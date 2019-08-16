Эксперты вне конкурса: в Казани выбрали «Автоледи-2019»

Сегодня в Казани прошел финал республиканского конкурса водительского мастерства «Автоледи-2019». В этом году к участию были также допущены сотрудницы Госавтоинспекции и работницы ГБУ «Безопасность дорожного движения», которые выступали вне зачета. В финале конкурсантки преодолели три этапа: теоретический экзамен по правилам дорожного движения, навыки управления легковым автомобилем при выполнении сложных упражнений на время и конкурс баннеров и видеороликов социальной рекламы на тему «Безопасность на дороге — забота общая».