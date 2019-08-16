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Эксперты вне конкурса: в Казани выбрали «Автоледи-2019»

20:13, 16.08.2019
Эксперты вне конкурса: в Казани выбрали «Автоледи-2019» Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани прошел финал республиканского конкурса водительского мастерства «Автоледи-2019». В этом году к участию были также допущены сотрудницы Госавтоинспекции и работницы ГБУ «Безопасность дорожного движения», которые выступали вне зачета. В финале конкурсантки преодолели три этапа: теоретический экзамен по правилам дорожного движения, навыки управления легковым автомобилем при выполнении сложных упражнений на время и конкурс баннеров и видеороликов социальной рекламы на тему «Безопасность на дороге — забота общая».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова
Общество Татарстан
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