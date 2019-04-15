Жители Елабуги выступили против коррупции местной власти

В воскресенье, 14 апреля, в Елабуге состоялся долгожданный митинг активистов, выступающих против махинаций в сфере образования и сомнительных схем предоставления земельных участков. Более полторы тысячи человек на протестную акцию собрали местные общественники Регина Саляхова, Вячеслав Агишин и помощник депутата Госдумы РФ от КПРФ Юрия Синельщикова, журналист Михаил Ляпунов. Жители Елабуги требовали открытого расследования мошеннических схем в Елабужском районе и выступали против коррупции местной власти. Многие пришли с плакатами «Хватит воровать».

Горожане настаивали на том, что в результате сомнительных схем предоставления земельных участков крупнейшим землевладельцем оказался бывший челнинский чиновник, депутат Елабужского муниципального района Фанис Низаметдинов. Его считают другом главы района Геннадия Емельянова: вместе с ним они работали в Набережных Челнах.

Организаторы митинга заявили, что махинации с землей в Елабуге начались с 2010 года, когда главой района стал Геннадий Емельянов. Коррупционные схемы позволили приближенным мэра присвоить около 700 га земли. В частности, Фанис Низаметдинов по низкой цене покупал у властей участки сельхозназначения рядом с Елабугой. Потом назначение земли менялось, на ней можно было строить жилье и территорию включали в границу города. Между тем организовать митинг удалось лишь с пятой попытки: исполком Елабуги отказывал в проведении акции.