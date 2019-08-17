На конкурсе «Новая волна» Россию представит 25-летний певец из Зеленодольска

Конкурсант Данил Буранов рассказал «Реальному времени», почему не любит современную российскую поп-музыку и даже не слушал Элвина Грея

Вчера стало известно, что на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», который пройдет в Сочи с 24 по 29 августа, нашу страну будет представлять 25-летний певец из Зеленодольска Данил Буранов. Представителем России его выбрало жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Игорь Крутой, продюсер Анастасия Мухина и другие. Что интересно, Киркоров же с Крутым (наряду с Игорем Николаевым, Сергеем Лазаревым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным) будут и оценивать выступления финалистов. Данил Буранов рассказал «Реальному времени», что не видит в этом никакого «конфликта интересов», объяснил, почему не любит современную российскую поп-музыку, и признался, что из татарстанской эстрады знает только Элвина Грея, которого, впрочем, даже не слушал.

Певец исполнит три песни, одна из них — «Бумажный змей» Аллы Пугачевой

— Данил, поздравляем с тем, что вас выбрали представлять Россию на конкурсе «Новая волна». Что почувствали, когда узнали об этом?

— Конечно, отношение к выбору именно меня как исполнителя, представляющего Россию на конкурсе «Новая волна», самое положительное. Это большая честь — представлять нашу страну!

— Уже знаете, что будете петь?

— Да. Будет три песни, не авторские, конечно, а, скажем так, те, которые мне принадлежат и которые я исполняю. Плюс там будет еще «Вечер Аллы Пугачевой», на котором каждый участник споет ее песню. На «Вечере» я исполню «Бумажного змея». Из своих на «Новой волне» спою песни «Люди» и «Остановила».

Фото vk.com/buranov

Будет три песни, не авторские, конечно, а, скажем так, те, которые мне принадлежат и которые я исполняю

— Песни пойдут как есть, или вы сделаете новые аранжировки, что-то поменяете в них к финалу?

— Некоторые песни останутся такими же, какими мы их создали, некоторые будем каким-то образом видоизменять, «допиливать», придумывать новые грани истории.

— А кто сочиняет вам песни?

— Всегда по-разному. Какие-то я пишу сам, какие-то придумывают люди из моей команды.

«Убежден, что судейство будет абсолютно честным»

— Вас выбрало жюри с Крутым и Киркоровым, они же, наряду с вашим наставником Леонидом Агутиным, будут оценивать финальные выступления. Не будет ли здесь «конфликта интересов»?

— А в чем, по-вашему, должен заключаться конфликт?

— Ну, скажем, возьмет российское жюри и проголосует за вас как за российского исполнителя.

— Я так не вижу эту ситуацию! Если честно, я не имел никакого отношения к этому конкурсу до своего появления на нем. И убежден, что судейство будет абсолютно честным, потому что все участники максимально сильные. Только российских исполнителей в конкурсе было до полутора тысяч человек. Я уже молчу про конкуренцию среди финалистов.

Фото Георгия Шишкина

Подозреваю просто, что это край достаточно талантливых людей, которые стараются себя каким-то образом реализовать и прогрессировать в этом направлении

О Дине Гариповой: «Мы из одной «школы», края людей-единомышленников»

— Вы родом из Зеленодольска. Как так получилось, что этот небольшой город дал и Дину Гарипову, и вас? Там какая-то особая музыкальная школа?

— Подозреваю просто, что это край достаточно талантливых людей, которые стараются себя каким-то образом реализовать и прогрессировать в этом направлении. С Диной мы из одной «школы», из края людей-единомышленников.



— Вы окончили ГИТИС. До этого где-нибудь в Татарстане учились музыке?

— Нет. Поступил в ГИТИС сразу, узнал о том, что меня возьмут, еще когда был в восьмом классе. После 11-го класса поехал туда учиться.

— А петь когда начали?

— Поздно, лет в 15.

Почему Буранову не нравится современная российская музыка

— Кто из современных исполнителей вам нравится? Может быть, русский рэп, хип-хоп, Монеточка?

— К сожалению, не могу никого отметить в рамках современных тенденций, потому что все это превращается в какую-то единую, лишенную музыкальности историю. Лично мне как музыканту ближе всего Алексей Чумаков. Я сам вырос на западной музыке, и то, что он делает — очень качественно, очень музыкально и в крайней степени интересно. В то же время я понимаю, что нашим русским слушателям с нашим «ментальным кодом» очень сложно эту музыку внутри себя обрабатывать и анализировать.

Фото Дмитрия Резнова

Ну я знаю, например, про Элвина Грея. Но, к сожалению, не слышал его «контент», не знаком с ним

— Спрашивать про поп-звезд Татарстана вас, видимо, бессмысленно?

— Звезды Татарстана… Ну я знаю, например, про Элвина Грея. Но, к сожалению, не слышал его «контент», не знаком с ним. Знаю только, что у него очень много концертов и все воспринимают его очень хорошо.

— Вы упомянули Чумакова. Сами-то вы его «обрабатываете» про себя, в ваших песнях он есть? Или же ваш репертуар — чисто классическая советская и постсоветская эстрада?

— Безусловно, он присутствует в моих песнях — какие-то его «фишки», образы в моих треках есть. Потому что, так или иначе, каждый артист является симбиозом того, что он когда-либо слышал, видел, примерил на себя.

— Но песни ваши при этом — все-таки эстрадного характера?

— Да, конечно! Я работаю в направлении поп-музыки, и там существуют определенные рамки и каноны, которые я должен соблюдать, чтобы в нем существовать.

— Удачи на конкурсе и победы вам, Данил!

— Благодарю вас!

Сергей Афанасьев