В галерее «Хазинэ» царит «стиль Сталин»
Здесь открылась выставка «Слава труду!»
В честь международного чемпионата рабочих профессий в галерее «Хазинэ» открылась выставка работ татарстанских художников, чьи полотна созданы в соответствие с требованиями соцреализма. Оказывается, не все было так уж плохо в направлении, придуманном Горьким и называемом многими «мертворожденным ребенком». Подробности — в материале «Реального времени».
А был ли мальчик?
Очередной раз убеждаемся, что все в мире повторяется. И как в свое время клеймили позором наш доморощенный андеграунд апологеты соцреализма, так же стал гонимым в последнюю четверть века сам соцреализм.
Датой рождения нового направления в литературе и искусстве считается 1934 год, когда на первом съезде советских писателей Максим Горький впервые официально употребил этот термин. С той поры пролетарский писатель и считается отцом-прародителем соцреализма.
Может быть, поэтому, вспоминая фразу из его романа «Клим Самгин», особо смелые культурологи, говоря о соцреализме как направлении искусственно придуманном, задавали вопрос: «А был ли мальчик? Может быть, и мальчика-то не было?». Главной задачей любого произведения, созданного в жанре соцреализма, было воспитание человека в русле коммунистических идеалов, изображение действительности в ее революционном развитии. Естественно, что искусство соцреализма сильно расходилось с реальностью.
Был соцреализм в СССР и странах социалистического лагеря или его не было — вопрос спорный, и, наверное, должен решаться в каждом случае отдельно. Но даже там, где он есть, будем справедливы, не все обстоит уж так плохо. Во всяком случае, как любое направление, даже такое насквозь идеализированное, он заслуживает изучения и анализа.
Любимый стиль Иосифа Виссарионовича
Культуролог Борис Гройс назвал соцреализм метко: «стиль Сталин». Если говорить конкретно о живописи, созданной в контексте «стиля Сталин», то на вершине стояла тематическая картина, чаще всего многофигурная, основная тема ее была везде практически одинаковая — апофеоз труда. Радостные герои полотен строили дома, плавили сталь, доили коров. Большой симпатией критики пользовались и масштабные индустриалистические пейзажи.
В особом почете были «стройки века», например, такие как Магнитка или БАМ. В Татарстане — КамАЗ, и это естественно. Картины на эту тему представлены в коллекции, которая сейчас выставлена в галерее «Хазинэ». В тот период редкий татарстанский художник не ездил в творческую командировку на строительство автогиганта, привозя домой целые серии портретов девушек-штукатуров, сварщиков, крановщиков и так далее. И потом, на основе этих зарисовок, создавалось многофигурное пафосное полотно.
Писались и портреты, но, преимущественно, это все же были изображения героев труда, людей, преуспевших в профессиональной деятельности «на благо советской Родины». Чаще всего герой полотна и был запечатлен в тот момент, когда что-то делал.
Естественно, что основным заказчиком таких работ выступало государство, разработавшее четкую систему госзакупок. Львиная доля любой экспозиции коллективной выставки принадлежала именно таким полотнам. Поэтому, пожалуй, нет сейчас в России музея, где в хранилище не было бы работ, созданных в жанре соцреализма. И за это надо поблагодарить закупочные комиссии, таким образом сохранившие для истории этот пласт изобразительного искусства.
Забытые имена
Но все ли было так плохо в работах тех мастеров? Конечно, нет. Среди них, и татарстанские живописцы не исключение, много талантливейших художников, профессионализм которых не скроешь никакой идеологией. Минуя идеологические препоны, они пытались сделать работы и легкими, и лиричными, а героев не застывшими в мраморе, а живыми людьми.
На выставке в галерее «Хазинэ» собраны именно такие работы. В коллекции представлены полотна братьев Смолиных, Бориса Давыдова, Абрика Абзгильдина, Алексея Ткачева, Вячеслава Жемерикина и многих других. Многим современным мастерам стоит у них поучиться профессии.
Что касается в целом работ, созданных в ключе соцреализма, то сейчас наблюдается возрастающий интерес к ним, совсем как когда-то к работам представителей андеграунда. Причин много — от усталости от непрофессионализма, который иногда выдается за «стиль», до ностальгии по тем временам. Искусство, как известно, как и жизнь, развивается по спирали, а нам сейчас очень не хватает безоглядного позитива и оптимизма так называемого «советского периода». Даже тем, кто сам этот период и его идеологию не считает безупречной.
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