«Пассажиры были в панике, стоял запах гари»: как птица развернула самолет «Победы» в Казань

Авиаперевозчик посетовал на «очень слабое орнитологическое обеспечение» в российских аэропортах

Фото: Максим Платонов

Экстренно совершил посадку в казанском аэропорту самолет авиакомпании «Победа», вылетевший в Санкт-Петербург. Причина (пока предварительная) — попадание птицы в правый двигатель Boeing-737-800. Это далеко не первый случай даже в Казани, а за неделю с питерским самолетом — второй. Газета «Реальное время» изучила статистику подобных случаев в России и мире, узнала, какие удары пернатых страшнее, почему российские аэропорты, особенно в регионах, менее безопасны и как стая уток заставила посадить в свое время советский борт прямо на Волгу.

Что произошло с рейсом DP-548

Накануне вечером, в районе 22 часов, стало известно об экстренном возвращении в аэропорт Казани после вылета в Санкт-Петербург (аэропорт «Пулково») рейса DP-548. Пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании «Победа» — лоукостер, 100%-я «дочка» «Аэрофлота» — вылетел из Казани в 20:55 по Москве, однако из-за задымления салона и возможных неисправностей в левом двигателе уже в 21:25 вернулся в аэропорт вылета. Пострадавших не было.

По-началу, информация о причине возвращения была туманной: «по технической причине», отвечали в справочной службе аэропорта на вопросы. «Самолет уже сел, все хорошо, все пассажиры в аэропорту». Телеграм-канал Baza сообщал, что один из двигателей лайнера загорелся во время взлёта, и дым через систему вентиляции затянуло внутрь салона. В итоге самолет после возвращения в Казань, вылетел в Пулково лишь в 2:47, на борту его находилось 185 пассажиров и 6 членов экипажа.

«Пассажиры были в панике, стоял запах гари»

Чуть позднее, пока еще самолет стоял в аэропорту Казани и проверялся соответствующими службами, пресс-служба «Победы» сообщила, что в правый двигатель Boeing-737-800 попала птица, предварительное заключение технических служб подтвердило, что самолет в результате удара никаких повреждений не получил. В «Победе» не преминули отметить, что неоднократно сообщали Росавиации о серьезной угрозе безопасности из-за недостаточного орнитологического обеспечения, «однако до сих пор никаких мер не принято».

Кроме того, в авикомпании опровергли запах гари, якобы, распространившийся по салону после попадания птицы в двигатель: «Это один из самых новых самолетов в нашем флоте. В новых салонах при выполнении первых рейсов бывают разные запахи, в том числе, например, и запах краски, но к безопасности это никакого отношения не имеет». В казанском паблике социальной сети «Вконтакте» утром 16 июля утверждалось, когда после того, как в двигатель попала птица, и сам двигатель загорелся, «пассажиры были в панике». Пользователи уверяли, что самолет пошел на посадку в 21:15, и в салоне все же «стоял запах гари».

Второй за неделю удар птицы в двигатель

Питерское издание «Деловой Петербург», узнав утром о происшествии, со своей стороны, заметило, что это уже второй за последнюю неделю петербургский самолет, экстренно севший из-за птицы. Ранее из-за столкновения с птицей в Греции нештатно сел вылетевший из Петербурга борт. 10 июля при выполнении рейса Петербург — Корфу 5791 произошло столкновение лайнера авиакомпании «Россия» с птицей: самолет все же успешно приземлился на греческом острове, но после осмотра было решено, что он не пригоден для совершения обратного рейса, замена и вылет следующего рейса произошли с опозданием.

Два года назад казанский рейс вынужденно сел из-за стаи птиц

Не то, чтобы птицы начали проявлять внезапную агрессивную активность в последнее время — в духе фильма ужасов Альфреда Хичкока «Птицы», где людей атакуют пернатые. В Казани, например, это хотя и не самое распространенное явление в авиаистории местного аэропорта, но инциденты случались. Всего два года назад, и тоже в июле — 5 июля 2017 года — в аэропорту Казани совершил экстренную посадку самолет турецкой авиакомпании Onur Air, выполняющий рейс Казань — Анталья. Тогда в двигатель воздушного судна, вылетевшего из столицы РТ в 14:00, попала вообще стая птиц. Самолет, только-только пересекший Волгу, вынужден был резко пойти на разворот. Стая птиц столкнулась с самолетом через 30 минут после взлета. После осмотра самолета повреждений судна на обнаружили.

Как стая уток заставила садиться советский борт в 1953 году прямо на Волгу

Еще более легендарным выглядит «казанское чудо» весны 1953 года, когда 30 апреля в семь вечера самолет Ил-12, выполнявший рейс Москва — Казань — Новосибирск, взлетел из аэропорта Внуково (главного и самого современного на тот момент аэропорта столицы Советского Союза) и взял курс на столицу ТАССР. На борту самолета находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа. После того, как Ил-12 вошел в воздушное пространство Казани, находясь на высоте 600 метров, следуя вдоль южного берега Волги за 3-4 минуты до происшествия, экипаж запросил разрешения войти в круг для совершения посадки в аэропорту. Получив разрешение, пилоты снизили высоту до 300 метров, но в 21.37, находясь над изгибом реки между Казанью и селом Верхний Услон, в самолете почувствовали сильный удар: оба двигателя стали резко терять мощность, а из выхлопных патрубков показались языки пламени, лайнер начал резко терять высоту. Экипаж принял решение об экстренной посадке на Волге — точнее, «на мели», и сел, несмотря на то, что впоследствии оказалось, что глубина в том месте составляла 18 метров. Выжили все, кроме одного пассажира, надевшего, перед тем, как покинуть самолет, пальто, и утонувший.

Комиссия, расследовавшая причины крушения Ил-12, установила, что в 21.37 в ночном полете (к слову, чаще всего угрозу столкновений с воздушными судами создают стаи птиц в дневное время, не ночное) на высоте 300 метров самолет столкнулся со стаей уток: куски одной из птиц были обнаружены между цилиндров левого мотора, вторая утка ударилась в кабину пилота выше стекла. Удар был такой силы, что обшивка самолета получила глубокие вмятины, а многочисленные повреждения привели к выключению зажигания обоих двигателей.

«Очень слабое орнитологическое обеспечение»: почему российские аэропорты менее безопасны

Тем не менее, действительно, в последние годы, в России, согласно данным самой Росавиации и российской отраслевой группы авиационной орнитологии, растет число столкновений самолетов с птицами, а перевозчики жалуются на то, что российские аэропорты «менее безопасны в этом отношении». Так, по данным Росавиации, за 11 месяцев 2018 года произошло 930 столкновений самолетов с птицами. За весь 2017 год таких было 926 случаев. Однако орнитологи с такой статистикой не согласны, по их расчетам, с 2009 года число столкновений птиц с самолетами последовательно росло: если в 2009 году таких случаев было 36, то в 2017 году — уже 1029. По данным Международной организации гражданской авиации, чаще всего в случае столкновений с птицами повреждаются двигатель и крыло самолета (40% всех случаев), реже — лобовое стекло, антенна радиолокатора, фюзеляж, стабилизатор, фара и шасси. Самые опасные: удары в двигатель и лобовое стекло (разгерметизация кабины). Однако только в 3% случаев попадания птицы в двигатель выходит из строя. Чаще всего столкновения с птицами происходят во время взлета, начального набора высоты, захода на посадку и самой посадки. В 50% случаев столкновения с птицей на взлете пилот совершает вынужденную посадку, в 21% случаев — прерывает взлет.

Ястребы в Домодедово и выстрелы против птиц

Причину того, что российские аэропорты менее безопасны эксперты и игроки рынка видят в том, что в российских аэропортах «очень слабое орнитологическое обеспечение», а также близость их к жилым районам и мусору. Росавиация еще год назад предагала решить «проблемы птицы», сокращением и ликвидацией деревьев и кустарников, избавляться от источников стоячей воды и скашивать траву. И советовала аэропортам сокращать риски от находящихся рядом с аэродромами свалок и сельскохозяйственных угодий. Сами аэропорты борются с птицей по-разному, в Домодедово, например, на службе стоят пять ястребов-тетеревятников, в других аэропортах применяют выстрелы и специальные звуки «паники» для птиц.

Газета «Реальное время» направила запрос о том, как обстоит с орнитологическим обеспечением в казанском аэропорту — «Международному аэропорту «Казань», но пока не получила на него ответа.

Главный ущерб от птиц — финансовый, люди гибнут гораздо реже

Впрочем, несмотря на рост числа столкновений, число аварий и катастроф по вине птиц редки (в среднем, до 1 несчастного случая с жертвами на 1 млрд летных часов) — благодаря в том числе решениям авиаконструкторов. В среднем, приходится около одного несчастного случая с человеческими жертвами на один миллиард лётных часов. Самое серьезное столкновение самолета с птицами случилось в Бостоне в 1960 году, когда погибло 62 человека; в России — катастрофа самолета Ан-12 авиакомпании «АТРАН» после взлета в «Домодедово» в 2007 году, тогда погибло 7 человек. Зато ежегодный ущерб от столкновений с птицами только коммерческой авиации составляет в мире более 1 млрд долларов.