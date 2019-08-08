День рождения холодильника: восемь фактов о приборе на каждой кухне

Сегодня исполнилось 120 лет с того дня, когда в Америке запатентовали первый автомат для охлаждения продуктов

Фото: Максим Платонов

Сегодня прибору, который есть на каждой кухне, исполнилось 120 лет. 8 августа во всем мире считается днем рожденья холодильника: в этот день в 1899 году американец Альберт Маршалл получил первый в мире патент на автоматический прибор, охлаждающий продукты. «Реальное время» внимательно изучило вопрос и выяснило: холодильник не так прост, как вам кажется! К 8 августа мы собрали восемь интересных фактов об аппарате, который по праву может считаться королем кухни у каждой хозяйки.

«Шерстяные холодильники» древних персов



На самом деле, история холодильников начинается гораздо раньше 1899 года: если не принимать во внимание американское патентное право, то можно уйти даже за пределы нашей эры.

Еще в Древней Персии, чтобы сохранить продукты и прохладное питье для представителей знати, лед доставляли с горных ледников. Его умудрялись сохранять даже в условиях экваториального климата. Персидские инженеры, которые жили задолго до нашей эры, строили специальные здания с многослойными стенами в 2 метра толщиной. Эти стены состояли из слоев песка, извести, глины. Но главным их теплоизолирующим элементом была шерсть животных — таким образом обеспечивалась низкая теплопроводность. В «холодильники» плотно набивали привезенный лед и снег и продукты могли храниться в них неделями.

Можно сказать, что император был первым, кто занялся техническим внедрением холодильников во вверенном ему государстве. Фото wikipedia.org

Нерон и внедрение холодильников

Император Нерон был большим лакомкой: он обожал деликатесы. Чего только не было в запасах его поваров: соловьиные язычки, виноградные улитки, устрицы и мясо всевозможных животных (по большей части, краснокнижных). Складировалось это все в специальных хранилищах, в которые постоянно привозили лед с окрестных гор.

Нерон, конечно, был изрядным негодяем, но о подданных заботился: приказывал строить такие склады повсеместно, чтобы люди имели доступ к прохладным напиткам и экзотическим дарам далеких морей. Так что можно сказать, что император был первым, кто занялся техническим внедрением холодильников во вверенном ему государстве.

Французы Эдмон и Фердинанд Карре работали над конструкцией холодильников в середине XIX века. Фото wikipedia.org

Холодильник на дровах

Французы Эдмон и Фердинанд Карре работали над конструкцией холодильников в середине XIX века. Их модели работали на смеси воды и аммиака: в 1862 году на выставке в Лондоне Фердинанд представил машину, которая делала до двух центнеров льда в час. Это было серьезным техническим прорывом. Карре доверили проект первого в мире корабля-рефрижератора.

А теперь разрыв шаблона: компрессора в холодильниках братьев Карре не было. Их нужно было топить дровами. Или углем. По такому же принципу работала и одна из первых русских холодильных машин, «Эскимо». Ее выпускали в начале XX века, и она могла заморозить до 12 литров воды за один цикл работы.

Реклама холодильника в научном журнале 1919 года. Фото wikipedia.org

Холодильник или два «Форда»?

В 1910 году одна из американских компаний начала выпускать первые в мире домашние холодильники. Их называли «домашней фабрикой льда», и работали они пока не на электричестве. Стоили такие «фабрики» совершенно неприличных денег: около 1000 тогдашних долларов США. На эту сумму можно было купить два автомобиля «Форд».

Титаническими усилиями компании удалось продать сорок машин, после чего последовало ее банкротство.

Холодильник Эйнштейна

Мало кто знает, что великий Эйнштейн в свободное от гениальных идей время занимался проблематикой бытовой техники. Дело было так.

К 1926 году холодильники уже были электрическими, но в качестве хладагента в них зачастую использовались токсичные вещества. Например, как-то раз в газеты попала история одной немецкой семьи, члены которой отравились диоксидом серы из-за утечки из неисправного холодильника. Эйнштейн решил найти менее токсичный путь.

Фото wikipedia.org

И нашел: в 1926 году вместе со своим студентом Лео Силардом он запатентовал и представил общественности холодильник на спиртовом топливе. Право на патент даже купила фирма Electrolux, но компрессорные холодильники на фреоне были эффективнее. Поэтому идея Эйнштейна не нашла популярности.

Советские холодильники: долговечность и недоступность

Московский автозавод в 1951 году начал серийное производство легендарных холодильников «Москва». Некоторые из них работали и через 50 лет: знаменитое советское качество достигалось тщательностью исполнения (сборка была чуть ли не ручной) и использованием большого количества металла в конструкции. Скупщики ретро-вещей и по сей день готовы отдавать за подобные раритеты немалые деньги: «Москву» в рабочем состоянии можно продать за 3 тысячи долларов. В нерабочем, впрочем, тоже заберут с удовольствием.

Первые советские холодильники были не очень доступны обычным хозяйкам. Они еще долго хранили продукты в специальных нишах под подоконниками (так называемых «брежневских холодильниках»). В 1962 году в Америке электрические бытовые холодильники были у 98% семей. В Советском Союзе — только у 5%.

Не только для продуктов

Первоначальная история холодильников, конечно, связана с продуктами. Но в наше время холодильное оборудование используется для самых разнообразных целей. Например, многие помнят скандальную историю с «шубохранилищем» Владимира Якунина.

Так вот, шубохранилище — это вполне обычная штука из ассортимента холодильной продукции. Специализированные холодильники для хранения меховых изделий производят в основном за границей, но одно такое предприятие есть и в России: это завод Pozis. Холодильник для шуб и шапок обладает умным режимом: например, он периодически сильно снижает температуру, чтобы убить вредителей (нет, не воров. Всего лишь насекомых и грибки). Его выпускают в нескольких цветах (есть даже рубиновый).

Когда холодильник умнее хозяина

С тех пор, как холодильники топили углем и дровами, прошло больше полутора веков, и теперь они норовят обойти нас самих в уме и сообразительности.

Производители холодильников соревнуются друг с другом в сложности электронного оборудования. Холодильники транслируют телепередачи, принимают сообщения со смартфонов, сами заказывают продукты в магазинах, интегрируются с голосовыми помощниками. Но самая популярная «умная» функция — это недопуск хозяина в недра холодильника после определенного времени. Этим пользуются те, кто мечтает похудеть, но не имеет достаточной силы воли, чтобы отказаться от вечернего бутерброда.

«Умные» холодильники выпускают почти все лидеры рынка. Samsung объединяют «мозг» холодильника с системой «умный дом». LG учит свои изделия подсчитывать продукты и сообщать хозяину, что в доме кончилось молоко и неплохо было бы заехать с работы в магазин. К 2020 году китайский Haier планирует создать своего «Эйнштейна» в мире холодильников (причем собирать его будут в Татарстане — в Набережных Челнах).

