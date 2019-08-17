На конкурсе «Новая волна» Россию представит 25-летний певец из Зеленодольска
Конкурсант Данил Буранов рассказал «Реальному времени», почему не любит современную российскую поп-музыку и даже не слушал Элвина Грея
Вчера стало известно, что на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», который пройдет в Сочи с 24 по 29 августа, нашу страну будет представлять 25-летний певец из Зеленодольска Данил Буранов. Представителем России его выбрало жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Игорь Крутой, продюсер Анастасия Мухина и другие. Что интересно, Киркоров же с Крутым (наряду с Игорем Николаевым, Сергеем Лазаревым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным) будут и оценивать выступления финалистов. Данил Буранов рассказал «Реальному времени», что не видит в этом никакого «конфликта интересов», объяснил, почему не любит современную российскую поп-музыку, и признался, что из татарстанской эстрады знает только Элвина Грея, которого, впрочем, даже не слушал.
Певец исполнит три песни, одна из них — «Бумажный змей» Аллы Пугачевой
— Данил, поздравляем с тем, что вас выбрали представлять Россию на конкурсе «Новая волна». Что почувствали, когда узнали об этом?
— Конечно, отношение к выбору именно меня как исполнителя, представляющего Россию на конкурсе «Новая волна», самое положительное. Это большая честь — представлять нашу страну!
— Уже знаете, что будете петь?
— Да. Будет три песни, не авторские, конечно, а, скажем так, те, которые мне принадлежат и которые я исполняю. Плюс там будет еще «Вечер Аллы Пугачевой», на котором каждый участник споет ее песню. На «Вечере» я исполню «Бумажного змея». Из своих на «Новой волне» спою песни «Люди» и «Остановила».
Будет три песни, не авторские, конечно, а, скажем так, те, которые мне принадлежат и которые я исполняю
— Песни пойдут как есть, или вы сделаете новые аранжировки, что-то поменяете в них к финалу?
— Некоторые песни останутся такими же, какими мы их создали, некоторые будем каким-то образом видоизменять, «допиливать», придумывать новые грани истории.
— А кто сочиняет вам песни?
— Всегда по-разному. Какие-то я пишу сам, какие-то придумывают люди из моей команды.
«Убежден, что судейство будет абсолютно честным»
— Вас выбрало жюри с Крутым и Киркоровым, они же, наряду с вашим наставником Леонидом Агутиным, будут оценивать финальные выступления. Не будет ли здесь «конфликта интересов»?
— А в чем, по-вашему, должен заключаться конфликт?
— Ну, скажем, возьмет российское жюри и проголосует за вас как за российского исполнителя.
— Я так не вижу эту ситуацию! Если честно, я не имел никакого отношения к этому конкурсу до своего появления на нем. И убежден, что судейство будет абсолютно честным, потому что все участники максимально сильные. Только российских исполнителей в конкурсе было до полутора тысяч человек. Я уже молчу про конкуренцию среди финалистов.
Подозреваю просто, что это край достаточно талантливых людей, которые стараются себя каким-то образом реализовать и прогрессировать в этом направлении
О Дине Гариповой: «Мы из одной «школы», края людей-единомышленников»
— Вы родом из Зеленодольска. Как так получилось, что этот небольшой город дал и Дину Гарипову, и вас? Там какая-то особая музыкальная школа?
— Подозреваю просто, что это край достаточно талантливых людей, которые стараются себя каким-то образом реализовать и прогрессировать в этом направлении. С Диной мы из одной «школы», из края людей-единомышленников.
— Вы окончили ГИТИС. До этого где-нибудь в Татарстане учились музыке?
— Нет. Поступил в ГИТИС сразу, узнал о том, что меня возьмут, еще когда был в восьмом классе. После 11-го класса поехал туда учиться.
— А петь когда начали?
— Поздно, лет в 15.
Почему Буранову не нравится современная российская музыка
— Кто из современных исполнителей вам нравится? Может быть, русский рэп, хип-хоп, Монеточка?
— К сожалению, не могу никого отметить в рамках современных тенденций, потому что все это превращается в какую-то единую, лишенную музыкальности историю. Лично мне как музыканту ближе всего Алексей Чумаков. Я сам вырос на западной музыке, и то, что он делает — очень качественно, очень музыкально и в крайней степени интересно. В то же время я понимаю, что нашим русским слушателям с нашим «ментальным кодом» очень сложно эту музыку внутри себя обрабатывать и анализировать.
Ну я знаю, например, про Элвина Грея. Но, к сожалению, не слышал его «контент», не знаком с ним
— Спрашивать про поп-звезд Татарстана вас, видимо, бессмысленно?
— Звезды Татарстана… Ну я знаю, например, про Элвина Грея. Но, к сожалению, не слышал его «контент», не знаком с ним. Знаю только, что у него очень много концертов и все воспринимают его очень хорошо.
— Вы упомянули Чумакова. Сами-то вы его «обрабатываете» про себя, в ваших песнях он есть? Или же ваш репертуар — чисто классическая советская и постсоветская эстрада?
— Безусловно, он присутствует в моих песнях — какие-то его «фишки», образы в моих треках есть. Потому что, так или иначе, каждый артист является симбиозом того, что он когда-либо слышал, видел, примерил на себя.
— Но песни ваши при этом — все-таки эстрадного характера?
— Да, конечно! Я работаю в направлении поп-музыки, и там существуют определенные рамки и каноны, которые я должен соблюдать, чтобы в нем существовать.
— Удачи на конкурсе и победы вам, Данил!
— Благодарю вас!
Справка
Конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года. Поначалу он проходил в латвийском городе-курорте Юрмале. Основатели конкурса — Игорь Крутой и Раймонд Паулс, «муза» фестиваля — Алла Пугачева, присуждающая каждый раз собственный приз. В разное время участниками «Новой волны» были Сергей Лазарев, Джамала, Дима Билан, Smash!, Анастасия Стоцкая и другие.
С «Новой волной» связан политический скандал — в 2014 году, незадолго до начала конкурса, по решению министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича в список нежелательных для въезда в Латвию лиц были внесены российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, выступавшие в поддержку присоединения Крыма к России. Осенью того же года депутаты Казанской городской думы предложили перенести фестиваль из Юрмалы в Казань — в интернете даже было открыто онлайн-голосование за проведение фестиваля в столице Татарстана. Президент конкурс Игорь Крутой рассматривал в качестве вариантов мест проведения фестиваля, помимо Казани, Крым, Сочи, Баку, Калининград. В 2015 году «Новая волна» впервые прошла в Сочи, так как «этот город-курорт имеет хорошую современную инфраструктуру, доставшуюся ему в наследство от Олимпиады 2014 года».
Тогда победил хорватский певец Дамир Кеджо. В 2016 году победу одержали два певца, хорватский Дино и итальянец Вальтер Риччи. В 2017 году — уже три исполнителя, Эрна Мир из Армении, группа DoReDos из Молдавии и Сардор Милано из Узбекистана. В прошлом году, впервые с 2012 года, первое место досталось россиянину — Дану Розину.
Данил Буранов — фигура в Татарстане достаточно известная. Еще в школе он пел на различных площадках Зеленодольска, в том числе и с Диной Гариповой, участницей «Евровидения-2013», которая выросла в том же городе. В 2014 году стал победителем фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Затем участвовал в проектах федерального телевидения «Главная сцена», «Высшая проба» и «Голос», где заслужил высокие оценки ведущих и жюри. Именно на этих проектах у него появился наставник — Леонид Агутин. Буранов окончил факультет эстрады российского института театрального искусства (ГИТИС).
В 2019 году в «Новой волне» примут участие музыканты из 11 стран мира — Азербайджана, Албании, Армении, Испании, Италии, Кубы, Латвии, Молдовы, США, Украины и России.
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