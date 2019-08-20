400 лет темнокожей Америке — как рабство повлияло на мировую экономику

20 августа 1619 года в открытую Колумбом часть света завезли первых африканцев

Фото: wikipedia.org (А.Кроу. Рабы в ожидании продажи.1861)

Ровно 400 лет назад — согласно мнению историков, именно 20 августа 1619 года — голландский корабль доставил в Америку первых африканцев, которые были проданы в рабство обитателям колонии Джеймстаун. К моменту провозглашения в 1776 году независимости США в стране было уже около 3 миллионов рабов. О том, с чего начиналось это явление, как его побороли и каким образом оно отразилось на современном мире, — в материале «Реального времени».

«Почему именно африканцы?»

История чернокожего рабства на американском континенте берет свое начало ровно 400 лет назад — с доставки первых африканцев в Америку на голландском судне. Как поясняет доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Института международных отношений КФУ Эдуард Рунг, необходимость использования рабского труда была связана с развитием плантаторских хозяйств.

Дело в том, что после изгнания индейцев в резервации образовывались огромные территории, которые затем делились между землевладельцами. Такая картина особенно характерна для южных штатов, где были достаточно обширные плантации. Обработка территорий требовала большого количества рабочих рук, и именно рабам пришлось закрывать эту потребность.

— Почему именно африканцы? Это связано с колониальной политикой западных держав, прежде всего британцев, которые первоначально поддержали распространение рабовладения в своих американских колониях, — объясняет Эдуард Рунг.

В целом за период с XVI по XIX век в страны Америки было завезено около 12 миллионов африканцев. Принимались жестокие законы, в том числе позволявшие разыскивать беглых рабов даже в тех штатах, где рабство было отменено. Стоит отметить, что со временем это явление поселило в американском обществе серьезный раскол, ставший в дальнейшем одной из главных предпосылок гражданской войны и окончательного отказа от работорговли и рабовладения. Но обо всем по порядку.

Миссисипи ратифицировал поправку об отмене рабства лишь в 2013 году

Одним из знаковых событий в истории борьбы с рабством является судебный спор 1772 года между Сомерсетом и Стюартом. Сомерсет — раб, а Стюарт — один из британских подданных, который привез африканца в Англию, чтобы использовать его как рабочую единицу. Сомерсет бежал, был пойман и посажен в тюрьму, однако в его защиту была проведена целая политическая кампания. В результате прошло слушание Королевского суда, и Сомерсета освободили.

— После этого никакого распространения рабства в Британии не было. В Америке рабство продолжалось, но, когда рабов привозили оттуда в Англию, они автоматически получали свободу. Второй вариант, при котором рабу даровалась свобода, — если тот принимал христианство. А в 1807 году британский парламент принимает решение о запрете работорговли. Таким образом, Англия, которая породила это явление, отказалась от него, — рассказывает доктор исторических наук Эдуард Рунг.

31 января 1865 года Конгресс принял решение об отмене рабства на территории США. Фото wikipedia.org

Следующий этап борьбы с рабством, во-первых, связан с гражданской войной в Америке, а во-вторых, с распространением аболиционизма — все это в конечном итоге привело к тому, что 31 января 1865 года Конгресс принял решение об отмене рабства на территории США. Большинство штатов тогда ратифицировали эту так называемую 13-ю поправку к Конституции США.

Кстати, любопытно, что последний штат — Миссисипи — ратифицировал ее буквально в 2013 году, однако это исключительно формальный момент. Также стоит отметить, что принятие 13-й поправки не решило проблему моментально — процесс полной отмены рабства был длительным и непростым.

«Рабство сформировало современный образ жизни»

Очевидно, что 400 лет легализованной работорговли не могли пройти для США бесследно — это явление сформировало американское общество, политику и экономику. В то же время, как отмечает известный российский политолог и социолог Борис Кагарлицкий, рабство отразилось на всех нас.

— Рабство сформировало не только американское общество, но и в целом повлияло на мировую экономику, глобальное разделение труда и капитализм как таковой. Именно наличие рабского труда в Америке обеспечило поток относительно дешевых и массовых товаров из-за океана в Европу. В частности, речь идет о таких товарах, как хлопок, табак, сахар и так далее — все они были обеспечены рабством. В этом смысле рабство сформировало современный образ жизни. Хуже того, рабство в сочетании с крепостничеством в России и Польше стало фундаментом того современного социального порядка, который мы имеем сегодня во всем мире, — считает эксперт.