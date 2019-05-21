Инвалиды России: молодой Кавказ и несовершеннолетнее Приморье

Обзор российских регионов по численности и обеспеченности пенсиями инвалидов

Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» анализирует, как живется инвалидам в России. Мы узнали о том, в каких регионах их больше всего, какие причины инвалидности наиболее распространены, а также где самые большие пенсии.

Нижегородская область опередила Башкирию и Татарстан по числу инвалидов

По данным, полученным аналитической службой «Реального времени», на 2018 год в России было около 12,1 млн инвалидов. Основная часть из них — инвалиды второй группы, таких в России 46%, или 5,55 млн человек. Еще 37% (или 4,44 млн человек) относятся к третьей группе. Инвалидов первой группы меньше всего — 12%, или 1,47 млн человек.

Приволжский федеральный округ — второй по численности людей с ограниченными физическими возможностями после Центрального федерального округа. ЦФО, в свою очередь, лидирует «благодаря» показателю крупнейшего субъекта страны — Москвы. В столице — 1,09 млн инвалидов. Это больше, чем, например, во всем Северо-Кавказском или Уральском федеральном округе. В целом в лидерах по численности ожидаемо крупнейшие субъекты страны. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург с 622 тысячами, Московская область с 450 тысячами и Краснодарский край с 447 тысячами.

В Приволжском федеральном округе больше всего людей с ограниченными возможностями оказалось в третьем по населению регионе округа — Нижегородской области, здесь их 309 тысяч человек. По числу инвалидов регион занимает седьмое место по России. Следом за ним в ПФО — Татарстан с 302 тысячами (восьмое место по России). Третье место по округу и десятое по России занимает Башкортостан с 277 тысячами человек.

Численность инвалидов в России, 2018 год



2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

I группа II группа III группа Всего I группа II группа III группа Всего Доля — I группа Доля — II группа Доля — III группа Российская Федерация 1.309 5.921 4.395 12.261 1.466 5.552 4.442 12.111 12% 46% 37% Центральный федеральный округ 309 1.807 1.292 3.532 378 1.667 1.314 3.486 11% 48% 38% Белгородская область 15 129 79 228 16 120 79 220 7% 55% 36% Брянская область 12 49 51 115 12 46 51 113 11% 41% 45% Владимирская область 15 63 55 138 17 56 56 134 13% 42% 42% Воронежская область 20 110 92 227 25 100 93 225 11% 44% 41% Ивановская область 10 41 32 86 11 38 32 84 13% 45% 38% Калужская область 8 31 39 82 9 30 39 81 11% 37% 48% Костромская область 6 31 27 67 7 28 27 65 11% 43% 42% Курская область 11 52 57 125 12 50 58 125 10% 40% 46% Липецкая область 13 60 52 129 15 55 52 126 12% 44% 41% Московская область 0 0 0 0 53 206 168 450 12% 46% 37% Орловская область 6 37 22 68 7 34 22 66 11% 52% 33% Рязанская область 16 86 37 143 16 82 38 139 12% 59% 27% Смоленская область 10 38 31 82 10 37 31 81 12% 46% 38% Тамбовская область 11 57 48 120 14 51 49 117 12% 44% 42% Тверская область 10 48 46 108 10 45 45 105 10% 43% 43% Тульская область 15 73 66 158 15 70 66 155 10% 45% 43% Ярославская область 10 61 42 116 11 56 41 112 10% 50% 37% Город Москва столица Российской Федерации, город федерального значения 121 840 516 1.539 118 563 367 1.088 11% 52% 34% Северо-Западный федеральный округ 202 699 422 1.369 205 651 424 1.327 15% 49% 32% Республика Карелия 9 38 20 69 8 35 21 66 12% 53% 32% Республика Коми 8 27 28 68 9 26 29 67 13% 39% 43% Архангельская область 12 36 42 95 13 34 43 95 14% 36% 45% Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 0 1 1 3 1 1 1 3 33% 33% 33% Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 12 35 41 92 12 33 42 92 13% 36% 46% Вологодская область 12 51 41 108 12 48 42 106 11% 45% 40% Калининградская область 9 36 30 78 16 27 29 75 21% 36% 39% Ленинградская область 0 0 0 0 17 70 56 148 11% 47% 38% Мурманская область 6 12 11 32 6 12 11 31 19% 39% 35% Новгородская область 9 31 25 67 8 29 25 65 12% 45% 38% Псковская область 6 24 20 53 6 23 20 52 12% 44% 38% Город Санкт-Петербург, город федерального значения 132 444 204 800 110 347 148 622 18% 56% 24% Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 127 644 445 1.273 134 620 450 1.264 11% 49% 36% Республика Адыгея (Адыгея) 4 18 12 36 3 18 13 36 8% 50% 36% Республика Калмыкия 3 8 11 24 4 7 11 24 17% 29% 46% Республика Крым 12 55 56 129 12 53 58 130 9% 41% 45% Краснодарский край 51 227 144 443 54 222 148 447 12% 50% 33% Астраханская область 8 19 18 49 8 18 18 48 17% 38% 38% Волгоградская область 18 89 80 195 20 82 76 186 11% 44% 41% Ростовская область 29 219 115 376 31 211 117 372 8% 57% 31% Город федерального значения Севастополь 2 9 8 21 2 9 9 21 10% 43% 43% Северо-Кавказский федеральный округ 97 510 247 1.001 114 504 254 1.020 11% 49% 25% Республика Дагестан 38 151 87 319 52 142 90 330 16% 43% 27% Республика Ингушетия* 6 38 7 66 5 38 7 65 8% 58% 11% Кабардино-Балкарская Республика 7 23 27 62 7 22 28 61 11% 36% 46% Карачаево-Черкесская Республика 6 36 8 53 6 35 8 53 11% 66% 15% Республика Северная Осетия — Алания 7 37 21 69 10 35 22 70 14% 50% 31% Чеченская Республика* 10 110 21 208 10 116 21 212 5% 55% 10% Ставропольский край 23 114 76 224 24 116 78 229 10% 51% 34% Приволжский федеральный округ 249 1.131 929 2.413 270 1.063 935 2.376 11% 45% 39% Республика Башкортостан 24 111 132 283 25 105 131 277 9% 38% 47% Республика Марий Эл 8 34 24 68 8 31 25 67 12% 46% 37% Республика Мордовия 8 32 32 74 11 28 32 74 15% 38% 43% Республика Татарстан (Татарстан) 29 143 118 305 40 128 119 302 13% 42% 39% Удмуртская Республика 18 45 44 113 18 43 45 112 16% 38% 40% Чувашская Республика — Чувашия 10 29 41 84 10 28 42 85 12% 33% 49% Пермский край 25 112 81 227 26 104 81 220 12% 47% 37% Кировская область 15 55 60 135 15 52 60 131 11% 40% 46% Нижегородская область 29 182 93 315 30 172 95 309 10% 56% 31% Оренбургская область 22 116 64 210 22 110 64 205 11% 54% 31% Пензенская область 12 38 49 102 14 35 49 102 14% 34% 48% Самарская область 19 121 82 232 20 116 82 228 9% 51% 36% Саратовская область 18 69 52 146 20 65 53 145 14% 45% 37% Ульяновская область 11 47 57 120 11 46 57 119 9% 39% 48% Уральский федеральный округ 89 325 331 795 99 303 330 782 13% 39% 42% Курганская область 8 31 37 79 8 30 38 79 10% 38% 48% Свердловская область 35 131 116 299 42 118 116 294 14% 40% 39% Тюменская область 21 67 73 176 23 62 71 171 13% 36% 42% Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 8 22 22 57 9 19 20 54 17% 35% 37% Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 2 6 6 16 2 5 6 16 13% 31% 38% Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 11 39 45 103 12 38 45 101 12% 38% 45% Челябинская область 26 97 105 241 26 93 105 238 11% 39% 44% Сибирский федеральный округ 179 634 591 1.487 201 591 599 1.476 14% 40% 41% Дальневосточный федеральный округ 56 171 138 390 65 153 136 380 17% 40% 36% Республика Алтай 5 10 7 23 6 10 7 24 25% 42% 29% Республика Бурятия 10 35 28 79 10 34 29 79 13% 43% 37% Республика Тыва 3 9 9 23 3 9 9 23 13% 39% 39% Республика Хакасия 6 10 13 31 9 7 13 31 29% 23% 42% Алтайский край 26 78 77 191 27 74 78 189 14% 39% 41% Забайкальский край 11 40 30 86 11 39 31 86 13% 45% 36% Красноярский край 24 88 70 194 26 83 70 191 14% 43% 37% Иркутская область 25 92 96 226 25 89 98 225 11% 40% 44% Кемеровская область 29 103 101 246 38 89 101 241 16% 37% 42% Новосибирская область 20 82 83 194 22 78 85 194 11% 40% 44% Омская область 13 62 54 136 17 56 54 135 13% 41% 40% Томская область 7 24 24 58 7 23 24 58 12% 40% 41% Республика Саха (Якутия) 11 17 23 57 11 17 24 58 19% 29% 41% Камчатский край 2 6 6 15 2 5 6 15 13% 33% 40% Приморский край 18 53 44 121 17 51 44 117 15% 44% 38% Хабаровский край 10 35 28 79 13 30 26 74 18% 41% 35% Амурская область 8 40 21 73 14 32 21 71 20% 45% 30% Магаданская область 1 2 2 5 1 2 2 6 17% 33% 33% Сахалинская область 4 10 8 24 5 9 7 23 22% 39% 30% Еврейская автономная область 1 6 6 14 2 6 5 14 14% 43% 36% Чукотский автономный округ 0 1 1 2 0 1 1 2 0% 50% 50%

На Кавказе инвалиды молоды, а на севере их мало

Говоря про структуру состава инвалидов, отметим, что большая их часть — женщины. В среднем по России их около 57%. В общей численности населения страны также преобладают женщины, но их лишь 53%, так что инвалидность несколько более распространена среди женского пола.

Можно отметить и значительные различия по проценту инвалидов от общей численности населения в зависимости от региона. По всей стране людей с ограниченными возможностями — 9,65%. Однако в 15 регионах этот показатель превышает 12%. Самая высокая доля инвалидов — в не слишком похожих друг на друга регионах: Чечне и Белгородской области (17,23 и 16,37%), а также в Ингушетии (15,6%), Республике Алтай (14,48%) и Рязанской области (14,23%).

Меньше 8% инвалидов — в 18 регионах. Рекордсменами тут являются автономные округа Тюменской области: в Ямало-Ненецком автономном округе их всего 3,4%, в Ханты-Мансийском — 3,93%. Кроме того, низкий процент людей с инвалидностью и в других северных регионах: в Магаданской области — 4,35%, в Чукотском автономном округе — 4,36%, в Мурманской области — 4,69%.

В Татарстане доля инвалидов чуть ниже средней по стране — 9,25%. Лидером среди регионов ПФО является Марий Эл — 11,81%, также высокие показатели: в Ульяновской области — 10,91% и в Мордовии — 10,45%. Для сравнения, в Москве доля инвалидов составляет 9,88%.

Доля мужчин и женщин в общей численности инвалидов в России, 2018 год



Всего, декабрь 2018 г. Процент инвалидизации, декабрь 2018 г. Мужчины, декабрь 2018 г. Женщины, декабрь 2018 г. Доля женщин Всего, декабрь 2017 г.

Процент инвалидизации, декабрь 2017 г.



Мужчины, декабрь 2017 г. Женщины, декабрь 2017 г. Всего, декабрь 2016 г. Процент инвалидизации, декабрь 2016 г. Мужчины, декабрь 2016 г. Женщины, декабрь 2016 г. Чеченская Республика 154.743 17,23 56.927 97.816 63% 146.459 10,50 54.558 91.901 141.194 10,13 53.243 87.951 Белгородская область 206.624 16,37 77.396 129.228 63% 215.173 13,88 79.850 135.323 224.114 14,46 82.772 141.342 Республика Ингушетия 51.627 15,59 20.601 31.026 60% 50.626 10,71 20.189 30.437 49.283 10,42 19.644 29.639 Республика Алтай 21.873 14,48 9.109 12.764 58% 22.551 10,48 9.350 13.201 23.075 10,72 9.496 13.579 Рязанская область 131.827 14,23 53.726 78.101 59% 135.276 11,97 54.802 80.474 139.081 12,31 56.180 82.901 Карачаево-Черкесская Республика 49.958 13,90 23.663 26.295 53% 49.698 10,62 23.541 26.157 49.557 10,59 23.562 25.995 Республика Дагестан 291.892 13,40 130.635 161.257 55% 284.537 9,44 126.269 158.268 273.998 9,09 122.070 151.928 город Санкт-Петербург 589.069 13,23 189.098 399.971 68% 605.169 11,58 191.935 413.234 624.568 11,95 196.298 428.270 Курская область 118.830 13,09 53.459 65.371 55% 120.169 10,73 53.605 66.564 121.047 10,81 53.752 67.295 Тамбовская область 110.025 12,80 44.163 65.862 60% 113.243 10,78 45.061 68.182 117.273 11,17 46.183 71.090 Липецкая область 118.451 12,69 49.589 68.862 58% 121.740 10,53 50.716 71.024 125.448 10,85 52.105 73.343 Республика Карелия 61.979 12,49 23.459 38.520 62% 63.950 10,15 23.819 40.131 66.524 10,56 24.435 42.089 Республика Северная Осетия — Алания 66.537 12,37 29.507 37.030 56% 67.010 9,52 29.670 37.340 68.001 9,66 29.935 38.066 Оренбургская область 190.023 12,33 77.917 112.106 59% 196.196 9,84 79.842 116.354 203.720 10,21 82.612 121.108 Северо-Кавказский федеральный округ 883.957 12,31 382.545 501.412 57% 872.794 8,98 377.193 495.601 862.671 8,88 373.839 488.832 Новгородская область 59.699 12,21 23.365 36.334 61% 62.099 10,09 23.986 38.113 64.650 10,50 24.781 39.869 Кировская область 123.347 11,99 51.766 71.581 58% 127.093 9,80 52.707 74.386 130.882 10,09 53.742 77.140 Тульская область 147.544 11,85 62.791 84.753 57% 150.567 10,00 63.804 86.763 154.396 10,25 65.377 89.019 Республика Марий Эл 63.140 11,81 27.340 35.800 57% 64.180 9,36 27.598 36.582 65.899 9,61 28.105 37.794 Костромская область 60.273 11,75 26.563 33.710 56% 62.327 9,57 27.254 35.073 64.632 9,92 28.078 36.554 Иркутская область 209.723 11,46 94.145 115.578 55% 212.735 8,82 94.833 117.902 215.790 8,94 95.786 120.004 Воронежская область 216.224 11,21 94.429 121.795 56% 218.157 9,35 94.624 123.533 221.815 9,51 95.755 126.060 Владимирская область 125.721 11,17 51.116 74.605 59% 129.352 9,26 51.998 77.354 133.998 9,59 53.441 80.557 Курганская область 73.343 11,03 33.302 40.041 55% 75.280 8,73 34.083 41.197 76.259 8,85 34.400 41.859 Нижегородская область 289.702 11,00 112.996 176.706 61% 296.918 9,11 114.058 182.860 305.607 9,37 115.669 189.938 Северо-Западный федеральный округ 1.245.653 10,97 459.507 786.146 63% 1.279.228 9,23 467.275 811.953 1.319.875 9,53 478.127 841.748 Брянская область 107.352 10,92 46.914 60.438 56% 109.404 8,93 47.656 61.748 110.975 9,05 48.231 62.744 Ульяновская область 111.336 10,91 50.054 61.282 55% 113.727 9,04 50.722 63.005 116.316 9,25 51.525 64.791 Амурская область 65.679 10,62 27.818 37.861 58% 67.214 8,34 28.197 39.017 69.299 8,60 28.894 40.405 Кемеровская область 222.153 10,52 98.523 123.630 56% 228.588 8,41 101.119 127.469 235.097 8,65 103.863 131.234 Вологодская область 97.419 10,51 40.723 56.696 58% 101.642 8,56 42.232 59.410 105.838 8,91 43.663 62.175 Республика Мордовия 69.907 10,45 31.194 38.713 55% 71.000 8,79 31.460 39.540 72.326 8,96 32.009 40.317 Ростовская область 352.172 10,27 166.717 185.455 53% 359.276 8,48 169.567 189.709 364.545 8,61 171.884 192.661 Республика Бурятия 73.721 10,21 34.681 39.040 53% 73.679 7,50 34.431 39.248 74.215 7,56 34.584 39.631 Центральный федеральный округ 3.294.276 10,20 1.330.576 1.963.700 60% 3.358.730 8,59 1.341.715 2.017.015 3.438.423 8,79 1.363.905 2.074.518 Ярославская область 104.440 10,18 41.360 63.080 60% 108.468 8,53 42.620 65.848 112.954 8,88 44.185 68.769 Республика Тыва 20.516 10,17 10.151 10.365 51% 20.454 6,48 10.151 10.303 20.386 6,46 10.149 10.237 Республика Калмыкия 21.255 10,16 10.989 10.266 48% 21.653 7,77 11.156 10.497 22.192 7,96 11.435 10.757 Орловская область 61.877 10,13 27.481 34.396 56% 63.533 8,36 28.000 35.533 65.779 8,66 28.851 36.928 Еврейская автономная область 12.538 10,05 5.315 7.223 58% 12.933 7,79 5.411 7.522 13.410 8,07 5.628 7.782 Пермский край 204.485 10,04 85.454 119.031 58% 210.922 8,01 87.455 123.467 217.909 8,27 89.697 128.212 город Москва 1.030.051 9,88 377.828 652.223 63% 1.048.183 8,50 378.256 669.927 1.071.513 8,69 383.204 688.309 Забайкальский край 78.564 9,78 33.964 44.600 57% 80.650 7,45 34.513 46.137 82.780 7,64 35.187 47.593 Архангельская область 85.929 9,75 36.946 48.983 57% 87.456 7,74 37.394 50.062 89.260 7,90 38.024 51.236 Российская Федерация 11.277.668 9,65 4.800.947 6.476.721 57% 11.460.266 7,82 4.840.063 6.620.203 11.688.726 7,98 4.908.641 6.780.085 Смоленская область 75.604 9,63 33.371 42.233 56% 77.718 8,11 34.063 43.655 79.842 8,33 34.713 45.129 Краснодарский край 427.142 9,60 190.743 236.399 55% 423.880 7,69 188.436 235.444 423.819 7,69 187.766 236.053 Ставропольский край 212.722 9,59 93.831 118.891 56% 217.614 7,77 95.517 122.097 223.038 7,96 97.601 125.437 Республика Коми 62.179 9,53 27.972 34.207 55% 63.516 7,41 28.512 35.004 65.149 7,60 29.171 35.978 Республика Адыгея 33.755 9,48 15.981 17.774 53% 34.195 7,57 16.082 18.113 34.604 7,66 16.152 18.452 Ивановская область 78.650 9,47 33.527 45.123 57% 80.575 7,82 34.142 46.433 83.139 8,07 35.130 48.009 Алтайский край 175.193 9,44 77.388 97.805 56% 178.967 7,53 78.503 100.464 183.732 7,73 79.997 103.735 Приволжский федеральный округ 2.217.764 9,43 962.784 1.254.980 57% 2.268.415 7,64 976.802 1.291.613 2.327.514 7,84 994.957 1.332.557 Тверская область 97.734 9,34 42.770 54.964 56% 99.999 7,66 43.455 56.544 103.612 7,94 44.712 58.900 Калужская область 76.793 9,30 34.041 42.752 56% 77.674 7,69 34.036 43.638 79.035 7,83 34.442 44.593 Ленинградская область 139.972 9,29 54.600 85.372 61% 142.770 8,03 55.195 87.575 146.812 8,25 56.171 90.641 Псковская область 48.262 9,28 21.211 27.051 56% 49.306 7,63 21.512 27.794 50.801 7,86 21.963 28.838 Республика Татарстан 283.609 9,25 126.696 156.913 55% 287.202 7,42 127.754 159.448 292.603 7,56 129.723 162.880 Сибирский федеральный округ 1.370.972 9,17 623.309 747.663 55% 1.390.521 7,20 628.499 762.022 1.416.236 7,33 637.490 778.746 Ненецкий автономный округ 2.922 9,14 1.280 1.642 56% 2.908 6,62 1.278 1.630 2.954 6,73 1.291 1.663 Южный федеральный округ 1.195.356 9,08 553.580 641.776 54% 1.204.621 7,36 556.147 648.474 1.216.429 7,43 560.632 655.797 Удмуртская Республика 104.677 8,94 47.350 57.327 55% 106.253 7,00 47.852 58.401 108.178 7,13 48.524 59.654 Пензенская область 96.260 8,77 44.812 51.448 53% 97.822 7,25 45.174 52.648 99.004 7,34 45.295 53.709 Калининградская область 70.170 8,76 28.640 41.530 59% 71.576 7,33 29.003 42.573 73.583 7,54 29.640 43.943 Кабардино-Балкарская Республика 56.478 8,57 27.381 29.097 52% 56.850 6,59 27.449 29.401 57.600 6,68 27.784 29.816 Волгоградская область 174.152 8,53 78.629 95.523 55% 177.983 6,99 79.828 98.155 182.781 7,18 81.737 101.044 Новосибирская область 183.657 8,27 85.022 98.635 54% 184.635 6,68 85.148 99.487 186.617 6,76 85.762 100.855 Самарская область 212.238 8,20 91.982 120.256 57% 217.860 6,80 93.954 123.906 224.613 7,01 96.711 127.902 Тюменская область 93.744 8,16 42.616 51.128 55% 94.668 6,51 42.751 51.917 96.197 6,61 43.223 52.974 Омская область 125.281 8,12 58.228 67.053 54% 126.909 6,41 58.569 68.340 129.468 6,54 59.485 69.983 Республика Башкортостан 254.125 8,06 112.683 141.442 56% 260.999 6,41 114.438 146.561 269.111 6,61 116.575 152.536 Чувашская Республика 78.293 8,06 38.431 39.862 51% 80.207 6,49 39.266 40.941 80.708 6,53 39.239 41.469 Республика Крым 123.658 8,04 60.667 62.991 51% 123.816 6,49 60.876 62.940 123.805 6,49 61.020 62.785 Челябинская область 220.355 8,01 100.375 119.980 54% 223.893 6,40 100.957 122.936 229.040 6,54 102.636 126.404 Свердловская область 272.054 7,99 121.867 150.187 55% 276.313 6,38 122.851 153.462 281.692 6,51 124.476 157.216 Красноярский край 179.131 7,95 83.699 95.432 53% 178.897 6,24 83.029 95.868 180.929 6,31 83.535 97.394 Уральский федеральный округ 721.495 7,52 329.307 392.188 54% 731.341 5,94 331.324 400.017 743.901 6,04 335.127 408.774 Республика Саха (Якутия) 51.769 7,40 26.274 25.495 49% 51.550 5,37 26.107 25.443 51.397 5,36 25.947 25.450 Дальневосточный федеральный округ 348.195 7,22 159.339 188.856 54% 354.328 5,72 160.963 193.365 363.390 5,87 164.416 198.974 Приморский край 109.535 7,12 49.262 60.273 55% 111.902 5,80 50.079 61.823 115.414 5,98 51.684 63.730 Московская область 426.256 7,03 180.052 246.204 58% 427.172 5,84 177.773 249.399 429.770 5,87 176.794 252.976 Саратовская область 136.622 6,81 64.109 72.513 53% 138.036 5,55 64.522 73.514 140.638 5,65 65.531 75.107 Республика Хакасия 27.803 6,80 13.157 14.646 53% 28.497 5,31 13.410 15.087 29.043 5,41 13.703 15.340 Хабаровский край 67.315 6,38 30.587 36.728 55% 69.023 5,17 31.115 37.908 71.367 5,35 31.904 39.463 Томская область 53.357 6,26 25.242 28.115 53% 53.959 5,01 25.443 28.516 55.104 5,12 25.943 29.161 город Севастополь 19.866 5,59 8.797 11.069 56% 19.622 4,71 8.723 10.899 19.477 4,68 8.650 10.827 Сахалинская область 21.232 5,51 10.276 10.956 52% 21.558 4,42 10.318 11.240 21.951 4,50 10.413 11.538 Астраханская область 43.356 5,48 21.057 22.299 51% 44.196 4,34 21.479 22.717 45.206 4,44 21.988 23.218 Камчатский край 13.260 5,30 6.256 7.004 53% 13.575 4,29 6.370 7.205 13.880 4,39 6.500 7.380 Мурманская область 28.053 4,69 12.213 15.840 56% 28.836 3,78 12.409 16.427 29.736 3,90 12.690 17.046 Чукотский автономный округ 1.600 4,36 910 690 43% 1.550 3,09 880 670 1.570 3,13 906 664 Магаданская область 4.961 4,35 2.484 2.477 50% 5.023 3,43 2.486 2.537 5.102 3,48 2.540 2.562 Ханты-Мансийский автономный округ 48.549 3,93 24.412 24.137 50% 47.709 2,93 23.853 23.856 47.244 2,90 23.567 23.677 Ямало-Ненецкий автономный округ 13.450 3,40 6.735 6.715 50% 13.478 2,52 6.829 6.649 13.469 2,52 6.825 6.644 город Байконур 306

157 149 49% 288

145 143 287

148 139

Основное число инвалидов, что ожидаемо, — это люди преклонного возраста. При этом заметна прямая взаимосвязь — чем больше возраст, тем больше часть людей с ограниченными возможностями. По России 62% инвалидов — это люди в возрасте от 60 лет. На людей в возрасте от 51 до 60 лет приходится 17% случаев инвалидности, от 41 до 50 — 9%. Инвалидов в возрасте от 31 до 40 лет — 7%, а от 18 до 30 лет — 4%.

Выделяются из этой статистики лишь некоторые регионы Северо-Кавказского федерального округа. Например, в Чечне инвалидов в возрасте 18—30 лет целых 15%, в Дагестане и Ингушетии — по 12%. Велика в этих регионах и доля инвалидов в возрасте от 31 до 40 лет: 23% — в Чечне, 15% — в Дагестане и 12% — в Ингушетии.

Распределение случаев инвалидности по возрасту, 2018 год

Территория Всего 18—30 лет 31—40 лет 41—50 лет 51—60 лет Свыше 60 лет 18—30 лет 31—40 лет 41—50 лет 51—60 лет Свыше 60 лет Чел. Чел. Чел. Чел. Чел. Доля Доля Доля Доля Доля Российская Федерация 11.277.668 501.013 783.269 1.031.400 1.954.125 7.007.861 4% 7% 9% 17% 62% Центральный федеральный округ 3.294.276 107.265 174.945 252.658 540.909 2.218.499 3% 5% 8% 16% 67%

Белгородская область 206.624 5.421 9.962 15.289 33.187 142.765 3% 5% 7% 16% 69%

Брянская область 107.352 3.727 6.389 9.899 19.868 67.469 3% 6% 9% 19% 63%

Владимирская область 125.721 3.851 6.769 9.335 20.309 85.457 3% 5% 7% 16% 68%

Воронежская область 216.224 6.986 11.818 17.652 41.411 138.357 3% 5% 8% 19% 64%

Ивановская область 78.650 2.748 4.607 6.277 12.061 52.957 3% 6% 8% 15% 67%

Калужская область 76.793 3.094 4.866 6.244 12.956 49.633 4% 6% 8% 17% 65%

Костромская область 60.273 2.090 3.766 4.735 10.720 38.962 3% 6% 8% 18% 65%

Курская область 118.830 4.980 8.675 13.341 26.473 65.361 4% 7% 11% 22% 55%

Липецкая область 118.451 3.862 6.701 9.815 21.705 76.368 3% 6% 8% 18% 64%

Орловская область 61.877 2.401 3.642 5.300 10.850 39.684 4% 6% 9% 18% 64%

Рязанская область 131.827 3.835 6.310 9.327 21.971 90.384 3% 5% 7% 17% 69%

Смоленская область 75.604 3.015 5.213 6.940 13.773 46.663 4% 7% 9% 18% 62%

Тамбовская область 110.025 3.027 5.831 9.492 19.737 71.938 3% 5% 9% 18% 65%

Тверская область 97.734 3.742 6.163 8.123 17.022 62.684 4% 6% 8% 17% 64%

Тульская область 147.544 5.250 8.906 13.967 26.888 92.533 4% 6% 9% 18% 63%

Ярославская область 104.440 2.756 5.156 7.430 14.785 74.313 3% 5% 7% 14% 71%

город Москва 1.030.051 29.632 43.682 64.666 147.681 744.390 3% 4% 6% 14% 72%

Московская область 426.256 16.848 26.489 34.826 69.512 278.581 4% 6% 8% 16% 65% Северо-Западный федеральный округ 1.245.653 36.982 60.969 80.327 164.715 902.660 3% 5% 6% 13% 72%

Республика Карелия 61.979 2.042 3.175 4.251 7.979 44.532 3% 5% 7% 13% 72%

Республика Коми 62.179 2.938 5.377 6.344 11.651 35.869 5% 9% 10% 19% 58%

Архангельская область 85.929 3.054 5.135 6.766 12.576 58.398 4% 6% 8% 15% 68%

Ненецкий автономный округ 2.922 131 219 289 533 1.750 4% 7% 10% 18% 60%

Вологодская область 97.419 2.857 5.315 6.877 15.926 66.444 3% 5% 7% 16% 68%

Калининградская область 70.170 2.811 4.433 5.886 11.358 45.682 4% 6% 8% 16% 65%

город Санкт-Петербург 589.069 13.014 19.946 27.829 61.060 467.220 2% 3% 5% 10% 79%

Ленинградская область 139.972 4.445 7.781 10.116 21.335 96.295 3% 6% 7% 15% 69%

Мурманская область 28.053 1.512 2.348 3.020 4.487 16.686 5% 8% 11% 16% 59%

Новгородская область 59.699 1.999 3.515 4.441 9.805 39.939 3% 6% 7% 16% 67%

Псковская область 48.262 2.179 3.725 4.508 8.005 29.845 5% 8% 9% 17% 62% Северо-Кавказский федеральный округ 883.957 85.478 113.564 153.642 213.081 318.192 10% 13% 17% 24% 36%

Республика Дагестан 291.892 36.337 43.511 59.541 76.549 75.954 12% 15% 20% 26% 26%

Республика Ингушетия 51.627 6.088 6.203 11.891 15.222 12.223 12% 12% 23% 29% 24%

Кабардино-Балкарская Республика 56.478 3.791 4.905 7.231 14.026 26.525 7% 9% 13% 25% 47%

Карачаево-Черкесская Республика 49.958 3.737 4.673 7.624 13.210 20.714 7% 9% 15% 26% 41%

Республика Северная Осетия-Алания 66.537 3.281 4.283 7.398 14.520 37.055 5% 6% 11% 22% 56%

Чеченская Республика 154.743 22.838 35.545 38.106 34.191 24.063 15% 23% 25% 22% 16%

Ставропольский край 212.722 9.406 14.444 21.851 45.363 121.658 4% 7% 10% 21% 57% Южный федеральный округ 1.195.356 53.101 89.978 126.337 237.777 688.163 4% 8% 11% 20% 58%

Республика Адыгея 33.755 1.462 2.515 3.771 7.020 18.987 4% 7% 11% 21% 56%

Республика Калмыкия 21.255 1.795 1.911 2.119 5.023 10.407 8% 9% 10% 24% 49%

Республика Крым 123.658 5.353 10.565 15.473 28.799 63.468 4% 9% 13% 23% 51%

Краснодарский край 427.142 18.358 27.458 39.070 76.291 265.965 4% 6% 9% 18% 62%

Астраханская область 43.356 2.776 3.966 4.666 8.369 23.579 6% 9% 11% 19% 54%

Волгоградская область 174.152 6.830 11.940 16.467 30.451 108.464 4% 7% 9% 17% 62%

Ростовская область 352.172 15.775 30.126 42.759 78.409 185.103 4% 9% 12% 22% 53%

город Севастополь 19.866 752 1.497 2.012 3.415 12.190 4% 8% 10% 17% 61% Приволжский федеральный округ 2.217.764 88.508 136.446 178.749 378.197 1.435.864 4% 6% 8% 17% 65%

Республика Башкортостан 254.125 11.372 16.353 20.087 42.806 163.507 4% 6% 8% 17% 64%

Республика Марий Эл 63.140 2.767 3.931 4.724 11.010 40.708 4% 6% 7% 17% 64%

Республика Мордовия 69.907 2.479 4.008 5.951 13.710 43.759 4% 6% 9% 20% 63%

Республика Татарстан 283.609 12.812 17.813 24.693 55.532 172.759 5% 6% 9% 20% 61%

Удмуртская Республика 104.677 4.500 7.870 9.425 18.836 64.046 4% 8% 9% 18% 61%

Чувашская Республика 78.293 3.616 5.083 7.262 14.029 48.303 5% 6% 9% 18% 62%

Кировская область 123.347 3.666 6.275 7.733 17.540 88.133 3% 5% 6% 14% 71%

Нижегородская область 289.702 9.652 14.222 19.030 41.533 205.265 3% 5% 7% 14% 71%

Оренбургская область 190.023 6.897 10.473 13.232 30.257 129.164 4% 6% 7% 16% 68%

Пензенская область 96.260 3.468 5.657 8.067 16.456 62.612 4% 6% 8% 17% 65%

Пермский край 204.485 8.254 13.452 15.857 29.607 137.315 4% 7% 8% 14% 67%

Самарская область 212.238 8.456 14.375 20.187 40.262 128.958 4% 7% 10% 19% 61%

Саратовская область 136.622 6.260 9.907 13.433 25.575 81.447 5% 7% 10% 19% 60%

Ульяновская область 111.336 4.309 7.027 9.068 21.044 69.888 4% 6% 8% 19% 63% Уральский федеральный округ 721.495 37.014 57.319 66.044 120.237 440.881 5% 8% 9% 17% 61%

Курганская область 73.343 3.003 4.983 6.260 12.475 46.622 4% 7% 9% 17% 64%

Свердловская область 272.054 13.181 22.281 25.612 42.486 168.494 5% 8% 9% 16% 62%

Тюменская область 93.744 4.866 7.489 7.921 15.371 58.097 5% 8% 8% 16% 62%

Ханты-Мансийский автономный округ 48.549 3.950 5.695 6.120 11.488 21.296 8% 12% 13% 24% 44%

Ямало-Ненецкий автономный округ 13.450 1.233 1.411 1.674 3.295 5.837 9% 10% 12% 24% 43%

Челябинская область 220.355 10.781 15.460 18.457 35.122 140.535 5% 7% 8% 16% 64% Сибирский федеральный округ 1.370.972 72.763 118.432 134.929 239.354 805.494 5% 9% 10% 17% 59%

Республика Алтай 21.873 1.023 1.701 2.084 3.882 13.183 5% 8% 10% 18% 60%

Республика Бурятия 73.721 4.381 7.306 7.893 13.909 40.232 6% 10% 11% 19% 55%

Республика Тыва 20.516 1.979 2.872 4.216 5.007 6.442 10% 14% 21% 24% 31%

Республика Хакасия 27.803 1.549 2.769 2.904 4.875 15.706 6% 10% 10% 18% 56%

Алтайский край 175.193 7.654 13.491 14.884 26.850 112.314 4% 8% 8% 15% 64%

Кемеровская область 222.153 10.042 17.392 20.923 40.596 133.200 5% 8% 9% 18% 60%

Новосибирская область 183.657 8.440 14.663 17.157 31.234 112.163 5% 8% 9% 17% 61%

Омская область 125.281 5.940 10.211 11.705 22.371 75.054 5% 8% 9% 18% 60%

Томская область 53.357 2.840 4.828 5.207 8.863 31.619 5% 9% 10% 17% 59%

Красноярский край 179.131 10.122 15.919 18.396 32.882 101.812 6% 9% 10% 18% 57%

Иркутская область 209.723 14.160 20.139 21.709 36.221 117.494 7% 10% 10% 17% 56%

Забайкальский край 78.564 4.633 7.141 7.851 12.664 46.275 6% 9% 10% 16% 59% Дальневосточный федеральный округ 347.889 19.870 31.591 38.667 59.778 197.983 6% 9% 11% 17% 57%

Республика Саха (Якутия) 51.769 4.255 5.585 6.990 11.761 23.178 8% 11% 14% 23% 45%

Приморский край 109.535 5.394 9.494 11.830 17.769 65.048 5% 9% 11% 16% 59%

Хабаровский край 67.315 3.517 5.731 7.297 10.242 40.528 5% 9% 11% 15% 60%

Амурская область 65.679 3.242 5.352 6.230 11.055 39.800 5% 8% 9% 17% 61%

Камчатский край 13.260 858 1.221 1.530 2.275 7.376 6% 9% 12% 17% 56%

Магаданская область 4.961 356 592 666 1.015 2.332 7% 12% 13% 20% 47%

Сахалинская область 21.232 1.366 2.187 2.621 3.392 11.666 6% 10% 12% 16% 55%

Еврейская автономная область 12.538 707 1.195 1.237 1.882 7.517 6% 10% 10% 15% 60%

Чукотский автономный округ 1.600 175 234 266 387 538 11% 15% 17% 24% 34% город Байконур 306 32 25 47 77 125 10% 8% 15% 25% 41%

Отметим, что в регионах Северного Кавказа также велика и численность детей с инвалидностью. Если в целом по стране их доля среди всех инвалидов составляет около 5,6% (по России их зарегистрировано 670 тысяч человек), то в СКФО доля достигает 29,9% — это показатель Чечни. Кроме того, 22% инвалидов — дети в Ингушетии, 13,7% — в Дагестане.

Высокую долю детей среди инвалидов можно заметить и в некоторых других регионах. Например, в Бурятии показатель равен 24,83%, в Красноярском крае — 22,37%, в ЯНАО — 14,8%, в ХМАО — 11,7%. Рекордный же показатель зарегистрирован в Приморском крае, здесь детей среди инвалидов 40,1%.

Численность детей-инвалидов в России, 2018 год

Территория Всего, 2018 г Дети-инвалиды, человек Дети-инвалиды, доля, % Всего, 2017 г Дети-инвалиды, человек Дети-инвалиды, доля, % Всего, 2016 г Дети-инвалиды, человек Дети-инвалиды, доля, % Российская Федерация 11.947.754 670.086 5,61 11.460.266 651.122 5,68 12.314.366 628.254 5,10 Центральный федеральный округ 3.425.145 130.869 3,82 3.358.730 126.951 3,78 3.559.121 121.466 3,41 Белгородская область 211.833 5.209 2,46 215.173 5.103 2,37 228.996 4.914 2,15 Брянская область 111.449 4.097 3,68 109.404 4.023 3,68 114.841 3.914 3,41 Владимирская область 130.693 4.972 3,80 129.352 4.815 3,72 138.629 4.641 3,35 Воронежская область 223.298 7.074 3,17 218.157 6.593 3,02 227.984 6.212 2,72 Ивановская область 82.139 3.489 4,25 80.575 3.408 4,23 86.468 3.332 3,85 Калужская область 80.227 3.434 4,28 77.674 3.260 4,20 82.086 3.075 3,75 Костромская область 62.541 2.268 3,63 62.327 2.195 3,52 66.810 2.175 3,26 Курская область 124.375 5.545 4,46 120.169 5.295 4,41 125.948 4.908 3,90 Липецкая область 122.718 4.267 3,48 121.740 4.132 3,39 129.455 4.007 3,10 Орловская область 64.708 2.831 4,38 63.533 2.808 4,42 68.547 2.770 4,04 Рязанская область 135.644 3.817 2,81 135.276 3.650 2,70 142.634 3.583 2,51 Смоленская область 78.494 2.890 3,68 77.718 2.836 3,65 82.570 2.734 3,31 Тамбовская область 113.395 3.370 2,97 113.243 3.309 2,92 120.469 3.200 2,66 Тверская область 102.619 4.885 4,76 99.999 4.725 4,73 108.211 4.613 4,26 Тульская область 152.406 4.862 3,19 150.567 4.640 3,08 158.900 4.507 2,84 Ярославская область 108.141 3.701 3,42 108.468 3.566 3,29 116.252 3.320 2,86 город Москва 1.069.977 39.926 3,73 1.048.183 39.504 3,77 1.108.994 37.735 3,40 Московская область 450.488 24.232 5,38 427.172 23.089 5,41 451.327 21.826 4,84 Северо-Западный федеральный округ 1.294.900 49.247 3,80 1.279.228 47.439 3,71 1.364.947 45.220 3,31 Республика Карелия 64.385 2.406 3,74 63.950 2.369 3,70 68.792 2.282 3,32 Республика Коми 65.520 3.341 5,10 63.516 3.326 5,24 68.349 3.211 4,70 Архангельская область 90.421 4.492 4,97 87.456 4.446 5,08 93.562 4.313 4,61 Ненецкий автономный округ 3.138 216 6,88 2.908 194 6,67 3.130 181 5,78 Вологодская область 102.126 4.707 4,61 101.642 4.653 4,58 110.403 4.549 4,12 Калининградская область 73.726 3.556 4,82 71.576 3.377 4,72 76.729 3.158 4,12 город Санкт-Петербург 606.727 17.658 2,91 605.169 16.645 2,75 640.128 15.625 2,44 Ленинградская область 145.036 5.064 3,49 142.770 4.893 3,43 151.470 4.689 3,10 Мурманская область 30.673 2.620 8,54 28.836 2.573 8,92 32.206 2.479 7,70 Новгородская область 62.298 2.599 4,17 62.099 2.480 3,99 67.063 2.403 3,58 Псковская область 50.850 2.588 5,09 49.306 2.483 5,04 53.115 2.330 4,39 Северо-Кавказский федеральный округ 1.034.160 150.203 14,52 872.794 147.937 16,95 1.006.669 144.667 14,37 Республика Дагестан 338.089 46.197 13,66 284.537 45.787 16,09 315.143 41.467 13,16 Республика Ингушетия 66.255 14.628 22,08 50.626 14.536 28,71 63.374 14.379 22,69 Кабардино-Балкарская Республика 60.981 4.503 7,38 56.850 4.507 7,93 61.844 4.248 6,87 Карачаево-Черкесская Республика 53.560 3.602 6,73 49.698 3.464 6,97 52.877 3.318 6,27 Республика Северная Осетия-Алания 70.110 3.573 5,10 67.010 3.444 5,14 71.347 3.363 4,71 Чеченская Республика 220.752 66.009 29,90 146.459 65.179 44,50 208.402 67.223 32,26 Ставропольский край 224.413 11.691 5,21 217.614 11.020 5,06 233.682 10.669 4,57 Южный федеральный округ 1.257.260 61.904 4,92 1.204.621 59.775 4,96 1.273.344 57.242 4,50 Республика Адыгея 35.411 1.656 4,68 34.195 1.607 4,70 36.149 1.571 4,35 Республика Калмыкия 23.013 1.758 7,64 21.653 1.872 8,65 24.241 2.042 8,42 Республика Крым 130.188 6.530 5,02 123.816 6.469 5,22 129.748 5.979 4,61 Краснодарский край 451.907 24.765 5,48 423.880 22.986 5,42 444.978 21.333 4,79 Астраханская область 47.390 4.034 8,51 44.196 4.069 9,21 49.553 4.339 8,76 Волгоградская область 182.420 8.268 4,53 177.983 8.172 4,59 190.676 7.924 4,16 Ростовская область 365.620 13.448 3,68 359.276 13.195 3,67 377.228 12.763 3,38 город Севастополь 21.311 1.445 6,78 19.622 1.405 7,16 20.771 1.291 6,22 Приволжский федеральный округ 2.328.583 110.819 4,76 2.268.415 107.747 4,75 2.431.897 104.556 4,30 Республика Башкортостан 270.785 16.660 6,15 260.999 15.973 6,12 284.147 15.063 5,30 Республика Марий Эл 65.827 2.687 4,08 64.180 2.583 4,02 68.455 2.563 3,74 Республика Мордовия 72.286 2.379 3,29 71.000 2.346 3,30 74.584 2.266 3,04 Республика Татарстан 298.853 15.244 5,10 287.202 14.769 5,14 307.168 14.618 4,76 Удмуртская Республика 110.679 6.002 5,42 106.253 5.857 5,51 113.811 5.639 4,95 Чувашская Республика 82.885 4.592 5,54 80.207 4.588 5,72 85.168 4.452 5,23 Кировская область 127.657 4.310 3,38 127.093 4.144 3,26 134.877 4.001 2,97 Нижегородская область 301.915 12.213 4,05 296.918 11.910 4,01 317.358 11.753 3,70 Оренбургская область 199.410 9.387 4,71 196.196 9.134 4,66 212.667 8.916 4,19 Пензенская область 100.522 4.262 4,24 97.822 4.116 4,21 102.879 3.904 3,79 Пермский край 214.011 9.526 4,45 210.922 9.413 4,46 227.038 9.154 4,03 Самарская область 223.149 10.911 4,89 217.860 10.456 4,80 234.724 10.118 4,31 Саратовская область 143.899 7.277 5,06 138.036 7.139 5,17 147.439 6.844 4,64 Ульяновская область 116.705 5.369 4,60 113.727 5.319 4,68 121.582 5.265 4,33 Уральский федеральный округ 773.966 52.471 6,78 731.341 50.386 6,89 792.079 48.265 6,09 Курганская область 76.950 3.607 4,69 75.280 3.565 4,74 79.670 3.411 4,28 Свердловская область 290.905 18.851 6,48 276.313 18.163 6,57 299.066 17.383 5,81 Тюменская область 100.450 6.706 6,68 94.668 6.439 6,80 102.364 6.175 6,03 Ханты-Мансийский автономный округ 54.999 6.450 11,73 47.709 6.059 12,70 52.928 5.726 10,82 Ямало-Ненецкий автономный округ 15.781 2.331 14,77 13.478 2.235 16,58 15.555 2.085 13,40 Челябинская область 234.881 14.526 6,18 223.893 13.925 6,22 242.496 13.485 5,56 Сибирский федеральный округ 1.296.159 88.244 6,81 1.390.521 85.234 6,13 1.497.729 81.926 5,47 Республика Алтай 23.154 1.281 5,53 22.551 1.206 5,35 24.199 1.138 4,70 Республика Бурятия 23.046 5.723 24,83 73.679 5.441 7,38 79.248 5.084 6,42 Республика Тыва 30.145 2.530 8,39 20.454 2.426 11,86 22.673 2.306 10,17 Республика Хакасия 185.761 2.342 1,26 28.497 2.373 8,33 31.279 2.254 7,21 Алтайский край 192.004 10.568 5,50 178.967 10.268 5,74 193.666 9.959 5,14 Кемеровская область 222.436 13.146 5,91 228.588 12.794 5,60 247.399 12.332 4,98 Новосибирская область 235.299 9.425 4,01 184.635 8.886 4,81 194.935 8.332 4,27 Омская область 193.082 8.394 4,35 126.909 7.970 6,28 136.941 7.521 5,49 Томская область 133.675 4.200 3,14 53.959 3.905 7,24 58.717 3.650 6,22 Красноярский край 57.557 12.873 22,37 178.897 12.264 6,86 192.725 11.893 6,17 Иркутская область 537.195 12.713 2,37 212.735 12.773 6,00 228.349 12.627 5,53 Забайкальский край 79.444 5.049 6,36 80.650 4.928 6,11 87.598 4.830 5,51 Дальневосточный федеральный округ 58.228 26.329 45,22 354.328 25.574 7,22 388.220 24.838 6,40 Республика Саха (Якутия) 83.613 6.459 7,72 51.550 6.240 12,10 57.399 6.001 10,45 Приморский край 14.515 5.821 40,10 111.902 5.559 4,97 120.656 5.283 4,38 Хабаровский край 115.356 5.070 4,40 69.023 5.096 7,38 76.463 5.077 6,64 Амурская область 72.385 4.160 5,75 67.214 4.085 6,08 73.280 3.982 5,43 Камчатский край 69.839 1.255 1,80 13.575 1.222 9,00 15.033 1.161 7,72 Магаданская область 5.484 523 9,54 5.023 514 10,23 5.625 525 9,33 Сахалинская область 23.200 1.968 8,48 21.558 1.880 8,72 23.842 1.874 7,86 Еврейская автономная область 13.289 751 5,65 12.933 752 5,81 14.137 718 5,08 Чукотский автономный округ 1.842 242 13,14 1.550 226 14,58 1.785 217 12,16 г. Байконур 386 80 20,73 288 79 27,43 360 74 20,56

На севере у инвалидов почти двойная пенсия

Основной причиной инвалидности в подавляющем большинстве случаев являются общие заболевания. По России доля этой причины — 86%, в зависимости от региона она варьируется от 75% в Республике Тыва до 93% в Санкт-Петербурге. Второй по значимости является инвалидность с детства — в среднем по России она составляет 10% от всех случаев. Интересно, что минимум и максимум у тех же регионов, только вот в Санкт-Петербурге теперь самый низкий показатель — 5%, а в Тыве — самый высокий — 23%.

Остальные причины по России не превышают 1,4% (инвалидность по причине трудового увечья). Тем не менее в отдельных регионах можно встретить и более высокие показатели. К примеру, в той же Республике Коми инвалидность из-за трудового увечья — причина 3,7% всех случаев инвалидности. В 3% случаев в Калининградской области — заболевания, полученные в период военной службы. А вот 2,1% случаев инвалидности в Ростовской области связаны с профессиональными заболеваниями.

Численность по причинам инвалидности, 2018 год

Территория Всего Общее заболевание Трудовое увечье Профессиональное заболевание Военная травма Заболевание получено в период военной службы Заболевание получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС Заболевание, радиационно-обусл., получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС Заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы, связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС Заболевание связано с аварией на ПО «Маяк» Заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы, связано с аварией на ПО «Маяк» Заболевание связано с последствиями радиационных воздействий Заболевание, полученное при исполнении обязанностей военной службы, связано с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска Инвалид с детства Заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС Ранение (контузия, увечье), полученное при защите СССР Ранение (контузия, увечье), полученное при исполнении военной службы Заболевание, связанное с пребыванием на фронте Увечье, полученное в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы Заболевание, полученное при исполнении обязанностей военной службы Инвалидность с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями Российская Федерация 11.277.668 9.726.841 162.224 35.518 56.595 114.257 13.207 745 4.512 227 542 1.112 7.965 1.127.898 10 7.536 1.656 9.373 316 364 3.920 Центральный федеральный округ 3.294.276 2.929.732 36.219 8.979 14.095 38.125 3.141 154 1.592 29 172 284 2.159 250.227 1 3.767 492 2.788 140 117 968 Белгородская область 206.624 189.158 2.015 1.109 463 1.103 434 12 51 2 3 12 116 11.606 0 162 5 261 1 3 83 Брянская область 107.352 91.074 1.705 513 634 1.069 231 12 88 1 12 41 27 9.721 0 1.745 29 233 8 20 126 Владимирская область 125.721 113.173 1.248 251 265 836 155 2 35 0 4 0 19 9.413 0 40 1 194 2 3 70 Воронежская область 216.224 192.344 2.604 879 1.238 1.915 423 13 101 4 11 7 15 15.812 0 308 52 355 7 11 65 Ивановская область 78.650 68.548 850 71 216 733 86 4 51 1 0 6 4 7.913 0 8 10 118 1 4 15 Калужская область 76.793 66.593 971 175 296 751 110 4 75 0 1 12 53 7.453 0 107 19 87 17 3 12 Костромская область 60.273 52.216 795 86 352 1.040 95 6 12 1 0 0 1 5.443 0 18 2 128 0 1 75 Курская область 118.830 103.709 1.627 903 267 1.210 88 5 29 0 6 8 79 10.573 0 49 8 222 0 2 24 Липецкая область 118.451 104.988 1.503 1.615 363 754 170 4 57 2 4 2 9 8.639 0 30 13 257 6 2 23 Орловская область 61.877 51.814 1.043 204 361 1.333 54 5 146 0 7 10 44 6.556 0 66 3 110 3 12 23 Рязанская область 131.827 117.017 1.696 79 854 677 51 16 202 7 7 11 18 10.981 1 179 6 5 1 1 8 Смоленская область 75.604 62.896 1.316 480 580 1.153 176 0 1 0 0 1 3 8.821 0 50 0 1 20 0 20 Тамбовская область 110.025 98.371 1.066 66 405 1.384 149 6 436 0 3 4 51 7.789 0 41 79 80 8 20 57 Тверская область 97.734 85.350 1.351 329 280 760 69 4 10 1 2 11 12 9.269 0 46 3 159 2 5 59 Тульская область 147.544 129.162 1.838 1.451 586 1.600 392 9 82 0 6 15 28 11.728 0 260 10 249 3 4 78 Ярославская область 104.440 94.173 1.098 247 353 653 57 1 66 0 0 10 4 7.512 0 27 54 119 6 2 54 город Москва 1.030.051 940.845 7.638 245 4.364 14.991 292 34 112 5 87 65 1.015 59.183 0 489 95 81 34 14 109 Московская область 426.256 368.301 5.855 276 2.218 6.163 109 17 38 5 19 69 661 41.815 0 142 103 129 21 10 67 Северо-Западный федеральный округ 1.245.653 1.111.781 14.405 2.543 5.393 13.719 432 54 260 17 50 109 1.004 94.431 0 665 108 261 18 20 178 Республика Карелия 61.979 54.900 579 44 228 642 10 5 6 0 1 2 10 5.519 0 14 3 1 1 0 3 Республика Коми 62.179 50.523 2.306 125 251 550 14 1 8 1 3 3 75 8.290 0 17 0 1 2 2 6 Архангельская область 85.929 76.423 768 568 142 431 53 0 3 0 3 18 120 7.173 0 8 2 135 1 3 54 Ненецкий автономный округ 2.922 2.586 20 5 4 14 0 0 0 0 0 0 1 288 0 0 1 2 0 0 1 Вологодская область 97.419 84.143 1.906 48 539 1.200 15 3 21 3 2 7 16 9.474 0 21 5 5 1 1 7 Калининградская область 70.170 59.501 829 130 475 2.117 97 11 24 2 1 1 3 6.832 0 18 16 78 2 3 22 город Санкт-Петербург 589.069 547.556 3.820 662 2.118 5.672 145 21 132 9 28 31 580 27.747 0 267 74 27 10 6 68 Ленинградская область 139.972 120.625 1.846 867 881 2.181 81 12 53 2 9 31 105 12.927 0 291 6 8 1 1 8 Мурманская область 28.053 23.577 583 38 98 206 5 0 2 0 2 4 17 3.506 0 4 0 1 0 2 3 Новгородская область 59.699 52.074 908 21 314 338 7 1 7 0 1 8 15 5.975 0 13 0 3 0 0 2 Псковская область 48.262 39.873 840 35 343 368 5 0 4 0 0 4 62 6.700 0 12 1 0 0 2 4 Северо-Кавказский федеральный округ 883.957 747.760 8.535 1.601 6.750 8.379 1.938 44 272 11 34 28 276 106.711 2 272 32 786 9 10 208 Республика Дагестан 291.892 242.432 1.795 275 1.817 2.110 854 20 85 4 14 9 45 41.674 0 136 6 401 4 4 130 Республика Ингушетия 51.627 44.905 190 19 15 114 79 1 3 0 0 0 12 6.267 0 7 0 5 1 0 2 Кабардино-Балкарская Республика 56.478 48.136 603 125 296 442 339 1 31 0 0 1 18 6.324 0 31 12 104 0 0 9 Карачаево-Черкесская Республика 49.958 40.954 772 808 737 606 247 3 20 1 3 4 25 5.595 0 39 0 105 1 1 17 Республика Северная Осетия — Алания 66.537 57.496 777 134 744 638 302 4 17 2 5 0 6 6.207 0 9 1 158 0 2 27 Чеченская Республика 154.743 134.189 504 34 1.029 155 31 11 77 1 7 13 117 18.404 2 21 2 4 0 1 6 Ставропольский край 212.722 179.648 3.894 206 2.112 4.314 86 4 39 3 5 1 53 22.240 0 29 11 9 3 2 17 Южный федеральный округ 1.195.356 998.506 20.509 8.881 10.667 17.272 3.636 366 1.348 22 110 311 1.695 126.798 1 1.338 593 1.637 88 114 755 Республика Адыгея 33.755 28.281 544 23 434 521 41 2 8 0 4 0 35 3.847 0 4 1 2 0 1 5 Республика Калмыкия 21.255 16.711 335 51 177 156 318 1 18 0 3 9 23 3.380 0 11 4 42 0 1 9 Республика Крым 123.658 98.500 1.718 311 1.292 1.183 266 24 62 8 40 241 895 17.158 0 487 218 621 26 64 276 Краснодарский край 427.142 364.636 6.436 252 5.431 7.281 344 20 183 4 38 5 368 41.784 1 148 13 14 5 3 38 Астраханская область 43.356 35.711 511 68 145 334 176 3 7 0 0 4 8 6.268 0 14 4 82 1 6 11 Волгоградская область 174.152 145.148 3.022 760 898 2.637 124 294 634 4 6 4 88 19.675 0 137 191 233 39 8 162 Ростовская область 352.172 292.987 7.724 7.353 2.224 4.725 2.343 20 431 5 17 43 228 32.423 0 469 140 601 9 22 238 город Севастополь 19.866 16.532 219 63 66 435 24 2 5 1 2 5 50 2.263 0 68 22 42 8 9 16 Приволжский федеральный округ 2.217.764 1.904.867 37.755 4.491 10.109 18.550 2.082 63 495 29 122 134 1.394 234.125 3 698 227 1.463 35 42 834 Республика Башкортостан 254.125 216.951 3.874 82 1.176 1.389 27 5 36 4 35 16 549 29.924 1 33 5 9 1 2 6 Республика Марий Эл 63.140 54.126 949 312 149 577 132 7 37 9 50 0 4 6.599 0 15 1 140 2 1 29 Республика Мордовия 69.907 60.693 1.112 173 277 449 220 2 60 0 0 1 16 6.652 0 3 8 143 0 3 94 Республика Татарстан 283.609 248.442 3.905 361 917 1.479 275 8 51 3 2 53 66 27.099 0 64 11 531 2 11 309 Удмуртская Республика 104.677 86.519 1.820 24 537 1.029 17 2 36 2 2 2 36 14.598 2 28 2 1 4 1 4 Чувашская Республика 78.293 64.848 1.752 103 541 751 101 3 54 0 3 2 30 10.037 0 53 2 2 1 1 7 Кировская область 123.347 106.814 2.116 638 508 967 493 2 2 3 0 0 7 11.672 0 68 1 3 23 2 27 Нижегородская область 289.702 257.942 4.794 357 545 1.499 36 3 20 4 6 31 116 23.445 0 62 169 425 1 8 208 Оренбургская область 190.023 164.134 3.747 214 1.216 1.823 67 2 19 2 3 3 53 18.652 0 33 2 3 0 0 4 Пензенская область 96.260 84.267 1.149 110 323 654 208 6 32 0 1 13 22 9.147 0 23 6 184 0 6 94 Пермский край 204.485 172.210 2.654 995 706 1.915 310 2 17 1 4 4 168 25.437 0 29 1 3 0 2 6 Самарская область 212.238 178.035 4.879 321 1.591 3.166 53 6 28 0 9 2 274 23.709 0 105 2 6 0 1 5 Саратовская область 136.622 114.593 2.531 302 1.009 1.875 115 14 81 1 3 7 31 15.891 0 72 11 11 1 3 32 Ульяновская область 111.336 95.293 2.473 499 614 977 28 1 22 0 4 0 22 11.263 0 110 6 2 0 1 9 Уральский федеральный округ 721.495 610.320 11.802 1.658 3.298 4.271 1.048 23 107 110 25 92 243 86.563 1 323 18 1.239 1 16 274 Курганская область 73.343 63.950 746 152 154 267 151 3 8 16 3 36 42 7.606 1 10 1 108 0 1 88 Свердловская область 272.054 230.267 3.304 761 1.750 1.880 829 9 51 24 5 21 60 31.766 0 142 12 997 0 5 159 Тюменская область 93.744 77.347 1.824 58 376 385 17 1 8 1 3 13 17 13.638 0 14 2 5 1 6 10 Ханты-Мансийский автономный округ 48.549 41.143 803 226 70 183 10 0 2 1 1 3 71 5.890 0 23 1 91 0 1 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 13.450 11.266 255 26 13 52 4 2 0 0 0 0 8 1.791 0 1 0 20 0 0 6 Челябинская область 220.355 186.347 4.870 435 935 1.504 37 8 38 68 13 19 45 25.872 0 133 2 18 0 3 7 Сибирский федеральный округ 1.370.972 1.136.570 26.052 6.161 5.487 11.097 900 35 431 8 27 120 1.040 180.607 1 451 173 1.003 24 32 564 Республика Алтай 21.873 18.814 273 3 78 224 2 0 1 0 0 0 31 2.441 0 0 0 5 0 0 1 Республика Бурятия 73.721 61.296 897 231 177 418 7 0 1 1 1 15 106 10.342 0 7 7 119 7 2 77 Республика Тыва 20.516 15.296 249 12 85 166 0 0 0 0 0 4 50 4.634 0 0 1 2 5 1 2 Республика Хакасия 27.803 22.551 464 63 65 159 38 0 2 0 0 4 22 4.318 0 13 1 60 0 0 42 Алтайский край 175.193 145.370 3.656 95 1.235 1.719 39 8 44 1 1 17 188 22.692 0 73 0 6 2 0 6 Кемеровская область 222.153 188.437 5.481 2.681 459 1.166 123 7 17 1 2 19 107 23.204 0 28 5 280 1 0 131 Новосибирская область 183.657 153.257 3.438 228 1.082 1.826 41 8 99 2 2 12 89 23.420 0 57 12 44 1 6 15 Омская область 125.281 105.844 1.647 326 398 1.020 399 2 16 0 1 11 19 15.144 0 33 18 231 2 5 163 Томская область 53.357 44.305 774 487 144 295 113 0 16 0 1 2 2 7.089 1 22 8 86 1 3 7 Красноярский край 179.131 144.584 3.815 1.577 770 2.035 123 6 227 1 11 32 207 25.274 0 159 103 75 3 7 49 Иркутская область 209.723 170.558 4.567 272 861 1.675 7 1 7 1 7 4 212 31.430 0 54 9 11 1 2 14 Забайкальский край 78.564 66.258 791 186 133 394 8 3 1 1 1 0 7 10.619 0 5 9 84 1 6 57 Дальневосточный федеральный округ 348.195 287.048 6.946 1.204 796 2.838 30 6 6 1 2 34 154 48.396 1 21 13 196 1 13 139 Республика Саха (Якутия) 51.769 40.436 1.357 484 138 190 9 0 0 0 0 11 30 9.087 0 8 0 1 0 1 1 Приморский край 109.535 90.794 3.103 226 326 708 7 3 2 1 2 2 44 14.280 0 4 3 6 1 4 14 Хабаровский край 67.315 55.687 1.007 144 152 727 2 2 1 0 0 18 51 9.398 1 3 3 70 0 2 45 Амурская область 65.679 55.953 752 199 78 852 8 0 0 0 0 0 2 7.711 0 3 2 65 0 3 44 Камчатский край 13.260 11.405 151 1 25 128 0 1 0 0 0 1 6 1.520 0 2 0 9 0 1 6 Магаданская область 4.961 3.936 72 13 9 23 0 0 2 0 0 1 5 884 0 0 0 12 0 0 2 Сахалинская область 21.232 17.053 332 108 44 126 2 0 1 0 0 1 13 3.497 0 1 5 21 0 2 20 Еврейская автономная область 12.538 10.531 139 16 19 73 1 0 0 0 0 0 3 1.737 0 0 0 11 0 0 7 Чукотский автономный округ 1.600 1.253 33 13 5 11 1 0 0 0 0 0 0 282 0 0 0 1 0 0 0 город Байконур 306 257 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 40 0 1 0 0 0 0 0

А вот средний размер назначенных пенсий в зависимости от региона отличается достаточно сильно. По данным на 1 января 2019 года, по России средняя пенсия у людей с ограниченными возможностями равна 9 279 рублям. Зафиксированный минимум — в Кабардино-Балкарии, здесь инвалиды в среднем получают 7 621 рубль. Невысокие показатели также в Тамбовской области — 8 054 рубля, в Воронежской области — в 8 074 рубля, в Волгоградской области — 8159 рублей.

Рекордный показатель — почти в два раза выше среднего по России — в Чукотском автономном округе — 18,1 тысячи рублей. Кроме того, больше 14 тысяч рублей получают инвалиды и в других северных регионах. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель равен 15,3 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе — 14,9 тысячи рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 14,4 тысячи рублей, а в Магаданской области — 14,3 тысячи рублей.

Показатели Москвы и Санкт-Петербурга совсем немного выше общероссийских — около 9,5 и 9,6 тысячи рублей соответственно. В Татарстане инвалиды в среднем получают 9,2 тысячи рублей, и это самый высокий показатель среди регионов ПФО. Второе место по округу — у Башкортостана — 9,1 тысячи рублей.

Средний размер назначенных пенсий по инвалидности, на 1 января 2019 года



2016 2017 2018 2019

на 1 января на 1 января на 1 января на 1 января Российская Федерация 8.040,1 13.253,7 8.807,4 9.278,6 Центральный федеральный округ 7.790,1 12.993,1 8.517,2 8.940,9 Белгородская область 7.898 13.122,6 8.580,3 8.961,4 Брянская область 7.164,1 12.399,5 7.887,2 8.298,3 Владимирская область 7.636,3 12.864,1 8.384,7 8.809,8 Воронежская область 7.075,4 12.267,4 7.715,8 8.074,4 Ивановская область 7.149 12.361,9 7.870,3 8.314 Калужская область 7.649,5 12.880,1 8.377,6 8.803,3 Костромская область 7.323,1 12.540,4 8.005,5 8.347,3 Курская область 7.290,1 12.547,2 8.032,4 8.423,4 Липецкая область 7.482,5 12.665,9 8.147,6 8.554,2 Московская область 8.206,4 13.452,4 9.006,9 9.476,9 Орловская область 7.408,9 12.587,6 8.031,8 8.417,9 Рязанская область 7.560,8 12.764,4 8.257,7 8.654,6 Смоленская область 7.183,2 12.362 7.829,2 8.206,9 Тамбовская область 7.082,3 12.261,7 7.708 8.053,5 Тверская область 7.308,3 12.530,4 8.074,1 8.519,4 Тульская область 7.643 12.823,4 8.280,9 8.648 Ярославская область 7.730,6 12.950 8.456,9 8.878,9 город Москва 8.371,6 13.503,4 9.086,7 9.537,2 Северо-Западный федеральный округ 8.451,9 13.690,9 9.253 9.694,5 Республика Карелия 9.256 14.451 10.097,1 10.580,2 Республика Коми 10.178,1 15.398,9 11.049,3 11.606,8 Архангельская область 9.802,2 15.083 10.743,4 11.322,7 Ненецкий автономный округ 12.726,3 18.123,3 14.052,1 14.865,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 9.677,3 14.950,7 10.604,7 11.166,3 Вологодская область 8.328,5 13.520,6 9.083,1 9.528,4 Калининградская область 7.372,1 12.622,8 8.094,4 8.504,7 Ленинградская область 8.023,6 13.280,1 8.830,4 9.206,1 Мурманская область 10.505,8 15.767,7 11.507 12.154 Новгородская область 7.692,9 12.919,1 8.405,4 8.821,9 Псковская область 7.227 12.445,9 7.944,9 8.340,8 город Санкт-Петербург 8.390,4 13.626,3 9.163,6 9.573,3 Южный федеральный округ (с 29.07.2016)

12.760,1 8.171,9 8.507,7 Республика Адыгея 7.449,9 12.631,3 8.026,5 8.432,3 Республика Калмыкия 7.293 12.507,6 8.004,7 8.401,7 Республика Крым 8.954,8 13.897,1 8.992,8 9.146,5 Краснодарский край 7.450 12.622 8.075,7 8.481,3 Астраханская область 7.075,5 12.303 7.833,4 8.239,9 Волгоградская область 7.103,1 12.306 7.790,1 8.158,8 Ростовская область 7.490,5 12.706,9 8.156,9 8.475,5 город Севастополь 8.876 13.653,6 8.767,5 8.904,5 Южный федеральный округ (с 2010 года) 7.389,6





Северо-Кавказский федеральный округ 8.214,9 13.450,1 9.205,4 9.870,5 Республика Дагестан 7.812,1 13.063,4 8.672,3 9.165,1 Республика Ингушетия 9.309,1 14.423,4 10.281,8 11.260,8 Кабардино-Балкарская Республика 6.401 11.867,1 7.259,3 7.621,3 Карачаево-Черкесская Республика 8.273,9 13.475,4 9.042 9.512,7 Республика Северная Осетия — Алания 7.319,6 12.474,5 7.875,7 8.188 Чеченская Республика 9.602,8 14.784,8 11.006,5 12.010 Ставропольский край 7.268,4 12.421,5 7.835,2 8.167,1 Приволжский федеральный округ 7.690,4 12.904 8.407,1 8.835 Республика Башкортостан 7.844,2 13.079,1 8.637,7 9.105,5 Республика Марий Эл 7.228,2 12.390,6 7.854,2 8.272,8 Республика Мордовия 7.419,3 12.626,1 8.071 8.473,4 Республика Татарстан 8.025,6 13.243,9 8.736,1 9.190,4 Удмуртская Республика 8.351,2 13.526 9.035,1 9.503,2 Чувашская Республика 7.108,3 12.318,3 7.809,5 8.195,7 Пермский край 7.977,2 13.204,6 8.798 9.238,5 Кировская область 7.638,2 12.878,5 8.415,6 8.899,1 Нижегородская область 7.520,3 12.745,2 8.261,5 8.679,7 Оренбургская область 7.910,6 13.141,9 8.680,3 9.144,5 Пензенская область 7.233,1 12.468 7.989,5 8.384,6 Самарская область 7.768,8 12.971,8 8.405,6 8.773 Саратовская область 7.239,2 12.445,4 7.926,4 8.342,4 Ульяновская область 7.232,6 12.431,8 7.917,4 8.328,5 Уральский федеральный округ 8.808,2 14.082 9.684,8 10.190,4 Курганская область 7.796,2 13.065,3 8.598 9.035,5 Свердловская область 8.456,8 13.716,9 9.271,7 9.757,6 Тюменская область 10.380,7 15.704,1 11.431,5 12.002,4 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 12.592,3 17.971,6 13.698,7 14.379,3 Ямало-Ненецкий автономный округ 13.551 18.968,3 14.682,1 15.261,5 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 8.024,4 13.170,2 8.808,3 9.246,1 Челябинская область 8.061,9 13.296,1 8.849 9.328,5 Сибирский федеральный округ 8.419,4 13.644,7 9.179,9

Республика Алтай 9.199,7 14.478,9 10.086 10.614,1 Республика Бурятия 7.550,1 12.782,6 8.325,5 8.823,5 Республика Тыва 10.240,7 15.488,5 11.383,9 12.005,7 Республика Хакасия 8.754 14.062,7 9.695,4 10.229,5 Алтайский край 7.776,3 12.991,9 8.472 8.900,7 Забайкальский край 7.902,8 13.117 8.664,9 9.090,9 Красноярский край 8.804,4 13.992,1 9.513,9 10.040,7 Иркутская область 8.711,7 13.894,8 9.415,3 9.866,1 Кемеровская область 8.962,6 14.189,7 9.730,6 10.173,9 Новосибирская область 8.062,1 13.302,3 8.796,1 9.245,7 Омская область 7.706,6 12.959,6 8.462,6 8.878,9 Томская область 9.057,8 14.344,9 9.946 10.436,2 Дальневосточный федеральный округ 9.757,9 15.014,4 10.650,5

Республика Саха (Якутия) 12.475,1 17.716,6 13.405,6 13.970,4 Камчатский край 11.063 16.524,6 12.240 12.810,7 Приморский край 8.212 13.427,1 8.947,1 9.380,3 Хабаровский край 9.133 14.379,4 10.007,5 10.509,4 Амурская область 8.685,5 13.876,2 9.415,4 9.856,2 Магаданская область 12.552,3 17.932,9 13.585,5 14.332,5 Сахалинская область 10.868 16.156,3 11.867 12.490,9 Еврейская автономная область 7.842 13.071,9 8.671,6 9.243,7 Чукотский автономный округ 16.071,6 21.322,2 17.395,1 18.083,6 Крымский федеральный округ 8.946,6





Дальневосточный федеральный округ ( с 03.11.2018)





10.517,9 Сибирский федеральный округ (c 03.11.2018)





9.742,2