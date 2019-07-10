Чернобыльская зона отчуждения станет открытой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку.

«Больше не будет огромных очередей на КПП и неожиданных отказов, о которых человек узнает, приехав в пункт пропуска», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сегодня Европейский союз (ЕС) передал Украине в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (саркофаг), возведенный над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

26 апреля 1986 года произошло разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной близ города Припяти. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии. Число погибших составило до 50 от причин, непосредственно связанных с аварией,

до 4000 (включая прогнозируемые смерти) от отдаленных последствий облучения.