно, можно натренировать на что-то конкретное. Но повысить стрессоустойчивость невозможно. Это врожденный признак, и с каким ты родился типом стрессоустойчивости, с таким всю жизнь и проживешь.

Еще есть такой миф, и очень вредный: женщина — это то же самое, что и мужчина. Неправильно говорить, что все различия между мужчиной и женщиной — результат патриархального воспитания. Женщины, как и самки животных, хуже действуют в состоянии стресса и тяжелее переносят его, последствия стресса гораздо более длительные и ярко выраженные. Есть масса врожденных отличий женщины от мужчины, в том числе и поведенческих.

Однако когда стресс близок к нулевому и незначителен, женский мозг работает лучше мужского: он менее стереотипен, более пластичен, лучше обучается и так далее. Это может быть связано с особенностью строения нервных клеток в женском организме. У клетки есть много отростков, на которых еще много маленьких отросточков — шипиков. На них находятся синапсы — места контактов с другими нервными клетками, с нейронами. У женских особей шипиков больше. Это напрямую связано с уровнем женского полового гормона эстрадиола. А поскольку у мужских особей его много меньше, то и количество контактов между нервными клетками меньше, чем у женских. Это определяет высокую пластичность женского мозга и сложность всей системы. Я слышал от кибернетиков, что сложность системы определяется не количеством и разнообразием элементов, а количеством и разнообразием связей между этими элементами. Вот по этому показателю женский мозг намного превосходит мужской. Но при стрессорных ситуациях страдает больше и действует хуже.

Фото Максима Платонова

В свое время начинали проект «Геном человека»: думали, что сейчас расшифруют весь геном и произойдет что-то невероятное. Мы расшифровали геном и в результате узнали, что все устроено гораздо сложнее, чем мы предполагали. Никаких прорывов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии — двух основных причин смертности, в лечении психических расстройств, Альцгеймера

— Какие исследования проводятся сейчас? Что изучается наиболее интенсивно?

— Знаете, сенсаций никаких. Ничего такого, чтобы заявить, что завтра мы всех вылечим. Это как в свое время начинали проект «Геном человека»: думали, что сейчас расшифруют весь геном и произойдет что-то невероятное. Мы расшифровали геном и в результате узнали, что все устроено гораздо сложнее, чем мы предполагали. Никаких прорывов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии — двух основных причин смертности, в лечении психических расстройств, Альцгеймера. Геном-то мы расшифровали, но узнали, что работает он слишком сложно. Есть практические применения, но они ничтожны.

Лично мне крайне интересна роль женского полового гормона прогестерона, который вырабатывается и в организме мужчин, но в значительно меньших количествах. В женском организме все просто: во второй половине менструального цикла начинается его резкий подъем, а потом — резкий спад. А как он регулируется в мужском организме, неизвестно. Его функции оказались очень сложными и далекими от собственно репродуктивной функции. В женском организме это гормон, защищающий беременность, но он также влияет на психику, снижает тревогу, потому что в нашем организме на каждое pro есть свое contra. Есть система, повышающая кровяное давление, есть система, снижающая его. Так же и с психикой. Стресс в начальной стадии усиливает тревогу. Естественно, надо проснуться, быстро сообразить, что делать и нужно ли это делать вообще. Есть система, которая снижает тревогу, одним из ее компонентов и является гормон прогестерон. Но он обладает еще и более замысловатыми функциями в его влиянии на нервную систему, потому что это самый эффективный нейропротектор, который используется в медицине. В нейрохирургии, например, при черепно-мозговой травме первым делом человеку вводится прогестерон — он предотвращает гибель нервных клеток. Эти функции я своими слабыми силами и пытаюсь изучать.

