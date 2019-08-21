Стоимость владения авто — исследование «Реального времени»

Год езды на «Гранте» по цене трети самой машины

Фото: Максим Платонов

Постоянное повышение количества машин на улицах делает пользование личным автомобилем в городе все более сложным и дорогим. Вдобавок в Казани постоянно расширяется зона платной парковки, тем временем сервисы такси, довольно дешевые, недавно дополнились каршерингом. В результате владельцу автомобиля может показаться, что покупать свой транспорт не имеет особого смысла. Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, сколько денег «съест» за год ваш автомобиль и во сколько обойдется один километр, если учитывать не только стоимость бензина, но и дополнительные траты.

Не меньше 138 тысяч за год езды на новой машине

Аналитическая служба «Реального времени» оценила стоимость владения 25 популярными моделями машин в столице региона. В результате выяснилось, что на их обслуживание придется потратить очень заметную сумму — от 138 до 246 тысяч рублей в год. Это стоимость, которая предполагает владение новым автомобилем и «ответственную» манеру пользования им: помимо трат, без которых эксплуатировать машину физически невозможно (таких как топливо или транспортный налог), мы также включили «необязательные» атрибуты, но тем не менее без них в современном городе сложно представить использование автомобиля не в ущерб окружающим, например, аренду парковочного места.

Всего параметров, по которым мы оценивали стоимость владения, около десяти. Обязательное страхование рассчитывалось как среднее между максимальным и минимальным тарифами ОСАГО для 31-летнего водителя с тремя годами стажа без понижающего коэффициента (на второй и третий год владения подразумевается увеличение возраста, стажа и понижающего коэффициента «бонус-малус»). Стоимость добровольного страхования каско относительно более универсальна: условно она составляет около 7% от стоимости нового автомобиля. Кроме этого, аналитики «Реального времени» посчитали в качестве обязательных платежей стоимость охраняемой стоянки или аренды гаража, единовременные внеплановые затраты — такие как штрафы и мелкий ремонт, а также транспортный налог. Посчитали мы и прохождение техобслуживания и одну из главных статей расходов — траты на топливо (исходя из среднего годового пробега в 15 тысяч километров, с учетом роста стоимости бензина). Наконец, в «обязательные» траты были включены восемь моек кузова в год и три комплексные мойки, комплект шин и «переобувка».

Траты на бензин, мойку, смену резины и подобные действия просто теряются на фоне дороговизны транспортного средства. Фото ceskatelevize.cz

В результате выяснилось, что каждый год владелец понесет расходы в среднем в размере 14—31% от стоимости машины. Величина эта обратно пропорциональна стоимости нового автомобиля: траты на бензин, мойку, смену резины и подобные действия просто теряются на фоне дороговизны транспортного средства. Больше всего они заметны, конечно, в случае с недорогими машинами: например, на Lada Granta в первый год придется потратить еще 32% от стоимости машины, на Toyota RAV4 или Mitsubishi Outlander — всего 15%. В «рублевом» выражении, правда, владельцам относительно дорогих автомобилей все равно придется тратить гораздо больше, чем владельцам «Грант» или Renault Logan: 138—153 тысячи против 246—247 тысяч в случае с Hyundai Tucson или Nissan Qashqai.

Если перевести эти суммы в «стоимость километра», учитывая годовой пробег автомобиля в 15 тысяч, то окажется, что каждый километр езды обойдется в сумму от 9,2 до 16,5 рубля. Самой дешевой машиной тут окажется «Гранта», а самой дорогой — Nissan Qashqai. В результате в некоторых случаях, учитывая тарифы на такси в Казани, использование чужой машины может выйти дешевле, чем своей. Особенно это касается людей, которые ездят на автомобиле немного, ведь стоимость километра заметно вырастет из-за повышения доли прочих (кроме бензина) расходов в общей структуре стоимости годовой эксплуатации. К примеру, если среднегодовой пробег уменьшить с 15 до 10 тысяч, то стоимость километра на «Гранте» увеличится с 9,2 до 11,9 рубля, а при снижении пробега до 5 тысяч один километр будет стоить почти 20 рублей. В случае с Nissan Qashqai 16,5 рубля превратятся в 22,2 и 39,3 рубля за километр.

До 300 тысяч за год на амортизацию



Отметим, кроме того, еще один существенный момент: дополнительно к указанной сумме следует учитывать потерю стоимости, или амортизацию машины, — она, по подсчетам аналитиков, составляет около 18% в первый год и по 6% в два последующих года. Размер этой суммы — довольно ощутимый: от 80 до 305 тысяч в первый год и от 27 до 93 тысяч в последующие два года. Конечно, амортизация не требует от хозяина машины номинальных трат. Фактически, однако, хозяин машины все равно несет эти расходы, так как при дальнейшей продаже автомобиля примерно эти деньги он потеряет.

Впрочем, амортизацию мы все же не стали включать в общую стоимость эксплуатации машины. А вот наиболее заметная статья расходов из учтенных в анализе — страховка. При этом если стоимость обязательного страхования относительно невелика — в среднем от 8,8 до 11,1 тысячи рублей в год, то каско, без которого не получится, например, купить машину в кредит, стоит ощутимо дороже. За одну из самых дешевых новых машин — «Гранту» — придется отдать около 31 тысячи в год, за «Ларгус» — 42 тысячи, за Volkswagen Polo — 56 тысяч, а в случае с Toyota Camry сумма превысит 110 тысяч рублей в год. В итоге за оба вида страховки придется выложить от 40 до 130 тысяч в год. Конечно, если покупать машину не в кредит и не оформлять каско, эксплуатация обойдется значительно дешевле.

А вот та статья, без расходов на которую обойтись не удастся (по крайней мере, если на машине ездить) — это топливо. При нынешних ценах на бензин, при заявленном производителем расходе и годовом пробеге в 15 тысяч километров на заправки придется потратить от 45 до 87 тысяч рублей в год. Меньше всего потребует влить в себя Kia Rio и Hyundai Solaris: их заявленный расход в городском цикле — всего 7,2 литра «92-го» бензина на 100 километров. Более дешевая «Гранта», например, «попросит» уже 9,1 литра, что выльется в 57 тысяч в год, а Skoda Octavia — 8,1 литра, но «95-го» бензина, в результате — 54 тысячи рублей в год.

Один из самых значительных пунктов — техобслуживание. За него придется в среднем отдать от 6,2 до 14 тысяч рублей в год. Фото Максима Платонова

Эксплуатация тех, что дешевле, дорожает сильнее

Некоторые расходы одинаковы для всех владельцев машин. К ним, например, относится стоимость охраняемой стоянки или аренды гаража. По расчетам аналитической службы, эта сумма составляет 1600 рублей в месяц, или 19200 рублей в год. Также примерно одинаковая цена для всех на услуги мойки. Напомним, по нашим расчетам, на автомобиль требуется восемь моек кузова по 300 рублей и четыре комплексные мойки в год по 700 рублей. Итоговая сумма — 5200 в год. Кроме того, мы посчитали за универсальную величину единовременные внеплановые затраты — такие как штрафы и мелкий ремонт. По нашим оценкам, эта сумма — около трех тысяч рублей в год.

А вот остальные параметры хотя бы ненамного, но различаются. Один из самых значительных пунктов — техобслуживание. За него придется в среднем отдать от 6,2 до 14 тысяч рублей в год. Различается и сумма транспортного налога — за «Гранту» и «Ларгус», например, придется отдать 870 рублей в год, за Renault Logan и Sandero — по 820 рублей, за Chevrolet Niva — 800 рублей. А вот за Hyundai Tucson, Kia Optima, Kia Sportage и Toyota Camry придется отдать в шесть с лишним раз больше — 5250 рублей в год. Наконец, различаются и траты на колеса. Если предположить, что одного комплекта резины хватит на три года, то в год за них придется выложить от 4540 до 14353 рублей.

При этом в целом рост стоимости самих машин происходит гораздо быстрее, чем трат на нее, — примерно в два раза. Два года назад, когда мы проводили похожее исследование, машина в среднем была дешевле, чем сейчас, на 23%, а вот стоимость годового обслуживания — только на 13%. Наименьший рост трат на обслуживание оказался у Lada XRay — на 2%, у Volkswagen Tiguan — на 3%, у Kia Sportage и Toyota RAV4 — на 4%.

Самый заметный рост стоимости «владения» автомобилем — в случае с Renault Logan (сразу +14% за два года) и Renault Sandero (на 15%). Объясняется это как довольно ощутимым ростом стоимости самих машин (обе подорожали на 16%), так и относительно невысокой стоимостью, которая влияет на тариф каско.

Анализ стоимости обслуживания автомобиля, август 2019 года

Автомобиль LADA Granta седан, 1,6 л, 8 кл.,

87 л.с

АИ-92 Лада Веста classic

GFL11-50-070

1,6 л, 16-кл., 5МТ,

106 л.с

АИ-92 Kia Rio 6MT Comfort

D176

1,4 л,

100 л.с.

АИ-92 Hyundai Creta 1,6л, 6MT 2WD 123 л.с., бензиновый

АИ-92/95 Hyundai Solaris Active 6MT 1,4 л, 100 л.с.

АИ-92 Volkswagen Polo Trendline 1.6, 1,6 л, МКПП, седан, 81 кВт (110 л.с.),

АИ-95 Lada Largus Универсал 5 мест KS035-50-C08

1,6 л, 8 кл. 87 л.с.

АИ-92 Renault Duster Authentique (1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4х2) (ранее — 102 л.с. )

АИ-95 Skoda Rapid Entry 1,6 л 5МТ

90 л.с. (66 кВт)

АИ-95 Toyota Camry Стандарт 2 л, 16 кл. 6АТ

150 л.с. (110 кВт)

АИ-95 Kia Sportage

2 л, 150 л.с.

6МТ

Classic

F1W52G617

DA24

(ранее D430)

16 кл.

АИ-95 Renault Logan Access 1,6 л,

82 л.с.

АИ-92 Volkswagen Tiguan, Trendline, 1,4 л (125 л.с.), 6МТ, MQ350

АИ-95 Лада 4x4 3 дв., 1,7 л, 8 кл.

83 л.с. (61 кВт)

Classic

21214-50-000

АИ-92 Renault Sandero Access 1,6 л, 82 л.с., MKП5 (ранее 1,2 л, 75 л.с. )

АИ-92

Toyota RAV4 Стандарт 2 л, 6 МТ,

146 л.с. (107 кВт) АИ-95 Лада ИксРэй

1,6 л, 16-кл., 5МТ,

106 л.с.

Standard

GAB11-50-C10

(ранее GAB13-50-BAL Optima)

АИ-95 Renault Kaptur, Life, 1,6 л, 114 л.с., 4х2, МКП5

АИ-95 Kia Optima

2,0 л/ 150 л.с.

6MT

Classic

D456

АИ-92/АИ-95

Skoda Octavia (A7) Active 1,6 MPI 5МТ

110 л.с. (81 кВт)

АИ-95 Hyundai Tucson

2,0 (150 л.с.) MPi-6MT-2WD

Primary

АИ-95 Nissan Qashqai SE+

2 л,

144 л.с.

2WD

6MT

АИ-95

Skoda Kodiaq

1.4 TSI 125 л.с.

МКПП-6

Active

АИ-95 Mitsubishi Outlander

2.0 MIVEC

Inform 2WD

CVT

S07

146 л.с.

АИ-92 Chevrolet Niva L 1,7 л, 8 кл.

79,6 л.с. АИ-95 Стоимость авто 444.900 626.900 829.900 957.000 739.000 804.900 597.900 699.000 670.000 1.573.000 1.389.900 577.000 1.499.000 523.900 577.000 1.566.000 614.900 945.000 1.344.900 1.112.000 1.499.000 1.555.000 1.457.000 1.699.000 680.000 Расчет min стоимости полиса ОСАГО на портале РСА для

водителя из г. Казани: возраст 31 год, стаж — 3 года

без пониж. коэффициента (бонус-малус=3) 6.282,85 6.854,02 6.282,85 7.996,35 6.282,85 6.854,02 6.282,85 6.854,02 6.282,85 7.996,35 7.996,35 6.282,85 7.996,35 6.282,85 6.282,85 7.996,35 6.854,02 6.854,02 7.996,35 6.854,02 7.996,35 7.996,35 7.996,35 7.996,35 6.282,85 Расчет max стоимости полиса ОСАГО на портале РСА для

водителя из г. Казани: возраст 31 год, стаж — 3 года

без пониж. коэффициента (бонус-малус=3) 11.307,30 12.335,23 11.307,30 14.391,10 11.307,30 12.335,23 11.307,30 12.335,23 11.307,30 14.391,10 14.391,10 11.307,30 14.391,10 11.307,30 11.307,30 14.391,10 12.335,23 12.335,23 14.391,10 12.335,23 14.391,10 14.391,10 14.391,10 14.391,10 11.307,30 Расчет min стоимости полиса ОСАГО на портале РСА для

водителя из г. Казани: возраст 32 года, стаж — 4 года

с пониж. коэффициентом (бонус-малус=4) 5.968,71 6.511,32 5.968,71 7.596,53 5.968,71 6.511,32 5.968,71 6.511,32 5.968,71 7.596,53 7.596,53 5.968,71 7.596,53 5.968,71 5.968,71 7.596,53 6.511,32 6.511,32 7.596,53 6.511,32 7.596,53 7.596,53 7.596,53 7.596,53 5.968,71 Расчет max стоимости полиса ОСАГО на портале РСА для

водителя из г. Казани: возраст 32 года, стаж — 4 года

с пониж. коэффициентом (бонус-малус=4) 10.741,93 11.718,47 10.741,93 13.671,55 10.741,93 11.718,47 10.741,93 11.718,47 10.741,93 13.671,55 13.671,55 10.741,93 13.671,55 10.741,93 10.741,93 13.671,55 11.718,47 11.718,47 13.671,55 11.718,47 13.671,55 13.671,55 13.671,55 13.671,55 10.741,93 Расчет min стоимости полиса ОСАГО на портале РСА для

водителя из г. Казани: возраст 33 года, стаж — 5 лет

с пониж. коэффициентом (бонус-малус=5) 5.654,56 6.168,61 5.654,56 7.196,72 5.654,56 6.168,61 5.654,56 6.168,61 5.654,56 7.196,72 7.196,72 5.654,56 7.196,72 5.654,56 5.654,56 7.196,72 6.168,61 6.168,61 7.196,72 6.168,61 7.196,72 7.196,72 7.196,72 7.196,72 5.654,56 Расчет max стоимости полиса ОСАГО на портале РСА для

водителя из г. Казани: возраст 33 года, стаж — 5 лет

с пониж. коэффициентом (бонус-малус=5) 10.176,57 11.101,71 10.176,57 12.951,99 10.176,57 11.101,71 10.176,57 11.101,71 10.176,57 12.951,99 12.951,99 10.176,57 12.951,99 10.176,57 10.176,57 12.951,99 11.101,71 11.101,71 12.951,99 11.101,71 12.951,99 12.951,99 12.951,99 12.951,99 10.176,57 Страхование ОСАГО в первый год: 8.795,08 9.594,63 8.795,08 11.193,73 8.795,08 9.594,63 8.795,08 9.594,63 8.795,08 11.193,73 11.193,73 8.795,08 11.193,73 8.795,08 8.795,08 11.193,73 9.594,63 9.594,63 11.193,73 9.594,63 11.193,73 11.193,73 11.193,73 11.193,73 8.795,08 Страхование ОСАГО во второй год: 8.355,32 9.114,90 8.355,32 10.634,04 8.355,32 9.114,90 8.355,32 9.114,90 8.355,32 10.634,04 10.634,04 8.355,32 10.634,04 8.355,32 8.355,32 10.634,04 9.114,90 9.114,90 10.634,04 9.114,90 10.634,04 10.634,04 10.634,04 10.634,04 8.355,32 Страхование ОСАГО в третий год: 7.915,57 8.635,16 7.915,57 10.074,36 7.915,57 8.635,16 7.915,57 8.635,16 7.915,57 10.074,36 10.074,36 7.915,57 10.074,36 7.915,57 7.915,57 10.074,36 8.635,16 8.635,16 10.074,36 8.635,16 10.074,36 10.074,36 10.074,36 10.074,36 7.915,57 Средние ежегодные затраты на ОСАГО: 8.355,32 9.114,89 8.355,32 10.634,04 8.355,32 9.114,89 8.355,32 9.114,89 8.355,32 10.634,04 10.634,04 8.355,32 10.634,04 8.355,32 8.355,32 10.634,04 9.114,89 9.114,89 10.634,04 9.114,89 10.634,04 10.634,04 10.634,04 10.634,04 8.355,32 Страхование каско в первый год: 31.143,00 43.883,00 58.093,00 66.990,00 51.730,00 56.343,00 41.853,00 48.930,00 46.900,00 110.110,00 97.293,00 40.390,00 104.930,00 36.673,00 40.390,00 109.620,00 43.043,00 66.150,00 94.143,00 77.840,00 104.930,00 108.850,00 101.990,00 ######### 47.600,00 Страхование каско во второй год: 31.143,00 43.883,00 58.093,00 66.990,00 51.730,00 56.343,00 41.853,00 48.930,00 46.900,00 110.110,00 97.293,00 40.390,00 104.930,00 36.673,00 40.390,00 109.620,00 43.043,00 66.150,00 94.143,00 77.840,00 104.930,00 108.850,00 101.990,00 ######### 47.600,00 Страхование каско в третий год: 31.143,00 43.883,00 58.093,00 66.990,00 51.730,00 56.343,00 41.853,00 48.930,00 46.900,00 110.110,00 97.293,00 40.390,00 104.930,00 36.673,00 40.390,00 109.620,00 43.043,00 66.150,00 94.143,00 77.840,00 104.930,00 108.850,00 101.990,00 ######### 47.600,00 Средние ежегодные затраты на каско: 31.143,00 43.883,00 58.093,00 66.990,00 51.730,00 56.343,00 41.853,00 48.930,00 46.900,00 110.110,00 97.293,00 40.390,00 104.930,00 36.673,00 40.390,00 109.620,00 43.043,00 66.150,00 94.143,00 77.840,00 104.930,00 108.850,00 101.990,00 ######### 47.600,00 Средние ежегодные затраты на страхование: 39.498,32 52.997,89 66.448,32 77.624,04 60.085,32 65.457,89 50.208,32 58.044,89 55.255,32 120.744,04 107.927,04 48.745,32 115.564,04 45.028,32 48.745,32 120.254,04 52.157,89 75.264,89 104.777,04 86.954,89 115.564,04 119.484,04 112.624,04 ######### 55.955,32 Стоимость охран. стоянки/аренды гаража в мес.: 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Стоимость охран. стоянки/аренды гаража в год: 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 Единовременные внеплановые затраты (штрафы, мелкий ремонт) рублей в год: 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Транспортный налог за первый год владения: 870,00 3.710,00 1.000,00 4.305,00 1.000,00 3.850,00 870,00 3.990,00 900,00 5.250,00 5.250,00 820,00 4.375,00 830,00 820,00 5.110,00 3.710,00 3.990,00 5.250,00 3.850,00 5.250,00 5.040,00 4.375,00 5.110,00 800,00 Транспортный налог за второй год владения: 870,00 3.710,00 1.000,00 4.305,00 1.000,00 3.850,00 870,00 3.990,00 900,00 5.250,00 5.250,00 820,00 4.375,00 830,00 820,00 5.110,00 3.710,00 3.990,00 5.250,00 3.850,00 5.250,00 5.040,00 4.375,00 5.110,00 800,00 Транспортный налог за третий год владения: 870,00 3.710,00 1.000,00 4.305,00 1.000,00 3.850,00 870,00 3.990,00 900,00 5.250,00 5.250,00 820,00 4.375,00 830,00 820,00 5.110,00 3.710,00 3.990,00 5.250,00 3.850,00 5.250,00 5.040,00 4.375,00 5.110,00 800,00 Средние ежегодные затраты в налоговые органы: 870,00 3.710,00 1.000,00 4.305,00 1.000,00 3.850,00 870,00 3.990,00 900,00 5.250,00 5.250,00 820,00 4.375,00 830,00 820,00 5.110,00 3.710,00 3.990,00 5.250,00 3.850,00 5.250,00 5.040,00 4.375,00 5.110,00 800,00 Стоимость (максимальная) ТО0: 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 7.200,00 Стоимость (максимальная) ТО1: 6.300,00 5.700,00 7.700,00 9.745,00 8.675,00 9.136,00 7.800,00 10.800,00 9.589,00 9.500,00 8.467,00 10.800,00 9.816,00 5.000,00 10.800,00 9.500,00 7.600,00 10.800,00 8.522,00 10.000,00 11.270,00 10.000,00 10.370,00 8.000,00 6.700,00 Стоимость (максимальная) ТО2: 6.100,00 7.600,00 9.777,00 13.030,00 9.975,00 13.156,00 6.600,00 10.800,00 14.000,00 10.000,00 9.800,00 10.800,00 17.276,00 5.900,00 10.800,00 10.000,00 8.400,00 10.800,00 10.432,00 14.000,00 12.920,00 22.000,00 17.000,00 11.000,00 11.350,00 Стоимость (максимальная) ТО3: 6.300,00 5.700,00 8.400,00 9.745,00 8.675,00 9.136,00 7.800,00 10.800,00 9.000,00 9.500,00 9.552,00 10.800,00 9.816,00 6.700,00 10.800,00 9.500,00 7.600,00 10.800,00 9.587,00 10.000,00 11.270,00 10.000,00 10.000,00 11.500,00 10.700,00 Средние ежегодные затраты на ТО: 6.233,33 6.333,33 8.625,67 10.840,00 9.108,33 10.476,00 7.400,00 10.800,00 10.863,00 9.666,67 9.273,00 10.800,00 12.302,67 5.866,67 10.800,00 9.666,67 7.866,67 10.800,00 9.513,67 11.333,33 11.820,00 14.000,00 12.456,67 10.166,67 9.583,33 Расход топлива (город. цикл), л/100 км: 9,1 9,3 7,2 9,0 7,2 7,8 10,6 9,3 7,8 9,7 10,7 9,4 8,3 12,1 9,4 7,7 9,2 9,3 10,4 8,1 10,7 10,9 8,4 9,6 13,2 Средний километраж в год: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Цена топлива за литр в первый год владения ТС: 41,65 41,65 41,65 41,65 41,65 44,35 41,65 44,35 44,35 44,35 44,35 41,65 44,35 41,65 41,65 44,35 44,35 44,35 41,65 44,35 44,35 44,35 44,35 41,65 44,35 Цена топлива за литр во второй год владения ТС: 43,32 43,32 43,32 43,32 43,32 46,12 43,32 46,12 46,12 46,12 46,12 43,32 46,12 43,32 43,32 46,12 46,12 46,12 43,32 46,12 46,12 46,12 46,12 43,32 46,12 Цена топлива за литр в третий год владения ТС: 45,05 45,05 45,05 45,05 45,05 47,97 45,05 47,97 47,97 47,97 47,97 45,05 47,97 45,05 45,05 47,97 47,97 47,97 45,05 47,97 47,97 47,97 47,97 45,05 47,97 Затраты на топливо в первый год владения ТС: 56.852,25 58.101,75 44.982,00 56.227,50 44.982,00 51.889,50 66.223,50 61.868,25 51.889,50 64.529,25 71.181,75 58.726,50 55.215,75 75.594,75 58.726,50 51.224,25 61.203,00 61.868,25 64.974,00 53.885,25 71.181,75 72.512,25 55.881,00 59.976,00 87.813,00 Затраты на топливо во второй год владения ТС: 59.126,34 60.425,82 46.781,28 58.476,60 46.781,28 53.965,08 68.872,44 64.342,98 53.965,08 67.110,42 74.029,02 61.075,56 57.424,38 78.618,54 61.075,56 53.273,22 63.651,12 64.342,98 67.572,96 56.040,66 74.029,02 75.412,74 58.116,24 62.375,04 91.325,52 Затраты на топливо в третий год владения ТС: 61.491,39 62.842,85 48.652,53 60.815,66 48.652,53 56.123,68 71.627,34 66.916,70 56.123,68 69.794,84 76.990,18 63.518,58 59.721,36 81.763,28 63.518,58 55.404,15 66.197,16 66.916,70 70.275,88 58.282,29 76.990,18 78.429,25 60.440,89 64.870,04 94.978,54 Средние ежегодные затраты на топливо: 59.156,66 60.456,81 46.805,27 58.506,59 46.805,27 53.992,75 68.907,76 64.375,98 53.992,75 67.144,84 74.066,98 61.106,88 57.453,83 78.658,86 61.106,88 53.300,54 63.683,76 64.375,98 67.607,61 56.069,40 74.066,98 75.451,41 58.146,04 62.407,03 91.372,35 Стоимость комплекта шин (1 комплект: 4 резины на 3 года) в пересчете на 1 год: 4.540,00 5.186,67 5.186,67 8.260,00 5.186,67 4.846,67 5.186,67 7.800,00 4.846,67 8.386,67 10.393,33 4.706,67 7.800,00 5.920,00 5.186,67 10.373,33 5.206,67 7.800,00 8.386,67 5.206,67 14.353,33 7.800,00 11.840,00 10.393,33 5.573,33 Услуги по сезонной смене шин («переобувка») в год: 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Стоимость мойки кузова (цена постоянна за три года): 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Количество моек кузова в год: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Стоимость мойки «Комплекс» (цена постоянна за три года): 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Количество моек «Комплекс» в год: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Затраты на мойку авто в год: 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 Потеря стоимость в первый год (амортизация): 80.082,00 ######### 149.382,00 ######### 133.020,00 144.882,00 107.622,00 125.820,00 120.600,00 283.140,00 250.182,00 103.860,00 269.820,00 94.302,00 103.860,00 281.880,00 110.682,00 170.100,00 242.082,00 200.160,00 269.820,00 279.900,00 262.260,00 ######### ######### Потеря стоимость во второй год (амортизация): 26.694,00 37.614,00 49.794,00 57.420,00 44.340,00 48.294,00 35.874,00 41.940,00 40.200,00 94.380,00 83.394,00 34.620,00 89.940,00 31.434,00 34.620,00 93.960,00 36.894,00 56.700,00 80.694,00 66.720,00 89.940,00 93.300,00 87.420,00 ######### 40.800,00 Потеря стоимость в третий год (амортизация): 26.694,00 37.614,00 49.794,00 57.420,00 44.340,00 48.294,00 35.874,00 41.940,00 40.200,00 94.380,00 83.394,00 34.620,00 89.940,00 31.434,00 34.620,00 93.960,00 36.894,00 56.700,00 80.694,00 66.720,00 89.940,00 93.300,00 87.420,00 ######### 40.800,00 Средняя ежегодная амортизация авто: 44.490,00 62.690,00 82.990,00 95.700,00 73.900,00 80.490,00 59.790,00 69.900,00 67.000,00 157.300,00 138.990,00 57.700,00 149.900,00 52.390,00 57.700,00 156.600,00 61.490,00 94.500,00 134.490,00 111.200,00 149.900,00 155.500,00 145.700,00 ######### 68.000,00 Затраты на авто в первый год владения: 140.810,33 ######### 157.830,08 ######### 151.467,08 162.767,13 162.831,58 174.192,88 152.524,58 241.392,98 241.248,48 152.431,58 225.139,48 169.222,83 153.871,58 233.557,98 159.860,63 191.412,88 225.870,73 187.339,88 260.765,48 246.355,98 234.984,73 ######### ######### Затраты на авто во второй год владения: 136.194,66 ######### 152.329,60 ######### 146.941,60 162.808,98 158.150,76 167.577,88 150.109,40 233.004,46 226.073,06 151.840,88 217.579,42 159.876,86 151.840,88 218.537,26 157.519,02 184.797,88 216.522,00 187.245,56 236.513,06 240.336,78 215.885,28 ######### ######### Затраты на авто в третий год владения: 137.919,96 ######### 155.838,10 ######### 149.673,10 168.507,84 159.265,90 169.671,86 156.239,25 235.629,19 229.807,54 153.844,15 226.776,71 163.481,85 153.844,15 220.608,50 160.385,32 186.891,86 220.575,23 193.007,45 240.564,54 254.793,60 224.280,24 ######### ######### Средние ежегодные затраты на авто: 138.308,31 ######### 155.332,59 ######### 149.360,59 164.694,65 160.082,75 170.480,87 152.957,74 236.675,54 232.376,36 152.705,53 223.165,20 164.193,84 153.185,53 224.234,58 159.254,99 187.700,87 220.989,32 189.197,63 245.947,69 247.162,12 225.050,08 ######### ######### Доля годовых затрат от стоимости машины 31% 25% 19% 19% 20% 20% 27% 24% 23% 15% 17% 26% 15% 31% 27% 14% 26% 20% 16% 17% 16% 16% 15% 14% 28% Затраты на авто в первый год владения в пересчете на 1 км: 9,39 10,50 10,52 12,64 10,10 10,85 10,86 11,61 10,17 16,09 16,08 10,16 15,01 11,28 10,26 15,57 10,66 12,76 15,06 12,49 17,38 16,42 15,67 16,78 12,76 Затраты на авто в второй год владения в пересчете на 1 км: 9,08 10,22 10,16 12,04 9,80 10,85 10,54 11,17 10,01 15,53 15,07 10,12 14,51 10,66 10,12 14,57 10,50 12,32 14,43 12,48 15,77 16,02 14,39 15,70 12,35 Затраты на авто в третий год владения в пересчете на 1 км: 9,19 10,47 10,39 12,37 9,98 11,23 10,62 11,31 10,42 15,71 15,32 10,26 15,12 10,90 10,26 14,71 10,69 12,46 14,71 12,87 16,04 16,99 14,95 16,03 12,87 Средние ежегодные затраты на авто в пересчете на 1 км 9,22 10,40 10,36 12,35 9,96 10,98 10,67 11,37 10,20 15,78 15,49 10,18 14,88 10,95 10,21 14,95 10,62 12,51 14,73 12,61 16,40 16,48 15,00 16,17 12,66