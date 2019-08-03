В галерее «Хазинэ» царит «стиль Сталин»

Здесь открылась выставка «Слава труду!»

В честь международного чемпионата рабочих профессий в галерее «Хазинэ» открылась выставка работ татарстанских художников, чьи полотна созданы в соответствие с требованиями соцреализма. Оказывается, не все было так уж плохо в направлении, придуманном Горьким и называемом многими «мертворожденным ребенком». Подробности — в материале «Реального времени».

А был ли мальчик?

Очередной раз убеждаемся, что все в мире повторяется. И как в свое время клеймили позором наш доморощенный андеграунд апологеты соцреализма, так же стал гонимым в последнюю четверть века сам соцреализм.

Датой рождения нового направления в литературе и искусстве считается 1934 год, когда на первом съезде советских писателей Максим Горький впервые официально употребил этот термин. С той поры пролетарский писатель и считается отцом-прародителем соцреализма.

Может быть, поэтому, вспоминая фразу из его романа «Клим Самгин», особо смелые культурологи, говоря о соцреализме как направлении искусственно придуманном, задавали вопрос: «А был ли мальчик? Может быть, и мальчика-то не было?». Главной задачей любого произведения, созданного в жанре соцреализма, было воспитание человека в русле коммунистических идеалов, изображение действительности в ее революционном развитии. Естественно, что искусство соцреализма сильно расходилось с реальностью.

Если говорить конкретно о живописи, созданной в контексте «стиля Сталин», то на вершине стояла тематическая картина, чаще всего многофигурная, основная тема ее была везде практически одинаковая — апофеоз труда

Был соцреализм в СССР и странах социалистического лагеря или его не было — вопрос спорный, и, наверное, должен решаться в каждом случае отдельно. Но даже там, где он есть, будем справедливы, не все обстоит уж так плохо. Во всяком случае, как любое направление, даже такое насквозь идеализированное, он заслуживает изучения и анализа.

Любимый стиль Иосифа Виссарионовича

Культуролог Борис Гройс назвал соцреализм метко: «стиль Сталин». Если говорить конкретно о живописи, созданной в контексте «стиля Сталин», то на вершине стояла тематическая картина, чаще всего многофигурная, основная тема ее была везде практически одинаковая — апофеоз труда. Радостные герои полотен строили дома, плавили сталь, доили коров. Большой симпатией критики пользовались и масштабные индустриалистические пейзажи.

В особом почете были «стройки века», например, такие как Магнитка или БАМ. В Татарстане — КамАЗ, и это естественно. Картины на эту тему представлены в коллекции, которая сейчас выставлена в галерее «Хазинэ». В тот период редкий татарстанский художник не ездил в творческую командировку на строительство автогиганта, привозя домой целые серии портретов девушек-штукатуров, сварщиков, крановщиков и так далее. И потом, на основе этих зарисовок, создавалось многофигурное пафосное полотно.

Писались и портреты, но, преимущественно, это все же были изображения героев труда, людей, преуспевших в профессиональной деятельности «на благо советской Родины». Чаще всего герой полотна и был запечатлен в тот момент, когда что-то делал.

Писались и портреты, но, преимущественно, это все же были изображения героев труда, людей, преуспевших в профессиональной деятельности «на благо советской Родины»

Естественно, что основным заказчиком таких работ выступало государство, разработавшее четкую систему госзакупок. Львиная доля любой экспозиции коллективной выставки принадлежала именно таким полотнам. Поэтому, пожалуй, нет сейчас в России музея, где в хранилище не было бы работ, созданных в жанре соцреализма. И за это надо поблагодарить закупочные комиссии, таким образом сохранившие для истории этот пласт изобразительного искусства.



Забытые имена

Но все ли было так плохо в работах тех мастеров? Конечно, нет. Среди них, и татарстанские живописцы не исключение, много талантливейших художников, профессионализм которых не скроешь никакой идеологией. Минуя идеологические препоны, они пытались сделать работы и легкими, и лиричными, а героев не застывшими в мраморе, а живыми людьми.

На выставке в галерее «Хазинэ» собраны именно такие работы. В коллекции представлены полотна братьев Смолиных, Бориса Давыдова, Абрика Абзгильдина, Алексея Ткачева, Вячеслава Жемерикина и многих других. Многим современным мастерам стоит у них поучиться профессии.

Что касается в целом работ, созданных в ключе соцреализма, то сейчас наблюдается возрастающий интерес к ним, совсем как когда-то к работам представителей андеграунда. Причин много — от усталости от непрофессионализма, который иногда выдается за «стиль», до ностальгии по тем временам. Искусство, как известно, как и жизнь, развивается по спирали, а нам сейчас очень не хватает безоглядного позитива и оптимизма так называемого «советского периода». Даже тем, кто сам этот период и его идеологию не считает безупречной.

