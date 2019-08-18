«Наполеон строил своего рода прообраз Евросоюза»

Историк Максим Кузахметов о мифах, преследующих прогрессивного императора

Фото: wikipedia.org (Наполеон в 1806 году. Ж.-Б. Детайль (XIX век)

15 августа исполнилось 250 лет со дня рождения самого легендарного правителя XIX века Наполеона Бонапарта. «Реальное время» вспоминает заслуги и ошибки французского императора с петербургским историком, одним из авторов исторического журнала «Дилетант» Максимом Кузахметовым.

«Решения Наполеона до сих пор функционируют не только во Франции, но и во всей Западной Европе»



— Максим, что вознесло Наполеона Бонапарта на вершину власти, а через это — и на вершину истории? Обстоятельства, то есть хаос после революции, который он прекратил, или какие-то особые его качества?

— На каком-то этапе Наполеону, конечно, повезло, но без его выдающихся способностей ничего бы в его жизни не произошло. Мало ли кто оказывался на вершине власти, сидел там долго, а качественных результатов было ноль. И хотя у Наполеона достижения были в основном военные, но и административные вопросы он решил так, что эти решения до сих пор функционируют не только во Франции, но и во всей Западной Европе. Поэтому невоенные способности Наполеона можно не подвергать сомнению.

— И какие способности сыграли важную роль для постепенного укрепления авторитета Наполеона внутри страны и вне ее?

— Прежде всего он был выдающимся полководцем своего времени. В ту эпоху равных ему не было — до своего второго прихода к власти Наполеон проиграл только одно сражение (Лейпцигскую «Битву народов», — прим. ред.), и то, когда против него объединились все его главные противники. А до того с Наполеоном было не справиться абсолютно никому.

Наполеон при Аустерлице. Жерар (1810)

— Что означала для Наполеона власть?

— Он был одержим властью, но выбрал для правления самый гуманный вариант деспотии. По-другому во Франции править было невозможно, потому что там не было такого чудовищного рабства, как в России. Но, тем не менее, правил Наполеон как абсолютный самодержец.

С другой же стороны, так как он был человеком сильным, смелым, умным, он не боялся окружать себя людьми талантливыми. При Наполеоне никто рядом с ним не мог оказаться ничтожеством — вспомните, что все его маршалы и генералы были выдающимися людьми.

«Свобода, равенство, собственность»

— Наполеон был генералом-республиканцем в годы революции. Можно сказать, что он во многом действовал как республиканец, будучи полноценным главой Франции?

— Если мы под республиканскими традициями будем понимать свободные выборы и сменяемость власти, то он их никак не развивал. Но вот в плане избавления от феодального наследия Наполеон сделал очень много. К примеру, он брал к себе людей в приближенные не по происхождению, а по таланту, а стало быть, выравнивал сословия, убрал препоны для свободной торговли, чем вызвал экономический рост в стране. Наполеон не считался ни с чьими привилегиями в интересах развития страны — к привилегиям он был равнодушен.

Конечно, под конец жизни Наполеон помешался на том, чтобы войти в сонм особо знатных персон — ему стало вдруг необходимо породниться с кем-то из европейских династий, и это во многом погубило его.

Бонапарт в Совете пятисот (1799). С картины Франсуа Бушо (1840)

— Что можно отнести к невоенным заслугам Наполеона? Историки отдают дань построенной и работающей много где и поныне инфраструктуре, созданной им — дорогам, мостам, портам.

— Да, эти меры Наполеона были важными, но я хотел бы выделить такую вещь, как охрана собственности. Никакого произвола по отношению к чьей-либо собственности при Наполеоне не позволяли, и он свято соблюдал то, что ранее объявили в стране республиканцы — «Свобода, равенство, собственность» (только позже появилось в лозунгах «братство»). Наполеон сумел четко прописать охрану собственности в законе, а не просто сделать традицией — и вот это законодательное положение действует в Европе до сих пор.

Лично я выделил бы и введенное Наполеоном бесплатное начальное образование для всех слоев. Для солдат того времени это было очень выгодно, даже несмотря на то, что они могли начать читать республиканскую литературу.

— Я никогда не слышал о недовольстве крестьян Наполеоном. Это так?

— Крестьяне были недовольны только в конце его правления. Наполеон обещал закончить войны и не призывать крестьян, но не делал этого, и это вызывало раздражение, ведь призывали и самих крестьян, и их сыновей. А в самом начале его правления у крестьян были только эйфория и восторг в отношении Наполеона.

Коронация Наполеона в соборе Нотр-Дам 2 декабря 1804. Наполеон коронует Жозефину. Давид (1805—1807)

— Историки любят напоминать, что императором Наполеон был избран через референдум. Можно ли этому дать высокую оценку? И вообще, для чего ему нужен был этот титул?

— В избрании Наполеона императором все отдавало очевидным мошенничеством. Историками было зафиксировано множество махинаций, которые проводил Наполеон в этом деле. Тут сыграло роль его тщеславие, ему важно было, чтобы за его решения проголосовали не 60, а 99 процентов, поэтому для надежности в голосовании были проделаны махинации.

Почему он решил стать не королем, а императором? Тоже из-за тщеславия — ему явно хотелось перешагнуть тут династию Бурбонов, которые не давали ему душевного покоя.

«Условия мира Александр I соблюдал либо очень плохо, либо вообще не соблюдал»

— Была ли у такого человека идея некой Великой Франции? Ведь трудно не подумать об этом, зная, что Наполеон покорил практически всю Европу, за некоторым исключением.

— Великую Францию Наполеон видел только как передовой центр Европы с дорогами, мостами — своего рода прообраз Евросоюза. Но у него не было расистских идей, Наполеон никогда не говорил, что вот завоюем Россию и заселим ее французскими колонистами. Было даже наоборот, это же он продал Луизиану Соединенным Штатам, потому что он был прагматик — нужны были деньги на борьбу с Англией.

Наполеон настойчиво внедрял в Европе самоуправление, что тоже было передовой идеей и даже попытался внедрять его в России, что выглядело довольно забавно. Он собирал в захваченном Смоленске кого-то из местных представителей знати, чтобы выделить им бюджет, чтобы заставить их научиться решать вопросы местного значения самостоятельно, а не по велению государя, но это было безнадежно.

Капитуляция Мадрида 4 декабря 1808 года. Гро (1810)

— При всем своем прогрессивном желании построить передовой центр Европы Наполеон все-таки вел войны. Можно ли сказать, что он заразился войнами, захватами ради хорошей цели, «жил» ими?

— Нет. Когда он добивался мира на своих условиях, он никого не заковывал, что называется, в кандалы. Практически всех монархов проигравших стран он оставлял на своих местах, добиваясь при этом экономических уступок, контрибуций, союзов с ними. Да, где-то он посадил своих родственников — как в Германии, но все это были прагматические решения. Скажем, сделал таможню в Германии внутренней, и экономика региона стала оживать.

— Таким образом, все наполеоновские войны — это вынужденные войны?

— В какой-то степени да. Наполеон не был Чингисханом, не собирался все топить в кровище, ему достаточно было лояльности покоренной страны и все. Он часто верил на слово многим правителям.

— Почему самой мощной в Европе в начале XIX века оказалась именно французская армия?

— Здесь сказались личный талант Наполеона и маршалы. Там что ни маршал был, то выдающийся полководец и трудоспособный человек. А кроме того, генералы Наполеона не были какими-то авантюристами — мол, все как один, побежим в атаку, пуля дура, а штык — молодец: это были люди, знающие, что такое штабная работа, разведка, обеспечение армии.

Вот мы же гордимся переходом Суворова через Альпы — он сам себя в ловушку заманил, но сам же из нее выкарабкался, и то же самое было в России и с французской армией. Из страны смогли уйти и Наполеон, и его маршалы, и его генералы, и из русских совершенно безнадежных окружений вырвались абсолютно все французские военачальники. Это показывает, что у Наполеона были реально выдающиеся офицеры — и маршал Мюрат, и маршал Даву, и глава штаба Наполеона генерал Бертье.

Отступление Наполеона из Москвы. Нортен (1851)

— Историк Евгений Понасенков говорит, что и в Россию Наполеон пришел не по своей воле, а из-за Александра I, который ревностно относился к успехам императора Франции и видел себя главным императором в Европе. Это так?

— Условия заключенного с Наполеоном в Тильзите мира Александр I соблюдал либо очень плохо, либо вообще не соблюдал (российский император вел торговлю с Англией через третьи страны вопреки договору, вводившему экономическую блокаду этой страны, — прим. ред.). Собственно, тут никто не усердствовал, но Александр I в этом плане был самым неважным союзником, а вернее, лицемерным. Но тут и Наполеон совершил ошибки: он думал, что одно-два-три сражения — и все, давайте заключать мир. Но не получилось.

«В Европе XXI века время Наполеона выглядит как бессмысленное людоедство»

— Вы уже упоминали, что крестьяне не были в восторге от Наполеона к 1812 году. А как в других странах обстояло дело?

— К 1812 году из-за Наполеона полегли десятки тысяч людей, и это уже многих в Европе огорчало. Гениальности французскому императору уже не хватало: да, в России Наполеон не потерпел ни одного поражения, но никому он здесь был не нужен — ни как освободитель крестьян, ни как новый правитель.

— А Наполеону никогда не хотелось закончить с военными делами?

— Наполеон фактически заканчивал к 1812 году с военными делами, но был принципиальный соперник, с которым Наполеон ничего не мог поделать — это Англия. Этот соперник парализовал торговлю Франции по морям, а если где-то, как в Португалии, находился английский корпус, то его невозможно было выбить — вся французская армия ничего не могла поделать с экспедиционным корпусом. Вроде бы все было близко, но ничего не получилось! Не договорившись с Англией, Наполеон не мог перейти к вечному миру — это было невозможно.

Прощание Наполеона с императорской гвардией 20 апреля 1814. Монфор (XIX век)

— А какие страны и народы вызывали особое уважение Наполеона?

— Он с уважением относился ко всем народам. Наполеон мог пригласить к себе на службу тех же немецких, итальянских офицеров. Да, он признавал экономические успехи Англии, но это вызывало у него большую досаду, и тут он ничего не мог поделать.

— Мифы о Наполеоне по-прежнему живы?

— Самый распространенный миф придумал Лев Толстой — что Наполеон был маленький и толстый, а это было не так — его рост был 1 метр 71 сантиметр. Толстой же дал миф, что Наполеон любил ковыряться в носу.

— Но вот историки соглашаются с Толстым что Наполеон был человеком с мелкой душой. Простые люди, мол, для него ничего не значили — и приводят тут в качестве примера Египет, где он бросил армию и сбежал.

— В Египте Наполеон еще не был даже первым консулом Франции, и там были личные ошибки. Конечно, Наполеон дифференцировал людей, но не до такой степени. Да, одно дело простые солдаты, а другое — французская знать, но говорить, что он всех бросал в мясорубку войны уже будучи императором, будет неправильно. Все-таки и Наполеон, и его маршалы не были сталинскими маршалами, которые часто побеждали не столько числом, сколько неисчислимостью.

Классический пример — Бородино: Наполеон мог бросить в сражение свою гвардию, ибо он мог в нее еще набрать людей, но он этого не сделал — берег солдат. И более того, в армии Наполеона была действующая медицинская служба, что по тем временам было делом неслыханным — сохранилось очень много подробных воспоминаний о немалом количестве хирургических операций во время войн тех лет. Говорить о том, что Наполеон использовал людей только для топки войны, не переживая, нельзя. Уже в России он не бросил армию — довел ее до Березины, а это практически граница, и там уже, после тяжелого сражения, кого он мог спасти в том положении, он спас — переправив на другой берег.

Больше в России ему было нечего делать, и он оставил армию на попечение маршалов, костяк армии был сохранен. Вот если бы он бросил армию после ухода из Москвы — это другое дело, но в России он с армией был до последнего.

Наполеон на острове Св. Елены. Зандманн (XIX век)

— Во Франции склонны считать, что Наполеон плохо кончил, потому что много воевал. Это так?

— Роковая его ошибка была следующая: в 1814 году союзники предлагали Наполеону остаться правителем, но в довоенных границах Франции, а он не согласился. Он хотел доказать, что, мол, я вас всех умнее и сильнее, а мои солдаты лучше ваших, что привело к поражению в «Битве народов». Да, соперники Наполеона признавали свое поражение и оставались при этом на своем троне в Вене или Берлине, неся лишь союзнические обязательства, но сам Наполеон к такому компромиссу оказался не готов.

— В наше время во Франции не особенно склонны гордиться и восхищаться Наполеоном. Насколько это верный подход?

— Понимаете, в XXI веке в Европе время Наполеона выглядит как бессмысленное людоедство. Человек 20 лет вел войны, оставил страну совершенно разоренной, сотни тысяч французов погибли вдали непонятно зачем. Кроме того, в XXI веке понимают, что величие страны нужно измерять не территорией, а благополучием населения.

Но все-таки не надо забывать, что Наполеон стремился максимально оживить экономику на захваченных территориях. Ему не доставляло удовольствия видеть людей, которые ходят в цепях. Наполеон все-таки не был Сталиным или Иваном Грозным.

