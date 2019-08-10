50 самых памятных событий России Путина

9 августа 1999 года первый президент России Борис Ельцин назначил Владимира Путина первым вице-премьером — и. о. премьер-министра РФ и объявил его своим преемником. В конце года Путин стал исполняющим обязанности президента, а спустя 3 месяца победил на своих первых президентских выборах. «Реальное время» вспоминает ключевые события, пришедшиеся на каждый год пребывания Владимира Владимировича у власти в качестве президента и премьера.

2000 год

В марте двухтысячного на выборах президента страны Владимир Путин набрал 53% голосов в первом туре. Его соперники — Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский смогли получить только 29,2% и 5,8% соответственно. Успех Путина на выборах объяснялся многими политологами не стандартными для предвыборных кампаний обещаниями поднять зарплату или снизить налоги, а запросом общества на радикальные перемены и явление «сильной руки» во главе государства. К слову, политик пришел к власти на фоне Второй чеченской войны и приобрел популярность благодаря жестким действиям и риторике в отношении боевиков в Дагестане и Чечне.



На первый год правления Путина пришлась страшная трагедия — 12 августа в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Погибли 118 моряков. Отвечая на вопрос американского телеведущего Ларри Кинга о том, что случилось с российской подлодкой, Владимир Путин произнес запомнившуюся многим фразу: «Она утонула». Официальная причина трагедии — взрыв учебной торпеды и последовавший за ним пожар.

На первый год правления Путина пришлась страшная трагедия — 12 августа в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Фото army-news.ru

Также в мае 2000 года в офисе крупнейшего российского медиахолдинга «Медиа-Мост», принадлежащего Владимиру Гусинскому, прошли обыски с участием спецназа. Олигарха обвинили в мошенничестве, отправили в Бутырку, а потом выпустили под подписку о невыезде. Через некоторое время Гусинский подписал соглашение с «Газпром-Медиа» о передаче этому холдингу всей своей медиагруппы (НТВ, ТНТ, НТВ+, радио «Эхо Москвы», издательский дом «7 дней»). Отметим, что к концу лета Кремль порвал отношения с другим олигархом ельцинской эпохи — Борисом Березовским, контролировавшим телеканал ОРТ.

2001 год

В 2001-м начался эксперимент по внедрению в систему образования ЕГЭ — в Чувашии, Марий Эл, Якутии, Самарской и Ростовской областях.

Помимо этого, в стране ввели плоскую шкалу подоходного налога — 13% вне зависимости от размера дохода.



В 2001-м начался эксперимент по внедрению в систему образования ЕГЭ — в Чувашии, Марий Эл, Якутии, Самарской и Ростовской областях. Фото Максима Платонова

2002 год

Владимир Путин и главы государств-членов НАТО подписали декларацию, определившую новый формат отношений между Россией и Североатлантическим альянсом. Ранее участники блока информировали Москву о принятых решениях постфактум.

Самым громким трагическим событием 2002 года стал теракт на Дубровке. 23 октября террористы захватили в заложники более 800 зрителей мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре в Москве. После продолжительных переговоров было принято решение штурмовать здание — спецоперация началась ранним утром 26 октября. Все террористы были уничтожены. Из 117 погибших гражданских один человек погиб от огнестрельного ранения в голову, остальные — от воздействия нервно-паралитического газа.

23 октября террористы захватили в заложники более 800 зрителей мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре в Москве. Фото dnevniki.ykt.ru

2003 год

С задержания российского олигарха Михаила Ходорковского в 2003 году стартовало громкое «дело ЮКОСа». Крупная нефтяная компания была обанкрочена, еще один знаковый бизнесмен 90-х оказался за решеткой.

2004 год

Во время праздничной линейки 1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане. В ходе операции по освобождению заложников 3 сентября погибли 330 человек, большая часть из которых — дети.

Это событие повлекло за собой крупную политическую реформу, одним из элементов которой стала отмена губернаторских выборов.

В этом году Владимир Путин снова выиграл президентские выборы, набрав 71,3% голосов.

В ходе операции по освобождению заложников 3 сентября погибли 330 человек, большая часть из которых — дети. Фото tvc.ru

2005 год

В 2005-м в России начали отслеживать кредитные истории граждан — в силу вступил соответствующий закон.



2006 год

После публично высказанного президентом Украины Владимиром Ющенко недовольства ценой на газ «Газпром» прекратил поставки топлива на территорию соседней страны. После напряженных переговоров «Газпром» и «Нафтогаз» все же смогли зафиксировать компромиссную цену.

После публично высказанного президентом Украины Владимиром Ющенко недовольства ценой на газ «Газпром» прекратил поставки топлива на территорию соседней страны. Фото golos-ameriki.ru

2007 год



Международный олимпийский комитет сообщил радостную для россиян новость: местом проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году станет город Сочи.

Тем временем новым главой Чечни был назначен сын первого президента республики Ахмата Кадырова Рамзан.



2008 год

Президентом России стал Дмитрий Медведев, набравший на выборах 70,3% голосов. С этого года срок президентских полномочий увеличился с четырех до шести лет. А срок военной службы по призыву в 2008-м, наоборот, сократился — с двух до одного года.

Из-за обострившегося мирового кризиса несколько ухудшилась экономическая ситуация в России: начался отток частного капитала, наметилось падение цен на акции, также проблем добавила дешевеющая нефть.



Президентом России стал Дмитрий Медведев, набравший на выборах 70,3% голосов. Фото Романа Хасаева

2009 год

В России определением Конституционного суда отменена смертная казнь.

Игорный бизнес запрещен везде, кроме пяти специально организованных игорных зон.

2010 год

Засушливое и жаркое лето 2010-го запомнилось масштабными торфяными пожарами в Московской, Рязанской, Нижегородской Свердловской, Кировской, Тверской, Калужской, Псковской областях и Мордовии.



Ближе к концу года в Подмосковье началось строительство «российской Кремниевой долины» — инновационного центра «Сколково».

В Подмосковье началось строительство «российской Кремниевой долины» — инновационного центра «Сколково». Фото sk.ru

2011 год

Россия вернулась в тройку крупнейших мировых экспортеров зерновых. Доход от их экспорта в 2011 году превысил 7 млрд долларов.

Милиция переименована в полицию.



2012 год

Владимир Путин вернулся в президентское кресло. В целом 2012-й был богат на протестные акции (они начались в конце 2011-го): шествие по Большой Якиманке и митинг «За честные выборы» на Болотной площади в Москве, «Народный марш» или «марш миллионов», «Народные гуляния».

Группа Pussy Riot устроила в храме Христа Спасителя «панк-молебен», за что поплатилась свободой — ее участницы получили тюремные сроки.

Группа Pussy Riot устроила в храме Христа Спасителя «панк-молебен», за что поплатилась свободой. Фото pussy-riot.livejournal.com

После 18 лет переговоров Россия, наконец, вступила во Всемирную торговую организацию.

Большой резонанс в 2012-м вызвал принятый Госдумой «закон Димы Яковлева» — «симметричный ответ» на «закон Магнитского».

2013 год

В 2013-м было принято постановление об амнистии в честь 20-летия Конституции. Также Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского.

Французский актер Жерар Депардье получил российское гражданство, Казань провела Универсиаду, а пользователи Сети получили новый локальный мем — метеоритный дождь в Челябинской области.



В 2013-м Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Фото ntv.ru

2014 год

Важнейший год для Путина. В России триумфально прошли зимние Олимпийские игры — в общем зачете наша страна заняла первое место, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Тем не менее большинству россиян этот год запомнился украинским Евромайданом и последовавшим за ним возвращением Крыма. В марте 2014-го на полуострове прошел референдум о статусе территории, после чего полуостров стал российским.

Крушение в небе над Донецкой областью потерпел Boeing-777, летевший рейсом MH17 с 283 пассажирами и 15 членами экипажа на борту. Это усилило напряженность в отношениях России с Украиной и рядом других стран.

В том же году Владимир Путин объявил о том, что Россия взяла курс на импортозамещение. Вместе с тем, в 2014-м наша страна пережила «черный вторник» — резкое падение курса рубля. В целом в 2014 году из страны было вывезено 153 млрд долларов, или 13% ВВП.

Большинству россиян 2014 год запомнился украинским «Евромайданом» и последовавшим за ним возвращением Крыма. Фото theins.ru

2015 год

В Москве был расстрелян оппозиционный политик, бывший вице-премьер российского правительства Борис Немцов. Суд отказался признавать это убийство политическим.

Также в этом году началась военная операция в Сирии, а турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24.

На российских дорогах заработала система «Платон», в рамках которой с владельцев грузовиков массой свыше 12 тонн взимается плата.

2016 год

На всю страну прогремели коррупционные дела — задержание губернатора Кировской области Никиты Белых, полковника МВД Дмитрия Захарченко и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.



На всю страну прогремели коррупционные дела, в том числе задержание министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Фото bbc.com

Неловким эпизодом стал сорвавшийся торжественный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный». Специалисты справились с техническими неполадками буквально за сутки, и ракета все же смогла вывести на орбиту несколько космических аппаратов.

В 2016-м в России появилась Росгвардия, основанная на базе внутренних войск МВД.



2017 год

У каждого гражданина России появилось право бесплатно получить «дальневосточный гектар».

Также 2017-й запомнился многим волной «телефонного терроризма» — неизвестные по всей стране обзванивали торговые центры, аэропорты и другие объекты массового скопления людей и сообщали о заложенных бомбах.

В 2017-м неизвестные по всей стране обзванивали торговые центры, аэропорты и другие объекты массового скопления людей и сообщали о заложенных бомбах. Фото uralinform.ru

2018 год

В этом году прошли очередные выборы президента Российской Федерации. Победу в них одержал Владимир Путин.

Летом Россия провела ЧМ-2018 по футболу, а также торжественно открыла Крымский мост через Керченский пролив.

Достигнут рекордный в истории России показатель продолжительности жизни — 72,8 года. Вместе с тем в 2018-м власти затеяли проведение непопулярной пенсионной реформы — это послужило причиной протестных акций, прошедших по всей стране.

Но, пожалуй, мощнейший отклик в обществе вызвал ужасный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Общее число жертв составило 64 человека, большая часть из них — дети.

Мощнейший отклик в обществе вызвал ужасный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Фото gazeta.a42.ru

2019 год

За этот год Россия уже успела пережить немало трагических событий — от сильнейшего наводнения в Иркутской области и пожаров в Сибири до катастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.



Не обошлось и без громких арестов. По подозрению в создании преступного сообщества был задержан российский государственный и общественный деятель, предприниматель, экс-министр РФ по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов. По делу об убийствах под пресс Фемиды также попал сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

Также в этом году стартовала пенсионная реформа, а вся страна начала переходить на цифровое телевидение.

