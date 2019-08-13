«Свияжск АРТель-2019»: променад с Бекмамбетовым, стояние староверов и черный паук

На Свияжске идут репетиции театральной лаборатории

Сегодня в полдень открывается регистрация на показы «Свияжской АРТели», и сегодня же сайт «Живого города» имеет все шансы рухнуть: посетить каждый показ могут только 50 человек, а желающих будет больше в разы. О том, как проходят репетиции, узнавала корреспондент «Реального времени», побывав на Свияжске.

Пятьдесят смелых

На Свияжске высадился десант из 50 участников лаборатории. Если учесть, что количество местных жителей около 250 человек, то цифра внушительная. Как рассказала Зоя Антонова, начальник пиар-службы фонда «Живой город», заявок в этом году было раз в десять больше, чем вакантных мест для участников. И заявки идут до сих пор. Участвуют в эскизах актеры не только из Казани, но и из Бугульмы, Чебоксар и даже Москвы.

Нынешняя тема лаборатории — дорога: собственно путь и путь духовный. Впервые эскизы ставят кинорежиссеры. Над ними работают Елизавета Стишова, Игорь Волошин и Тимур Бекмамбетов. Репетируют в трех выбранных ими локациях. «Кинорежиссеры — более собранные люди, почти сразу же определили те локации, что им нужны», — рассказывает Зоя Антонова.

Чтобы добраться до локации Бекмамбетова, мы с ней проделываем непростой путь: вниз с пологой горы возле храма Константина и Елены, затем метров 200 по вязкому песку по берегу речки Щука. Мало кто из туристов знает эти места.

Нынешняя тема лаборатории — дорога: собственно путь и путь духовный

На месте будущего эскиза Бекмамбетова сейчас выстраивают деревянный помост, ассистент режиссера Дарья Андреева что-то мастерит. На вопрос, будет ли показ, если, не дай Бог, случится дождь, отвечает утвердительно. Вообще, ввиду сложности эскиза, а Бекмамбетов выбрал сюжет известной истории о Ходже Насреддине, здесь работают два ассистента режиссера — Андреева и Анжела Фатхуллина, «хранительница очага» «Угла».

Самого режиссера мы не увидели — Бекмамбетов на острове, но репетировать начинает в 21.00. И сам показ-променад будет около 22.00. А пока на Троицкой улице можно было видеть, как сосредоточенно идет куда-то с книгой один из участников спектакля Бекмамбетова — премьер камаловской труппы Искандер Хайруллин.

Актеры, похоже, уверенно обжили остров. Заехали они сюда 8 августа и сразу же началась работа — первые читки. Ходят в свободное время по живописным закоулкам града-острова, покупают у местных бабушек яблоки и алычу. Живет народ в школе — старинном здании красного кирпича — и в гостевом доме. Большую часть дня репетируют, так что информационные собрания происходят глубокой ночью.

«Ходжа Насреддин» будет идти около полутора часов, и это спектакль-променад

Пиалы и восточные ткани

Хотя репетицию истории про хитреца Ходжу увидеть не удалось, узнать кое-что получилось. Например, и это, похоже, впервые в рамках лаборатории, в драматическом спектакле участвуют музыканты. Две части потрясающей трилогии Александра Маноцкова не в счет — там изначально ставилась опера.

Так вот, музыку в «Ходже Насреддину» специально пишет талантливейший Радик Салимов с двумя коллегами. Играть музыканты будут на этнических инструментах, а сама музыка рождается в ходе репетиций. Пьесу же написали Тимур Бекмамбетов и казанский драматург и режиссер, ныне главный режиссер театра «Экият» Ильгиз Зайниев. В спектакле будут заняты Искандер Хайруллин, Юлия Маленкина, известная казанцам по иммерсивному спектаклю «Анна Каренина», где актриса исполнила главную роль, Эмиль Талипов и другие.

Для реквизита к спектаклю были нужны пиалы, восточные ткани, тюбетейки и прочие ориентальные вещи. Устроители кинули клич в соцсетях — и казанцы от души делились этими вещами.

«Ходжа Насреддин» будет идти около полутора часов, и это спектакль-променад. Публика будет следовать за этим вечным персонажем, лукавым мудрецом, и его ослом. Но, как обещают устроители действа, в какой-то момент будет объявлен перерыв, можно будет чуточку отдохнуть и даже подкрепиться.

«С Тимуром Бекмамбетовым мы давно придумывали сделать что-то вместе. И у него давно была идея воплотить историю Ходжи Насреддина театральным языком, в формате лаборатории — это как раз можно попробовать сделать. Вообще, все режиссеры, которые работают сейчас в лаборатории — люди удивительно коммуникабельные, и они сразу же откликнулись на наше предложение приехать на Свияжск», — рассказывает один из соучредителей фонда «Живой город» Инна Яркова.

Для реквизита к спектаклю были нужны пиалы, восточные ткани, тюбетейки и прочие ориентальные вещи. Устроители кинули клич в соцсетях — и казанцы от души делились этими вещами

Страсти по Аввакуму

Сенсация последнего «Кинотавра» — режиссер Елизавета Стишова — взяла, на мой взгляд, неподъемный материал. Это памятник древнерусской литературы «Житие протопопа Аввакума». Эскиз спектакля Стишовой будет идти в свияжском «Саду размышлений». Там же сейчас идут репетиции.

Стишова в этом году представила на сочинский кинофорум короткий метр — фильм «@Жених», получил дипломы жюри и Гильдии кинокритиков и киноведов. Она обещает показать публике действо в стиле театра Эдмондуса Някрошюса. Как это будет сочетаться с памятником древнерусской литературы — пока понять трудно.

Часть актеров на репетиции одеты в выбеленные одежды, напоминающие рубахи, что носили когда-то на Руси, часть — одеты по-современному. Стишова сейчас репетирует весьма лояльно — делает замечания тихим голосом, пока еще идет первый этап репетиций, когда актеры «примеряют» к себе текст. В «Сад размышлений» то и дело заходят туристы, но, слава Богу, ведут себя деликатно, стараются не приближаться к небольшой импровизированной сцене под навесом, где идет репетиция.

«Однажды на Севере мне рассказали историю протопопа Аввакума, потом о нем я услышала в музее Юрьевца, он в этом городке провел восемь месяцев. Мне интересна эта непонятная человеческая сила, это стояние за веру, в наше время это становится очень актуальным. Наш эскиз скорее даже о проблеме выбора, возможно, еще несколько лет назад это было бы неинтересно, но сейчас это важно», — рассказала Елизавета Стишова.

Часть двора просыпана гравием, именно такую локацию искал Волошин, ему почему-то нужен скрип гравия под ногами

«И, топая по гравию…»

Игорь Волошин выбрал для своего эскиза дворик музея истории Свияжска. В этом дворике когда-то было тоже отделение тюрьмы для политзаключенных. Многие их фото есть в фондах Свияжского музея, возможно, если понадобится, они станут частью оформления спектакля.

Часть двора просыпана гравием, именно такую локацию искал Волошин, ему почему-то нужен скрип гравия под ногами. Такой тревожный звук. Перед входом в музейный двор мы видим ретро-автомобиль, сверкающий на солнце черным и красным лаком. Если не ошибаюсь, это «Мерседес-Бенц». Автомобиль дали напрокат какие-то друзья устроителей лаборатории. Очевидно, в таких шикарных машинах рассекали по улицам городов руководители советских карательных органов.

Эскиз Волошина, постановщика сериалов «Физрук» и «Ольга», называется «Паук». Это история о репрессированной актрисе, единственным собеседником которой в камере-одиночке был огромный черный паук.

В локации только готовятся к репетиции, на стуле, кутаясь в теплую курточку, сидит Диана Сафарова. Постановщица иммерсивного спектакля «Анна Каренина» на этот раз выступает как актриса. Хрупкая, женственная Диана будет играть надзирательницу женской тюрьмы. «По контрасту!» — смеется она.

«Паук» — это киносценарий, и я надеюсь, что скоро сниму по нему кино. Эскиз в рамках лаборатории — это для меня такой «разминочный» этап материала, сейчас я веду переговоры с инвесторами и надеюсь, что осенью мы запустим фильм. Бюджет у нас небольшой, а материал серьезный. Это должен быть полный метр. Когда я работал над сценарием, то изучал много дневников, писем, книг, касающихся периода репрессий. Но, в принципе, это фантасмагория, это сюрреализм. Этого не может быть, но это могло быть», — рассказал Игорь Волошин.

Все эскизы будут профессионально сняты на пленку с нескольких камер, смонтированы, это будет делаться под руководством самих режиссеров

Тот, кто не попадет на показы, которые пройдут с 16 по 18 августа, имеет шанс увидеть их позже. Все эскизы будут профессионально сняты на пленку с нескольких камер, смонтированы, это будет делаться под руководством самих режиссеров. Таким образом, показ этих фильмов-спектаклей в Казани будет своего рода вторым этапом лаборатории. Но, конечно, увидеть эскизы в локациях Свияжска в реале, в атмосфере острова-града, — это совсем другое дело.

