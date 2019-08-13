13 авг. 2019

Online-конференция с Дамиром Фаттаховым, министром по делам молодежи РТ

Online-конференция с Дамиром Фаттаховым, министром по делам молодежи РТ

13 августа в 10:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи Республики Татарстан.

Тезисы встречи:

  • Выборы в Молодежный парламент Татарстана
  • Изменение системы подготовки кадров в призме проведения WorldSkills Kazan 2019
  • Приоритетные направления работы Министерства
  • Каким должен быть KPI Министерство по делам молодежи?

Задавайте свои вопросы Дамиру Ильдусовичу прямо сейчас, перейдя по ссылке или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

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