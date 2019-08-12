Светлана Захарова: «Для нуждающихся появится разовый сертификат на лекарства»

Казанцам рассказали о новых мерах соцподдержки семей с детьми и проектах на основе государственно-частного партнерства

В Татарстане обсуждают размер единовременного сертификата на лекарства для нуждающихся семей. Предполагается, что его будут выдавать раз в год с суммой в пределах 10 тыс. рублей. Об этом сегодня рассказала председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» и депутат Госсовета РТ Светлана Захарова. При совете действует Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), который помогает реализовывать полезные предложения жителей республики на основе государственно-частного партнерства. Захарова также сообщила о проектах центра и мерах социальной поддержки семей с детьми в Татарстане. Подробнее — в материале «Реального времени».

Идеи от населения — проекты для населения

Председатель комитета по социальной поддержке Госсовета РТ Светлана Захарова пояснила, ЦПГИ в Татарстане был создан для того, чтобы помогать активным жителям республики реализовывать их актуальные предложения. Центр оказывает таким людям юридическую, методическую и информационную поддержку. За год эта структура получила более 30 предложений от татарстанцев.

— Мы приглашаем инициативных граждан к обсуждению важных тем, помогаем им оформлять заявки для участия в грантах на российском и республиканском уровнях. Президент России как раз призывает использовать возможности общественных, некоммерческих организаций и стремиться к государственно-частному партнерству. С сентября ЦПГИ помогает осуществлять проекты различных сообществ и граждан, связанные с вопросами экологии, здоровья, внутреннего туризма, развития территорий. Партнерами центра в Татарстане выступают различные общественные, творческие, благотворительные организации, — рассказала Захарова.

Центр организовал образовательные курсы по основам ЖКХ, на которых граждане получают рекомендации, куда обращаться с возникающими жалобами.

В рамках сотрудничества появилась интернет-площадка для многодетных семей и семей с детьми с ограниченными возможностями. «Наладили диалог между родителями и представителями власти. Центр взаимодействует с Фондом ресоциализации РТ: совместно с общественными организациями он прорабатывает законодательные инициативы, касающиеся трудоустройства людей, которые встали на путь выздоровления после лечения от наркомании, алкогольной, компьютерной зависимости. Совместно с благотворительной организацией «ДаДобро» проводим «Фестиваль безграничных возможностей», на нем раскрывают свои таланты дети с ограниченными возможностями», — пояснила Светлана Захарова.

Вернуть в Россию многодетность

Центр поддержки гражданских инициатив помог стартовать проекту «Больше рожать и здорово жить». Он направлен на укрепление и сохранность репродуктивного здоровья. Депутат Госсовета РТ представила во время пресс-конференции руководителя проекта Анну Прохорову. Она, мама пятерых детей, социальный психолог, тренер по перинатальной йоге, специалист по питанию беременных и кормящих женщин, понимая, что с каждой новой беременностью внутренне растет и раскрывает свой потенциал, стремилась поделиться своим опытом с теми женщинами, которые в нем нуждаются. Анна Прохорова реализует проект по гранту президента РФ. 70 процентов его финансирования осуществляет государство, помимо этого, по условиям гранта, руководитель проекта привлекает частные компании.

— Многодетность должна стать нормой для России, — считает Анна Вячеславовна. — С каждым годом расширяются меры господдержки семей и беременных женщин, которые не должны ощущать себя брошенными, на задворках, — о них заботится государство и общество, женщины должны чувствовать себя частицей социума. Мы предлагаем для них бесплатную программу — выжимку всех знаний и навыков для будущих родителей, в том числе о социальных выплатах, пособиях, гарантиях будущим мамам. Квалифицированные специалисты, акушеры-гинекологи, диетологи, преподаватели йоги проводят мастер-классы, семинары, консультации. Они готовят женщин к осознанному и гармоничному материнству, благополучной беременности и рождению здоровых детей, полноценному восстановлению после родов и, конечно, к последующему материнству.

17—18 августа состоится третья сессия из четырех запланированных в этом году, на которой практические советы получат одновременно 60 женщин. В общей сложности в течение года курсы пройдут 240 будущих мам. Флаеры, приглашающие на такой ликбез, распространяют в женских консультациях и поликлиниках.

Для нуждающихся появится разовый сертификат на лекарства и другие новые меры поддержки

— В советское время было немало многодетных семей. Я сама из семьи, где росли четверо детей. Моя бабушка говорила, что тяжело там, где один или два ребенка, а когда их больше, дети уже сами друг другу помогают, — ответила на вопрос «Реального времени» о проекте «Больше рожать и здорово жить» Светлана Захарова. — И в этом вопросе, конечно, важна поддержка государства, некоммерческих организаций нашим семьям. Родители должны идти осознанно на этот шаг — рождение детей. Большое внимание уделяет многодетным семьям и президент России. Важны не только меры социальной поддержки многодетной семьи, молодой семьи, важно, чтобы хорошо оплачиваемая работа была хотя бы у одного супруга, а желательно — у обоих родителей. Если женщина, находящаяся в декретном отпуске, потеряла работу, например в случае банкротства предприятия, в центре занятости она сможет пройти программу по переобучению — эта программа ежегодно финансируется. У молодых мам должна быть возможность вовремя выйти на эту работу после отпуска по уходу за ребенком. А значит, мы должны строить детские сады и создавать ясельные группы, чтобы женщина могла выйти на работу и не потерять квалификацию.

По словам Светланы Михайловны, есть обеспеченные многодетные семьи, возможно, не столь нуждающиеся в помощи, как некоторые, в которых один-два ребенка. Поэтому меры социальной поддержки больше направлены на нуждающихся. Светлана Захарова сообщила, что недавно Рустам Минниханов дал поручение разработать новые виды поддержки. Появится единовременный сертификат на лекарства, который будут предоставлять один раз в год. Сейчас прорабатывается вопрос его размера — примерно в пределах 10 тыс. рублей. Планируется освобождать нуждающиеся семьи от оплаты за детские сады, на это начнут выделять субсидии. Комитет по социальной политике Госсовета РТ ежегодно рассматривает вопросы поддержки молодых семей, в том числе многодетных. Немногие знают, что, например, по условиям программы жилья для молодых семей квартиры должны сдаваться с чистовой отделкой. Более тысячи наших молодых семей получили квартиры по программе софинансирования из федерального и республиканского бюджетов.

— Задача государства — способствовать тому, чтобы здоровые люди рожали здоровых детей, — подчеркивает депутат Госсовета РТ. — У нас, к сожалению, сложился почему-то стереотип, что женщина больше заботится о своем здоровье и детях, отвечает за роды, а ведь роль мужчины в семье очень большая. В последнее время делают акцент на мужском здоровье, уделяют внимание репродуктивному здоровью уже на этапе подросткового возраста, здоровью мальчиков, чтобы наши подростки, переходя в репродуктивный возраст, рожали бы здоровых детей. Поэтому медики приходят в школы, ведут тренинги, читают детям и их родителям лекции по здоровому образу жизни, питанию, пока этот проект внедряют факультативно.