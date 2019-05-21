Инвалиды России: молодой Кавказ и несовершеннолетнее Приморье
Обзор российских регионов по численности и обеспеченности пенсиями инвалидов
«Реальное время» анализирует, как живется инвалидам в России. Мы узнали о том, в каких регионах их больше всего, какие причины инвалидности наиболее распространены, а также где самые большие пенсии.
Нижегородская область опередила Башкирию и Татарстан по числу инвалидов
По данным, полученным аналитической службой «Реального времени», на 2018 год в России было около 12,1 млн инвалидов. Основная часть из них — инвалиды второй группы, таких в России 46%, или 5,55 млн человек. Еще 37% (или 4,44 млн человек) относятся к третьей группе. Инвалидов первой группы меньше всего — 12%, или 1,47 млн человек.
Приволжский федеральный округ — второй по численности людей с ограниченными физическими возможностями после Центрального федерального округа. ЦФО, в свою очередь, лидирует «благодаря» показателю крупнейшего субъекта страны — Москвы. В столице — 1,09 млн инвалидов. Это больше, чем, например, во всем Северо-Кавказском или Уральском федеральном округе. В целом в лидерах по численности ожидаемо крупнейшие субъекты страны. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург с 622 тысячами, Московская область с 450 тысячами и Краснодарский край с 447 тысячами.
В Приволжском федеральном округе больше всего людей с ограниченными возможностями оказалось в третьем по населению регионе округа — Нижегородской области, здесь их 309 тысяч человек. По числу инвалидов регион занимает седьмое место по России. Следом за ним в ПФО — Татарстан с 302 тысячами (восьмое место по России). Третье место по округу и десятое по России занимает Башкортостан с 277 тысячами человек.
|
|2017
|2017
|2017
|2017
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|
|I группа
|II группа
|III группа
|Всего
|I группа
|II группа
|III группа
|Всего
|Доля — I группа
|Доля — II группа
|Доля — III группа
|Российская Федерация
|1.309
|5.921
|4.395
|12.261
|1.466
|5.552
|4.442
|12.111
|12%
|46%
|37%
|Центральный федеральный округ
|309
|1.807
|1.292
|3.532
|378
|1.667
|1.314
|3.486
|11%
|48%
|38%
|Белгородская область
|15
|129
|79
|228
|16
|120
|79
|220
|7%
|55%
|36%
|Брянская область
|12
|49
|51
|115
|12
|46
|51
|113
|11%
|41%
|45%
|Владимирская область
|15
|63
|55
|138
|17
|56
|56
|134
|13%
|42%
|42%
|Воронежская область
|20
|110
|92
|227
|25
|100
|93
|225
|11%
|44%
|41%
|Ивановская область
|10
|41
|32
|86
|11
|38
|32
|84
|13%
|45%
|38%
|Калужская область
|8
|31
|39
|82
|9
|30
|39
|81
|11%
|37%
|48%
|Костромская область
|6
|31
|27
|67
|7
|28
|27
|65
|11%
|43%
|42%
|Курская область
|11
|52
|57
|125
|12
|50
|58
|125
|10%
|40%
|46%
|Липецкая область
|13
|60
|52
|129
|15
|55
|52
|126
|12%
|44%
|41%
|Московская область
|0
|0
|0
|0
|53
|206
|168
|450
|12%
|46%
|37%
|Орловская область
|6
|37
|22
|68
|7
|34
|22
|66
|11%
|52%
|33%
|Рязанская область
|16
|86
|37
|143
|16
|82
|38
|139
|12%
|59%
|27%
|Смоленская область
|10
|38
|31
|82
|10
|37
|31
|81
|12%
|46%
|38%
|Тамбовская область
|11
|57
|48
|120
|14
|51
|49
|117
|12%
|44%
|42%
|Тверская область
|10
|48
|46
|108
|10
|45
|45
|105
|10%
|43%
|43%
|Тульская область
|15
|73
|66
|158
|15
|70
|66
|155
|10%
|45%
|43%
|Ярославская область
|10
|61
|42
|116
|11
|56
|41
|112
|10%
|50%
|37%
|Город Москва столица Российской Федерации, город федерального значения
|121
|840
|516
|1.539
|118
|563
|367
|1.088
|11%
|52%
|34%
|Северо-Западный федеральный округ
|202
|699
|422
|1.369
|205
|651
|424
|1.327
|15%
|49%
|32%
|Республика Карелия
|9
|38
|20
|69
|8
|35
|21
|66
|12%
|53%
|32%
|Республика Коми
|8
|27
|28
|68
|9
|26
|29
|67
|13%
|39%
|43%
|Архангельская область
|12
|36
|42
|95
|13
|34
|43
|95
|14%
|36%
|45%
|Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
|0
|1
|1
|3
|1
|1
|1
|3
|33%
|33%
|33%
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|12
|35
|41
|92
|12
|33
|42
|92
|13%
|36%
|46%
|Вологодская область
|12
|51
|41
|108
|12
|48
|42
|106
|11%
|45%
|40%
|Калининградская область
|9
|36
|30
|78
|16
|27
|29
|75
|21%
|36%
|39%
|Ленинградская область
|0
|0
|0
|0
|17
|70
|56
|148
|11%
|47%
|38%
|Мурманская область
|6
|12
|11
|32
|6
|12
|11
|31
|19%
|39%
|35%
|Новгородская область
|9
|31
|25
|67
|8
|29
|25
|65
|12%
|45%
|38%
|Псковская область
|6
|24
|20
|53
|6
|23
|20
|52
|12%
|44%
|38%
|Город Санкт-Петербург, город федерального значения
|132
|444
|204
|800
|110
|347
|148
|622
|18%
|56%
|24%
|Южный федеральный округ (с 29.07.2016)
|127
|644
|445
|1.273
|134
|620
|450
|1.264
|11%
|49%
|36%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|4
|18
|12
|36
|3
|18
|13
|36
|8%
|50%
|36%
|Республика Калмыкия
|3
|8
|11
|24
|4
|7
|11
|24
|17%
|29%
|46%
|Республика Крым
|12
|55
|56
|129
|12
|53
|58
|130
|9%
|41%
|45%
|Краснодарский край
|51
|227
|144
|443
|54
|222
|148
|447
|12%
|50%
|33%
|Астраханская область
|8
|19
|18
|49
|8
|18
|18
|48
|17%
|38%
|38%
|Волгоградская область
|18
|89
|80
|195
|20
|82
|76
|186
|11%
|44%
|41%
|Ростовская область
|29
|219
|115
|376
|31
|211
|117
|372
|8%
|57%
|31%
|Город федерального значения Севастополь
|2
|9
|8
|21
|2
|9
|9
|21
|10%
|43%
|43%
|Северо-Кавказский федеральный округ
|97
|510
|247
|1.001
|114
|504
|254
|1.020
|11%
|49%
|25%
|Республика Дагестан
|38
|151
|87
|319
|52
|142
|90
|330
|16%
|43%
|27%
|Республика Ингушетия*
|6
|38
|7
|66
|5
|38
|7
|65
|8%
|58%
|11%
|Кабардино-Балкарская Республика
|7
|23
|27
|62
|7
|22
|28
|61
|11%
|36%
|46%
|Карачаево-Черкесская Республика
|6
|36
|8
|53
|6
|35
|8
|53
|11%
|66%
|15%
|Республика Северная Осетия — Алания
|7
|37
|21
|69
|10
|35
|22
|70
|14%
|50%
|31%
|Чеченская Республика*
|10
|110
|21
|208
|10
|116
|21
|212
|5%
|55%
|10%
|Ставропольский край
|23
|114
|76
|224
|24
|116
|78
|229
|10%
|51%
|34%
|Приволжский федеральный округ
|249
|1.131
|929
|2.413
|270
|1.063
|935
|2.376
|11%
|45%
|39%
|Республика Башкортостан
|24
|111
|132
|283
|25
|105
|131
|277
|9%
|38%
|47%
|Республика Марий Эл
|8
|34
|24
|68
|8
|31
|25
|67
|12%
|46%
|37%
|Республика Мордовия
|8
|32
|32
|74
|11
|28
|32
|74
|15%
|38%
|43%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|29
|143
|118
|305
|40
|128
|119
|302
|13%
|42%
|39%
|Удмуртская Республика
|18
|45
|44
|113
|18
|43
|45
|112
|16%
|38%
|40%
|Чувашская Республика — Чувашия
|10
|29
|41
|84
|10
|28
|42
|85
|12%
|33%
|49%
|Пермский край
|25
|112
|81
|227
|26
|104
|81
|220
|12%
|47%
|37%
|Кировская область
|15
|55
|60
|135
|15
|52
|60
|131
|11%
|40%
|46%
|Нижегородская область
|29
|182
|93
|315
|30
|172
|95
|309
|10%
|56%
|31%
|Оренбургская область
|22
|116
|64
|210
|22
|110
|64
|205
|11%
|54%
|31%
|Пензенская область
|12
|38
|49
|102
|14
|35
|49
|102
|14%
|34%
|48%
|Самарская область
|19
|121
|82
|232
|20
|116
|82
|228
|9%
|51%
|36%
|Саратовская область
|18
|69
|52
|146
|20
|65
|53
|145
|14%
|45%
|37%
|Ульяновская область
|11
|47
|57
|120
|11
|46
|57
|119
|9%
|39%
|48%
|Уральский федеральный округ
|89
|325
|331
|795
|99
|303
|330
|782
|13%
|39%
|42%
|Курганская область
|8
|31
|37
|79
|8
|30
|38
|79
|10%
|38%
|48%
|Свердловская область
|35
|131
|116
|299
|42
|118
|116
|294
|14%
|40%
|39%
|Тюменская область
|21
|67
|73
|176
|23
|62
|71
|171
|13%
|36%
|42%
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
|8
|22
|22
|57
|9
|19
|20
|54
|17%
|35%
|37%
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|2
|6
|6
|16
|2
|5
|6
|16
|13%
|31%
|38%
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|11
|39
|45
|103
|12
|38
|45
|101
|12%
|38%
|45%
|Челябинская область
|26
|97
|105
|241
|26
|93
|105
|238
|11%
|39%
|44%
|Сибирский федеральный округ
|179
|634
|591
|1.487
|201
|591
|599
|1.476
|14%
|40%
|41%
|Дальневосточный федеральный округ
|56
|171
|138
|390
|65
|153
|136
|380
|17%
|40%
|36%
|Республика Алтай
|5
|10
|7
|23
|6
|10
|7
|24
|25%
|42%
|29%
|Республика Бурятия
|10
|35
|28
|79
|10
|34
|29
|79
|13%
|43%
|37%
|Республика Тыва
|3
|9
|9
|23
|3
|9
|9
|23
|13%
|39%
|39%
|Республика Хакасия
|6
|10
|13
|31
|9
|7
|13
|31
|29%
|23%
|42%
|Алтайский край
|26
|78
|77
|191
|27
|74
|78
|189
|14%
|39%
|41%
|Забайкальский край
|11
|40
|30
|86
|11
|39
|31
|86
|13%
|45%
|36%
|Красноярский край
|24
|88
|70
|194
|26
|83
|70
|191
|14%
|43%
|37%
|Иркутская область
|25
|92
|96
|226
|25
|89
|98
|225
|11%
|40%
|44%
|Кемеровская область
|29
|103
|101
|246
|38
|89
|101
|241
|16%
|37%
|42%
|Новосибирская область
|20
|82
|83
|194
|22
|78
|85
|194
|11%
|40%
|44%
|Омская область
|13
|62
|54
|136
|17
|56
|54
|135
|13%
|41%
|40%
|Томская область
|7
|24
|24
|58
|7
|23
|24
|58
|12%
|40%
|41%
|Республика Саха (Якутия)
|11
|17
|23
|57
|11
|17
|24
|58
|19%
|29%
|41%
|Камчатский край
|2
|6
|6
|15
|2
|5
|6
|15
|13%
|33%
|40%
|Приморский край
|18
|53
|44
|121
|17
|51
|44
|117
|15%
|44%
|38%
|Хабаровский край
|10
|35
|28
|79
|13
|30
|26
|74
|18%
|41%
|35%
|Амурская область
|8
|40
|21
|73
|14
|32
|21
|71
|20%
|45%
|30%
|Магаданская область
|1
|2
|2
|5
|1
|2
|2
|6
|17%
|33%
|33%
|Сахалинская область
|4
|10
|8
|24
|5
|9
|7
|23
|22%
|39%
|30%
|Еврейская автономная область
|1
|6
|6
|14
|2
|6
|5
|14
|14%
|43%
|36%
|Чукотский автономный округ
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|0%
|50%
|50%
На Кавказе инвалиды молоды, а на севере их мало
Говоря про структуру состава инвалидов, отметим, что большая их часть — женщины. В среднем по России их около 57%. В общей численности населения страны также преобладают женщины, но их лишь 53%, так что инвалидность несколько более распространена среди женского пола.
Можно отметить и значительные различия по проценту инвалидов от общей численности населения в зависимости от региона. По всей стране людей с ограниченными возможностями — 9,65%. Однако в 15 регионах этот показатель превышает 12%. Самая высокая доля инвалидов — в не слишком похожих друг на друга регионах: Чечне и Белгородской области (17,23 и 16,37%), а также в Ингушетии (15,6%), Республике Алтай (14,48%) и Рязанской области (14,23%).
Меньше 8% инвалидов — в 18 регионах. Рекордсменами тут являются автономные округа Тюменской области: в Ямало-Ненецком автономном округе их всего 3,4%, в Ханты-Мансийском — 3,93%. Кроме того, низкий процент людей с инвалидностью и в других северных регионах: в Магаданской области — 4,35%, в Чукотском автономном округе — 4,36%, в Мурманской области — 4,69%.
В Татарстане доля инвалидов чуть ниже средней по стране — 9,25%. Лидером среди регионов ПФО является Марий Эл — 11,81%, также высокие показатели: в Ульяновской области — 10,91% и в Мордовии — 10,45%. Для сравнения, в Москве доля инвалидов составляет 9,88%.
|Всего, декабрь 2018 г.
|Процент инвалидизации, декабрь 2018 г.
|Мужчины, декабрь 2018 г.
|Женщины, декабрь 2018 г.
|Доля женщин
|Всего, декабрь 2017 г.
|
Процент инвалидизации, декабрь 2017 г.
|Мужчины, декабрь 2017 г.
|Женщины, декабрь 2017 г.
|Всего, декабрь 2016 г.
|Процент инвалидизации, декабрь 2016 г.
|Мужчины, декабрь 2016 г.
|Женщины, декабрь 2016 г.
|Чеченская Республика
|154.743
|17,23
|56.927
|97.816
|63%
|146.459
|10,50
|54.558
|91.901
|141.194
|10,13
|53.243
|87.951
|Белгородская область
|206.624
|16,37
|77.396
|129.228
|63%
|215.173
|13,88
|79.850
|135.323
|224.114
|14,46
|82.772
|141.342
|Республика Ингушетия
|51.627
|15,59
|20.601
|31.026
|60%
|50.626
|10,71
|20.189
|30.437
|49.283
|10,42
|19.644
|29.639
|Республика Алтай
|21.873
|14,48
|9.109
|12.764
|58%
|22.551
|10,48
|9.350
|13.201
|23.075
|10,72
|9.496
|13.579
|Рязанская область
|131.827
|14,23
|53.726
|78.101
|59%
|135.276
|11,97
|54.802
|80.474
|139.081
|12,31
|56.180
|82.901
|Карачаево-Черкесская Республика
|49.958
|13,90
|23.663
|26.295
|53%
|49.698
|10,62
|23.541
|26.157
|49.557
|10,59
|23.562
|25.995
|Республика Дагестан
|291.892
|13,40
|130.635
|161.257
|55%
|284.537
|9,44
|126.269
|158.268
|273.998
|9,09
|122.070
|151.928
|город Санкт-Петербург
|589.069
|13,23
|189.098
|399.971
|68%
|605.169
|11,58
|191.935
|413.234
|624.568
|11,95
|196.298
|428.270
|Курская область
|118.830
|13,09
|53.459
|65.371
|55%
|120.169
|10,73
|53.605
|66.564
|121.047
|10,81
|53.752
|67.295
|Тамбовская область
|110.025
|12,80
|44.163
|65.862
|60%
|113.243
|10,78
|45.061
|68.182
|117.273
|11,17
|46.183
|71.090
|Липецкая область
|118.451
|12,69
|49.589
|68.862
|58%
|121.740
|10,53
|50.716
|71.024
|125.448
|10,85
|52.105
|73.343
|Республика Карелия
|61.979
|12,49
|23.459
|38.520
|62%
|63.950
|10,15
|23.819
|40.131
|66.524
|10,56
|24.435
|42.089
|Республика Северная Осетия — Алания
|66.537
|12,37
|29.507
|37.030
|56%
|67.010
|9,52
|29.670
|37.340
|68.001
|9,66
|29.935
|38.066
|Оренбургская область
|190.023
|12,33
|77.917
|112.106
|59%
|196.196
|9,84
|79.842
|116.354
|203.720
|10,21
|82.612
|121.108
|Северо-Кавказский федеральный округ
|883.957
|12,31
|382.545
|501.412
|57%
|872.794
|8,98
|377.193
|495.601
|862.671
|8,88
|373.839
|488.832
|Новгородская область
|59.699
|12,21
|23.365
|36.334
|61%
|62.099
|10,09
|23.986
|38.113
|64.650
|10,50
|24.781
|39.869
|Кировская область
|123.347
|11,99
|51.766
|71.581
|58%
|127.093
|9,80
|52.707
|74.386
|130.882
|10,09
|53.742
|77.140
|Тульская область
|147.544
|11,85
|62.791
|84.753
|57%
|150.567
|10,00
|63.804
|86.763
|154.396
|10,25
|65.377
|89.019
|Республика Марий Эл
|63.140
|11,81
|27.340
|35.800
|57%
|64.180
|9,36
|27.598
|36.582
|65.899
|9,61
|28.105
|37.794
|Костромская область
|60.273
|11,75
|26.563
|33.710
|56%
|62.327
|9,57
|27.254
|35.073
|64.632
|9,92
|28.078
|36.554
|Иркутская область
|209.723
|11,46
|94.145
|115.578
|55%
|212.735
|8,82
|94.833
|117.902
|215.790
|8,94
|95.786
|120.004
|Воронежская область
|216.224
|11,21
|94.429
|121.795
|56%
|218.157
|9,35
|94.624
|123.533
|221.815
|9,51
|95.755
|126.060
|Владимирская область
|125.721
|11,17
|51.116
|74.605
|59%
|129.352
|9,26
|51.998
|77.354
|133.998
|9,59
|53.441
|80.557
|Курганская область
|73.343
|11,03
|33.302
|40.041
|55%
|75.280
|8,73
|34.083
|41.197
|76.259
|8,85
|34.400
|41.859
|Нижегородская область
|289.702
|11,00
|112.996
|176.706
|61%
|296.918
|9,11
|114.058
|182.860
|305.607
|9,37
|115.669
|189.938
|Северо-Западный федеральный округ
|1.245.653
|10,97
|459.507
|786.146
|63%
|1.279.228
|9,23
|467.275
|811.953
|1.319.875
|9,53
|478.127
|841.748
|Брянская область
|107.352
|10,92
|46.914
|60.438
|56%
|109.404
|8,93
|47.656
|61.748
|110.975
|9,05
|48.231
|62.744
|Ульяновская область
|111.336
|10,91
|50.054
|61.282
|55%
|113.727
|9,04
|50.722
|63.005
|116.316
|9,25
|51.525
|64.791
|Амурская область
|65.679
|10,62
|27.818
|37.861
|58%
|67.214
|8,34
|28.197
|39.017
|69.299
|8,60
|28.894
|40.405
|Кемеровская область
|222.153
|10,52
|98.523
|123.630
|56%
|228.588
|8,41
|101.119
|127.469
|235.097
|8,65
|103.863
|131.234
|Вологодская область
|97.419
|10,51
|40.723
|56.696
|58%
|101.642
|8,56
|42.232
|59.410
|105.838
|8,91
|43.663
|62.175
|Республика Мордовия
|69.907
|10,45
|31.194
|38.713
|55%
|71.000
|8,79
|31.460
|39.540
|72.326
|8,96
|32.009
|40.317
|Ростовская область
|352.172
|10,27
|166.717
|185.455
|53%
|359.276
|8,48
|169.567
|189.709
|364.545
|8,61
|171.884
|192.661
|Республика Бурятия
|73.721
|10,21
|34.681
|39.040
|53%
|73.679
|7,50
|34.431
|39.248
|74.215
|7,56
|34.584
|39.631
|Центральный федеральный округ
|3.294.276
|10,20
|1.330.576
|1.963.700
|60%
|3.358.730
|8,59
|1.341.715
|2.017.015
|3.438.423
|8,79
|1.363.905
|2.074.518
|Ярославская область
|104.440
|10,18
|41.360
|63.080
|60%
|108.468
|8,53
|42.620
|65.848
|112.954
|8,88
|44.185
|68.769
|Республика Тыва
|20.516
|10,17
|10.151
|10.365
|51%
|20.454
|6,48
|10.151
|10.303
|20.386
|6,46
|10.149
|10.237
|Республика Калмыкия
|21.255
|10,16
|10.989
|10.266
|48%
|21.653
|7,77
|11.156
|10.497
|22.192
|7,96
|11.435
|10.757
|Орловская область
|61.877
|10,13
|27.481
|34.396
|56%
|63.533
|8,36
|28.000
|35.533
|65.779
|8,66
|28.851
|36.928
|Еврейская автономная область
|12.538
|10,05
|5.315
|7.223
|58%
|12.933
|7,79
|5.411
|7.522
|13.410
|8,07
|5.628
|7.782
|Пермский край
|204.485
|10,04
|85.454
|119.031
|58%
|210.922
|8,01
|87.455
|123.467
|217.909
|8,27
|89.697
|128.212
|город Москва
|1.030.051
|9,88
|377.828
|652.223
|63%
|1.048.183
|8,50
|378.256
|669.927
|1.071.513
|8,69
|383.204
|688.309
|Забайкальский край
|78.564
|9,78
|33.964
|44.600
|57%
|80.650
|7,45
|34.513
|46.137
|82.780
|7,64
|35.187
|47.593
|Архангельская область
|85.929
|9,75
|36.946
|48.983
|57%
|87.456
|7,74
|37.394
|50.062
|89.260
|7,90
|38.024
|51.236
|Российская Федерация
|11.277.668
|9,65
|4.800.947
|6.476.721
|57%
|11.460.266
|7,82
|4.840.063
|6.620.203
|11.688.726
|7,98
|4.908.641
|6.780.085
|Смоленская область
|75.604
|9,63
|33.371
|42.233
|56%
|77.718
|8,11
|34.063
|43.655
|79.842
|8,33
|34.713
|45.129
|Краснодарский край
|427.142
|9,60
|190.743
|236.399
|55%
|423.880
|7,69
|188.436
|235.444
|423.819
|7,69
|187.766
|236.053
|Ставропольский край
|212.722
|9,59
|93.831
|118.891
|56%
|217.614
|7,77
|95.517
|122.097
|223.038
|7,96
|97.601
|125.437
|Республика Коми
|62.179
|9,53
|27.972
|34.207
|55%
|63.516
|7,41
|28.512
|35.004
|65.149
|7,60
|29.171
|35.978
|Республика Адыгея
|33.755
|9,48
|15.981
|17.774
|53%
|34.195
|7,57
|16.082
|18.113
|34.604
|7,66
|16.152
|18.452
|Ивановская область
|78.650
|9,47
|33.527
|45.123
|57%
|80.575
|7,82
|34.142
|46.433
|83.139
|8,07
|35.130
|48.009
|Алтайский край
|175.193
|9,44
|77.388
|97.805
|56%
|178.967
|7,53
|78.503
|100.464
|183.732
|7,73
|79.997
|103.735
|Приволжский федеральный округ
|2.217.764
|9,43
|962.784
|1.254.980
|57%
|2.268.415
|7,64
|976.802
|1.291.613
|2.327.514
|7,84
|994.957
|1.332.557
|Тверская область
|97.734
|9,34
|42.770
|54.964
|56%
|99.999
|7,66
|43.455
|56.544
|103.612
|7,94
|44.712
|58.900
|Калужская область
|76.793
|9,30
|34.041
|42.752
|56%
|77.674
|7,69
|34.036
|43.638
|79.035
|7,83
|34.442
|44.593
|Ленинградская область
|139.972
|9,29
|54.600
|85.372
|61%
|142.770
|8,03
|55.195
|87.575
|146.812
|8,25
|56.171
|90.641
|Псковская область
|48.262
|9,28
|21.211
|27.051
|56%
|49.306
|7,63
|21.512
|27.794
|50.801
|7,86
|21.963
|28.838
|Республика Татарстан
|283.609
|9,25
|126.696
|156.913
|55%
|287.202
|7,42
|127.754
|159.448
|292.603
|7,56
|129.723
|162.880
|Сибирский федеральный округ
|1.370.972
|9,17
|623.309
|747.663
|55%
|1.390.521
|7,20
|628.499
|762.022
|1.416.236
|7,33
|637.490
|778.746
|Ненецкий автономный округ
|2.922
|9,14
|1.280
|1.642
|56%
|2.908
|6,62
|1.278
|1.630
|2.954
|6,73
|1.291
|1.663
|Южный федеральный округ
|1.195.356
|9,08
|553.580
|641.776
|54%
|1.204.621
|7,36
|556.147
|648.474
|1.216.429
|7,43
|560.632
|655.797
|Удмуртская Республика
|104.677
|8,94
|47.350
|57.327
|55%
|106.253
|7,00
|47.852
|58.401
|108.178
|7,13
|48.524
|59.654
|Пензенская область
|96.260
|8,77
|44.812
|51.448
|53%
|97.822
|7,25
|45.174
|52.648
|99.004
|7,34
|45.295
|53.709
|Калининградская область
|70.170
|8,76
|28.640
|41.530
|59%
|71.576
|7,33
|29.003
|42.573
|73.583
|7,54
|29.640
|43.943
|Кабардино-Балкарская Республика
|56.478
|8,57
|27.381
|29.097
|52%
|56.850
|6,59
|27.449
|29.401
|57.600
|6,68
|27.784
|29.816
|Волгоградская область
|174.152
|8,53
|78.629
|95.523
|55%
|177.983
|6,99
|79.828
|98.155
|182.781
|7,18
|81.737
|101.044
|Новосибирская область
|183.657
|8,27
|85.022
|98.635
|54%
|184.635
|6,68
|85.148
|99.487
|186.617
|6,76
|85.762
|100.855
|Самарская область
|212.238
|8,20
|91.982
|120.256
|57%
|217.860
|6,80
|93.954
|123.906
|224.613
|7,01
|96.711
|127.902
|Тюменская область
|93.744
|8,16
|42.616
|51.128
|55%
|94.668
|6,51
|42.751
|51.917
|96.197
|6,61
|43.223
|52.974
|Омская область
|125.281
|8,12
|58.228
|67.053
|54%
|126.909
|6,41
|58.569
|68.340
|129.468
|6,54
|59.485
|69.983
|Республика Башкортостан
|254.125
|8,06
|112.683
|141.442
|56%
|260.999
|6,41
|114.438
|146.561
|269.111
|6,61
|116.575
|152.536
|Чувашская Республика
|78.293
|8,06
|38.431
|39.862
|51%
|80.207
|6,49
|39.266
|40.941
|80.708
|6,53
|39.239
|41.469
|Республика Крым
|123.658
|8,04
|60.667
|62.991
|51%
|123.816
|6,49
|60.876
|62.940
|123.805
|6,49
|61.020
|62.785
|Челябинская область
|220.355
|8,01
|100.375
|119.980
|54%
|223.893
|6,40
|100.957
|122.936
|229.040
|6,54
|102.636
|126.404
|Свердловская область
|272.054
|7,99
|121.867
|150.187
|55%
|276.313
|6,38
|122.851
|153.462
|281.692
|6,51
|124.476
|157.216
|Красноярский край
|179.131
|7,95
|83.699
|95.432
|53%
|178.897
|6,24
|83.029
|95.868
|180.929
|6,31
|83.535
|97.394
|Уральский федеральный округ
|721.495
|7,52
|329.307
|392.188
|54%
|731.341
|5,94
|331.324
|400.017
|743.901
|6,04
|335.127
|408.774
|Республика Саха (Якутия)
|51.769
|7,40
|26.274
|25.495
|49%
|51.550
|5,37
|26.107
|25.443
|51.397
|5,36
|25.947
|25.450
|Дальневосточный федеральный округ
|348.195
|7,22
|159.339
|188.856
|54%
|354.328
|5,72
|160.963
|193.365
|363.390
|5,87
|164.416
|198.974
|Приморский край
|109.535
|7,12
|49.262
|60.273
|55%
|111.902
|5,80
|50.079
|61.823
|115.414
|5,98
|51.684
|63.730
|Московская область
|426.256
|7,03
|180.052
|246.204
|58%
|427.172
|5,84
|177.773
|249.399
|429.770
|5,87
|176.794
|252.976
|Саратовская область
|136.622
|6,81
|64.109
|72.513
|53%
|138.036
|5,55
|64.522
|73.514
|140.638
|5,65
|65.531
|75.107
|Республика Хакасия
|27.803
|6,80
|13.157
|14.646
|53%
|28.497
|5,31
|13.410
|15.087
|29.043
|5,41
|13.703
|15.340
|Хабаровский край
|67.315
|6,38
|30.587
|36.728
|55%
|69.023
|5,17
|31.115
|37.908
|71.367
|5,35
|31.904
|39.463
|Томская область
|53.357
|6,26
|25.242
|28.115
|53%
|53.959
|5,01
|25.443
|28.516
|55.104
|5,12
|25.943
|29.161
|город Севастополь
|19.866
|5,59
|8.797
|11.069
|56%
|19.622
|4,71
|8.723
|10.899
|19.477
|4,68
|8.650
|10.827
|Сахалинская область
|21.232
|5,51
|10.276
|10.956
|52%
|21.558
|4,42
|10.318
|11.240
|21.951
|4,50
|10.413
|11.538
|Астраханская область
|43.356
|5,48
|21.057
|22.299
|51%
|44.196
|4,34
|21.479
|22.717
|45.206
|4,44
|21.988
|23.218
|Камчатский край
|13.260
|5,30
|6.256
|7.004
|53%
|13.575
|4,29
|6.370
|7.205
|13.880
|4,39
|6.500
|7.380
|Мурманская область
|28.053
|4,69
|12.213
|15.840
|56%
|28.836
|3,78
|12.409
|16.427
|29.736
|3,90
|12.690
|17.046
|Чукотский автономный округ
|1.600
|4,36
|910
|690
|43%
|1.550
|3,09
|880
|670
|1.570
|3,13
|906
|664
|Магаданская область
|4.961
|4,35
|2.484
|2.477
|50%
|5.023
|3,43
|2.486
|2.537
|5.102
|3,48
|2.540
|2.562
|Ханты-Мансийский автономный округ
|48.549
|3,93
|24.412
|24.137
|50%
|47.709
|2,93
|23.853
|23.856
|47.244
|2,90
|23.567
|23.677
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|13.450
|3,40
|6.735
|6.715
|50%
|13.478
|2,52
|6.829
|6.649
|13.469
|2,52
|6.825
|6.644
|город Байконур
|306
|
|157
|149
|49%
|288
|
|145
|143
|287
|
|148
|139
Основное число инвалидов, что ожидаемо, — это люди преклонного возраста. При этом заметна прямая взаимосвязь — чем больше возраст, тем больше часть людей с ограниченными возможностями. По России 62% инвалидов — это люди в возрасте от 60 лет. На людей в возрасте от 51 до 60 лет приходится 17% случаев инвалидности, от 41 до 50 — 9%. Инвалидов в возрасте от 31 до 40 лет — 7%, а от 18 до 30 лет — 4%.
Выделяются из этой статистики лишь некоторые регионы Северо-Кавказского федерального округа. Например, в Чечне инвалидов в возрасте 18—30 лет целых 15%, в Дагестане и Ингушетии — по 12%. Велика в этих регионах и доля инвалидов в возрасте от 31 до 40 лет: 23% — в Чечне, 15% — в Дагестане и 12% — в Ингушетии.
|Территория
|Всего
|18—30 лет
|31—40 лет
|41—50 лет
|51—60 лет
|Свыше 60 лет
|18—30 лет
|31—40 лет
|41—50 лет
|51—60 лет
|Свыше 60 лет
|Чел.
|Чел.
|Чел.
|Чел.
|Чел.
|Доля
|Доля
|Доля
|Доля
|Доля
|Российская Федерация
|11.277.668
|501.013
|783.269
|1.031.400
|1.954.125
|7.007.861
|4%
|7%
|9%
|17%
|62%
|Центральный федеральный округ
|3.294.276
|107.265
|174.945
|252.658
|540.909
|2.218.499
|3%
|5%
|8%
|16%
|67%
|
|Белгородская область
|206.624
|5.421
|9.962
|15.289
|33.187
|142.765
|3%
|5%
|7%
|16%
|69%
|
|Брянская область
|107.352
|3.727
|6.389
|9.899
|19.868
|67.469
|3%
|6%
|9%
|19%
|63%
|
|Владимирская область
|125.721
|3.851
|6.769
|9.335
|20.309
|85.457
|3%
|5%
|7%
|16%
|68%
|
|Воронежская область
|216.224
|6.986
|11.818
|17.652
|41.411
|138.357
|3%
|5%
|8%
|19%
|64%
|
|Ивановская область
|78.650
|2.748
|4.607
|6.277
|12.061
|52.957
|3%
|6%
|8%
|15%
|67%
|
|Калужская область
|76.793
|3.094
|4.866
|6.244
|12.956
|49.633
|4%
|6%
|8%
|17%
|65%
|
|Костромская область
|60.273
|2.090
|3.766
|4.735
|10.720
|38.962
|3%
|6%
|8%
|18%
|65%
|
|Курская область
|118.830
|4.980
|8.675
|13.341
|26.473
|65.361
|4%
|7%
|11%
|22%
|55%
|
|Липецкая область
|118.451
|3.862
|6.701
|9.815
|21.705
|76.368
|3%
|6%
|8%
|18%
|64%
|
|Орловская область
|61.877
|2.401
|3.642
|5.300
|10.850
|39.684
|4%
|6%
|9%
|18%
|64%
|
|Рязанская область
|131.827
|3.835
|6.310
|9.327
|21.971
|90.384
|3%
|5%
|7%
|17%
|69%
|
|Смоленская область
|75.604
|3.015
|5.213
|6.940
|13.773
|46.663
|4%
|7%
|9%
|18%
|62%
|
|Тамбовская область
|110.025
|3.027
|5.831
|9.492
|19.737
|71.938
|3%
|5%
|9%
|18%
|65%
|
|Тверская область
|97.734
|3.742
|6.163
|8.123
|17.022
|62.684
|4%
|6%
|8%
|17%
|64%
|
|Тульская область
|147.544
|5.250
|8.906
|13.967
|26.888
|92.533
|4%
|6%
|9%
|18%
|63%
|
|Ярославская область
|104.440
|2.756
|5.156
|7.430
|14.785
|74.313
|3%
|5%
|7%
|14%
|71%
|
|город Москва
|1.030.051
|29.632
|43.682
|64.666
|147.681
|744.390
|3%
|4%
|6%
|14%
|72%
|
|Московская область
|426.256
|16.848
|26.489
|34.826
|69.512
|278.581
|4%
|6%
|8%
|16%
|65%
|Северо-Западный федеральный округ
|1.245.653
|36.982
|60.969
|80.327
|164.715
|902.660
|3%
|5%
|6%
|13%
|72%
|
|Республика Карелия
|61.979
|2.042
|3.175
|4.251
|7.979
|44.532
|3%
|5%
|7%
|13%
|72%
|
|Республика Коми
|62.179
|2.938
|5.377
|6.344
|11.651
|35.869
|5%
|9%
|10%
|19%
|58%
|
|Архангельская область
|85.929
|3.054
|5.135
|6.766
|12.576
|58.398
|4%
|6%
|8%
|15%
|68%
|
|Ненецкий автономный округ
|2.922
|131
|219
|289
|533
|1.750
|4%
|7%
|10%
|18%
|60%
|
|Вологодская область
|97.419
|2.857
|5.315
|6.877
|15.926
|66.444
|3%
|5%
|7%
|16%
|68%
|
|Калининградская область
|70.170
|2.811
|4.433
|5.886
|11.358
|45.682
|4%
|6%
|8%
|16%
|65%
|
|город Санкт-Петербург
|589.069
|13.014
|19.946
|27.829
|61.060
|467.220
|2%
|3%
|5%
|10%
|79%
|
|Ленинградская область
|139.972
|4.445
|7.781
|10.116
|21.335
|96.295
|3%
|6%
|7%
|15%
|69%
|
|Мурманская область
|28.053
|1.512
|2.348
|3.020
|4.487
|16.686
|5%
|8%
|11%
|16%
|59%
|
|Новгородская область
|59.699
|1.999
|3.515
|4.441
|9.805
|39.939
|3%
|6%
|7%
|16%
|67%
|
|Псковская область
|48.262
|2.179
|3.725
|4.508
|8.005
|29.845
|5%
|8%
|9%
|17%
|62%
|Северо-Кавказский федеральный округ
|883.957
|85.478
|113.564
|153.642
|213.081
|318.192
|10%
|13%
|17%
|24%
|36%
|
|Республика Дагестан
|291.892
|36.337
|43.511
|59.541
|76.549
|75.954
|12%
|15%
|20%
|26%
|26%
|
|Республика Ингушетия
|51.627
|6.088
|6.203
|11.891
|15.222
|12.223
|12%
|12%
|23%
|29%
|24%
|
|Кабардино-Балкарская Республика
|56.478
|3.791
|4.905
|7.231
|14.026
|26.525
|7%
|9%
|13%
|25%
|47%
|
|Карачаево-Черкесская Республика
|49.958
|3.737
|4.673
|7.624
|13.210
|20.714
|7%
|9%
|15%
|26%
|41%
|
|Республика Северная Осетия-Алания
|66.537
|3.281
|4.283
|7.398
|14.520
|37.055
|5%
|6%
|11%
|22%
|56%
|
|Чеченская Республика
|154.743
|22.838
|35.545
|38.106
|34.191
|24.063
|15%
|23%
|25%
|22%
|16%
|
|Ставропольский край
|212.722
|9.406
|14.444
|21.851
|45.363
|121.658
|4%
|7%
|10%
|21%
|57%
|Южный федеральный округ
|1.195.356
|53.101
|89.978
|126.337
|237.777
|688.163
|4%
|8%
|11%
|20%
|58%
|
|Республика Адыгея
|33.755
|1.462
|2.515
|3.771
|7.020
|18.987
|4%
|7%
|11%
|21%
|56%
|
|Республика Калмыкия
|21.255
|1.795
|1.911
|2.119
|5.023
|10.407
|8%
|9%
|10%
|24%
|49%
|
|Республика Крым
|123.658
|5.353
|10.565
|15.473
|28.799
|63.468
|4%
|9%
|13%
|23%
|51%
|
|Краснодарский край
|427.142
|18.358
|27.458
|39.070
|76.291
|265.965
|4%
|6%
|9%
|18%
|62%
|
|Астраханская область
|43.356
|2.776
|3.966
|4.666
|8.369
|23.579
|6%
|9%
|11%
|19%
|54%
|
|Волгоградская область
|174.152
|6.830
|11.940
|16.467
|30.451
|108.464
|4%
|7%
|9%
|17%
|62%
|
|Ростовская область
|352.172
|15.775
|30.126
|42.759
|78.409
|185.103
|4%
|9%
|12%
|22%
|53%
|
|город Севастополь
|19.866
|752
|1.497
|2.012
|3.415
|12.190
|4%
|8%
|10%
|17%
|61%
|Приволжский федеральный округ
|2.217.764
|88.508
|136.446
|178.749
|378.197
|1.435.864
|4%
|6%
|8%
|17%
|65%
|
|Республика Башкортостан
|254.125
|11.372
|16.353
|20.087
|42.806
|163.507
|4%
|6%
|8%
|17%
|64%
|
|Республика Марий Эл
|63.140
|2.767
|3.931
|4.724
|11.010
|40.708
|4%
|6%
|7%
|17%
|64%
|
|Республика Мордовия
|69.907
|2.479
|4.008
|5.951
|13.710
|43.759
|4%
|6%
|9%
|20%
|63%
|
|Республика Татарстан
|283.609
|12.812
|17.813
|24.693
|55.532
|172.759
|5%
|6%
|9%
|20%
|61%
|
|Удмуртская Республика
|104.677
|4.500
|7.870
|9.425
|18.836
|64.046
|4%
|8%
|9%
|18%
|61%
|
|Чувашская Республика
|78.293
|3.616
|5.083
|7.262
|14.029
|48.303
|5%
|6%
|9%
|18%
|62%
|
|Кировская область
|123.347
|3.666
|6.275
|7.733
|17.540
|88.133
|3%
|5%
|6%
|14%
|71%
|
|Нижегородская область
|289.702
|9.652
|14.222
|19.030
|41.533
|205.265
|3%
|5%
|7%
|14%
|71%
|
|Оренбургская область
|190.023
|6.897
|10.473
|13.232
|30.257
|129.164
|4%
|6%
|7%
|16%
|68%
|
|Пензенская область
|96.260
|3.468
|5.657
|8.067
|16.456
|62.612
|4%
|6%
|8%
|17%
|65%
|
|Пермский край
|204.485
|8.254
|13.452
|15.857
|29.607
|137.315
|4%
|7%
|8%
|14%
|67%
|
|Самарская область
|212.238
|8.456
|14.375
|20.187
|40.262
|128.958
|4%
|7%
|10%
|19%
|61%
|
|Саратовская область
|136.622
|6.260
|9.907
|13.433
|25.575
|81.447
|5%
|7%
|10%
|19%
|60%
|
|Ульяновская область
|111.336
|4.309
|7.027
|9.068
|21.044
|69.888
|4%
|6%
|8%
|19%
|63%
|Уральский федеральный округ
|721.495
|37.014
|57.319
|66.044
|120.237
|440.881
|5%
|8%
|9%
|17%
|61%
|
|Курганская область
|73.343
|3.003
|4.983
|6.260
|12.475
|46.622
|4%
|7%
|9%
|17%
|64%
|
|Свердловская область
|272.054
|13.181
|22.281
|25.612
|42.486
|168.494
|5%
|8%
|9%
|16%
|62%
|
|Тюменская область
|93.744
|4.866
|7.489
|7.921
|15.371
|58.097
|5%
|8%
|8%
|16%
|62%
|
|Ханты-Мансийский автономный округ
|48.549
|3.950
|5.695
|6.120
|11.488
|21.296
|8%
|12%
|13%
|24%
|44%
|
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|13.450
|1.233
|1.411
|1.674
|3.295
|5.837
|9%
|10%
|12%
|24%
|43%
|
|Челябинская область
|220.355
|10.781
|15.460
|18.457
|35.122
|140.535
|5%
|7%
|8%
|16%
|64%
|Сибирский федеральный округ
|1.370.972
|72.763
|118.432
|134.929
|239.354
|805.494
|5%
|9%
|10%
|17%
|59%
|
|Республика Алтай
|21.873
|1.023
|1.701
|2.084
|3.882
|13.183
|5%
|8%
|10%
|18%
|60%
|
|Республика Бурятия
|73.721
|4.381
|7.306
|7.893
|13.909
|40.232
|6%
|10%
|11%
|19%
|55%
|
|Республика Тыва
|20.516
|1.979
|2.872
|4.216
|5.007
|6.442
|10%
|14%
|21%
|24%
|31%
|
|Республика Хакасия
|27.803
|1.549
|2.769
|2.904
|4.875
|15.706
|6%
|10%
|10%
|18%
|56%
|
|Алтайский край
|175.193
|7.654
|13.491
|14.884
|26.850
|112.314
|4%
|8%
|8%
|15%
|64%
|
|Кемеровская область
|222.153
|10.042
|17.392
|20.923
|40.596
|133.200
|5%
|8%
|9%
|18%
|60%
|
|Новосибирская область
|183.657
|8.440
|14.663
|17.157
|31.234
|112.163
|5%
|8%
|9%
|17%
|61%
|
|Омская область
|125.281
|5.940
|10.211
|11.705
|22.371
|75.054
|5%
|8%
|9%
|18%
|60%
|
|Томская область
|53.357
|2.840
|4.828
|5.207
|8.863
|31.619
|5%
|9%
|10%
|17%
|59%
|
|Красноярский край
|179.131
|10.122
|15.919
|18.396
|32.882
|101.812
|6%
|9%
|10%
|18%
|57%
|
|Иркутская область
|209.723
|14.160
|20.139
|21.709
|36.221
|117.494
|7%
|10%
|10%
|17%
|56%
|
|Забайкальский край
|78.564
|4.633
|7.141
|7.851
|12.664
|46.275
|6%
|9%
|10%
|16%
|59%
|Дальневосточный федеральный округ
|347.889
|19.870
|31.591
|38.667
|59.778
|197.983
|6%
|9%
|11%
|17%
|57%
|
|Республика Саха (Якутия)
|51.769
|4.255
|5.585
|6.990
|11.761
|23.178
|8%
|11%
|14%
|23%
|45%
|
|Приморский край
|109.535
|5.394
|9.494
|11.830
|17.769
|65.048
|5%
|9%
|11%
|16%
|59%
|
|Хабаровский край
|67.315
|3.517
|5.731
|7.297
|10.242
|40.528
|5%
|9%
|11%
|15%
|60%
|
|Амурская область
|65.679
|3.242
|5.352
|6.230
|11.055
|39.800
|5%
|8%
|9%
|17%
|61%
|
|Камчатский край
|13.260
|858
|1.221
|1.530
|2.275
|7.376
|6%
|9%
|12%
|17%
|56%
|
|Магаданская область
|4.961
|356
|592
|666
|1.015
|2.332
|7%
|12%
|13%
|20%
|47%
|
|Сахалинская область
|21.232
|1.366
|2.187
|2.621
|3.392
|11.666
|6%
|10%
|12%
|16%
|55%
|
|Еврейская автономная область
|12.538
|707
|1.195
|1.237
|1.882
|7.517
|6%
|10%
|10%
|15%
|60%
|
|Чукотский автономный округ
|1.600
|175
|234
|266
|387
|538
|11%
|15%
|17%
|24%
|34%
|город Байконур
|306
|32
|25
|47
|77
|125
|10%
|8%
|15%
|25%
|41%
Отметим, что в регионах Северного Кавказа также велика и численность детей с инвалидностью. Если в целом по стране их доля среди всех инвалидов составляет около 5,6% (по России их зарегистрировано 670 тысяч человек), то в СКФО доля достигает 29,9% — это показатель Чечни. Кроме того, 22% инвалидов — дети в Ингушетии, 13,7% — в Дагестане.
Высокую долю детей среди инвалидов можно заметить и в некоторых других регионах. Например, в Бурятии показатель равен 24,83%, в Красноярском крае — 22,37%, в ЯНАО — 14,8%, в ХМАО — 11,7%. Рекордный же показатель зарегистрирован в Приморском крае, здесь детей среди инвалидов 40,1%.
|Территория
|Всего, 2018 г
|Дети-инвалиды, человек
|Дети-инвалиды, доля, %
|Всего, 2017 г
|Дети-инвалиды, человек
|Дети-инвалиды, доля, %
|Всего, 2016 г
|Дети-инвалиды, человек
|Дети-инвалиды, доля, %
|Российская Федерация
|11.947.754
|670.086
|5,61
|11.460.266
|651.122
|5,68
|12.314.366
|628.254
|5,10
|Центральный федеральный округ
|3.425.145
|130.869
|3,82
|3.358.730
|126.951
|3,78
|3.559.121
|121.466
|3,41
|Белгородская область
|211.833
|5.209
|2,46
|215.173
|5.103
|2,37
|228.996
|4.914
|2,15
|Брянская область
|111.449
|4.097
|3,68
|109.404
|4.023
|3,68
|114.841
|3.914
|3,41
|Владимирская область
|130.693
|4.972
|3,80
|129.352
|4.815
|3,72
|138.629
|4.641
|3,35
|Воронежская область
|223.298
|7.074
|3,17
|218.157
|6.593
|3,02
|227.984
|6.212
|2,72
|Ивановская область
|82.139
|3.489
|4,25
|80.575
|3.408
|4,23
|86.468
|3.332
|3,85
|Калужская область
|80.227
|3.434
|4,28
|77.674
|3.260
|4,20
|82.086
|3.075
|3,75
|Костромская область
|62.541
|2.268
|3,63
|62.327
|2.195
|3,52
|66.810
|2.175
|3,26
|Курская область
|124.375
|5.545
|4,46
|120.169
|5.295
|4,41
|125.948
|4.908
|3,90
|Липецкая область
|122.718
|4.267
|3,48
|121.740
|4.132
|3,39
|129.455
|4.007
|3,10
|Орловская область
|64.708
|2.831
|4,38
|63.533
|2.808
|4,42
|68.547
|2.770
|4,04
|Рязанская область
|135.644
|3.817
|2,81
|135.276
|3.650
|2,70
|142.634
|3.583
|2,51
|Смоленская область
|78.494
|2.890
|3,68
|77.718
|2.836
|3,65
|82.570
|2.734
|3,31
|Тамбовская область
|113.395
|3.370
|2,97
|113.243
|3.309
|2,92
|120.469
|3.200
|2,66
|Тверская область
|102.619
|4.885
|4,76
|99.999
|4.725
|4,73
|108.211
|4.613
|4,26
|Тульская область
|152.406
|4.862
|3,19
|150.567
|4.640
|3,08
|158.900
|4.507
|2,84
|Ярославская область
|108.141
|3.701
|3,42
|108.468
|3.566
|3,29
|116.252
|3.320
|2,86
|город Москва
|1.069.977
|39.926
|3,73
|1.048.183
|39.504
|3,77
|1.108.994
|37.735
|3,40
|Московская область
|450.488
|24.232
|5,38
|427.172
|23.089
|5,41
|451.327
|21.826
|4,84
|Северо-Западный федеральный округ
|1.294.900
|49.247
|3,80
|1.279.228
|47.439
|3,71
|1.364.947
|45.220
|3,31
|Республика Карелия
|64.385
|2.406
|3,74
|63.950
|2.369
|3,70
|68.792
|2.282
|3,32
|Республика Коми
|65.520
|3.341
|5,10
|63.516
|3.326
|5,24
|68.349
|3.211
|4,70
|Архангельская область
|90.421
|4.492
|4,97
|87.456
|4.446
|5,08
|93.562
|4.313
|4,61
|Ненецкий автономный округ
|3.138
|216
|6,88
|2.908
|194
|6,67
|3.130
|181
|5,78
|Вологодская область
|102.126
|4.707
|4,61
|101.642
|4.653
|4,58
|110.403
|4.549
|4,12
|Калининградская область
|73.726
|3.556
|4,82
|71.576
|3.377
|4,72
|76.729
|3.158
|4,12
|город Санкт-Петербург
|606.727
|17.658
|2,91
|605.169
|16.645
|2,75
|640.128
|15.625
|2,44
|Ленинградская область
|145.036
|5.064
|3,49
|142.770
|4.893
|3,43
|151.470
|4.689
|3,10
|Мурманская область
|30.673
|2.620
|8,54
|28.836
|2.573
|8,92
|32.206
|2.479
|7,70
|Новгородская область
|62.298
|2.599
|4,17
|62.099
|2.480
|3,99
|67.063
|2.403
|3,58
|Псковская область
|50.850
|2.588
|5,09
|49.306
|2.483
|5,04
|53.115
|2.330
|4,39
|Северо-Кавказский федеральный округ
|1.034.160
|150.203
|14,52
|872.794
|147.937
|16,95
|1.006.669
|144.667
|14,37
|Республика Дагестан
|338.089
|46.197
|13,66
|284.537
|45.787
|16,09
|315.143
|41.467
|13,16
|Республика Ингушетия
|66.255
|14.628
|22,08
|50.626
|14.536
|28,71
|63.374
|14.379
|22,69
|Кабардино-Балкарская Республика
|60.981
|4.503
|7,38
|56.850
|4.507
|7,93
|61.844
|4.248
|6,87
|Карачаево-Черкесская Республика
|53.560
|3.602
|6,73
|49.698
|3.464
|6,97
|52.877
|3.318
|6,27
|Республика Северная Осетия-Алания
|70.110
|3.573
|5,10
|67.010
|3.444
|5,14
|71.347
|3.363
|4,71
|Чеченская Республика
|220.752
|66.009
|29,90
|146.459
|65.179
|44,50
|208.402
|67.223
|32,26
|Ставропольский край
|224.413
|11.691
|5,21
|217.614
|11.020
|5,06
|233.682
|10.669
|4,57
|Южный федеральный округ
|1.257.260
|61.904
|4,92
|1.204.621
|59.775
|4,96
|1.273.344
|57.242
|4,50
|Республика Адыгея
|35.411
|1.656
|4,68
|34.195
|1.607
|4,70
|36.149
|1.571
|4,35
|Республика Калмыкия
|23.013
|1.758
|7,64
|21.653
|1.872
|8,65
|24.241
|2.042
|8,42
|Республика Крым
|130.188
|6.530
|5,02
|123.816
|6.469
|5,22
|129.748
|5.979
|4,61
|Краснодарский край
|451.907
|24.765
|5,48
|423.880
|22.986
|5,42
|444.978
|21.333
|4,79
|Астраханская область
|47.390
|4.034
|8,51
|44.196
|4.069
|9,21
|49.553
|4.339
|8,76
|Волгоградская область
|182.420
|8.268
|4,53
|177.983
|8.172
|4,59
|190.676
|7.924
|4,16
|Ростовская область
|365.620
|13.448
|3,68
|359.276
|13.195
|3,67
|377.228
|12.763
|3,38
|город Севастополь
|21.311
|1.445
|6,78
|19.622
|1.405
|7,16
|20.771
|1.291
|6,22
|Приволжский федеральный округ
|2.328.583
|110.819
|4,76
|2.268.415
|107.747
|4,75
|2.431.897
|104.556
|4,30
|Республика Башкортостан
|270.785
|16.660
|6,15
|260.999
|15.973
|6,12
|284.147
|15.063
|5,30
|Республика Марий Эл
|65.827
|2.687
|4,08
|64.180
|2.583
|4,02
|68.455
|2.563
|3,74
|Республика Мордовия
|72.286
|2.379
|3,29
|71.000
|2.346
|3,30
|74.584
|2.266
|3,04
|Республика Татарстан
|298.853
|15.244
|5,10
|287.202
|14.769
|5,14
|307.168
|14.618
|4,76
|Удмуртская Республика
|110.679
|6.002
|5,42
|106.253
|5.857
|5,51
|113.811
|5.639
|4,95
|Чувашская Республика
|82.885
|4.592
|5,54
|80.207
|4.588
|5,72
|85.168
|4.452
|5,23
|Кировская область
|127.657
|4.310
|3,38
|127.093
|4.144
|3,26
|134.877
|4.001
|2,97
|Нижегородская область
|301.915
|12.213
|4,05
|296.918
|11.910
|4,01
|317.358
|11.753
|3,70
|Оренбургская область
|199.410
|9.387
|4,71
|196.196
|9.134
|4,66
|212.667
|8.916
|4,19
|Пензенская область
|100.522
|4.262
|4,24
|97.822
|4.116
|4,21
|102.879
|3.904
|3,79
|Пермский край
|214.011
|9.526
|4,45
|210.922
|9.413
|4,46
|227.038
|9.154
|4,03
|Самарская область
|223.149
|10.911
|4,89
|217.860
|10.456
|4,80
|234.724
|10.118
|4,31
|Саратовская область
|143.899
|7.277
|5,06
|138.036
|7.139
|5,17
|147.439
|6.844
|4,64
|Ульяновская область
|116.705
|5.369
|4,60
|113.727
|5.319
|4,68
|121.582
|5.265
|4,33
|Уральский федеральный округ
|773.966
|52.471
|6,78
|731.341
|50.386
|6,89
|792.079
|48.265
|6,09
|Курганская область
|76.950
|3.607
|4,69
|75.280
|3.565
|4,74
|79.670
|3.411
|4,28
|Свердловская область
|290.905
|18.851
|6,48
|276.313
|18.163
|6,57
|299.066
|17.383
|5,81
|Тюменская область
|100.450
|6.706
|6,68
|94.668
|6.439
|6,80
|102.364
|6.175
|6,03
|Ханты-Мансийский автономный округ
|54.999
|6.450
|11,73
|47.709
|6.059
|12,70
|52.928
|5.726
|10,82
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|15.781
|2.331
|14,77
|13.478
|2.235
|16,58
|15.555
|2.085
|13,40
|Челябинская область
|234.881
|14.526
|6,18
|223.893
|13.925
|6,22
|242.496
|13.485
|5,56
|Сибирский федеральный округ
|1.296.159
|88.244
|6,81
|1.390.521
|85.234
|6,13
|1.497.729
|81.926
|5,47
|Республика Алтай
|23.154
|1.281
|5,53
|22.551
|1.206
|5,35
|24.199
|1.138
|4,70
|Республика Бурятия
|23.046
|5.723
|24,83
|73.679
|5.441
|7,38
|79.248
|5.084
|6,42
|Республика Тыва
|30.145
|2.530
|8,39
|20.454
|2.426
|11,86
|22.673
|2.306
|10,17
|Республика Хакасия
|185.761
|2.342
|1,26
|28.497
|2.373
|8,33
|31.279
|2.254
|7,21
|Алтайский край
|192.004
|10.568
|5,50
|178.967
|10.268
|5,74
|193.666
|9.959
|5,14
|Кемеровская область
|222.436
|13.146
|5,91
|228.588
|12.794
|5,60
|247.399
|12.332
|4,98
|Новосибирская область
|235.299
|9.425
|4,01
|184.635
|8.886
|4,81
|194.935
|8.332
|4,27
|Омская область
|193.082
|8.394
|4,35
|126.909
|7.970
|6,28
|136.941
|7.521
|5,49
|Томская область
|133.675
|4.200
|3,14
|53.959
|3.905
|7,24
|58.717
|3.650
|6,22
|Красноярский край
|57.557
|12.873
|22,37
|178.897
|12.264
|6,86
|192.725
|11.893
|6,17
|Иркутская область
|537.195
|12.713
|2,37
|212.735
|12.773
|6,00
|228.349
|12.627
|5,53
|Забайкальский край
|79.444
|5.049
|6,36
|80.650
|4.928
|6,11
|87.598
|4.830
|5,51
|Дальневосточный федеральный округ
|58.228
|26.329
|45,22
|354.328
|25.574
|7,22
|388.220
|24.838
|6,40
|Республика Саха (Якутия)
|83.613
|6.459
|7,72
|51.550
|6.240
|12,10
|57.399
|6.001
|10,45
|Приморский край
|14.515
|5.821
|40,10
|111.902
|5.559
|4,97
|120.656
|5.283
|4,38
|Хабаровский край
|115.356
|5.070
|4,40
|69.023
|5.096
|7,38
|76.463
|5.077
|6,64
|Амурская область
|72.385
|4.160
|5,75
|67.214
|4.085
|6,08
|73.280
|3.982
|5,43
|Камчатский край
|69.839
|1.255
|1,80
|13.575
|1.222
|9,00
|15.033
|1.161
|7,72
|Магаданская область
|5.484
|523
|9,54
|5.023
|514
|10,23
|5.625
|525
|9,33
|Сахалинская область
|23.200
|1.968
|8,48
|21.558
|1.880
|8,72
|23.842
|1.874
|7,86
|Еврейская автономная область
|13.289
|751
|5,65
|12.933
|752
|5,81
|14.137
|718
|5,08
|Чукотский автономный округ
|1.842
|242
|13,14
|1.550
|226
|14,58
|1.785
|217
|12,16
|г. Байконур
|386
|80
|20,73
|288
|79
|27,43
|360
|74
|20,56
На севере у инвалидов почти двойная пенсия
Основной причиной инвалидности в подавляющем большинстве случаев являются общие заболевания. По России доля этой причины — 86%, в зависимости от региона она варьируется от 75% в Республике Тыва до 93% в Санкт-Петербурге. Второй по значимости является инвалидность с детства — в среднем по России она составляет 10% от всех случаев. Интересно, что минимум и максимум у тех же регионов, только вот в Санкт-Петербурге теперь самый низкий показатель — 5%, а в Тыве — самый высокий — 23%.
Остальные причины по России не превышают 1,4% (инвалидность по причине трудового увечья). Тем не менее в отдельных регионах можно встретить и более высокие показатели. К примеру, в той же Республике Коми инвалидность из-за трудового увечья — причина 3,7% всех случаев инвалидности. В 3% случаев в Калининградской области — заболевания, полученные в период военной службы. А вот 2,1% случаев инвалидности в Ростовской области связаны с профессиональными заболеваниями.
|Территория
|Всего
|Общее заболевание
|Трудовое увечье
|Профессиональное заболевание
|Военная травма
|Заболевание получено в период военной службы
|Заболевание получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС
|Заболевание, радиационно-обусл., получено при исполнении обязанностей военной службы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС
|Заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы, связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС
|Заболевание связано с аварией на ПО «Маяк»
|Заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы, связано с аварией на ПО «Маяк»
|Заболевание связано с последствиями радиационных воздействий
|Заболевание, полученное при исполнении обязанностей военной службы, связано с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска
|Инвалид с детства
|Заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС
|Ранение (контузия, увечье), полученное при защите СССР
|Ранение (контузия, увечье), полученное при исполнении военной службы
|Заболевание, связанное с пребыванием на фронте
|Увечье, полученное в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы
|Заболевание, полученное при исполнении обязанностей военной службы
|Инвалидность с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями
|Российская Федерация
|11.277.668
|9.726.841
|162.224
|35.518
|56.595
|114.257
|13.207
|745
|4.512
|227
|542
|1.112
|7.965
|1.127.898
|10
|7.536
|1.656
|9.373
|316
|364
|3.920
|Центральный федеральный округ
|3.294.276
|2.929.732
|36.219
|8.979
|14.095
|38.125
|3.141
|154
|1.592
|29
|172
|284
|2.159
|250.227
|1
|3.767
|492
|2.788
|140
|117
|968
|Белгородская область
|206.624
|189.158
|2.015
|1.109
|463
|1.103
|434
|12
|51
|2
|3
|12
|116
|11.606
|0
|162
|5
|261
|1
|3
|83
|Брянская область
|107.352
|91.074
|1.705
|513
|634
|1.069
|231
|12
|88
|1
|12
|41
|27
|9.721
|0
|1.745
|29
|233
|8
|20
|126
|Владимирская область
|125.721
|113.173
|1.248
|251
|265
|836
|155
|2
|35
|0
|4
|0
|19
|9.413
|0
|40
|1
|194
|2
|3
|70
|Воронежская область
|216.224
|192.344
|2.604
|879
|1.238
|1.915
|423
|13
|101
|4
|11
|7
|15
|15.812
|0
|308
|52
|355
|7
|11
|65
|Ивановская область
|78.650
|68.548
|850
|71
|216
|733
|86
|4
|51
|1
|0
|6
|4
|7.913
|0
|8
|10
|118
|1
|4
|15
|Калужская область
|76.793
|66.593
|971
|175
|296
|751
|110
|4
|75
|0
|1
|12
|53
|7.453
|0
|107
|19
|87
|17
|3
|12
|Костромская область
|60.273
|52.216
|795
|86
|352
|1.040
|95
|6
|12
|1
|0
|0
|1
|5.443
|0
|18
|2
|128
|0
|1
|75
|Курская область
|118.830
|103.709
|1.627
|903
|267
|1.210
|88
|5
|29
|0
|6
|8
|79
|10.573
|0
|49
|8
|222
|0
|2
|24
|Липецкая область
|118.451
|104.988
|1.503
|1.615
|363
|754
|170
|4
|57
|2
|4
|2
|9
|8.639
|0
|30
|13
|257
|6
|2
|23
|Орловская область
|61.877
|51.814
|1.043
|204
|361
|1.333
|54
|5
|146
|0
|7
|10
|44
|6.556
|0
|66
|3
|110
|3
|12
|23
|Рязанская область
|131.827
|117.017
|1.696
|79
|854
|677
|51
|16
|202
|7
|7
|11
|18
|10.981
|1
|179
|6
|5
|1
|1
|8
|Смоленская область
|75.604
|62.896
|1.316
|480
|580
|1.153
|176
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|8.821
|0
|50
|0
|1
|20
|0
|20
|Тамбовская область
|110.025
|98.371
|1.066
|66
|405
|1.384
|149
|6
|436
|0
|3
|4
|51
|7.789
|0
|41
|79
|80
|8
|20
|57
|Тверская область
|97.734
|85.350
|1.351
|329
|280
|760
|69
|4
|10
|1
|2
|11
|12
|9.269
|0
|46
|3
|159
|2
|5
|59
|Тульская область
|147.544
|129.162
|1.838
|1.451
|586
|1.600
|392
|9
|82
|0
|6
|15
|28
|11.728
|0
|260
|10
|249
|3
|4
|78
|Ярославская область
|104.440
|94.173
|1.098
|247
|353
|653
|57
|1
|66
|0
|0
|10
|4
|7.512
|0
|27
|54
|119
|6
|2
|54
|город Москва
|1.030.051
|940.845
|7.638
|245
|4.364
|14.991
|292
|34
|112
|5
|87
|65
|1.015
|59.183
|0
|489
|95
|81
|34
|14
|109
|Московская область
|426.256
|368.301
|5.855
|276
|2.218
|6.163
|109
|17
|38
|5
|19
|69
|661
|41.815
|0
|142
|103
|129
|21
|10
|67
|Северо-Западный федеральный округ
|1.245.653
|1.111.781
|14.405
|2.543
|5.393
|13.719
|432
|54
|260
|17
|50
|109
|1.004
|94.431
|0
|665
|108
|261
|18
|20
|178
|Республика Карелия
|61.979
|54.900
|579
|44
|228
|642
|10
|5
|6
|0
|1
|2
|10
|5.519
|0
|14
|3
|1
|1
|0
|3
|Республика Коми
|62.179
|50.523
|2.306
|125
|251
|550
|14
|1
|8
|1
|3
|3
|75
|8.290
|0
|17
|0
|1
|2
|2
|6
|Архангельская область
|85.929
|76.423
|768
|568
|142
|431
|53
|0
|3
|0
|3
|18
|120
|7.173
|0
|8
|2
|135
|1
|3
|54
|Ненецкий автономный округ
|2.922
|2.586
|20
|5
|4
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|288
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|1
|Вологодская область
|97.419
|84.143
|1.906
|48
|539
|1.200
|15
|3
|21
|3
|2
|7
|16
|9.474
|0
|21
|5
|5
|1
|1
|7
|Калининградская область
|70.170
|59.501
|829
|130
|475
|2.117
|97
|11
|24
|2
|1
|1
|3
|6.832
|0
|18
|16
|78
|2
|3
|22
|город Санкт-Петербург
|589.069
|547.556
|3.820
|662
|2.118
|5.672
|145
|21
|132
|9
|28
|31
|580
|27.747
|0
|267
|74
|27
|10
|6
|68
|Ленинградская область
|139.972
|120.625
|1.846
|867
|881
|2.181
|81
|12
|53
|2
|9
|31
|105
|12.927
|0
|291
|6
|8
|1
|1
|8
|Мурманская область
|28.053
|23.577
|583
|38
|98
|206
|5
|0
|2
|0
|2
|4
|17
|3.506
|0
|4
|0
|1
|0
|2
|3
|Новгородская область
|59.699
|52.074
|908
|21
|314
|338
|7
|1
|7
|0
|1
|8
|15
|5.975
|0
|13
|0
|3
|0
|0
|2
|Псковская область
|48.262
|39.873
|840
|35
|343
|368
|5
|0
|4
|0
|0
|4
|62
|6.700
|0
|12
|1
|0
|0
|2
|4
|Северо-Кавказский федеральный округ
|883.957
|747.760
|8.535
|1.601
|6.750
|8.379
|1.938
|44
|272
|11
|34
|28
|276
|106.711
|2
|272
|32
|786
|9
|10
|208
|Республика Дагестан
|291.892
|242.432
|1.795
|275
|1.817
|2.110
|854
|20
|85
|4
|14
|9
|45
|41.674
|0
|136
|6
|401
|4
|4
|130
|Республика Ингушетия
|51.627
|44.905
|190
|19
|15
|114
|79
|1
|3
|0
|0
|0
|12
|6.267
|0
|7
|0
|5
|1
|0
|2
|Кабардино-Балкарская Республика
|56.478
|48.136
|603
|125
|296
|442
|339
|1
|31
|0
|0
|1
|18
|6.324
|0
|31
|12
|104
|0
|0
|9
|Карачаево-Черкесская Республика
|49.958
|40.954
|772
|808
|737
|606
|247
|3
|20
|1
|3
|4
|25
|5.595
|0
|39
|0
|105
|1
|1
|17
|Республика Северная Осетия — Алания
|66.537
|57.496
|777
|134
|744
|638
|302
|4
|17
|2
|5
|0
|6
|6.207
|0
|9
|1
|158
|0
|2
|27
|Чеченская Республика
|154.743
|134.189
|504
|34
|1.029
|155
|31
|11
|77
|1
|7
|13
|117
|18.404
|2
|21
|2
|4
|0
|1
|6
|Ставропольский край
|212.722
|179.648
|3.894
|206
|2.112
|4.314
|86
|4
|39
|3
|5
|1
|53
|22.240
|0
|29
|11
|9
|3
|2
|17
|Южный федеральный округ
|1.195.356
|998.506
|20.509
|8.881
|10.667
|17.272
|3.636
|366
|1.348
|22
|110
|311
|1.695
|126.798
|1
|1.338
|593
|1.637
|88
|114
|755
|Республика Адыгея
|33.755
|28.281
|544
|23
|434
|521
|41
|2
|8
|0
|4
|0
|35
|3.847
|0
|4
|1
|2
|0
|1
|5
|Республика Калмыкия
|21.255
|16.711
|335
|51
|177
|156
|318
|1
|18
|0
|3
|9
|23
|3.380
|0
|11
|4
|42
|0
|1
|9
|Республика Крым
|123.658
|98.500
|1.718
|311
|1.292
|1.183
|266
|24
|62
|8
|40
|241
|895
|17.158
|0
|487
|218
|621
|26
|64
|276
|Краснодарский край
|427.142
|364.636
|6.436
|252
|5.431
|7.281
|344
|20
|183
|4
|38
|5
|368
|41.784
|1
|148
|13
|14
|5
|3
|38
|Астраханская область
|43.356
|35.711
|511
|68
|145
|334
|176
|3
|7
|0
|0
|4
|8
|6.268
|0
|14
|4
|82
|1
|6
|11
|Волгоградская область
|174.152
|145.148
|3.022
|760
|898
|2.637
|124
|294
|634
|4
|6
|4
|88
|19.675
|0
|137
|191
|233
|39
|8
|162
|Ростовская область
|352.172
|292.987
|7.724
|7.353
|2.224
|4.725
|2.343
|20
|431
|5
|17
|43
|228
|32.423
|0
|469
|140
|601
|9
|22
|238
|город Севастополь
|19.866
|16.532
|219
|63
|66
|435
|24
|2
|5
|1
|2
|5
|50
|2.263
|0
|68
|22
|42
|8
|9
|16
|Приволжский федеральный округ
|2.217.764
|1.904.867
|37.755
|4.491
|10.109
|18.550
|2.082
|63
|495
|29
|122
|134
|1.394
|234.125
|3
|698
|227
|1.463
|35
|42
|834
|Республика Башкортостан
|254.125
|216.951
|3.874
|82
|1.176
|1.389
|27
|5
|36
|4
|35
|16
|549
|29.924
|1
|33
|5
|9
|1
|2
|6
|Республика Марий Эл
|63.140
|54.126
|949
|312
|149
|577
|132
|7
|37
|9
|50
|0
|4
|6.599
|0
|15
|1
|140
|2
|1
|29
|Республика Мордовия
|69.907
|60.693
|1.112
|173
|277
|449
|220
|2
|60
|0
|0
|1
|16
|6.652
|0
|3
|8
|143
|0
|3
|94
|Республика Татарстан
|283.609
|248.442
|3.905
|361
|917
|1.479
|275
|8
|51
|3
|2
|53
|66
|27.099
|0
|64
|11
|531
|2
|11
|309
|Удмуртская Республика
|104.677
|86.519
|1.820
|24
|537
|1.029
|17
|2
|36
|2
|2
|2
|36
|14.598
|2
|28
|2
|1
|4
|1
|4
|Чувашская Республика
|78.293
|64.848
|1.752
|103
|541
|751
|101
|3
|54
|0
|3
|2
|30
|10.037
|0
|53
|2
|2
|1
|1
|7
|Кировская область
|123.347
|106.814
|2.116
|638
|508
|967
|493
|2
|2
|3
|0
|0
|7
|11.672
|0
|68
|1
|3
|23
|2
|27
|Нижегородская область
|289.702
|257.942
|4.794
|357
|545
|1.499
|36
|3
|20
|4
|6
|31
|116
|23.445
|0
|62
|169
|425
|1
|8
|208
|Оренбургская область
|190.023
|164.134
|3.747
|214
|1.216
|1.823
|67
|2
|19
|2
|3
|3
|53
|18.652
|0
|33
|2
|3
|0
|0
|4
|Пензенская область
|96.260
|84.267
|1.149
|110
|323
|654
|208
|6
|32
|0
|1
|13
|22
|9.147
|0
|23
|6
|184
|0
|6
|94
|Пермский край
|204.485
|172.210
|2.654
|995
|706
|1.915
|310
|2
|17
|1
|4
|4
|168
|25.437
|0
|29
|1
|3
|0
|2
|6
|Самарская область
|212.238
|178.035
|4.879
|321
|1.591
|3.166
|53
|6
|28
|0
|9
|2
|274
|23.709
|0
|105
|2
|6
|0
|1
|5
|Саратовская область
|136.622
|114.593
|2.531
|302
|1.009
|1.875
|115
|14
|81
|1
|3
|7
|31
|15.891
|0
|72
|11
|11
|1
|3
|32
|Ульяновская область
|111.336
|95.293
|2.473
|499
|614
|977
|28
|1
|22
|0
|4
|0
|22
|11.263
|0
|110
|6
|2
|0
|1
|9
|Уральский федеральный округ
|721.495
|610.320
|11.802
|1.658
|3.298
|4.271
|1.048
|23
|107
|110
|25
|92
|243
|86.563
|1
|323
|18
|1.239
|1
|16
|274
|Курганская область
|73.343
|63.950
|746
|152
|154
|267
|151
|3
|8
|16
|3
|36
|42
|7.606
|1
|10
|1
|108
|0
|1
|88
|Свердловская область
|272.054
|230.267
|3.304
|761
|1.750
|1.880
|829
|9
|51
|24
|5
|21
|60
|31.766
|0
|142
|12
|997
|0
|5
|159
|Тюменская область
|93.744
|77.347
|1.824
|58
|376
|385
|17
|1
|8
|1
|3
|13
|17
|13.638
|0
|14
|2
|5
|1
|6
|10
|Ханты-Мансийский автономный округ
|48.549
|41.143
|803
|226
|70
|183
|10
|0
|2
|1
|1
|3
|71
|5.890
|0
|23
|1
|91
|0
|1
|4
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|13.450
|11.266
|255
|26
|13
|52
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|8
|1.791
|0
|1
|0
|20
|0
|0
|6
|Челябинская область
|220.355
|186.347
|4.870
|435
|935
|1.504
|37
|8
|38
|68
|13
|19
|45
|25.872
|0
|133
|2
|18
|0
|3
|7
|Сибирский федеральный округ
|1.370.972
|1.136.570
|26.052
|6.161
|5.487
|11.097
|900
|35
|431
|8
|27
|120
|1.040
|180.607
|1
|451
|173
|1.003
|24
|32
|564
|Республика Алтай
|21.873
|18.814
|273
|3
|78
|224
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|31
|2.441
|0
|0
|0
|5
|0
|0
|1
|Республика Бурятия
|73.721
|61.296
|897
|231
|177
|418
|7
|0
|1
|1
|1
|15
|106
|10.342
|0
|7
|7
|119
|7
|2
|77
|Республика Тыва
|20.516
|15.296
|249
|12
|85
|166
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|50
|4.634
|0
|0
|1
|2
|5
|1
|2
|Республика Хакасия
|27.803
|22.551
|464
|63
|65
|159
|38
|0
|2
|0
|0
|4
|22
|4.318
|0
|13
|1
|60
|0
|0
|42
|Алтайский край
|175.193
|145.370
|3.656
|95
|1.235
|1.719
|39
|8
|44
|1
|1
|17
|188
|22.692
|0
|73
|0
|6
|2
|0
|6
|Кемеровская область
|222.153
|188.437
|5.481
|2.681
|459
|1.166
|123
|7
|17
|1
|2
|19
|107
|23.204
|0
|28
|5
|280
|1
|0
|131
|Новосибирская область
|183.657
|153.257
|3.438
|228
|1.082
|1.826
|41
|8
|99
|2
|2
|12
|89
|23.420
|0
|57
|12
|44
|1
|6
|15
|Омская область
|125.281
|105.844
|1.647
|326
|398
|1.020
|399
|2
|16
|0
|1
|11
|19
|15.144
|0
|33
|18
|231
|2
|5
|163
|Томская область
|53.357
|44.305
|774
|487
|144
|295
|113
|0
|16
|0
|1
|2
|2
|7.089
|1
|22
|8
|86
|1
|3
|7
|Красноярский край
|179.131
|144.584
|3.815
|1.577
|770
|2.035
|123
|6
|227
|1
|11
|32
|207
|25.274
|0
|159
|103
|75
|3
|7
|49
|Иркутская область
|209.723
|170.558
|4.567
|272
|861
|1.675
|7
|1
|7
|1
|7
|4
|212
|31.430
|0
|54
|9
|11
|1
|2
|14
|Забайкальский край
|78.564
|66.258
|791
|186
|133
|394
|8
|3
|1
|1
|1
|0
|7
|10.619
|0
|5
|9
|84
|1
|6
|57
|Дальневосточный федеральный округ
|348.195
|287.048
|6.946
|1.204
|796
|2.838
|30
|6
|6
|1
|2
|34
|154
|48.396
|1
|21
|13
|196
|1
|13
|139
|Республика Саха (Якутия)
|51.769
|40.436
|1.357
|484
|138
|190
|9
|0
|0
|0
|0
|11
|30
|9.087
|0
|8
|0
|1
|0
|1
|1
|Приморский край
|109.535
|90.794
|3.103
|226
|326
|708
|7
|3
|2
|1
|2
|2
|44
|14.280
|0
|4
|3
|6
|1
|4
|14
|Хабаровский край
|67.315
|55.687
|1.007
|144
|152
|727
|2
|2
|1
|0
|0
|18
|51
|9.398
|1
|3
|3
|70
|0
|2
|45
|Амурская область
|65.679
|55.953
|752
|199
|78
|852
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|7.711
|0
|3
|2
|65
|0
|3
|44
|Камчатский край
|13.260
|11.405
|151
|1
|25
|128
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|6
|1.520
|0
|2
|0
|9
|0
|1
|6
|Магаданская область
|4.961
|3.936
|72
|13
|9
|23
|0
|0
|2
|0
|0
|1
|5
|884
|0
|0
|0
|12
|0
|0
|2
|Сахалинская область
|21.232
|17.053
|332
|108
|44
|126
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|13
|3.497
|0
|1
|5
|21
|0
|2
|20
|Еврейская автономная область
|12.538
|10.531
|139
|16
|19
|73
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1.737
|0
|0
|0
|11
|0
|0
|7
|Чукотский автономный округ
|1.600
|1.253
|33
|13
|5
|11
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|282
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|город Байконур
|306
|257
|1
|0
|0
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|40
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
А вот средний размер назначенных пенсий в зависимости от региона отличается достаточно сильно. По данным на 1 января 2019 года, по России средняя пенсия у людей с ограниченными возможностями равна 9 279 рублям. Зафиксированный минимум — в Кабардино-Балкарии, здесь инвалиды в среднем получают 7 621 рубль. Невысокие показатели также в Тамбовской области — 8 054 рубля, в Воронежской области — в 8 074 рубля, в Волгоградской области — 8159 рублей.
Рекордный показатель — почти в два раза выше среднего по России — в Чукотском автономном округе — 18,1 тысячи рублей. Кроме того, больше 14 тысяч рублей получают инвалиды и в других северных регионах. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель равен 15,3 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе — 14,9 тысячи рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 14,4 тысячи рублей, а в Магаданской области — 14,3 тысячи рублей.
Показатели Москвы и Санкт-Петербурга совсем немного выше общероссийских — около 9,5 и 9,6 тысячи рублей соответственно. В Татарстане инвалиды в среднем получают 9,2 тысячи рублей, и это самый высокий показатель среди регионов ПФО. Второе место по округу — у Башкортостана — 9,1 тысячи рублей.
|
|2016
|2017
|2018
|2019
|
|на 1 января
|на 1 января
|на 1 января
|на 1 января
|Российская Федерация
|8.040,1
|13.253,7
|8.807,4
|9.278,6
|Центральный федеральный округ
|7.790,1
|12.993,1
|8.517,2
|8.940,9
|Белгородская область
|7.898
|13.122,6
|8.580,3
|8.961,4
|Брянская область
|7.164,1
|12.399,5
|7.887,2
|8.298,3
|Владимирская область
|7.636,3
|12.864,1
|8.384,7
|8.809,8
|Воронежская область
|7.075,4
|12.267,4
|7.715,8
|8.074,4
|Ивановская область
|7.149
|12.361,9
|7.870,3
|8.314
|Калужская область
|7.649,5
|12.880,1
|8.377,6
|8.803,3
|Костромская область
|7.323,1
|12.540,4
|8.005,5
|8.347,3
|Курская область
|7.290,1
|12.547,2
|8.032,4
|8.423,4
|Липецкая область
|7.482,5
|12.665,9
|8.147,6
|8.554,2
|Московская область
|8.206,4
|13.452,4
|9.006,9
|9.476,9
|Орловская область
|7.408,9
|12.587,6
|8.031,8
|8.417,9
|Рязанская область
|7.560,8
|12.764,4
|8.257,7
|8.654,6
|Смоленская область
|7.183,2
|12.362
|7.829,2
|8.206,9
|Тамбовская область
|7.082,3
|12.261,7
|7.708
|8.053,5
|Тверская область
|7.308,3
|12.530,4
|8.074,1
|8.519,4
|Тульская область
|7.643
|12.823,4
|8.280,9
|8.648
|Ярославская область
|7.730,6
|12.950
|8.456,9
|8.878,9
|город Москва
|8.371,6
|13.503,4
|9.086,7
|9.537,2
|Северо-Западный федеральный округ
|8.451,9
|13.690,9
|9.253
|9.694,5
|Республика Карелия
|9.256
|14.451
|10.097,1
|10.580,2
|Республика Коми
|10.178,1
|15.398,9
|11.049,3
|11.606,8
|Архангельская область
|9.802,2
|15.083
|10.743,4
|11.322,7
|Ненецкий автономный округ
|12.726,3
|18.123,3
|14.052,1
|14.865,8
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|9.677,3
|14.950,7
|10.604,7
|11.166,3
|Вологодская область
|8.328,5
|13.520,6
|9.083,1
|9.528,4
|Калининградская область
|7.372,1
|12.622,8
|8.094,4
|8.504,7
|Ленинградская область
|8.023,6
|13.280,1
|8.830,4
|9.206,1
|Мурманская область
|10.505,8
|15.767,7
|11.507
|12.154
|Новгородская область
|7.692,9
|12.919,1
|8.405,4
|8.821,9
|Псковская область
|7.227
|12.445,9
|7.944,9
|8.340,8
|город Санкт-Петербург
|8.390,4
|13.626,3
|9.163,6
|9.573,3
|Южный федеральный округ (с 29.07.2016)
|12.760,1
|8.171,9
|8.507,7
|Республика Адыгея
|7.449,9
|12.631,3
|8.026,5
|8.432,3
|Республика Калмыкия
|7.293
|12.507,6
|8.004,7
|8.401,7
|Республика Крым
|8.954,8
|13.897,1
|8.992,8
|9.146,5
|Краснодарский край
|7.450
|12.622
|8.075,7
|8.481,3
|Астраханская область
|7.075,5
|12.303
|7.833,4
|8.239,9
|Волгоградская область
|7.103,1
|12.306
|7.790,1
|8.158,8
|Ростовская область
|7.490,5
|12.706,9
|8.156,9
|8.475,5
|город Севастополь
|8.876
|13.653,6
|8.767,5
|8.904,5
|Южный федеральный округ (с 2010 года)
|7.389,6
|Северо-Кавказский федеральный округ
|8.214,9
|13.450,1
|9.205,4
|9.870,5
|Республика Дагестан
|7.812,1
|13.063,4
|8.672,3
|9.165,1
|Республика Ингушетия
|9.309,1
|14.423,4
|10.281,8
|11.260,8
|Кабардино-Балкарская Республика
|6.401
|11.867,1
|7.259,3
|7.621,3
|Карачаево-Черкесская Республика
|8.273,9
|13.475,4
|9.042
|9.512,7
|Республика Северная Осетия — Алания
|7.319,6
|12.474,5
|7.875,7
|8.188
|Чеченская Республика
|9.602,8
|14.784,8
|11.006,5
|12.010
|Ставропольский край
|7.268,4
|12.421,5
|7.835,2
|8.167,1
|Приволжский федеральный округ
|7.690,4
|12.904
|8.407,1
|8.835
|Республика Башкортостан
|7.844,2
|13.079,1
|8.637,7
|9.105,5
|Республика Марий Эл
|7.228,2
|12.390,6
|7.854,2
|8.272,8
|Республика Мордовия
|7.419,3
|12.626,1
|8.071
|8.473,4
|Республика Татарстан
|8.025,6
|13.243,9
|8.736,1
|9.190,4
|Удмуртская Республика
|8.351,2
|13.526
|9.035,1
|9.503,2
|Чувашская Республика
|7.108,3
|12.318,3
|7.809,5
|8.195,7
|Пермский край
|7.977,2
|13.204,6
|8.798
|9.238,5
|Кировская область
|7.638,2
|12.878,5
|8.415,6
|8.899,1
|Нижегородская область
|7.520,3
|12.745,2
|8.261,5
|8.679,7
|Оренбургская область
|7.910,6
|13.141,9
|8.680,3
|9.144,5
|Пензенская область
|7.233,1
|12.468
|7.989,5
|8.384,6
|Самарская область
|7.768,8
|12.971,8
|8.405,6
|8.773
|Саратовская область
|7.239,2
|12.445,4
|7.926,4
|8.342,4
|Ульяновская область
|7.232,6
|12.431,8
|7.917,4
|8.328,5
|Уральский федеральный округ
|8.808,2
|14.082
|9.684,8
|10.190,4
|Курганская область
|7.796,2
|13.065,3
|8.598
|9.035,5
|Свердловская область
|8.456,8
|13.716,9
|9.271,7
|9.757,6
|Тюменская область
|10.380,7
|15.704,1
|11.431,5
|12.002,4
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|12.592,3
|17.971,6
|13.698,7
|14.379,3
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|13.551
|18.968,3
|14.682,1
|15.261,5
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|8.024,4
|13.170,2
|8.808,3
|9.246,1
|Челябинская область
|8.061,9
|13.296,1
|8.849
|9.328,5
|Сибирский федеральный округ
|8.419,4
|13.644,7
|9.179,9
|Республика Алтай
|9.199,7
|14.478,9
|10.086
|10.614,1
|Республика Бурятия
|7.550,1
|12.782,6
|8.325,5
|8.823,5
|Республика Тыва
|10.240,7
|15.488,5
|11.383,9
|12.005,7
|Республика Хакасия
|8.754
|14.062,7
|9.695,4
|10.229,5
|Алтайский край
|7.776,3
|12.991,9
|8.472
|8.900,7
|Забайкальский край
|7.902,8
|13.117
|8.664,9
|9.090,9
|Красноярский край
|8.804,4
|13.992,1
|9.513,9
|10.040,7
|Иркутская область
|8.711,7
|13.894,8
|9.415,3
|9.866,1
|Кемеровская область
|8.962,6
|14.189,7
|9.730,6
|10.173,9
|Новосибирская область
|8.062,1
|13.302,3
|8.796,1
|9.245,7
|Омская область
|7.706,6
|12.959,6
|8.462,6
|8.878,9
|Томская область
|9.057,8
|14.344,9
|9.946
|10.436,2
|Дальневосточный федеральный округ
|9.757,9
|15.014,4
|10.650,5
|Республика Саха (Якутия)
|12.475,1
|17.716,6
|13.405,6
|13.970,4
|Камчатский край
|11.063
|16.524,6
|12.240
|12.810,7
|Приморский край
|8.212
|13.427,1
|8.947,1
|9.380,3
|Хабаровский край
|9.133
|14.379,4
|10.007,5
|10.509,4
|Амурская область
|8.685,5
|13.876,2
|9.415,4
|9.856,2
|Магаданская область
|12.552,3
|17.932,9
|13.585,5
|14.332,5
|Сахалинская область
|10.868
|16.156,3
|11.867
|12.490,9
|Еврейская автономная область
|7.842
|13.071,9
|8.671,6
|9.243,7
|Чукотский автономный округ
|16.071,6
|21.322,2
|17.395,1
|18.083,6
|Крымский федеральный округ
|8.946,6
|Дальневосточный федеральный округ ( с 03.11.2018)
|10.517,9
|Сибирский федеральный округ (c 03.11.2018)
|9.742,2
комментарии