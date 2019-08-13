WorldSkills Kazan 2019: «Все можем отсмотреть с помощью камер видеонаблюдения»

Более 100 камер будут контролировать происходящие события на мировом чемпионате рабочих профессий, передавая информацию в главный операционный центр

Фото: Максим Платонов

Чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 впервые в истории своего движения будет полностью контролироваться наружными камерами наблюдения, а информация с них будет «считываться» в главном операционном центре в режиме онлайн. Оргкомитет WorldSkills International одобрил внедрение системы тотального видеонаблюдения, дав положительную оценку при тестировании программы во время Национального чемпионата рабочих профессий в мае этого года. Особых дополнительных расходов эта мера безопасности не потребовала, так как базовое техническое оснащение операционного центра было закуплено еще во время Универсиады-2013, уточнила глава центра Галина Куприянова.

Участников WorldSkills Kazan 2019 запишут на камеры наблюдения

На этой неделе вступил в полноценную операционную фазу работы главный операционный центр WorldSkills Kazan 2019. Он станет главным и системообразующим элементом безопасности одного из самых многочисленных молодежных чемпионатов рабочих профессий, которые до этого проходили в мире. Ожидается, что Казань соберет более 1 300 конкурсантов из 63 стран. Они будут соревноваться по 56 компетенциям. Контролировать и записывать состязания будут более 100 камер наружного видеонаблюдения, которые установлены на ключевых соревновательных площадках «Казань Экспо» и по всему периметру комплекса. Впрочем, отслеживаться будет практически каждый шаг участника чемпионата с момента прибытия в Казань. По словам руководителя главного операционного центра Галины Куприяновой, операционный центр подключен даже к камерам наблюдения казанского аэропорта. Оттуда информация в режиме реального времени будет поступать в операционный центр, автоматически сообщая о прибытии той или иной делегации и ее отъезде. Одним словом, Казань подстраховалась от всевозможных ЧП.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

Карина Саликова рассказала, что главный операционный центр был создан с подачи Казани, которая убедила оргкомитет WorldSkills International в его эффективности на собственном опыте проведения крупных международных спортивных первенств

С подачи Казани

О том, как работает главный операционный центр WorldSkills Kazan 2019, журналисты смогли увидеть воочию. Перед тем как ознакомить с его работой, заместитель генерального директора союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Карина Саликова рассказала, что главный операционный центр был создан с подачи Казани, которая убедила Оргкомитет WorldSkills International в его эффективности на собственном опыте проведения крупных международных спортивных первенств.

— Главный операционный центр — это фактически центр системы безопасности всего мероприятия, — отметила Карина Саликова. — Он себя прекрасно зарекомендовал во время национального чемпионата, который был тестовым перед мировым чемпионатом.

По ее словам, Казань испытывала эту систему на протяжении четырех крупных международных турниров, начиная с Универсиады-2013, тогда как для WorldSkills она остается новацией. По словам Карины Саликовой, WorldSkills International положительно ее оценил в рамках финала VII Национального чемпионата и рекомендовал к применению на мировом чемпионате в Казани.

Техническая инспекция начнется 16 августа

Центр будет эксплуатироваться под контролем технической дирекции WorldSkills International.

— Вчера приехала технический директор чемпионата и член WorldSkills International Джейн Стоки, завтра приезжает самая большая группа технических специалистов, которые будут помогать проводить соревнования, — рассказала Карина Саликова.

Главный операционный центр — это фактически центр системы безопасности всего мероприятия

По ее словам, специалисты будут проверять также техническую готовность соревновательных площадок в сфере энергетического обеспечения нагрузками. «Сети на многих площадках должны выдержать высокое напряжение, поскольку участники будут соревноваться на современных фрезерных и токарных станках с ЧПУ. Всего более 44 разных станков. Это очень-очень современные станки, которые дают нагрузку на все сети комплекса», — заметила она, добавив, что сбой в подаче электричества отразится на баллах конкурсанта и никто не зачтет ему форс-мажор. Инспекция начнется 16 августа.

На большом экране монитора

При входе в центр в глаза бросается большой, на всю стену аудитории, цветной монитор. На нем транслируют картинку с разных точек «Казань Экспо», в том числе на подъезде к зданию. В операционном зале за компьютерами работают 37 менеджеров, которые отвечают за разные услуги, от безопасности до питания и регистрации. Над каждым рабочим местом крупными буквами написано, кого представляет менеджер. Например, ФСБ, МВД, Роспотребнадзор, Минздрав РТ.

Менеджеры работают круглосуточно, следя через камеры видеонаблюдения за тем, что происходит на подконтрольных им объектах. По словам главы операционного центра Галины Купряновой, информация с камер наблюдения поступает со всех парковок, с проездов к главной соревновательной арене «Казань Экспо» и ее площадок. Множество камер и вокруг «Казань Арены», где сейчас проходит репетиция церемонии открытия и закрытия ЧМ. Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, во сколько обошлось создание центра, Куприянова заметила, что особых расходов не потребовалось, так как базовое оборудование было закуплено еще при подготовке к Универсиаде-2013. «Основные развязки, места сбора организованных групп посетителей, аэропорты — все сможем отсмотреть», — заверила руководитель центра.



Но больше всего организаторы чемпионата опасаются нештатных ситуаций, к которым относят прежде всего капризы погоды. «В этом году погода нас тестирует как никогда, призналась Карина Саликова. — В национальный чемпионат были и снег, и жара. Это уже есть нештатная ситуация, ведь приходится менять время соревнований». С серьезными хакерскими атаками сталкиваться не приходилось, заметила Галина Куприянова. Но зато службам безопасности приходится бороться с ввезенными продуктами.

Галина Куприянова отметила, что уговаривать зарубежных участников мировых первенств не брать с собой продукты питания из своей страны приходится каждый раз

Беда не с хакерами, а с едой

Накануне приезда в Казань оргкомитет 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам разослал всем участникам письма с рекомендациями не привозить с собой в Россию продукты питания. Об этом сообщила «Реальному времени» руководитель операционного центра WorldSkills Kazan 2019 Галина Куприянова.

— Перед началом мы провели большую информационную работу и разослали информационные письма, в которых сообщали: пожалуйста, не делайте этого, не возите с собой продукты. Организаторы обеспечат вас всем необходимым, — рассказала она, отвечая на вопрос о том, с какими трудностями может столкнуться оргкомитет.

По ее словам, меню на все дни чемпионата согласовали со всеми делегациями, которые приезжают в Казань из 63 стран мира. Оно составлено по национальным рецептам разных стран, поэтому каждый найдет еду себе по вкусу. «Это будет очень разнообразная кухня», — заверила она.

Галина Куприянова отметила, что уговаривать зарубежных участников мировых первенств не брать с собой продукты питания из своей страны приходится каждый раз. По ее словам, впервые они столкнулись с этой проблемой при проведении летних студенческих игр Универсиады-2013. «Тогда часть конкурсантов прибыли со своими продуктами. Они были скоропортящимися. И нам пришлось вмешиваться и сообщать о том, что в них есть угроза безопасности их собственному здоровью», — поделилась она. Привезенные продукты приходилось изымать.



1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов